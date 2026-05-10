Клиенты PARI ставят на «Локомотив» в матче РПЛ с «Балтикой»

Партнерский проект
10 мая «Локомотив» и «Балтика» встретятся в матче 29-го тура РПЛ. Игра пройдет в Москве и начнется в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.
Букмекеры оценивают шансы хозяев выше. Коэффициент на успех «Локомотива» — 2.02, что соответствует примерно 47% вероятности. Поставить на то, что выиграют калининградцы, можно за 3.75 (около 25%). Ничья котируется за 3.50 (приблизительно 28%).
Получить до 25 000 рублей от PARI
Клиенты PARI склоняются к успеху москвичей. На победу «Локомотива» приходится около 76% от общего объема ставок на исход встречи. Примерно 17% сделано на ничью, еще приблизительно 7% — на «Балтику».
Букмекеры не уверены в том, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 2.12. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов), котируется за 1.72. Если забьют и «Локомотив», и «Балтика», сыграет коэффициент 1.90. Обратный исход идет за 1.85. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить с коэффициентом 3.20.
В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — ничья 1:1 или победа «Локомотива» 1:0 за 6.50. На то, что первой отличится команда Михаила Галактионова, можно поставить за 1.70. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении клуба из Калининграда составляют 2.55.
Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 1 193 446 рублей. Один из игроков собрал экспресс из восьми событий с общим коэффициентом 1.23 и включил в него пари на то, что в матче не случится ситуация, когда «Балтика» будет уступать по ходу встречи два мяча и не проиграет. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.01.
Прогноз на матч «Локомотив» – «Балтика»
«Локомотив» за два тура до финиша занимает третью строчку, набрав 50 очков. «Железнодорожники» не могут победить три матча подряд. Шансы команды Галактионова завершить сезон на третьей позиции оценили в 1.50.
У «Балтики» 46 очков и пятая позиция. Команда Андрея Талалаева проиграла два последних матча, а победить не может уже шесть туров. Поставить на то, что балтийцы станут третьими по итогам сезона, можно за 12.00, а на то, что они завершат чемпионат в пятерке, дают котировку 1.55.
В этом сезоне команды трижды сыграли между собой. В РПЛ в Калининграде они разошлись миром (1:1), а в Кубке России москвичи дважды победили (2:0, 2:1).