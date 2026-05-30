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ПСЖ - Арсенал: дата и время финала Лиги чемпионов, где смотреть прямую видеотрансляцию

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PARI
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В субботу, 30 мая, завершится розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26. В финальном матче в Будапеште встретятся французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Арсенал». Игра пройдет на стадионе «Пушкаш Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

Встречу обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом из Берлина.

Лондонский клуб без поражений прошел всю дистанцию турнира, тогда как действующий обладатель трофея дважды уступил в общем этапе со счетом 1:2 - дома «Баварии» и в гостях «Спортингу».

Прогноз на матч «Пари Сен-Жермен» - «Арсенал»

Аналитики букмекерских контор ожидают конкурентную игру в венгерской столице, но отдают небольшое предпочтение парижанам. Коэффициент на победу «ПСЖ» в PARI составляет 2.40. На чемпиона Англии котировка на 0.80 выше. Ничья в основное время идет в линии за 3.30.

На суммарный успех - с учетом дополнительного времени и серии пенальти - коэффициенты следующие: 1.70 и 2.20.

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В прямом эфире главный матч евросезона покажет онлайн-кинотеатр Okko. Игру прокомментируют Лионель Абба и Денис Казанский. 

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