Клиенты PARI уверены в победе PARIVISION над Tundra на DreamLeague Season 29 по Dota 2

13 мая стартует групповой этап турнира DreamLeague Season 29 по Dota 2. Одним из центральных матчей первого круга станет встреча двух номинальных фаворитов ивента — PARIVISION и Tundra Esports. Серия в формате best-of-3 начнется в 16:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий поединок.

По оценкам аналитиков, фаворитом матча будет PARIVISION, которая ранее с новым офлейнером выиграла онлайн-лигу. Поставить на победу состава Satanic в грядущем поединке можно с котировкой 1.60. На точный счет 2:0 в пользу коллектива из СНГ аналитики дают 2.70. Ставка на Spirit с форой по фрагам (-11.5) доступна за 1.85. Вероятность того, что в матче будет будут сыграны все три карты, оценивается котировкой 1.90. Обратный результат идет за 1.80.

Tundra — лидер сезона по количеству трофеев. Однако сейчас у коллектива неудачная полоса — команда проиграла пять последних матчей. Поставить на то, что Tundra прервет лузстрик и обыграет PARIVISION, можно с котировкой 2.35. Коэффициент на европейский клуб с форой по картам (+1.5) составляет 1.40, а с форой (-1.5) — 4.50. Тотал фрагов на первой карте больше 50.5 можно взять за 2.05. Вероятность того, что первая карта в серии окажется затяжной и продлится дольше 42 минут, оценивается коэффициентом 2.23.

Клиенты PARI уверены в успехе состава из СНГ. На победу PARIVISION приходится более 89% от общего оборота пари на исход матча.

DreamLeague Season 29 проходит в онлайне с 13 по 24 мая. Призовой фонд ивента составляет $1 млн. Tundra, по оценкам аналитиков, будет главным фаворитом турнира. Поставить на чемпионство состава Pure можно с котировкой 4.90. Вероятность того, что трофей заберет PARIVISION, оценивается коэффициентом 9.50.