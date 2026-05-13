Клиенты PARI уверены в победе PARIVISION над Tundra на DreamLeague Season 29 по Dota 2

Матч фаворитов!
13 мая стартует групповой этап турнира DreamLeague Season 29 по Dota 2.  Одним из центральных матчей первого круга станет встреча двух номинальных фаворитов ивента — PARIVISION и Tundra Esports. Серия в формате best-of-3 начнется в 16:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий поединок. 

По оценкам аналитиков, фаворитом матча будет PARIVISION, которая ранее с новым офлейнером выиграла онлайн-лигу. Поставить на победу состава Satanic в грядущем поединке можно с котировкой 1.60. На точный счет 2:0 в пользу коллектива из СНГ аналитики дают 2.70. Ставка на Spirit с форой по фрагам (-11.5) доступна за 1.85. Вероятность того, что в матче будет будут сыграны все три карты, оценивается котировкой 1.90. Обратный результат идет за 1.80

Tundra — лидер сезона по количеству трофеев. Однако сейчас у коллектива неудачная полоса — команда проиграла пять последних матчей. Поставить на то, что Tundra прервет лузстрик и обыграет PARIVISION, можно с котировкой 2.35. Коэффициент на европейский клуб с форой по картам (+1.5) составляет 1.40, а с форой (-1.5) — 4.50. Тотал фрагов на первой карте больше 50.5 можно взять за 2.05. Вероятность того, что первая карта в серии окажется затяжной и продлится дольше 42 минут, оценивается коэффициентом 2.23.  

Клиенты PARI уверены в успехе состава из СНГ. На победу PARIVISION приходится более 89% от общего оборота пари на исход матча. 

DreamLeague Season 29 проходит в онлайне с 13 по 24 мая. Призовой фонд ивента составляет $1 млн. Tundra, по оценкам аналитиков, будет главным фаворитом турнира. Поставить на чемпионство состава Pure можно с котировкой 4.90. Вероятность того, что трофей заберет PARIVISION, оценивается коэффициентом 9.50

Сафонов не пропустит, Кварацхелия забьет?
Кто выиграет ЧМ-2026 по футболу: коэффициенты букмекерских компаний на чемпиона
PARI подарила фрибеты всем, кто ставили на чемпионство PARIVISION на DreamLeague Season 29 по Dota 2
Омаргаджиев победил Пронина в главном бою БЕТСИТИ Fight Nights 137
Курбан Бердыев рассказал о сорвавшемся переходе в «Спартак: «У меня появилось другое предложение»
Теннис, «Ролан Гаррос» – 2026: полное расписание и результаты
Обзор букмекерской конторы Балтбет (Baltbet) — отзывы, бонусы, ставки и вывод средств
«БЕТСИТИ» и «Факел» продлили сотрудничество до 2028 года
Футбольных судей обязали сообщать о любых попытках коррупции: есть первый зафиксированный случай
