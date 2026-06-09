Ставка на Александра Зверева в финале «Ролан Гаррос» принесла клиенту PARI 15 440 000 рублей

Партнерский проект
7 июня завершился Открытый чемпионат Франции по теннису. Победителем в мужском одиночном разряде стал Александр Зверев, который впервые в карьере выиграл турнир «Большого шлема». Директор по коммуникациям и устойчивому развитию букмекерской компании PARI Алексей Бабичев рассказал, как ставили на «Ролан Гаррос» российские игроки.
29-летний Зверев первый раз выиграл турнир «Большого шлема». В 2020 г. он подобрался к вершине, дойдя до финала на Australian Open, а затем в 2025 г. почти забрал титул на US Open, но был остановлен Янником Синнером.
К счастью для Александра, на прошедшем «Ролан Гаррос» итальянец вылетел еще во втором раунде. Испанец Карлос Алькарас и вовсе пропускал турнир из-за травмы. По большей части немцу достались довольно удобные соперники, и в основном он обыграл их всухую. Более-менее конкурентную игру показали Кентен Алис и Якуб Меншик, однако настоящим испытанием стал финальный матч против Флавио Коболли. Итальянец навязал серьезную борьбу, но в итоге Зверев победил со счетом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7(5) 6:1.
Самым крупным событием «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде среди клиентов PARI стал финальный матч Зверев – Коболли. Кроме того, в топ-5 по объему принятых ставок вошли события Маттео Арнальди – Фрэнсис Тиафо (7:6(5), 6:7(5), 3:6, 7:6(3), 6:4), Александр Зверев – Рафаэль Ходар (7:6(3), 6:1, 6:3), Якуб Меншик – Андрей Рублев (6:3, 7:6(6), 4:6, 2:6, 6:3) и Флавио Коболли – Феликс Оже-Альяссим (4:6, 6:4, 6:4, 6:4).
Прошедший «Ролан Гаррос» был прибыльным для букмекеров. По сравнению с прошлогодним турниром общий оборот ставок на мужской одиночный разряд вырос на 5%, а прибыль – на 2%. Отчасти это связано с ранним вылетом фаворитов: впервые с 1977 г. в полуфиналах не осталось ни одного чемпиона «Большого шлема».
Наиболее прибыльной для PARI стала встреча Якуба Меншика с Андреем Рублевым в четвертом раунде. Более опытный россиянин закономерно считался фаворитом: даже проиграв первые две партии, он почти совершил камбэк, выиграв третий и четвертый сет. Тем не менее Меншик сумел собраться и вырвал победу в решающем отрезке матча.
Кроме того, в топ-5 по прибыли букмекеров вошли встречи Рафаэль Ходар – Александр Зверев, Якуб Меншик – Жоао Фонсека (6:4, 6:3, 7:6(3), Маттео Берреттини – Хуан Мануэль Серундоло(6:3, 7:6(2), 7:6(6)) и Рафаэль Коллиньон – Бен Шелтон (6:4, 7:5, 6:4).
Самым прибыльным днем для компании стало 31 мая. В основном это связано с вылетом Каспера Рууда и Андрея Рублева, которые уступили Жоао Фонсеке и Якубу Меншику соответственно.
В свою очередь, клиенты PARI успешно прогнозировали развитие событий в следующих матчах: Флавио Коболли – Александр Зверев, Адам Уолтон – Даниил Медведев (6:2, 1:6, 6:1, 1:6, 6:4), Фрэнсис Тиафо – Маттео Арнальди, Якуб Меншик – Александр Зверев и Закари Свайда – Франсиско Серундоло (6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 6:3). Самым неудачным днем стало 7 июня, когда Зверев обыграл Коболли в финальном матче.
Большинство клиентов PARI верили в победу Александра. На его триумф пришлось более 45% от общего объема ставок на итоги турнира. Кроме того, в пятерку «народных» фаворитов вошли Коболли (более 13%), Синнер (почти 13%), Фонсека (более 6%) и Меншик (более 5%). Из россиян больше всего игроки верили в победу Медведева, на которого пришлось чуть больше 1% оборота.
Стоит отметить, что в финале игроки также отдали предпочтение Звереву. 65% от всего объема пари на исход решающей встречи пришлось на Александра.
Большинство клиентов ставили на мужской «Ролан Гаррос» в лайве. Live-пари составили более 79% оборота всех пари на турнир, почти в четыре раза превысив объем прематч-ставок.
Если суммировать матчи теннисистов в одиночном и парном разрядах, то самую крупную прибыль PARI принесли Меншик, Рублев и Ходар. Игроки же извлекли наибольшую прибыль из матчей Уолтона, Медведева и Арнальди.
Самый большой выигрыш по ставкам на мужской одиночный разряд получил игрок, который поставил 8 млн руб. на Зверева в матче с Коболли с форой по геймам (-5,5). Ставка была сделана в прематче по коэффициенту 1,93. В итоге ставка доехала с запасом: немец выиграл 28 геймов против 19 у его соперника. Выигрыш составил 15 440 000 руб.
Другой клиент заключил пари на сумму 4 млн руб. на победу немца в матче с Меншиком по коэффициенту 1,27. Чех сумел забрать один сет, но в остальном матч прошел под контролем Зверева. Победа Александра в полуфинале принесла клиенту выигрыш в размере 5 080 000 руб.
Другой клиент сделал удачную лайв-ставку в размере 1 291 745 руб. на Феликса Оже-Альяссима против Даниэля Альтмайера на тай-брейке с форой (-2,5). Канадец не подвел и победил со счетом 10:7, принеся клиенту выигрыш в размере 3 100 188 руб.
Самый большой зашедший коэффициент на мужском одиночном разряде «Ролан Гаррос» составил 100,50. Один из клиентов собрал экспресс из матчей Адам Уолтон – Даниил Медведев и Алексей Попырин – Закари Свайда. В обеих играх он выбрал победу аутсайдеров за 15,00 и 6,70 соответственно. В итоге фавориты смогли выиграть только по одному сету, а ставка в 50 руб. принесла выигрыш в размере 5 025 руб.
При этом сразу у 53 игроков не зашли ставки с минимальным коэффициентом 1,01. В основном клиенты ставили небольшие суммы, но один из них проиграл 1,5 млн руб., заключив пари в лайве на то, что в третьем сете матча Оже-Альяссима против Алехандро Табило будет не менее восьми геймов.