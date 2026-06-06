Чемпионат мира по футболу 2026 года: расписание и результаты

23-й чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 г. Впервые турнир примут три страны – США, Канада и Мексика. Число участников расширено до 48 команд. Но сборную России не допустили до квалификации, поэтому она не имела шансов попасть на ЧМ.

Ниже полное расписание матчей по московскому часовому поясу, которое будет дополняться по ходу турнира.