Клиент PARI поставил 700 000 рублей на голы «Спартака» в матче Кубка России с ЦСКА

6 мая в Москве состоится финал Пути регионов Кубка России, в котором «Спартак» сыграет с ЦСКА. Встреча пройдет на «Лукойл Арене» и начнется в 20:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд на выход в Суперфинал турнира и рассказали о ставках клиентов на дерби.

Обычно в матчах между «Спартаком» и ЦСКА не бывает явного фаворита, но на этот раз шансы красно-белых на победу значительно выше, чем у соперника. В PARI на их успех в основное время можно поставить за коэффициент 1.77, вероятность этого исхода — примерно 55%. Триумф ЦСКА котируется за 4.80 (20%), ничья — за 3.90 (25%). Проход хозяев поля доступен в линии за 1.43, гостей — за 2.85.

Клиенты PARI, как и букмекеры, больше верят в «Спартак»: 62% от общего объема ставок на исход основного времени приходится на красно-белых, 29% — на красно-синих, 9% — на ничью. На рынке прохода также зафиксировано преимущество команды Хуана Карседо — 78% против 22%.

Если отталкиваться от последних матчей с участием «Спартака», игра должна быть результативной: в четырех предыдущих красно-белые и их соперники пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 в кубковой встрече котируется за 1.85, ТМ 2.5 — за 1.95. Обмен результативными атаками случился в пяти последних матчах красно-белых и в трех из четырех у красно-синих. Условие «обе забьют» оценено в 1.80, «обе забьют — нет» — в 2.00.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на игру «Спартак» — ЦСКА — 700 000 рублей. Один из них собрал экспресс из двух событий, куда включил условие «больше 1 гола красно-белых» за 1.28 и «больше 1 гола «ПСЖ» в матче с «Баварией» за 1.40. Итоговый коэффициент купона составил 1.79.

«Спартак» начинал весеннюю часть Кубка России в Пути РПЛ, но в полуфинале по сумме двух встреч уступил «Динамо» и упал в нижнюю часть сетки, где позднее выбил «Зенит». Красно-белые считаются вторыми фаворитами турнира после «Краснодара» — на их итоговый триумф можно поставить за 3.00.



ЦСКА на прошедших выходных проиграл в РПЛ «Зениту» и продлил безвыигрышную серию до пяти матчей. По итогам встречи руководство красно-синих приняло решение расторгнуть контракт со швейцарским тренером Фабио Челестини, исполняющим обязанности до конца сезона будет Дмитрий Игдисамов. На то, что под его руководством москвичи выгрызут трофей, коэффициент — 5.30.