PARI запустит автобус PARIVISION в Астане для зрителей PGL ASTANA 2026

Букмекерская компания PARI подготовила необычную акцию в честь старта плей-офф чемпионата PGL Astana 2026 по Counter-Strike 2 в Казахстане. На протяжении всего плей-офф турнира по улицам Астаны будет курсировать автобус раскрашенный в стилистике команды PARIVISION и с изображениями участников состава.

Автобус от PARI будет доставлять болельщиков на стадион «Барыс Арена», где пройдут матчи плей-офф. Для PARIVISION это будет особый турнир, так как PGL Astana 2026 — один из немногих турниров тир-1 уровня, проходящих в СНГ-регионе.

Кроме того, для тренера PARIVISION Дастана dastan Акбаева это домашний чемпионат. А капитан состава Джами Jame Али в прошлом долго выступал за казахстанский клуб AVANGAR, с которым доходил до финала мейджора. Поэтому PARIVISION рассчитывает на теплый прием и особую поддержку со стороны местных фанатов.

PGL Astana пройдет в Казахстане с 9 по 17 мая. На чемпионате выступят 16 команд, в том числе и лидеры сезона. Помимо PARIVISION за призовой фонд в $800 тыс. будут бороться Team Spirit, Team Falcons, FURIA Esports и другие гранды.