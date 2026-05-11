Клиенты PARI: «Локомотив» с победы начнет финальную серию в КХЛ против «Ак Барса»

11 мая состоится первый матч финала Кубка Гагарина между ярославским «Локомотивом» и казанским «Ак Барсом». Начало встречи в 14:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов.

Букмекеры считают, что у «железнодорожников» больше шансов на победу. Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры – 2,20, что составляет 43% вероятности. Поставить на триумф казанцев можно по коэффициенту 2,95 (32%). Ничейный исход в линии PARI идет за 3,90 (24%). Победа «Локомотива» с учетом овертайма котируется за 1,70. Поставить на итоговый успех «Ак Барса» можно за 2,95.

Клиенты PARI верят в успех команды Боба Хартли в основное время. На победу ярославцев приходится около 56% от общего оборота ставок на исход матча. Примерно 37% сделано в пользу казанцев, еще приблизительно 7% – на ничью. На рынке победы с учетом возможного овертайма распределение ставок примерно 86% на 14% в пользу «Локомотива».

Аналитики PARI считают, что первое противостояние «Локомотива» и «Ак Барса» в финале получится нерезультативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 2,00. Противоположный вариант (тотал меньше 4,5) котируется за 1,80.

Поставить перед первым матчем серии на то, что обладателем Кубка Гагарина станет «Локомотив», можно за 1,78 (54%). Победа в финале «Ак Барса» котируется за 2,05 (46%). Пари на то, что в этой серии будет семь матчей, перед первой встречей доступно за 2,85.

Клиенты PARI верят в чемпионство «Локомотива» во второй раз подряд. На это событие приходится около 79% от общего оборота ставок. Порядка 21% сделано в пользу «Ак Барса».

«Локомотив» пробился в плей-офф Кубка Гагарина, заняв первое место в Западной конференции с 98 очками. У «Ак Барса» – 94 очка и третье место на Востоке. В плей-офф КХЛ ярославцы прошли «Спартак» (4:1), «Салават Юлаев» (4:0) и «Авангард» (4:3), а казанцы — «Трактор» (4:1), минское «Динамо» (4:0) и «Металлург» (4:1).

