Кто выиграет ЧМ-2026 по футболу: коэффициенты букмекерских компаний на чемпиона

Обновлено:
Кубок мира уедет в Европу?
Валентин Васильев
11 июня стартует 23-й чемпионат мира по футболу. Впервые в истории турнир пройдет на территории трех стран (США, Канада, Мексика) и впервые же в нем примут участие 48 команд. В матче открытия на стадионе «Ацтека» в Мехико встретятся сборные Мексики и ЮАР. В настоящее время чемпионским трофеем владеют аргентинцы. Они начнут защиту титула в ночь с 16 на 17 июня (по московскому времени) игрой против команды Алжира в  Канзас-Сити.

Крупнейшие букмекерские компании России уже представили широкие линии краткосрочных и долгосрочных прогнозов на главное событие лета-2026 в мире спорта. Несмотря на то, что состязание пройдет в Северной Америке, а действующим чемпионом является представитель Южной Америки, в топ-3 главных фаворитов турнира аналитики включили исключительно европейские сборные.

Эксперты PARI примерно одинаково оценили шансы на триумф команд Испании и Франции. Коэффициент на итоговый успех чемпионов Европы в PARI составляет 5.80, а на вице-чемпионов планеты - 6.00.

Далее в рейтинге фаворитов ЧМ-2026 идут Англия (7.50), Аргентина (9.00) и Бразилия (9.00).

КомандаПобеда в турнире - даПобеда в турнире - нетВыход в финал - даВыход в финал - нет
Испания5.801.143.301.35
Франция6.001.133.501.30
Англия7.501.093.801.27
Бразилия9.001.075.001.17
Аргентина9.001.075.001.17

Из тройки фаворитов дольше всех не завоевывали Кубок мира британцы - ровно 60 лет. Испанцы первенствовали на чемпионате планеты в 2010 году, а французы - в 1998-м и 2018-м.

Самым невероятным считается мировой триумф сборной Гаити. На ее победу предлагается поставить за 3000.00.

Сафонов не пропустит, Кварацхелия забьет?
Кто выиграет ЧМ-2026 по футболу: коэффициенты букмекерских компаний на чемпиона
PARI подарила фрибеты всем, кто ставили на чемпионство PARIVISION на DreamLeague Season 29 по Dota 2
Омаргаджиев победил Пронина в главном бою БЕТСИТИ Fight Nights 137
Курбан Бердыев рассказал о сорвавшемся переходе в «Спартак: «У меня появилось другое предложение»
Теннис, «Ролан Гаррос» – 2026: полное расписание и результаты
Обзор букмекерской конторы Балтбет (Baltbet) — отзывы, бонусы, ставки и вывод средств
«БЕТСИТИ» и «Факел» продлили сотрудничество до 2028 года
Футбольных судей обязали сообщать о любых попытках коррупции: есть первый зафиксированный случай
Клиенты PARI уверены в победе PARIVISION над Tundra на DreamLeague Season 29 по Dota 2
