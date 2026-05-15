Клиенты PARI верят в победу Falcons над FURIA в четвертьфинале PGL Astana по CS

15 мая на турнире PGL Astana 2026 по Counter-Strike 2 пройдут четвертьфинальные поединки. Самым ожидаемым матчем дня станет противостояние двух грандов — Team Falcons и FURIA Esports. Серия в формате best-of-3 начнется в 17:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

По оценкам аналитиков, фаворитом матча будет Falcons, которая на этом турнире выступает с новым капитаном в лице karrigan. Коллектив завершил групповую стадию со статистикой 3:1, уступив только 9z Team. Поставить на победу состава m0NESY в четвертьфинале можно с котировкой 1.77. На точный счет 2:0 в пользу Falcons аналитики дают 3.20. Ставка на Falcons с форой по раундам (-5.5) доступна за 2.30. Тотал карт больше 2.5 идет за 1.85, а обратный результат также — за 1.85.

FURIA также завершила групповой этап со статистикой 3:1, уступив только Team Spirit. Вероятность победы бразильцев в четвертьфинале аналитики оценили котировкой 2.05. Коэффициент на FURIA с форой по картам (+1.5) составляет 1.30, а с форой (-1.5) — 3.80. Ставка на общий тотал раундов в серии больше 53.5 доступна за 2.12. Коэффициент на коллектив FalleN с форой по раундам (+3.5) составляет 1.80. И Falcons и FURIA по ходу групповой стадии уже доходили в своих матчах до овертайма. Вероятность того, что это повторится в их очном поединке на первой карте, оценивается котировкой 6.10.

Клиенты PARI также чуть больше склоняются в пользу состава m0NESY. На победу Falcons приходится порядка 55% от общего оборота пари на исход матча.

PGL Astana 2026 проходит с 9 по 17 мая в Казахстане. Falcons и FURIA входят в тройку главных фаворитов турнира. Вероятность того, что трофей достанется бразильцам, оценивается котировкой 5.55. На чемпионство Falcons аналитики дают коэффициент 3.90.