Клиент PARI поставил 3 млн рублей на ничью в матче ЦСКА и «Ростова»

Аналитики считают московскую команду фаворитом
Источник: PARI
21 апреля в матче 26-го тура РПЛ столичный ЦСКА примет «Ростов» на своем поле. Игра начнется в 19:45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на предстоящую встречу.

Букмекеры считают ЦСКА фаворитом. Поставить на победу хозяев можно за 1,90, что соответствует примерно 51% вероятности. Триумф «Ростова» котируется за 4,05 (около 23%). Ничья оценивается в 3.60 (примерно 26%). В первом круге РПЛ в сентябре прошлого года «Ростов» выиграл со счётом 1:0.

Клиенты PARI уверены в успехе хозяев. На победу ЦСКА приходится около 86% от всего оборота ставок на три возможных исхода игры. На ничью сделано около 12%, на «Ростов» – 2%.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на игру – 3 млн руб. Один из игроков заключил пари на ничью в матче за 3,45

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ЦСКА – «РОСТОВ»

По оценке аналитиков, игра не будет результативной. Сделать ставку на то, что команды забьют минимум три мяча (ТБ 2,5), можно за 1,95. Противоположный вариант (тотал меньше 2,5) котируется за 1,85. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1,82

Самым возможным исходом матча считаются сразу два результата: минимальная победа ЦСКА и результативная ничья 1:1. Оба они котируются за 7.00. Победа хозяев со счётом 2:1 оценивается в 8,50, а нулевая ничья – в 9,00. Остальным результатам соответствуют более высокие коэффициенты.

ЦСКА после 25 туров идет на шестом месте в таблице РПЛ. «Армейцы» набрали 43 очка. Отставание от «Локомотива», который занимает третье место, составляет пять очков. Шансы ЦСКА попасть в тройку по итогам сезона оцениваются коэффициентом 10,00. «Ростов» располагается на десятой строчке. Команда Джонатана Альбы набрала 26 очков.

