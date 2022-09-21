Обзор букмекерской конторы «Марафон»

Обновлено:
Один из старейших и популярнейших букмекеров на рынке
Валентин Васильев

Полное содержание

  • Основные характеристики букмекерской конторы «Марафон»&nbsp;
  • Что отличает «Марафон» от других букмекеров?
  • На какие виды спорта можно делать ставки в «Марафон»?
  • Как зарегистрироваться на официальном сайте «Марафон»?
  • Как сделать ставку в «Марафон»?
  • Есть ли у «Марафон» мобильное приложение для Андроид и iOS?
  • Есть ли онлайн-трансляции матчей на сайте или в мобильном приложении?
  • Как пополнить счет в БК «Марафон»?
  • Как вывести деньги с «Марафон»?
  • Какие виды бонусов предоставляет «Марафон»?
  • Часто задаваемые вопросы
  • Что говорят игроки о букмекерской конторе «Марафон»&nbsp;

Букмекерская контора «Марафон» – одна из старейших и популярнейших компаний на ставочном рынке России. Свою деятельность она начала еще в 1997 году, а по лицензии ФНС работает с 2010-го. В сезоне-2019/20 «Марафон» являлся официальным партнером самого титулованного футбольного клуба Европы – мадридского «Реала». До недавних пор сотрудничал с «Ротором» из Волгограда. Российский «Марафон» юридически не связан с международной компанией Marathonbet. 

Основные характеристики букмекерской конторы «Марафон» 

Год основания – 1997

Лицензия – Федеральной налоговой службы

Название компании (юридическое) – Общество с ограниченной ответственностью «Букмекерская контора «Марафон»

Адрес – 107113, г. Москва, ул. Маленковская, д. 32, стр. 3

Мобильные приложения – Android, iOS 

Бонус – 10500 рублей

Тотализатор – нет

Мобильная версия – есть 

Видеотрансляции матчей – есть

Онлайн-чат – есть 

Минимальная ставка – 20 рублей

Максимальная выплата – 17 000 000 рублей

Комиссия за вывод – нет

Количество ППС – нет

Что отличает «Марафон» от других букмекеров?

Среди легальных букмекеров страны БК «Марафон» считается одной из самых надежных компаний с отличными коэффициентами. Помимо небольшой маржи, игроков привлекает обширная акционная программа. В частности, контора «Марафон» предлагает новым клиентам 100% бонус на депозит до 2000 рублей. Для его получения нужно активировать промокод от БК «Марафон» – NEWBS. Эксклюзивный фрибет от «Марафонбет» – возврат до 1500 рублей в виде бесплатного пари, если игра завершилась со счетом 0:0. Подробнее как получить промокод Марафон.

Плюсы и минусы БК

Плюсы:

  • широкая линия;
  • высокие коэффициенты;
  • ставки с нулевой маржой.

Минусы:

  • отсутствие пунктов приема ставок;
  • задержка выплат;
  • блокировки аккаунта.

Характеристики букмекерской конторы от «РБ»

«Рейтинг Букмекеров» оценивает букмекерские конторы по пятибалльной шкале. При этом учитывается множество параметров, таких как удобство регистрации, внесения и вывода средств, санкции против игроков и т.д. Также имеет значение история компании: чтобы попасть в «четверки», букмекер должен работать на рынке в течение минимум двух лет, а в «пятерки» – не менее 5 лет. Букмекерская компания «Марафон» на сайте «Рейтинг Букмекеров» имеет оценку 4 балла. Периодически РБ пересматривает оценки в сторону увеличения или снижения.

Рейтинг – 4/5

(общий рейтинг, исходя из критериев, описанных ниже)

Линия в прематче – 5/5

(глубина росписи и выбор событий до начала встречи)

Линия в лайве – 4/5

(глубина росписи и выбор событий по ходу матча)

Коэффициенты – 5/5

(средний размер маржи по сравнению с другими букмекерами)

Бонусы и акции – 5/5

(размер и число бонусных и акционных предложений)

Служба поддержки – 5/5

(качество и удобство обратной связи)

Удобство платежей – 3/5

(сроки пополнения и вывода средств, а также способы платежей)

На какие виды спорта можно делать ставки в «Марафон»?

