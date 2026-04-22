Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

ГлавнаяНовости

PARI и Лига PARI выиграли награду Премии СБК в номинации «Спонсорская интеграция года»

Обновлено:
Плюс еще три номинации
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
ОбзорСайт

21 апреля в Казани прошла церемония награждения IX Премии СБК по итогам 2025 г. Букмекерская компания PARI стала победителем в категории «Спонсорская интеграция года» (бюджет до 3 млн рублей) с проектом «Золотой мяч Лиги PARI».

Проект был запущен в сентябре 2025 г. накануне церемонии вручения награды лучшему футболисту мира. Компания и ФНЛ креативно отреагировали на отсутствие в числе номинантов игроков из Лиги PARI и на специальном сайте запустили онлайн-голосование, благодаря которому каждый болельщик мог предложить своего кандидата от «Лучшей лиги мира», достойного получить «Золотой мяч». В результате «народным» победителем стал полузащитник волгоградского «Ротора» Илья Сафронов. 

«Партнеры благодарят за реализацию проекта все клубы Лиги PARI, которые позитивно отреагировали и активно участвовали в нем. Отдельно организаторы благодарят «Ротор», который лояльно отнесся к смелой и ироничной идее на финише проекта», – заявили в компании.

Всего премии букмекерская компания PARI была представлена в четырех номинациях: «Креатив года», «Спонсорская интеграция с бюджетом более 3 млн рублей», «Площадка года» и «Менеджер года».

В категории «Креатив года» компания боролась за награду благодаря видео о заключении нового спонсорского соглашения с Лигой PARI, представленного в жанре документального фильма, в котором снялись Дмитрий Губерниев, Герман Попков, Luxury Girl и Игорь Ларионов, а также легенда ТВ-шоу Сергей Дружко. В этой же категории были отмечены ироничные виральные «пиратские» ролики с участием амбассадоров PARI, которые проговаривали рекламный текст в неожиданных и некомфортных для этого обстоятельствах.

В номинацию «Спонсорская интеграция с бюджетом более 3 млн рублей» PARI попала с формой медиафутбольного «Амкала», которая была разработана совместно со Студией Артемия Лебедева. В уникальном комплекте команда сыграла в Суперкубке МФЛ, где добралась до финала и лишь по буллиталити уступила 2DROTS. Кроме того, в шорт-лист прошел музыкально-спортивный фестиваль ПАРИ ФЕСТ, который традиционно проводится в Нижнем Новгороде и охватывает более 20 тыс. зрителей.

Признание жюри в номинации «Площадка года» получил новый флагманский падел-клуб PARI Padel с современными кортами и иностранными тренерами, открытие которого состоялось в ноябре. Кроме того, на звание менеджера года претендовал CEO PARI Руслан Медведь.

Премия СБК прошла уже в девятый раз. Как и прежде, были отмечены лучшие проекты, события и профессионалы спортивного бизнеса. В 2027 г. церемония состоится в Екатеринбурге.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Осужденный экс-глава «Мелбета» выступил с обращением к суду
Новости
Новости
Новости
Новости
Новости
Новости
Новости
Новости
Новости
Новости

Новое

