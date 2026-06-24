Регистрация в БК БЕТ-М — пошаговая инструкция 

Новые игроки попадают на страницу идентификации. Это обязательная процедура, без которой вы не сможете пополнить счет, сделать ставку, получить бонус или забрать выигрыш. БК предлагает несколько вариантов.

Способ Время прохождения Кому подходит Заполнение формы В пределах 5 минут Если вы не планируете делать крупные депозиты Сбер-ID 1-2 минуты Клиентам Сбера Госуслуги 1-2 минуты При наличии подтвержденной учетной записи на Госуслугах Т-ID 1-2 минуты Клиентам Т-банка

При прохождении верификации через форму букмекерской конторы вы получаете начальный статус. Он ограничивает разовое пополнение или вывод суммой в 100 000 рублей. Идентификация доступна в веб-версии и через приложение.

Если ваши данные уже есть в ЦУПИС, можете использовать привязанный там номер телефона. Проходить онлайн-верификацию уже не потребуется. Вы можете делать спортивные ставки или выводить деньги сразу после верификации.