Клиенты PARI ставят на «Локомотив» в матче РПЛ с «Балтикой»

10 мая «Локомотив» и «Балтика» встретятся в матче 29-го тура РПЛ. Игра пройдет в Москве и начнется в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры оценивают шансы хозяев выше. Коэффициент на успех «Локомотива» — 2.02, что соответствует примерно 47% вероятности. Поставить на то, что выиграют калининградцы, можно за 3.75 (около 25%). Ничья котируется за 3.50 (приблизительно 28%).

Клиенты PARI склоняются к успеху москвичей. На победу «Локомотива» приходится около 76% от общего объема ставок на исход встречи. Примерно 17% сделано на ничью, еще приблизительно 7% — на «Балтику».

Букмекеры не уверены в том, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 2.12. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов), котируется за 1.72. Если забьют и «Локомотив», и «Балтика», сыграет коэффициент 1.90. Обратный исход идет за 1.85. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить с коэффициентом 3.20.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — ничья 1:1 или победа «Локомотива» 1:0 за 6.50. На то, что первой отличится команда Михаила Галактионова, можно поставить за 1.70. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении клуба из Калининграда составляют 2.55.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 1 193 446 рублей. Один из игроков собрал экспресс из восьми событий с общим коэффициентом 1.23 и включил в него пари на то, что в матче не случится ситуация, когда «Балтика» будет уступать по ходу встречи два мяча и не проиграет. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.01.

«Локомотив» за два тура до финиша занимает третью строчку, набрав 50 очков. «Железнодорожники» не могут победить три матча подряд. Шансы команды Галактионова завершить сезон на третьей позиции оценили в 1.50.

У «Балтики» 46 очков и пятая позиция. Команда Андрея Талалаева проиграла два последних матча, а победить не может уже шесть туров. Поставить на то, что балтийцы станут третьими по итогам сезона, можно за 12.00, а на то, что они завершат чемпионат в пятерке, дают котировку 1.55.

В этом сезоне команды трижды сыграли между собой. В РПЛ в Калининграде они разошлись миром (1:1), а в Кубке России москвичи дважды победили (2:0, 2:1).