Букмекер предлагает игрокам широкую линию и достаточно подробную роспись. В БК «Марафон» представлено более 30 видов спорта, включая такие экзотические, как шорт-хоккей или гэльский футбол. Футбольная роспись в линии достигает 170 выборов, теннисная – 70-80, хоккейная – 50-55. Основной объем ставок традиционно делается на самые популярные дисциплины:

  • футбол;
  • хоккей;
  • баскетбол;
  • волейбол;
  • гандбол;
  • теннис;
  • Формула 1;
  • бокс, единоборства;
  • киберспорт.

На какие турниры и чемпионаты можно делать ставки в букмекерской конторе?

«Марафон» принимает ставки практически на все официальные международные и самые популярные национальные состязания. Любители ставочной экзотики тоже найдут здесь интересные предложения – такие, как чемпионат Замбии по футболу или вторая лига Гватемалы. Среди наиболее востребованных соревнований:

  • Чемпионат мира по футболу;
  • Чемпионат Европы по футболу;
  • Лига чемпионов УЕФА;
  • Лига Европы УЕФА;
  • РПЛ;
  • Кубок России;
  • АПЛ;
  • Серия А;
  • Ла Лига;
  • НХЛ;
  • КХЛ;
  • НБА;
  • Формула 1;
  • UFC.

Какая маржа в букмекерской конторе?

Маржа – это комиссия, которую берут букмекерские конторы за свои услуги и которая позволяет им в любом случае оставаться в выигрыше. Чем выше маржа, тем ниже коэффициенты (и наоборот). 

У «Марафона» маржа средняя (4-5,5% на самые популярные маркеты). Но при этом букмекер регулярно предлагает пользователям так называемые ставки с нулевой маржой, то есть с заведомо повышенными коэффициентами. Эта акция, как правило, действует в отношении самых популярных событий.

На топовые футбольные матчи букмекер закладывает 3,5-4% прибыли, что тоже считается неплохим показателем, с точки зрения беттеров. В хоккее, теннисе, баскетболе у «Марафона» можно найти ставки с ещё меньшей комиссией – в 2,5-3,5%.

Учтите: маржа в лайве обычно выше, чем в прематче.

Как зарегистрироваться на официальном сайте «Марафон»?

Регистрация в БК «Марафонбет» осуществляется на официальном сайте или в мобильном приложении. Процедура несложная:

  1. Зайдите на официальный сайт БК marathonbet.ru.
  2. Нажмите на красную кнопку «Регистрация» в правом верхнем углу сайта.
  3. Введите номер телефона, дату рождения (регистрация доступна только лицам, достигшим 18-летия), e-mail и пароль.
  4. Подтвердите совершеннолетие и согласие с правилами приема ставок, дайте разрешение на обработку персональных данных.
  5. Нажмите «Зарегистрироваться».
  6. Проверьте почту и перейдите по ссылке из письма.
  7. Введите код из СМС для подтверждения вашего номера телефона и проверки статуса идентификации в ЕДИНОМ ЦУПИС. 

Как пройти идентификацию и какие документы для этого нужны?

«Марафон», как и все легальные букмекерские компании России, проводит платежи через систему ЦУПИС. Поэтому для начала игры беттеру необходимо пройти верификацию (проверку персональных данных пользователя на достоверность).

Для игроков в этой БК предусмотрено два статуса: «Основной» и «Профессиональный». Основной статус предусматривает лимиты: ограничение на пополнение счета и вывод средств (до 60000 рублей за раз и до 200000 за месяц). Для его получения достаточно пройти несложную регистрацию на сайте. Чтобы повысить свой статус, придется посетить пункт Contact или «Связной». 

Полная идентификация через Contact или «Связной»

  1. Посетите с паспортом и телефоном, который использовался при регистрации, любой салон «Связной» или пункт обслуживания платежной системы Contact.
  2. Скажите оператору, что хотите пройти полную идентификацию в ЕДИНОМ ЦУПИС

Как сделать ставку в «Марафон»?

  1. Откройте сайт или мобильное приложение букмекера.
  2. Выберите один из разделов: «Спорт», Live или «Киберспорт».
  3. Перейдите к интересующему виду спорта. 
  4. Выберите матч.
  5. Кликните на событие.
  6. Введите сумму ставки. (Можете применить от Марафонбет фрибет)
  7. Нажмите «Подтвердить». 

Лайв (ставка по ходу матча) – как ее оформить?

