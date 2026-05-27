Кто выиграет ЧМ-2026 по футболу: коэффициенты букмекерских компаний на чемпиона

Партнерский проект
11 июня стартует 23-й чемпионат мира по футболу. Впервые в истории турнир пройдет на территории трех стран (США, Канада, Мексика) и впервые же в нем примут участие 48 команд. В матче открытия на стадионе «Ацтека» в Мехико встретятся сборные Мексики и ЮАР. В настоящее время чемпионским трофеем владеют аргентинцы. Они начнут защиту титула в ночь с 16 на 17 июня (по московскому времени) игрой против команды Алжира в Канзас-Сити.
Крупнейшие букмекерские компании России уже представили широкие линии краткосрочных и долгосрочных прогнозов на главное событие лета-2026 в мире спорта. Несмотря на то, что состязание пройдет в Северной Америке, а действующим чемпионом является представитель Южной Америки, в топ-3 главных фаворитов турнира аналитики включили исключительно европейские сборные.
Эксперты PARI примерно одинаково оценили шансы на триумф команд Испании и Франции. Коэффициент на итоговый успех чемпионов Европы в PARI составляет 5.80, а на вице-чемпионов планеты - 6.00.
Далее в рейтинге фаворитов ЧМ-2026 идут Англия (7.50), Аргентина (9.00) и Бразилия (9.00).
|Команда
|Победа в турнире - да
|Победа в турнире - нет
|Выход в финал - да
|Выход в финал - нет
|Испания
|5.80
|1.14
|3.30
|1.35
|Франция
|6.00
|1.13
|3.50
|1.30
|Англия
|7.50
|1.09
|3.80
|1.27
|Бразилия
|9.00
|1.07
|5.00
|1.17
|Аргентина
|9.00
|1.07
|5.00
|1.17
Из тройки фаворитов дольше всех не завоевывали Кубок мира британцы - ровно 60 лет. Испанцы первенствовали на чемпионате планеты в 2010 году, а французы - в 1998-м и 2018-м.
Самым невероятным считается мировой триумф сборной Гаити. На ее победу предлагается поставить за 3000.00.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI