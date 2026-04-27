Гончаров победил Рафикова на турнире БЕТСИТИ Fight Nights в Ростове-на-Дону

Турнир возглавлял полуфинал Гран-при в легком весе между местным бойцом Андреем Гончаровым и казахстанцем Фанилем Рафиковым. Победу одержал россиянин единогласным решением судей. Теперь в финале Гран-при Гончаров встретится с победителем пары Ахмед Алиев - Тумер Ондар.

В со-главном бою вечера встретились Армен Петросян и Михаил Колобегов. Победу одержал Колобегов единогласным решением судей и вышел в полуфинал Гран-при в полутяжелом весе. Награду за победу в бою вручила генеральный директор БЕТСИТИ Елена Серова.

Напомним, что общий призовой фонд Гран-при составляет 1 млн. долларов.

Остальные результаты турнира БЕТСИТИ Fight Nights в Ростове-на-Дону:

Сергея Ясковец победил Лом-Али Нальгиева раздельным решением судей;

Магомед Гасанов победил Олега Оленичева техническим нокаутом в первом раунде;

Эдуард Багратунян победил Магомедрасула Гаджимагомедова единогласным решением судей;

Эдуард Маркарян победил Акима Бартенева нокаутом во втором раунде (поединок прошел по правилам кикбоксинга в MMA-перчатках);

Газимурад Магомедов победил Хиндолбека Бурижонова техническим нокаутом в первом раунде;

Ризван Тухугов победил Заура Гаджиева сабмишном в первом раунде;

Исмаил Умалатов победил Диорбека Унгарова техническим нокаутом в первом раунде;

Магомед Магомедов победил Вадима Каржавина техническим нокаутом в первом раунде.

Следующий турнир БЕТСИТИ Fight Nights пройдет в Москве в конце мая.