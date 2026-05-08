Клиенты PARI ставят на домашнюю победу «Родины» над «Челябинском»

8 мая в 33-м туре Лиги PARI «Родина» примет на своем поле «Челябинск». Матч тура PARI начнется в 20:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках на игру.

По оценке букмекеров, хозяева поля — фавориты матча. Поставить на победу «Родины» можно по коэффициенту 1.37, что соответствует почти 69% вероятности. Пари на ничью доступно за 4.50 (около 21%). Победу «Челябинска» можно взять по котировке 9.00 (10%).

Клиенты PARI полностью уверены в успехе «Родины». На победу москвичей приходится почти 95% от общего объема ставок на исход матча. На «Челябинск» сделано около 4%, на ничью — почти 1%.

По оценке букмекеров, команды смогут забить на двоих минимум три гола. Ставка на ТБ 2.5 идет за 1.88. Обратный исход (ТМ 2.5) также доступен за 1.88. Если соперники пробьют тотал больше 3.5, сыграет пари за 3.00. Ставка на то, что обе команды забьют, доступна за 2.25. Коэффициент на противоположный вариант — 1.60. Если в матче забьет только одна команда, то сыграет пари за 1.83.

Один из клиентов пари поставил 100 000 рублей на то, что в матче «Родина» — «Челябинск» тотал голов будет меньше 3.5 по котировке 1.35. Ставка вошла в экспресс из трех событий с общим коэффициентом 3.39.

В отдельной линии PARI предлагает своим клиентам назвать точный счёт встречи. Самый вероятный исход на этом рынке — победа «Родины» 2:0 за 5.50. Если москвичи победят с минимальным счетом 1:0, то сыграет ставка за 6.00. Коэффициент на разгромную победу «Родины» 3:0 — 9.00. Ничья 0:0 идет за 8.50.

Предстоящий матч — ключевой для идущей на втором месте в таблице «Родины». Команда отстает от «Факела» на два очка и имеет возможность стать чемпионом Лиги PARI. Поэтому москвичи будут играть только на победу. Поставить на первое место «Родины» по итогам сезона можно за 3.50. «Челябинск» находится на девятом месте в таблице и уже никаких турнирных задач не решает.