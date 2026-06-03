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ГлавнаяНовостиКлиент БК «Бет-М» сделал прогноз на 230 000 рублей на победу Оже-Альяссима в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Клиент БК «Бет-М» сделал прогноз на 230 000 рублей на победу Оже-Альяссима в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

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Канадцу противостоит итальянец Флавио Коболли
Руслан Ипполитов
Трофеи «Ролан Гаррос». Источник: официальный сайт турнира
Трофеи «Ролан Гаррос». Источник: официальный сайт турнира

Клиент букмекерской компании «Бет-М» верит в победу Феликса Оже-Альяссима в сегодняшнем четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос» против Флавио Коболли.

На момент публикации канадец и итальянец уже начали очное противостояние на главном корте грунтового турнира «Большого шлема»

Игрок «Бет-М» выбрал исход П1 на Оже-Альяссима и рискнул суммой в размере 230 000 руб. с коэффициентом 1,93. В случае успеха канадца на баланс пользователя упадет сумма в размере 443 900 руб.

Четвертьфинальная встреча обещает стать одним из самых интересных матчей игрового дня на грунтовых кортах Парижа. Несмотря на высокий уровень конкуренции на данной стадии турнира, клиент «Бет-М» уверен в успехе представителя Канады и подкрепил свой прогноз внушительной суммой.

Остаётся дождаться окончания матча и узнать, сможет ли Феликс Оже-Альяссим оправдать доверие игрока и вывести его ставку в плюс.

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