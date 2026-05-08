Клиенты PARI ждут победы «Боруссии» над «Айнтрахтом» в 33-м туре Бундеслиги

8 мая дортмундская «Боруссия» сыграет с «Айнтрахтом» в рамках 33-го тура Бундеслиги. Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, начало — в 21:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают фаворитами хозяев поля. Ставки на победу «Боруссии» принимаются по коэффициенту 1.68, что соответствует 58% вероятности. Поставить на успех «Айнтрахта» можно с коэффициентом 4.60, такой же коэффициент предлагается на ничью. Вероятность этих исходов составляет примерно 21%.

Клиенты PARI в основном ставят на победу черно-желтых. 81% от общего объема ставок на исход матча приходится на успех «Боруссии». Еще чуть более 18% сделано на победу «Айнтрахта», на ничью — менее 1%.

Один из клиентов поставил 150 000 рублей на то, что «орлы» забьют больше одного гола, по коэффициенту 1.72. Ставка вошла в экспресс из четырех событий с общим коэффициентом 9.75.

По оценке аналитиков, в матче будет забито минимум три гола. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.42, а на тотал меньше 2.5 — за 2.85.

При этом букмекеры считают, что команды обменяются голами, и предлагают поставить на это за 1.45. Если же отличится только «Боруссия», сыграет ставка за 3.75.

«Боруссия» уже выполнила свои задачи на сезон и подходит к предпоследнему туру на втором месте в турнирной таблице. «Айнтрахту» же еще предстоит побороться с «Фрайбургом» за попадание в Лигу конференций: сейчас команды занимают восьмое и седьмое места с разницей в одно очко.