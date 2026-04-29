Осужденный экс-глава «Мелбета» выступил с обращением к суду

28 апреля Тушинский суд Москвы приговорил Игоря Ляпустина к восьми годам колонии по делу о мошенничестве. Бывший глава букмекерской компании «Мелбет» не признал вину и выступил с последним словом, где попросил защитить его «от наглого и беспринципного оговора».

«Я стою сейчас здесь, потому что за меня некому заступиться, больше некому указать следственным органам на то, что дело, возбуждённое против меня, имеет ряд существенных нарушений и в его материалах нет прямых доказательств моей вины. Про такое в нашем народе говорят: «Шито белыми нитками». Я стою сейчас здесь, у этой трибуны, хотя мог бы находиться далеко отсюда – такие случаи известны правосудию, – но я выбрал это место сознательно и не намерен скрываться перед опасностью тяжёлого для меня возможного наказания.

Но наказания за что? За то что я, проделав трудную работу, сумел развить бизнес и достичь успеха и высоких финансовых показателей своей компании, в результате чего стал привлекателен и интересен господину Градуленко, бывшему собственнику ООО «Мелофон», который не сумел добиться хоть каких-нибудь сопоставимых с моими результатов», – заявил Ляпустин.

Он подтвердил, что Градуленко является его бывшим сослуживцем и товарищем. Но это изменилось после «совершения подлости», как Ляпустин назвал «абсолютно лживое заявление в следственные органы».

«Хотя Градуленко даже этого не смог сделать – за него это сделал адвокат Смирнов из адвокатской коллегии «Железников и партнёры». И теперь меня обвиняют в хищении и растрате якобы принадлежащей ему доли в уставном капитале ООО «Мелофон», а он признан потерпевшим. Хотя долю эту, когда он ей владел, он даже не оплатил и по этой причине вышел из состава участников ООО «Мелофон». Его утверждения о том, что он бенефициарно владел долей в ООО «Мелофон» через иностранную компанию «Фиксит Глобал», у которой я приобрёл долю, не соответствуют действительности и не подтверждаются ничем, кроме его показаний и показаний свидетелей, не работавших в ООО «Мелофон» в период совершения предполагаемого преступления.

Или, может быть, я заслужил наказание за то, что вывел бизнес из офшорного владения иностранными компаниями и сделал так, что он принадлежит теперь российским собственникам? Прошу суд заметить: сделал я это на законных основаниях, ни в одном шаге не нарушив действующего законодательства. Благодаря этому компания легально работает на российском рынке, добросовестно платит налоги в бюджет страны и, в частности, на поддержку российского спорта», – подчеркнул Ляпустин.

По его словам, целевые отчисления компании равны сотням миллионов рублей в квартал. Ляпустин отметил, что вместе со вторым собственником «с получаемых доходов честно платит налоги», которые оценил в миллиарды рублей.

«В своих показаниях суду я говорил, что господин Градуленко не самостоятельно решил написать на меня заявление в правоохранительные органы. Сделал он это по просьбе, я бы даже сказал по прямому указанию, господина Семиохина, на которого работает уже много лет. Бизнес-империя Семиохина лишилась российского рынка за то, что он подозревается в финансировании государства под названием Украина. Также в Российской Федерации Семиохин уголовно преследуется Следственным комитетом за вывод в офшоры и неуплату налогов на сумму 64 млрд рублей, незаконно полученных от игорной деятельности. И вот этот человек хочет через Градуленко получить контроль над моей компанией и вернуть себе долю на российском рынке.

Ваша честь, прошу защитить меня от наглого оговора этих людей. Ведь российская судебная система – лучшее место, где можно добиться справедливого и непредвзятого правосудия, это слова председателя Верховного суда России Краснова Игоря Викторовича», – заключил Ляпустин.