Лайв-ставка отличается от ставки в прематче тем, что делается уже после начала события, по ходу матча. Эта разновидность пари пользуется особой популярностью у беттеров. На «Марафоне» сделать ставку в лайве можно следующим образом:

  1. Зайдите на сайт или в мобильное приложение букмекерской конторы Marathonbet.
  2. Перейдите в раздел Live.
  3. Выберите событие. 
  4. Кликните исход.
  5. В открывшемся справа окне введите сумму ставки.
  6. Нажмите кнопку «Заключить пари». 
Экспресс в букмекерской конторе: как его собрать?

Экспресс – это комбинированная ставка, в которой коэффициенты событий перемножаются. Минимальное количество событий в экспрессе – 2. Чтобы собрать экспресс на «Марафоне», нужно:

  1. Зайти на сайт или в приложение конторы.
  2. Войти в раздел «Спорт» или Live.
  3. Выбрать события, на которые хотите сделать ставку.
  4. Последовательно выбрать несколько исходов. 
  5. Проверить в окне справа: выбранные матчи, суммарный коэффициент и максимальный номинал пари.
  6. Ввести сумму ставки и нажать кнопку «Заключить пари».

Есть ли у «Марафон» мобильное приложение для Андроид и iOS?

У БК «Марафон» одно из самых удобных и функциональных мобильных приложений в линейке. Программа доступна для устройств с операционными системами iOS и Андроид.

Приложение букмекера для Андроид: как его скачать и установить?

Скачать на андроид официальное приложение букмекера можно, воспользовавшись официальным сайтом «Марафона»

  1. Откройте браузер на своем смартфоне.
  2. Введите в адресной строке marathonbet.ru.
  3. Нажмите баннер вверху экрана с надписью «Скачать».
  4. Разрешите установку из неизвестного источника.
  5. Дождитесь загрузки и откройте приложение.

Как скачать и установить iOS приложение БК?

Скачать бесплатно и установить приложение «Марафона» на айфон можно в магазине бесплатного контента App Store, а также через сайт букмекерской конторы.

  1. Введите в адресной строке устройства Apple marathonbet.ru. 
  2. Кликните на баннер с надписью «Скачать».
  3. Установите приложение из App Store. 

Есть ли онлайн-трансляции матчей на сайте или в мобильном приложении?

На интернет-ресурсах БК «Марафон» реализована возможность следить за спортивными событиями в прямом эфире. Чтобы получить доступ к видеотрансляциям, нужно зарегистрироваться, пройти идентификацию в конторе и пополнить игровой счет. Положительный баланс – обязательное условие для просмотра трансляций. Достаточно даже минимальной суммы.

Как пополнить счет в БК «Марафон»?

  1. Открыть сайт или мобильное приложение букмекерской конторы.
  2. Осуществить вход в личный кабинет (на сайте в правом верхнем углу).
  3. Нажать кнопку «Пополнить» и выбрать наиболее удобный для вас способ внесения средств. 

Для пополнения депозита на «Марафоне» предусмотрен стандартный набор инструментов:

  • банковские карты Visa, Mastercard, Maestro, МИР. Минимум: 100 рублей. Зачисление моментальное. Без комиссии;
  • SberPay. Минимум: 100 рублей. Зачисление моментальное. Без комиссии;
  • кошельки ЦУПИС, Qiwi, ЮMoney. Минимум: 100 рублей. Зачисление моментальное. Без комиссии;
  • мобильные платежи (Мегафон, Билайн, МТС, Tele2). Минимум: 100 рублей. Зачисление моментальное. Без комиссии;
  • наличные через терминал Qiwi. Минимум: 100 рублей. Зачисление моментальное. Без комиссии.

Как вывести деньги с «Марафон»?

«Марафон» считается одним из наиболее стабильных и надежных букмекеров на рынке. Вывести средства со счета в БК не составляет труда. Все доступные способы представлены в личном кабинете игрока. Это: 

  • банковские карты (минимум 1000 рублей), от 15 минут до трех дней, без комиссии;
  • электронные кошельки (минимум 100 рублей), 15 минут, без комиссии;
  • банковский перевод (минимум 100 рублей), до трех дней, без комиссии.

Нужно ли платить налог с выигрыша?

