Обзор букмекерской конторы «Марафон»

Партнерский проект
Букмекерская контора «Марафон» – одна из старейших и популярнейших компаний на ставочном рынке России. Свою деятельность она начала еще в 1997 году, а по лицензии ФНС работает с 2010-го. В сезоне-2019/20 «Марафон» являлся официальным партнером самого титулованного футбольного клуба Европы – мадридского «Реала». До недавних пор сотрудничал с «Ротором» из Волгограда. Российский «Марафон» юридически не связан с международной компанией Marathonbet.
Год основания – 1997
Лицензия – Федеральной налоговой службы
Название компании (юридическое) – Общество с ограниченной ответственностью «Букмекерская контора «Марафон»
Адрес – 107113, г. Москва, ул. Маленковская, д. 32, стр. 3
Мобильные приложения – Android, iOS
Бонус – 10500 рублей
Тотализатор – нет
Мобильная версия – есть
Видеотрансляции матчей – есть
Онлайн-чат – есть
Минимальная ставка – 20 рублей
Максимальная выплата – 17 000 000 рублей
Комиссия за вывод – нет
Количество ППС – нет
Среди легальных букмекеров страны БК «Марафон» считается одной из самых надежных компаний с отличными коэффициентами. Помимо небольшой маржи, игроков привлекает обширная акционная программа. В частности, контора «Марафон» предлагает новым клиентам 100% бонус на депозит до 2000 рублей. Для его получения нужно активировать промокод от БК «Марафон» – NEWBS. Эксклюзивный фрибет от «Марафонбет» – возврат до 1500 рублей в виде бесплатного пари, если игра завершилась со счетом 0:0. Подробнее как получить промокод Марафон.
Плюсы:
Минусы:
«Рейтинг Букмекеров» оценивает букмекерские конторы по пятибалльной шкале. При этом учитывается множество параметров, таких как удобство регистрации, внесения и вывода средств, санкции против игроков и т.д. Также имеет значение история компании: чтобы попасть в «четверки», букмекер должен работать на рынке в течение минимум двух лет, а в «пятерки» – не менее 5 лет. Букмекерская компания «Марафон» на сайте «Рейтинг Букмекеров» имеет оценку 4 балла. Периодически РБ пересматривает оценки в сторону увеличения или снижения.
Рейтинг – 4/5
(общий рейтинг, исходя из критериев, описанных ниже)
Линия в прематче – 5/5
(глубина росписи и выбор событий до начала встречи)
Линия в лайве – 4/5
(глубина росписи и выбор событий по ходу матча)
Коэффициенты – 5/5
(средний размер маржи по сравнению с другими букмекерами)
Бонусы и акции – 5/5
(размер и число бонусных и акционных предложений)
Служба поддержки – 5/5
(качество и удобство обратной связи)
Удобство платежей – 3/5
(сроки пополнения и вывода средств, а также способы платежей)
Букмекер предлагает игрокам широкую линию и достаточно подробную роспись. В БК «Марафон» представлено более 30 видов спорта, включая такие экзотические, как шорт-хоккей или гэльский футбол. Футбольная роспись в линии достигает 170 выборов, теннисная – 70-80, хоккейная – 50-55. Основной объем ставок традиционно делается на самые популярные дисциплины:
«Марафон» принимает ставки практически на все официальные международные и самые популярные национальные состязания. Любители ставочной экзотики тоже найдут здесь интересные предложения – такие, как чемпионат Замбии по футболу или вторая лига Гватемалы. Среди наиболее востребованных соревнований:
Маржа – это комиссия, которую берут букмекерские конторы за свои услуги и которая позволяет им в любом случае оставаться в выигрыше. Чем выше маржа, тем ниже коэффициенты (и наоборот).
У «Марафона» маржа средняя (4-5,5% на самые популярные маркеты). Но при этом букмекер регулярно предлагает пользователям так называемые ставки с нулевой маржой, то есть с заведомо повышенными коэффициентами. Эта акция, как правило, действует в отношении самых популярных событий.
На топовые футбольные матчи букмекер закладывает 3,5-4% прибыли, что тоже считается неплохим показателем, с точки зрения беттеров. В хоккее, теннисе, баскетболе у «Марафона» можно найти ставки с ещё меньшей комиссией – в 2,5-3,5%.
Учтите: маржа в лайве обычно выше, чем в прематче.
Регистрация в БК «Марафонбет» осуществляется на официальном сайте или в мобильном приложении. Процедура несложная:
«Марафон», как и все легальные букмекерские компании России, проводит платежи через систему ЦУПИС. Поэтому для начала игры беттеру необходимо пройти верификацию (проверку персональных данных пользователя на достоверность).
Для игроков в этой БК предусмотрено два статуса: «Основной» и «Профессиональный». Основной статус предусматривает лимиты: ограничение на пополнение счета и вывод средств (до 60000 рублей за раз и до 200000 за месяц). Для его получения достаточно пройти несложную регистрацию на сайте. Чтобы повысить свой статус, придется посетить пункт Contact или «Связной».
