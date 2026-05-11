Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяНовостиКлиенты PARI: «Локомотив» с победы начнет финальную серию в КХЛ против «Ак Барса»

Клиенты PARI: «Локомотив» с победы начнет финальную серию в КХЛ против «Ак Барса»

Обновлено:
Решающее противостояние откроется в Ярославле
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI
PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

11 мая состоится первый матч финала Кубка Гагарина между ярославским «Локомотивом» и казанским «Ак Барсом». Начало встречи в 14:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов.

Букмекеры считают, что у «железнодорожников» больше шансов на победу. Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры – 2,20, что составляет 43% вероятности. Поставить на триумф казанцев можно по коэффициенту 2,95 (32%). Ничейный исход в линии PARI идет за 3,90 (24%). Победа «Локомотива» с учетом овертайма котируется за 1,70. Поставить на итоговый успех «Ак Барса» можно за 2,95.

Клиенты PARI верят в успех команды Боба Хартли в основное время. На победу ярославцев приходится около 56% от общего оборота ставок на исход матча. Примерно 37% сделано в пользу казанцев, еще приблизительно 7% – на ничью. На рынке победы с учетом возможного овертайма распределение ставок примерно 86% на 14% в пользу «Локомотива».

Аналитики PARI считают, что первое противостояние «Локомотива» и «Ак Барса» в финале получится нерезультативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 2,00. Противоположный вариант (тотал меньше 4,5) котируется за 1,80.

Поставить перед первым матчем серии на то, что обладателем Кубка Гагарина станет «Локомотив», можно за 1,78 (54%). Победа в финале «Ак Барса» котируется за 2,05 (46%). Пари на то, что в этой серии будет семь матчей, перед первой встречей доступно за 2,85.

Клиенты PARI верят в чемпионство «Локомотива» во второй раз подряд. На это событие приходится около 79% от общего оборота ставок. Порядка 21% сделано в пользу «Ак Барса».

«Локомотив» пробился в плей-офф Кубка Гагарина, заняв первое место в Западной конференции с 98 очками. У «Ак Барса» – 94 очка и третье место на Востоке. В плей-офф КХЛ ярославцы прошли «Спартак» (4:1), «Салават Юлаев» (4:0) и «Авангард» (4:3), а казанцы — «Трактор» (4:1), минское «Динамо» (4:0) и «Металлург» (4:1).  

На сайте «Советского спорта» представлены актуальные фрибеты на сегодня.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

PARI подарила фрибеты всем, кто ставили на чемпионство PARIVISION на DreamLeague Season 29 по Dota 2
PARI подарила фрибеты всем, кто ставили на чемпионство PARIVISION на DreamLeague Season 29 по Dota 2
Новости
Омаргаджиев победил Пронина в главном бою БЕТСИТИ Fight Nights 137
Омаргаджиев победил Пронина в главном бою БЕТСИТИ Fight Nights 137
Новости
Курбан Бердыев рассказал о сорвавшемся переходе в «Спартак: «У меня появилось другое предложение»
Курбан Бердыев рассказал о сорвавшемся переходе в «Спартак: «У меня появилось другое предложение»
Новости
Теннис, «Ролан Гаррос» – 2026: полное расписание и результаты
Теннис, «Ролан Гаррос» – 2026: полное расписание и результаты
Новости
Обзор букмекерской конторы Балтбет (Baltbet) — отзывы, бонусы, ставки и вывод средств
Обзор букмекерской конторы Балтбет (Baltbet) — отзывы, бонусы, ставки и вывод средств
Букмекеры
«БЕТСИТИ» и «Факел» продлили сотрудничество до 2028 года
«БЕТСИТИ» и «Факел» продлили сотрудничество до 2028 года
Новости
Футбольных судей обязали сообщать о любых попытках коррупции: есть первый зафиксированный случай
Футбольных судей обязали сообщать о любых попытках коррупции: есть первый зафиксированный случай
Новости
Клиенты PARI уверены в победе PARIVISION над Tundra на DreamLeague Season 29 по Dota 2
Клиенты PARI уверены в победе PARIVISION над Tundra на DreamLeague Season 29 по Dota 2
Новости
PARI запустит автобус PARIVISION в Астане для зрителей PGL ASTANA 2026
PARI запустит автобус PARIVISION в Астане для зрителей PGL ASTANA 2026
Новости
Клиент PARI поставил 25 млн рублей на победу PARIVISION над G2 в матче на PGL Astana 2026 по CS
Клиент PARI поставил 25 млн рублей на победу PARIVISION над G2 в матче на PGL Astana 2026 по CS
Новости

Новое

loading