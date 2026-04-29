Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяНовости

Осужденный экс-глава «Мелбета» выступил с обращением к суду

Обновлено:
Игорь Ляпустин попросил защиты от «наглого и беспринципного оговора»

28 апреля Тушинский суд Москвы приговорил Игоря Ляпустина к восьми годам колонии по делу о мошенничестве. Бывший глава букмекерской компании «Мелбет» не признал вину и выступил с последним словом, где попросил защитить его «от наглого и беспринципного оговора».

«Я стою сейчас здесь, потому что за меня некому заступиться, больше некому указать следственным органам на то, что дело, возбуждённое против меня, имеет ряд существенных нарушений и в его материалах нет прямых доказательств моей вины. Про такое в нашем народе говорят: «Шито белыми нитками». Я стою сейчас здесь, у этой трибуны, хотя мог бы находиться далеко отсюда – такие случаи известны правосудию, – но я выбрал это место сознательно и не намерен скрываться перед опасностью тяжёлого для меня возможного наказания.

Но наказания за что? За то что я, проделав трудную работу, сумел развить бизнес и достичь успеха и высоких финансовых показателей своей компании, в результате чего стал привлекателен и интересен господину Градуленко, бывшему собственнику ООО «Мелофон», который не сумел добиться хоть каких-нибудь сопоставимых с моими результатов», – заявил Ляпустин.

Он подтвердил, что Градуленко является его бывшим сослуживцем и товарищем. Но это изменилось после «совершения подлости», как Ляпустин назвал «абсолютно лживое заявление в следственные органы».

«Хотя Градуленко даже этого не смог сделать – за него это сделал адвокат Смирнов из адвокатской коллегии «Железников и партнёры». И теперь меня обвиняют в хищении и растрате якобы принадлежащей ему доли в уставном капитале ООО «Мелофон», а он признан потерпевшим. Хотя долю эту, когда он ей владел, он даже не оплатил и по этой причине вышел из состава участников ООО «Мелофон». Его утверждения о том, что он бенефициарно владел долей в ООО «Мелофон» через иностранную компанию «Фиксит Глобал», у которой я приобрёл долю, не соответствуют действительности и не подтверждаются ничем, кроме его показаний и показаний свидетелей, не работавших в ООО «Мелофон» в период совершения предполагаемого преступления.

Или, может быть, я заслужил наказание за то, что вывел бизнес из офшорного владения иностранными компаниями и сделал так, что он принадлежит теперь российским собственникам? Прошу суд заметить: сделал я это на законных основаниях, ни в одном шаге не нарушив действующего законодательства. Благодаря этому компания легально работает на российском рынке, добросовестно платит налоги в бюджет страны и, в частности, на поддержку российского спорта», – подчеркнул Ляпустин.

По его словам, целевые отчисления компании равны сотням миллионов рублей в квартал. Ляпустин отметил, что вместе со вторым собственником «с получаемых доходов честно платит налоги», которые оценил в миллиарды рублей.

«В своих показаниях суду я говорил, что господин Градуленко не самостоятельно решил написать на меня заявление в правоохранительные органы. Сделал он это по просьбе, я бы даже сказал по прямому указанию, господина Семиохина, на которого работает уже много лет. Бизнес-империя Семиохина лишилась российского рынка за то, что он подозревается в финансировании государства под названием Украина. Также в Российской Федерации Семиохин уголовно преследуется Следственным комитетом за вывод в офшоры и неуплату налогов на сумму 64 млрд рублей, незаконно полученных от игорной деятельности. И вот этот человек хочет через Градуленко получить контроль над моей компанией и вернуть себе долю на российском рынке.

Ваша честь, прошу защитить меня от наглого оговора этих людей. Ведь российская судебная система – лучшее место, где можно добиться справедливого и непредвзятого правосудия, это слова председателя Верховного суда России Краснова Игоря Викторовича», – заключил Ляпустин.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Новое

loading