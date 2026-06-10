Десятка другого уровня: PARI вернет игрокам 10% от экспрессов на ЧМ-2026

Партнерский проект
Букмекерская компания PARI объявила о специальном предложении для клиентов в период чемпионата мира по футболу. Игроки будут получать 10% от суммы каждого экспресса на матчи ЧМ-2026 — независимо от того, сыграла ставка или нет.
Чемпионат мира — время, когда номера на футболках становятся символами. Пеле, Зидан, Месси, Марадона, Мбаппе — каждая «десятка» творила историю, играя на другом уровне. В PARI решили не отставать: с апреля 2026 года в программе лояльности компании действовал возврат 5% со всех экспрессов, а на время мундиаля его размер удвоился.
Условия оффера
Оффер доступен всем участникам программы лояльности PARI. «Возврат 10% с экспрессов при любом исходе — как пас от настоящей "десятки", который открывает путь к голу», — отмечают в компании. Акция призвана сделать участие в чемпионате мира еще ярче.