Клиенты букмекеров ставят на Бразилию в матче первого тура ЧМ-2026 против Марокко

В ночь на 14 июня на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США) состоится матч группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными Бразилии и Марокко. Встреча группы C начнtтся в 1:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и проанализировала ставки клиентов на эту игру.

Фаворитом считается сборная Бразилии: коэффициент на еt победу — 1.65 (вероятность около 59%). На ничью предлагают коэффициент 3.75 (25%), на успех Марокко — 5.60 (16%). Клиенты PARI почти не сомневаются в победе бразильцев: на команду Карло Анчелотти приходится порядка 99% от общего объема ставок на исход матча.

Аналитики ожидают не слишком результативной игры. Тотал больше 2.5 идет за 2.05, меньше 2.5 — за 1.77. На то, что обе команды забьют, коэффициент — 2.02, на вариант «хотя бы одна не пропустит» — также 2.02.

В линии на точный счет самым вероятным назван 1:0 в пользу Бразилии (коэффициент 6.00). Среди самых вероятных авторов голов — бразильцы Винисиус (2.50), Игор Тьяго (2.60), Рафинья (2.90) и Эндрик (2.90).

Крупнейшая ставка на матч среди клиентов PARI — 100 000 рублей. Игрок собрал экспресс из семи событий, включив в него победу Бразилии за 1.63. Общий коэффициент экспресса — 10.72, потенциальный чистый выигрыш — 972 000 рублей.

Коэффициент на победу Бразилии на всем турнире — 9.00, на первое место в группе C (где также играют Шотландия и Гаити) — 1.63. Для Марокко эти показатели составляют 65.00 на титул и 4.20 на победу в группе.