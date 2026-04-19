Аналитики назвали главного претендента на победу в Кубке Стэнли

18 апреля стартовал плей-офф в Национальной хоккейной лиге. Действующий чемпион – «Флорида Пантерз» – сложил свои полномочия, не сумев попасть в число 16 лучших команд лиги. Аналитики букмекерской компании PARI назвали фаворитов Кубка Стэнли перед началом решающего этапа турнира.

Букмекеры считают главным фаворитом турнира победителя регулярного чемпионата – «Колорадо». На успех «лавин» предлагают коэффициент 4,00. «Эвеланш» в четвертый раз в истории завоевали Президентский кубок, а на старте плей-офф сыграют с «Лос-Анджелесом Кингз» (коэффициент на чемпионство – 46.00), который заскочил в последний вагон розыгрыша Кубка Стэнли во многом благодаря Артемию Панарину. На проход «Колорадо» во второй раунд из этой пары дают коэффициент 1,20, а на «королей» – 4,50.

Вероятность успеха «Тампы-Бэй», где солируют Никита Кучеров и Андрей Василевский, оценили котировкой 5,10. «Молнии» хороши в атаке, но не так надежны в обороне. Это может стать проблемой уже в первом раунде в серии против «Монреаля» (23,00), ведомого Иваном Демидовым. На выход клуба из Флориды в следующий этап предлагают котировку 1,40, а на «Канадиенс» – 2,95.

Сделать ставку на победу в турнире «Каролины» можно за 6,50. «Ураганы» стали лучшими на Востоке и сыграют с «Оттавой» (19,00), которой удалась яркая концовка регулярного чемпионата. На проход «Харрикейнз» в следующий круг дают 1,55, а на канадский клуб – 2,45.

Шансы «Вегаса» оценили котировкой 8,50. «Рыцари» не блистали в регулярке и решились на смену тренера – Брюса Кэссиди сменил Джон Торторелла. Встряска удалась, вопрос в ее длительности. В первом раунде «Вегас» сразится с дебютантом плей-офф – «Ютой» (27,00), где дирижирует обороной Михаил Сергачев. Аналитики считают «рыцарей» фаворитами из-за их опыта – 1,65 против 2,25 на «мамонтов».

На «Эдмонтон» можно заключить пари за 9,00. «Нефтяники» пока без Леона Драйзайтля и едва не встретились с «Колорадо» в первом же раунде. Но избежать такой сетки удалось, соперниками «Ойлерз» стал «Анахайм» (37,00), попавший в плей-офф впервые с 2018 г. Но букмекеры в этой паре не верят в молодой состав «уток», на их проход дают котировку 2,35 против 1,60 на канадский клуб.

На «Даллас» предлагают поставить за 10,50. «Звёзды» уверенно прошли регулярный чемпионат, уступив по набранным очкам только «Колорадо» и «Каролине». Правда, в плей-офф клубу из Техаса противостоит «Миннесота» (16,00) – самая российская команда этого розыгрыша Кубка Стэнли. За «дикарей» играют Кирилл Капризов, Владимир Тарасенко, Данила Юров и Яков Тренин. И аналитики в этой паре отдают совсем небольшое предпочтение «Старз» – 1,83 на 1,97.

Шансы «Баффало», вернувшегося в плей-офф после паузы в 15 лет, оценили в 14,00. «Клинки» – единственная команда в этом розыгрыше Кубка Стэнли, в заявке которой нет россиян. «Сейбрз» сыграют с «Бостоном» (28,00) Никиты Задорова и Марата Хуснутдинова. «Мишки» находятся в стадии перестройки, но все равно пробрались в плей-офф. Но больше шансов букмекеры видят в этой паре у «Баффало» – 1,60 на 2,35.

На «Питтсбург», чьи ветераны выдали классный регулярный чемпионат, можно поставить с коэффициентом 17,00. В соперниках у «пингвинов» «Филадельфия» (30,00), которой попадание в плей-офф удалось с огромным трудом. Команда Евгения Малкина здесь фаворит – 1,68 против 2,18 на «летчиков».

Помимо традиционных ставок, в PARI предложили своим клиентам и ряд специальных рынков на рекорды. Например, за 14,00 можно поставить на то, что будет побит рекорд по продолжительности матча. Сейчас он составляет 176 минут 30 секунд – его установили в 1936 г. «Детройт» и «Монреаль». А за 12,00 можно заключить пари на то, что падет рекорд самого короткого овертайма – в 1986 г. «Калгари» хватило девяти секунд, чтобы поразить ворота «Монреаля».

В Кубке Стэнли принимают участие 16 команд. Победителю предстоит выиграть четыре серии, каждая из которых продлится до четырех побед.