Полная идентификация через Contact или «Связной»
Лайв-ставка отличается от ставки в прематче тем, что делается уже после начала события, по ходу матча. Эта разновидность пари пользуется особой популярностью у беттеров. На «Марафоне» сделать ставку в лайве можно следующим образом:
Экспресс – это комбинированная ставка, в которой коэффициенты событий перемножаются. Минимальное количество событий в экспрессе – 2. Чтобы собрать экспресс на «Марафоне», нужно:
У БК «Марафон» одно из самых удобных и функциональных мобильных приложений в линейке. Программа доступна для устройств с операционными системами iOS и Андроид.
Скачать на андроид официальное приложение букмекера можно, воспользовавшись официальным сайтом «Марафона».
Скачать бесплатно и установить приложение «Марафона» на айфон можно в магазине бесплатного контента App Store, а также через сайт букмекерской конторы.
На интернет-ресурсах БК «Марафон» реализована возможность следить за спортивными событиями в прямом эфире. Чтобы получить доступ к видеотрансляциям, нужно зарегистрироваться, пройти идентификацию в конторе и пополнить игровой счет. Положительный баланс – обязательное условие для просмотра трансляций. Достаточно даже минимальной суммы.
Для пополнения депозита на «Марафоне» предусмотрен стандартный набор инструментов:
«Марафон» считается одним из наиболее стабильных и надежных букмекеров на рынке. Вывести средства со счета в БК не составляет труда. Все доступные способы представлены в личном кабинете игрока. Это:
«Марафон» является легальной букмекерской компанией и действует в строгом соответствии с законодательством РФ. Если сумма выигрыша составляет 15000 рублей и больше, 13-процентный налог удерживает и перечисляет в ФНС букмекер, если меньше – игрок.
С полным и постоянно обновляющимся перечнем специальных предложений БК «Марафон» можно ознакомиться в разделе «Акции».
|Какие виды бонусов предоставляет «Марафонбет»?
|Бонус
|Описание
|0% маржа
|Высокие коэффициенты на топовые события
|Приветственный бонус
|Возврат по экспрессам до 10 500 ₽ или до 2000 ₽ на бонусный баланс
|Суперприз
|5000000 ₽ за правильные ответы
|Программа лояльности
|Бонусы за игровые очки
|Страховка на экспресс
|Компенсация суммы пари в случае одного неверного исхода (до 1500 ₽)
|Безголевой бонус
|Бесплатное пари до 1500 ₽ в случае 0:0 при ставке на точный счет
|Авансовые пари
|Бонусная программа при наличии нерассчитанных пари
|Редактировать пари
|Возможность добавлять, заменять, удалять исходы, изменять тип пари, а также увеличивать сумму ставки
БК «Марафон», как и все легальные российские букмекеры, входит в ЕРАИ (Единый регулятор азартных игр) и подключена к Единому ЦУПИС.
В международной компании Marathonbet, в отличие от российской, пользователю доступны казино, тотализатор, слоты. Но на территории РФ портал БК в доменной зоне .com блокируется Роскомнадзором. Чтобы зайти на него, потребуется зеркало сайта «Марафон». Зеркало представляет собой точную копию официального ресурса, но с альтернативным адресом. Найти рабочее зеркало БК «Марафон» можно в соцсетях букмекера (@marathonbet_official в Телеграме, @marathonrussia ВКонтакте). Существуют также альтернативные варианты обхода блокировки сайта, в частности:
«Марафон» не имеет стационарных клубов. В этой БК делать ставки и совершать все остальные операции можно только через официальный сайт и в мобильных приложениях. К услугам пользователей также мобильная версия сайта.
«Марафон» недаром относится к числу наиболее надежных БК на российском рынке. Компания признает «Рейтинг Букмекеров» независимым посредником в спорах с игроками и оперативно реагирует на возникающие жалобы в свой адрес. Официальный представитель «Марафона» присутствует на сайте РБ и отвечает на претензии беттеров.
В случае возникновения проблемы свяжитесь с консультантом компании. Телефон поддержки: 8 (800) 550-20-11. Связаться со специалистом также можно через онлайн-чат (желтый прямоугольник на десктопе в правом нижнем углу) или по электронной почте (support@marathonbet.ru).
Обратитесь к консультанту со скриншотом, подтверждающим проблему. Если решить ее с букмекером не получается, а вы уверены в своей правоте, пишите жалобу на РБ.
|Телефон
|8 (800) 550-20-11
|support@marathonbet.ru
|Онлайн-чат
|https://www.marathonbet.ru/
Отзывы про БК «Марафон» можно найти на «Рейтинге Букмекеров»: на этом сайте их более 2000. Судя по комментариям, игроки считают эту букмекерскую контору одной из самых надежных.
Отличная БК, выводит без проблем, конечно, хотелось бы, чтобы побольше давали ставить, а так вообще все топ, с уважением!
Понятный интерфейс сайта, удобный ввод средств. Сегодня проверила вывод, впечатлило)) Минуты две и денежки на карте.
Разумеется, встречаются и претензии в адрес «Марафона».
Играл на данной БК. Когда получилось выиграть, хотел вывести часть средств, но система отправила на верификацию. Выслал все необходимые фотографии, но так и не получил ответа. В итоге деньги так забрать и не получилось.