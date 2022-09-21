Обзор букмекерской конторы «Марафон»

Букмекер предлагает игрокам широкую линию и достаточно подробную роспись. В БК «Марафон» представлено более 30 видов спорта, включая такие экзотические, как шорт-хоккей или гэльский футбол. Футбольная роспись в линии достигает 170 выборов, теннисная – 70-80, хоккейная – 50-55. Основной объем ставок традиционно делается на самые популярные дисциплины:

футбол;

хоккей;

баскетбол;

волейбол;

гандбол;

теннис;

Формула 1;

бокс, единоборства;

киберспорт.

На какие турниры и чемпионаты можно делать ставки в букмекерской конторе?

«Марафон» принимает ставки практически на все официальные международные и самые популярные национальные состязания. Любители ставочной экзотики тоже найдут здесь интересные предложения – такие, как чемпионат Замбии по футболу или вторая лига Гватемалы. Среди наиболее востребованных соревнований:

Чемпионат мира по футболу;

Чемпионат Европы по футболу;

Лига чемпионов УЕФА;

Лига Европы УЕФА;

РПЛ;

Кубок России;

АПЛ;

Серия А;

Ла Лига;

НХЛ;

КХЛ;

НБА;

Формула 1;

UFC.

Какая маржа в букмекерской конторе?

Маржа – это комиссия, которую берут букмекерские конторы за свои услуги и которая позволяет им в любом случае оставаться в выигрыше. Чем выше маржа, тем ниже коэффициенты (и наоборот).

У «Марафона» маржа средняя (4-5,5% на самые популярные маркеты). Но при этом букмекер регулярно предлагает пользователям так называемые ставки с нулевой маржой, то есть с заведомо повышенными коэффициентами. Эта акция, как правило, действует в отношении самых популярных событий.

На топовые футбольные матчи букмекер закладывает 3,5-4% прибыли, что тоже считается неплохим показателем, с точки зрения беттеров. В хоккее, теннисе, баскетболе у «Марафона» можно найти ставки с ещё меньшей комиссией – в 2,5-3,5%.

Учтите: маржа в лайве обычно выше, чем в прематче.