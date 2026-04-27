Ведомости
Спорт

ГлавнаяНовости

Гончаров победил Рафикова на турнире БЕТСИТИ Fight Nights в Ростове-на-Дону

Обновлено:
Событие прошло 24 апреля во Дворце спорта
Руслан Ипполитов
Турнир возглавлял полуфинал Гран-при в легком весе между местным бойцом Андреем Гончаровым и казахстанцем Фанилем Рафиковым. Победу одержал россиянин единогласным решением судей. Теперь в финале Гран-при Гончаров встретится с победителем пары Ахмед Алиев - Тумер Ондар.

В со-главном бою вечера встретились Армен Петросян и Михаил Колобегов. Победу одержал Колобегов единогласным решением судей и вышел в полуфинал Гран-при в полутяжелом весе. Награду за победу в бою вручила генеральный директор БЕТСИТИ Елена Серова.

Напомним, что общий призовой фонд Гран-при составляет 1 млн. долларов.

Остальные результаты турнира БЕТСИТИ Fight Nights в Ростове-на-Дону:

  • Сергея Ясковец победил Лом-Али Нальгиева раздельным решением судей;
  • Магомед Гасанов победил Олега Оленичева техническим нокаутом в первом раунде;
  • Эдуард Багратунян победил Магомедрасула Гаджимагомедова единогласным решением судей;
  • Эдуард Маркарян победил Акима Бартенева нокаутом во втором раунде (поединок прошел по правилам кикбоксинга в MMA-перчатках);
  • Газимурад Магомедов победил Хиндолбека Бурижонова техническим нокаутом в первом раунде;
  • Ризван Тухугов победил Заура Гаджиева сабмишном в первом раунде;
  • Исмаил Умалатов победил Диорбека Унгарова техническим нокаутом в первом раунде;
  • Магомед Магомедов победил Вадима Каржавина техническим нокаутом в первом раунде.

Следующий турнир БЕТСИТИ Fight Nights пройдет в Москве в конце мая.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Осужденный экс-глава «Мелбета» выступил с обращением к суду
Новости
Посол ОАЭ провел матчи по паделу среди чиновников и дипломатов в Москве
Новости
PARI запускает стажировку другого уровня – PARI CAMP
Новости
БК «Марафон» обновила сайт: свежий визуал, удобная навигация и больше возможностей для игроков
Новости
11 млрд на детей и лимит на легионеров: помогут ли новые ограничения российскому футболу
Новости
PARI и Лига PARI выиграли награду Премии СБК в номинации «Спонсорская интеграция года»
Новости
Клиент PARI выиграл 2 520 000 рублей по ставке на матч «Нефтехимик» – «Спартак»
Новости
Премия РБ стала победителем IX Премии СБК
Новости
Коэффициент на чемпионство «Зенита» рухнул после неудачи «Краснодара»
Новости
Пользователь PARI поставил 550 000 рублей на выход «Интера» в финал Кубка Италии
Новости

Новое

loading