Кто выиграет ЧМ-2026 по футболу: коэффициенты букмекерских компаний на чемпиона

11 июня стартует 23-й чемпионат мира по футболу. Впервые в истории турнир пройдет на территории трех стран (США, Канада, Мексика) и впервые же в нем примут участие 48 команд. В матче открытия на стадионе «Ацтека» в Мехико встретятся сборные Мексики и ЮАР. В настоящее время чемпионским трофеем владеют аргентинцы. Они начнут защиту титула в ночь с 16 на 17 июня (по московскому времени) игрой против команды Алжира в Канзас-Сити.

Крупнейшие букмекерские компании России уже представили широкие линии краткосрочных и долгосрочных прогнозов на главное событие лета-2026 в мире спорта. Несмотря на то, что состязание пройдет в Северной Америке, а действующим чемпионом является представитель Южной Америки, в топ-3 главных фаворитов турнира аналитики включили исключительно европейские сборные.

Эксперты PARI примерно одинаково оценили шансы на триумф команд Испании и Франции. Коэффициент на итоговый успех чемпионов Европы в PARI составляет 5.80, а на вице-чемпионов планеты - 6.00.

Далее в рейтинге фаворитов ЧМ-2026 идут Англия (7.50), Аргентина (9.00) и Бразилия (9.00).

Команда Победа в турнире - да Победа в турнире - нет Выход в финал - да Выход в финал - нет Испания 5.80 1.14 3.30 1.35 Франция 6.00 1.13 3.50 1.30 Англия 7.50 1.09 3.80 1.27 Бразилия 9.00 1.07 5.00 1.17 Аргентина 9.00 1.07 5.00 1.17

Из тройки фаворитов дольше всех не завоевывали Кубок мира британцы - ровно 60 лет. Испанцы первенствовали на чемпионате планеты в 2010 году, а французы - в 1998-м и 2018-м.

Самым невероятным считается мировой триумф сборной Гаити. На ее победу предлагается поставить за 3000.00.