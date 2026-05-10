Клиенты PARI уверены в победе «Арсеналом» над «Вест Хэмом»

10 мая в 36-м туре чемпионата Англии лидер таблицы «Арсенал» сыграет на выезде с «Вест Хэмом». Игра пройдет на «Лондон Стэдиум» и начнется в 18:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд на победу и рассказали о самых крупных ставках клиентов на этот матч.

«Арсенал» — безоговорочный фаворит встречи. На победу команды Микеля Артеты в PARI можно поставить с коэффициентом 1.60, вероятность этого исхода — примерно 60%. Успех «Вест Хэма» котируется за 5.40 (18%), ничья — за 4.30 (22%).

Клиенты PARI уверены, что «канониры» заберут три очка: более 99% от общего объема ставок на результат этой игры приходится на победу гостей.

«Арсенал» не слишком результативен в последних матчах: только в трех из четырех с его участием было забито три и более мяча. ТБ 2.5 во встрече с «Вест Хэмом» можно взять за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.17. Хотя «канониры» обладают самой надежной обороной в лиге, эксперты предполагают, что в предстоящей игре отличатся обе команды: обмен голами в линии доступен за 1.72, противоположный вариант — за 2.05. Если забьют только гости, сыграет пари за 2.75.

«Арсенал» близок к первому за 23 года чемпионству: за три тура до завершения сезона лондонцы на пять очков опережают «Манчестер Сити», проведя на один матч больше, чем главный конкурент. Ставки на итоговый успех «канониров» принимаются по коэффициенту 1.25. Триумф команды Пепа Гвардиолы можно взять за 4.00.

«Вест Хэм» занимает лишь 18-е место в таблице. «Молотобойцы» ненадолго покидали зону вылета, но в прошлом матче крупно уступили «Брентфорду» (0:3) и пропустили вперед «Тоттенхэм». На то, что коллектив Нуну Эшпириту Санту попрощается с высшей лигой по итогам сезона, предложено поставить за 1.30. Спасение лондонцев оценено котировкой 3.60.