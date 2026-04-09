Астана примет шестой UTLC ICE CUP

Международный молодежный турнир UTLC IceCup в шестой раз соберет лучших хоккеистов стран Евразийского континента под лозунгом «YoungEurasian Stars». Матчи пройдут с 15 по 19 апреля на льду «Барыс Арены» в Астане.

В этом году за главный трофей хоккейного турнира помимо хозяина площадки «Барыса» будут бороться омский «Авангард», «Армия СКА» из Санкт-Петербурга, пекинский «Hokay», «Динамо-Джуниверс» из Минска и пражские «Викинги».

Источник: utlccup.com

Генеральный директор АО «ОТЛК ЕРА» Алексей Гром:

- Приветствую участников, организаторов, болельщиков и гостей нашего спортивного праздника. Мы рады, что Астана в очередной раз станет столицей юношеского хоккея Евразии. Здесь соберутся талантливые, целеустремленные и смелые спортсмены, за которыми будущее мирового хоккея. Мы искренне верим, что спорт объединяет страны, культуры и людей, воспитывает характер, уважение и стремление к победе. Именно такие ценности лежат в основе не только спорта, но и любого большого дела. Желаю всем командам честной и яркой борьбы, незабываемых эмоций и новых достижений! Пусть UTLC Ice Cup 2026 будет не только ареной для соревнований, но и местом новых знакомств, дружбы и вдохновения.

14 апреля в пресс-центре «Барыс Арены» состоятся традиционные жеребьевка и пресс-конференция. Встречи группового этапа пройдут с 15 по 17апреля. Раунд плей-офф намечен на 18 и 19 апреля.

Ранее обладателем трофея трижды становился ярославский «Локомотив» (в 2019, 2023 и 2024 годах), по разу UTLC Ice Cup выигрывали московский ЦСКА (2021 год) и «Авангард» из Омска (2025 год).

UTLC Ice Cup стал вторым спортивным проектом АО «ОТЛК ЕРА» вслед за престижным ежегодным футбольным турниром UTLC Cup, который проходит в Москве на «РЖД Арене».