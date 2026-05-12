Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяНовостиPARI запустит автобус PARIVISION в Астане для зрителей PGL ASTANA 2026

PARI запустит автобус PARIVISION в Астане для зрителей PGL ASTANA 2026

Обновлено:
Транспорт позволит фанатам добраться до арены
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI
PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Букмекерская компания PARI подготовила необычную акцию в честь старта плей-офф чемпионата PGL Astana 2026 по Counter-Strike 2 в Казахстане. На протяжении всего плей-офф турнира по улицам Астаны будет курсировать автобус раскрашенный в стилистике команды PARIVISION и с изображениями участников состава. 

Автобус от PARI будет доставлять болельщиков на стадион «Барыс Арена», где пройдут матчи плей-офф. Для PARIVISION это будет особый турнир, так как PGL Astana 2026 — один из немногих турниров тир-1 уровня, проходящих в СНГ-регионе. 

Кроме того, для тренера PARIVISION Дастана dastan Акбаева это домашний чемпионат. А капитан состава Джами Jame Али в прошлом долго выступал за казахстанский клуб AVANGAR, с которым доходил до финала мейджора. Поэтому PARIVISION рассчитывает на теплый прием и особую поддержку со стороны местных фанатов. 

PGL Astana пройдет в Казахстане с 9 по 17 мая. На чемпионате выступят 16 команд, в том числе и лидеры сезона. Помимо PARIVISION за призовой фонд в $800 тыс. будут бороться Team Spirit, Team Falcons, FURIA Esports и другие гранды.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Сафонов не пропустит, Кварацхелия забьет?
Сафонов не пропустит, Кварацхелия забьет?
Новости
Кто выиграет ЧМ-2026 по футболу: коэффициенты букмекерских компаний на чемпиона
Кто выиграет ЧМ-2026 по футболу: коэффициенты букмекерских компаний на чемпиона
Новости
PARI подарила фрибеты всем, кто ставили на чемпионство PARIVISION на DreamLeague Season 29 по Dota 2
PARI подарила фрибеты всем, кто ставили на чемпионство PARIVISION на DreamLeague Season 29 по Dota 2
Новости
Омаргаджиев победил Пронина в главном бою БЕТСИТИ Fight Nights 137
Омаргаджиев победил Пронина в главном бою БЕТСИТИ Fight Nights 137
Новости
Курбан Бердыев рассказал о сорвавшемся переходе в «Спартак: «У меня появилось другое предложение»
Курбан Бердыев рассказал о сорвавшемся переходе в «Спартак: «У меня появилось другое предложение»
Новости
Теннис, «Ролан Гаррос» – 2026: полное расписание и результаты
Теннис, «Ролан Гаррос» – 2026: полное расписание и результаты
Новости
Обзор букмекерской конторы Балтбет (Baltbet) — отзывы, бонусы, ставки и вывод средств
Обзор букмекерской конторы Балтбет (Baltbet) — отзывы, бонусы, ставки и вывод средств
Букмекеры
«БЕТСИТИ» и «Факел» продлили сотрудничество до 2028 года
«БЕТСИТИ» и «Факел» продлили сотрудничество до 2028 года
Новости
Футбольных судей обязали сообщать о любых попытках коррупции: есть первый зафиксированный случай
Футбольных судей обязали сообщать о любых попытках коррупции: есть первый зафиксированный случай
Новости
Клиенты PARI уверены в победе PARIVISION над Tundra на DreamLeague Season 29 по Dota 2
Клиенты PARI уверены в победе PARIVISION над Tundra на DreamLeague Season 29 по Dota 2
Новости

Новое

loading