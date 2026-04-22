PARI и Лига PARI выиграли награду Премии СБК в номинации «Спонсорская интеграция года»

21 апреля в Казани прошла церемония награждения IX Премии СБК по итогам 2025 г. Букмекерская компания PARI стала победителем в категории «Спонсорская интеграция года» (бюджет до 3 млн рублей) с проектом «Золотой мяч Лиги PARI».

Проект был запущен в сентябре 2025 г. накануне церемонии вручения награды лучшему футболисту мира. Компания и ФНЛ креативно отреагировали на отсутствие в числе номинантов игроков из Лиги PARI и на специальном сайте запустили онлайн-голосование, благодаря которому каждый болельщик мог предложить своего кандидата от «Лучшей лиги мира», достойного получить «Золотой мяч». В результате «народным» победителем стал полузащитник волгоградского «Ротора» Илья Сафронов.

«Партнеры благодарят за реализацию проекта все клубы Лиги PARI, которые позитивно отреагировали и активно участвовали в нем. Отдельно организаторы благодарят «Ротор», который лояльно отнесся к смелой и ироничной идее на финише проекта», – заявили в компании.

Всего премии букмекерская компания PARI была представлена в четырех номинациях: «Креатив года», «Спонсорская интеграция с бюджетом более 3 млн рублей», «Площадка года» и «Менеджер года».

В категории «Креатив года» компания боролась за награду благодаря видео о заключении нового спонсорского соглашения с Лигой PARI, представленного в жанре документального фильма, в котором снялись Дмитрий Губерниев, Герман Попков, Luxury Girl и Игорь Ларионов, а также легенда ТВ-шоу Сергей Дружко. В этой же категории были отмечены ироничные виральные «пиратские» ролики с участием амбассадоров PARI , которые проговаривали рекламный текст в неожиданных и некомфортных для этого обстоятельствах.

В номинацию «Спонсорская интеграция с бюджетом более 3 млн рублей» PARI попала с формой медиафутбольного «Амкала», которая была разработана совместно со Студией Артемия Лебедева. В уникальном комплекте команда сыграла в Суперкубке МФЛ, где добралась до финала и лишь по буллиталити уступила 2DROTS. Кроме того, в шорт-лист прошел музыкально-спортивный фестиваль ПАРИ ФЕСТ, который традиционно проводится в Нижнем Новгороде и охватывает более 20 тыс. зрителей.

Признание жюри в номинации «Площадка года» получил новый флагманский падел-клуб PARI Padel с современными кортами и иностранными тренерами, открытие которого состоялось в ноябре. Кроме того, на звание менеджера года претендовал CEO PARI Руслан Медведь.

Премия СБК прошла уже в девятый раз. Как и прежде, были отмечены лучшие проекты, события и профессионалы спортивного бизнеса. В 2027 г. церемония состоится в Екатеринбурге.