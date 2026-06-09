Ставка на Александра Зверева в финале «Ролан Гаррос» принесла клиенту PARI 15 440 000 рублей

Самым крупным событием «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде среди клиентов PARI стал финальный матч Зверев – Коболли. Кроме того, в топ-5 по объему принятых ставок вошли события Маттео Арнальди – Фрэнсис Тиафо (7:6(5), 6:7(5), 3:6, 7:6(3), 6:4), Александр Зверев – Рафаэль Ходар (7:6(3), 6:1, 6:3), Якуб Меншик – Андрей Рублев (6:3, 7:6(6), 4:6, 2:6, 6:3) и Флавио Коболли – Феликс Оже-Альяссим (4:6, 6:4, 6:4, 6:4).

Прошедший «Ролан Гаррос» был прибыльным для букмекеров. По сравнению с прошлогодним турниром общий оборот ставок на мужской одиночный разряд вырос на 5%, а прибыль – на 2%. Отчасти это связано с ранним вылетом фаворитов: впервые с 1977 г. в полуфиналах не осталось ни одного чемпиона «Большого шлема».

Наиболее прибыльной для PARI стала встреча Якуба Меншика с Андреем Рублевым в четвертом раунде. Более опытный россиянин закономерно считался фаворитом: даже проиграв первые две партии, он почти совершил камбэк, выиграв третий и четвертый сет. Тем не менее Меншик сумел собраться и вырвал победу в решающем отрезке матча.

Кроме того, в топ-5 по прибыли букмекеров вошли встречи Рафаэль Ходар – Александр Зверев, Якуб Меншик – Жоао Фонсека (6:4, 6:3, 7:6(3), Маттео Берреттини – Хуан Мануэль Серундоло(6:3, 7:6(2), 7:6(6)) и Рафаэль Коллиньон – Бен Шелтон (6:4, 7:5, 6:4).

Самым прибыльным днем для компании стало 31 мая. В основном это связано с вылетом Каспера Рууда и Андрея Рублева, которые уступили Жоао Фонсеке и Якубу Меншику соответственно.

В свою очередь, клиенты PARI успешно прогнозировали развитие событий в следующих матчах: Флавио Коболли – Александр Зверев, Адам Уолтон – Даниил Медведев (6:2, 1:6, 6:1, 1:6, 6:4), Фрэнсис Тиафо – Маттео Арнальди, Якуб Меншик – Александр Зверев и Закари Свайда – Франсиско Серундоло (6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 6:3). Самым неудачным днем стало 7 июня, когда Зверев обыграл Коболли в финальном матче.

Большинство клиентов PARI верили в победу Александра. На его триумф пришлось более 45% от общего объема ставок на итоги турнира. Кроме того, в пятерку «народных» фаворитов вошли Коболли (более 13%), Синнер (почти 13%), Фонсека (более 6%) и Меншик (более 5%). Из россиян больше всего игроки верили в победу Медведева, на которого пришлось чуть больше 1% оборота.

Стоит отметить, что в финале игроки также отдали предпочтение Звереву. 65% от всего объема пари на исход решающей встречи пришлось на Александра.

Большинство клиентов ставили на мужской «Ролан Гаррос» в лайве. Live-пари составили более 79% оборота всех пари на турнир, почти в четыре раза превысив объем прематч-ставок.