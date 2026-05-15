Клиенты PARI верят в победу Falcons над FURIA в четвертьфинале PGL Astana по CS

Клиенты PARI верят в победу Falcons над FURIA в четвертьфинале PGL Astana по CS

Обе команды входят в тройку главных фаворитов турнира
Руслан Ипполитов
15 мая на турнире PGL Astana 2026 по Counter-Strike 2 пройдут четвертьфинальные поединки. Самым ожидаемым матчем дня станет противостояние двух грандов — Team Falcons и FURIA Esports. Серия в формате best-of-3 начнется в 17:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч. 

По оценкам аналитиков, фаворитом матча будет Falcons, которая на этом турнире выступает с новым капитаном в лице karrigan. Коллектив завершил групповую стадию со статистикой 3:1, уступив только 9z Team. Поставить на победу состава m0NESY в четвертьфинале можно с котировкой 1.77. На точный счет 2:0 в пользу Falcons аналитики дают 3.20. Ставка на Falcons с форой по раундам (-5.5) доступна за 2.30. Тотал карт больше 2.5 идет за 1.85, а обратный результат также — за 1.85

FURIA также завершила групповой этап со статистикой 3:1, уступив только Team Spirit. Вероятность победы бразильцев в четвертьфинале аналитики оценили котировкой 2.05. Коэффициент на FURIA с форой по картам (+1.5) составляет 1.30, а с форой (-1.5) — 3.80. Ставка на общий тотал раундов в серии больше 53.5 доступна за 2.12. Коэффициент на коллектив FalleN с форой по раундам (+3.5) составляет 1.80. И Falcons и FURIA по ходу групповой стадии уже доходили в своих матчах до овертайма. Вероятность того, что это повторится в их очном поединке на первой карте, оценивается котировкой 6.10

Клиенты PARI также чуть больше склоняются в пользу состава m0NESY. На победу Falcons приходится порядка 55% от общего оборота пари на исход матча. 

PGL Astana 2026 проходит с 9 по 17 мая в Казахстане. Falcons и FURIA входят в тройку главных фаворитов турнира. Вероятность того, что трофей достанется бразильцам, оценивается котировкой 5.55. На чемпионство Falcons аналитики дают коэффициент 3.90.

Сафонов не пропустит, Кварацхелия забьет?
Кто выиграет ЧМ-2026 по футболу: коэффициенты букмекерских компаний на чемпиона
PARI подарила фрибеты всем, кто ставили на чемпионство PARIVISION на DreamLeague Season 29 по Dota 2
Омаргаджиев победил Пронина в главном бою БЕТСИТИ Fight Nights 137
Курбан Бердыев рассказал о сорвавшемся переходе в «Спартак: «У меня появилось другое предложение»
Теннис, «Ролан Гаррос» – 2026: полное расписание и результаты
Обзор букмекерской конторы Балтбет (Baltbet) — отзывы, бонусы, ставки и вывод средств
«БЕТСИТИ» и «Факел» продлили сотрудничество до 2028 года
Футбольных судей обязали сообщать о любых попытках коррупции: есть первый зафиксированный случай
Клиенты PARI уверены в победе PARIVISION над Tundra на DreamLeague Season 29 по Dota 2