«Марафон» является легальной букмекерской компанией и действует в строгом соответствии с законодательством РФ. Если сумма выигрыша составляет 15000 рублей и больше, 13-процентный налог удерживает и перечисляет в ФНС букмекер, если меньше – игрок. 

Какие виды бонусов предоставляет «Марафон»?

С полным и постоянно обновляющимся перечнем специальных предложений БК «Марафон» можно ознакомиться в разделе «Акции».

Какие виды бонусов предоставляет «Марафонбет»?
БонусОписание
0% маржаВысокие коэффициенты на топовые события
Приветственный бонусВозврат по экспрессам до 10 500 ₽ или до 2000 ₽ на бонусный баланс
Суперприз5000000 ₽ за правильные ответы
Программа лояльностиБонусы за игровые очки
Страховка на экспрессКомпенсация суммы пари в случае одного неверного исхода (до 1500 ₽)
Безголевой бонусБесплатное пари до 1500 ₽ в случае 0:0 при ставке на точный счет
Авансовые париБонусная программа при наличии нерассчитанных пари
Редактировать париВозможность добавлять, заменять, удалять исходы, изменять тип пари, а также увеличивать сумму ставки

Часто задаваемые вопросы

Зарегистрирована ли БК «Марафон» в ЦУПИС?

БК «Марафон», как и все легальные российские букмекеры, входит в ЕРАИ (Единый регулятор азартных игр) и подключена к Единому ЦУПИС.

Нужно ли использовать зеркало для БК «Марафон»?

В международной компании Marathonbet, в отличие от российской, пользователю доступны казино, тотализатор, слоты. Но на территории РФ портал БК в доменной зоне .com блокируется Роскомнадзором. Чтобы зайти на него, потребуется зеркало сайта «Марафон». Зеркало представляет собой точную копию официального ресурса, но с альтернативным адресом. Найти рабочее зеркало БК «Марафон» можно в соцсетях букмекера (@marathonbet_official в Телеграме, @marathonrussia ВКонтакте). Существуют также альтернативные варианты обхода блокировки сайта, в частности:

  • VPN;
  • клиент Марафон на Windows;
  • программа UltraSurf;
  • расширение ZenMate;
  • расширение Hola;
  • приложение на Android или iOS. 

Есть ли у букмекера пункты приема ставок (ППС)?

«Марафон» не имеет стационарных клубов. В этой БК делать ставки и совершать все остальные операции можно только через официальный сайт и в мобильных приложениях. К услугам пользователей также мобильная версия сайта.

Решает ли «Марафон» претензии и жалобы клиентов? 

«Марафон» недаром относится к числу наиболее надежных БК на российском рынке. Компания признает «Рейтинг Букмекеров» независимым посредником в спорах с игроками и оперативно реагирует на возникающие жалобы в свой адрес. Официальный представитель «Марафона» присутствует на сайте РБ и отвечает на претензии беттеров. 

Что делать, если неправильно рассчитана ставка?

В случае возникновения проблемы свяжитесь с консультантом компании. Телефон поддержки: 8 (800) 550-20-11. Связаться со специалистом также можно через онлайн-чат (желтый прямоугольник на десктопе в правом нижнем углу) или по электронной почте (support@marathonbet.ru). 

Что делать, если заблокировали счет?

Обратитесь к консультанту со скриншотом, подтверждающим проблему. Если решить ее с букмекером не получается, а вы уверены в своей правоте, пишите жалобу на РБ

Какие контакты у службы поддержки букмекера?

Телефон8 (800) 550-20-11
E-mailsupport@marathonbet.ru
Онлайн-чатhttps://www.marathonbet.ru/

Что говорят игроки о букмекерской конторе «Марафон» 

Отзывы про БК «Марафон» можно найти на «Рейтинге Букмекеров»: на этом сайте их более 2000. Судя по комментариям, игроки считают эту букмекерскую контору одной из самых надежных.

Отличная БК, выводит без проблем, конечно, хотелось бы, чтобы побольше давали ставить, а так вообще все топ, с уважением!

Понятный интерфейс сайта, удобный ввод средств. Сегодня проверила вывод, впечатлило)) Минуты две и денежки на карте.

Разумеется, встречаются и претензии в адрес «Марафона».

Играл на данной БК. Когда получилось выиграть, хотел вывести часть средств, но система отправила на верификацию. Выслал все необходимые фотографии, но так и не получил ответа. В итоге деньги так забрать и не получилось. 

