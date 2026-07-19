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Испания - Аргентина, 19 июля: где смотреть финал ЧМ-2026, прямая трансляция матча

Обновлено:
Месси идет за вторым Кубком мира
Руслан Ипполитов
Winline
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В воскресенье, 19 июля, финиширует 23-й чемпионат мира по футболу ФИФА. В финальном матче встретятся сборные Испании и Аргентины.

Встреча состоится на арене «Метлайф» в  Ист-Ратерфорде (США). Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени. Главным арбитром назначен Славко Винчич из Словении.

Аргентинцы защищают чемпионский титул, добытый четыре года назад в Катаре. Испанцы – действующие чемпионы Европы. 

Впервые в истории первенства планеты в решающем матче встретятся две лучшие команды рейтинга ФИФА. 

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ИСПАНИЯ - АРГЕНТИНА

Бесплатную легальную онлайн-трансляцию матча зарегистрированным пользователям предлагает букмекерская компания Winline.

Аналитики установили высокие коэффициенты на все базовые исходы встречи. Поставить на победу Испании в Winline можно с котировкой 2.33. Предложение на выигрыш аргентинцев выше – 3.65. В случае ничьей в основное время букмекер рассчитает соответствующие пари по коэффициенту 3.05.

Котировки на выигрыш Кубка мира следующие: Испания – 1.62, Аргентина – 2.28.

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