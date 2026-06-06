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ГлавнаяЧМ-26Чемпионат мира по футболу 2026 года: расписание и результаты

Чемпионат мира по футболу 2026 года: расписание и результаты

Обновлено:
Действующий победитель – сборная Аргентины
Руслан Ипполитов
Источник: FIFA.com
Источник: FIFA.com
PARI
5/5Рейтинг
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Полное содержание

  • 11 июня (четверг)
  • 12 июня (пятница)
  • 13 июня (суббота)
  • 14 июня (воскресенье)
  • 15 июня (понедельник)
  • 16 июня (вторник)
  • 17 июня (среда)
  • 18 июня (четверг)
  • 19 июня (пятница)
  • 20 июня (суббота)
  • 21 июня (воскресенье)
  • 22 июня (понедельник)
  • 23 июня (вторник)
  • 24 июня (среда)
  • 25 июня (четверг)
  • 26 июня (пятница)
  • 27 июня (суббота)
  • 28 июня (воскресенье)
  • 1/16 финала
  • 1/8 финала
  • 1/4 финала
  • 1/2 финала
  • Матч за третье место
  • Финал

23-й чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 г. Впервые турнир примут три страны – США, Канада и Мексика. Число участников расширено до 48 команд. Но сборную России не допустили до квалификации, поэтому она не имела шансов попасть на ЧМ.

Ниже полное расписание матчей по московскому часовому поясу, которое будет дополняться по ходу турнира.

11 июня (четверг)

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ВремяГород и группа 

Счет

 1х2
22:00Мехико (группа А)

🇲🇽Мексика

2:0

🇿🇦ЮАР

1,434,408,50

12 июня (пятница)

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ВремяГород и группа 

Счет

 1х2
05:00Гвадалахара (группа А)

🇰🇷Южная Корея

2:1

🇨🇿Чехия

2,703,102,85
22:00Торонто (группа В)

🇨🇦Канада

1:1

🇧🇦Босния и Герцеговина

1,803,704,60

13 июня (суббота)

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ВремяГород и группа 

Счет

 1х2
04:00Инглвуд (группа D)

🇺🇸США

4:1

🇵🇾Парагвай

1,983,453,95
22:00Санта-Клара (группа В)

🇶🇦Катар

1:1

🇨🇭Швейцария

12,006,301,25

14 июня (воскресенье)

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ВремяГород и группа 

Счет

 1х2
01:00Ист-Ратерфорд (группа С)

🇧🇷Бразилия

1:1

🇲🇦Марокко

1,623,805,90
04:00Фоксборо (группа С)

🇭🇹Гаити

0:1

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Шотландия

6,704,301,50
07:00Ванкувер (группа D)

🇦🇺Австралия

2:0

🇹🇷Турция

4,803,701,75
20:00Хьюстон (группа Е)

🇩🇪Германия

7:1

🇨🇼Кюрасао

1,0514,0067,00
23:00Арлингтон (группа F)

🇳🇱Нидерланды

2:2

🇯🇵Япония

1,973,703,70

15 июня (понедельник)

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ВремяГород и группа 

Счет

 1х2
02:00Филадельфия (группа Е)

🇨🇮Кот-д'Ивуар

1:0

🇪🇨Эквадор

3,752,802,35
05:00Монтеррей (группа F)

🇸🇪Швеция

5:1

🇹🇳Тунис

1,903,454,30
19:00Атланта (группа Н)

🇪🇸Испания

0:0

🇨🇻Кабо-Верде

1,0910,5030,00
22:00Сиэтл (группа G )

🇧🇪Бельгия

1:1

🇪🇬Египет

1,653,905,30

16 июня (вторник)

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ВремяГород и группа 

Счет

 1х2
01:00Майами-Гарденс (группа Н)

🇸🇦Саудовская Аравия

1:1

🇺🇾Уругвай

7,204,401,47
04:00Инглвуд (группа G)

🇮🇷Иран

 

🇳🇿Новая Зеландия

1,883,454,40
22:00Ист-Ратерфорд (группа I)

🇫🇷Франция

 

🇸🇳Сенегал

1,474,407,20

17 июня (среда)

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ВремяГород и группа 

Счет

 1х2
01:00Фоксборо (группа I)

🇮🇶Ирак

 

🇳🇴Норвегия

14,006,801,20
04:00Канзас-Сити (группа J)

🇦🇷Аргентина

 

🇩🇿Алжир

1,404,509,00
07:00Санта-Клара (группа J)

🇦🇹Австрия

 

🇯🇴Иордания

1,325,409,50
20:00Хьюстон (группа К)

🇵🇹Португалия

 

🇨🇩ДР Конго

1,285,6011,00
23:00Арлингтон (группа L)

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Англия

 

🇭🇷Хорватия

1,723,854,90

18 июня (четверг)

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ВремяГород и группа 

Счет

 1х2
02:00Торонто (группа L)

🇬🇭Гана

 

🇵🇦Панама

2,033,553,65
05:00Мехико (группа К)

🇺🇿Узбекистан

 

🇨🇴Колумбия

8,504,501,42
19:00Атланта (группа А)

🇨🇿Чехия

 

🇿🇦ЮАР

1,973,354,15
22:00Инглвуд (группа В)

🇨🇭Швейцария

 

🇧🇦Босния и Герцеговина

1,604,055,60

19 июня (пятница)

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ВремяГород и группа 

Счет

 1х2
01:00Ванкувер (группа В)

🇨🇦Канада

 

🇶🇦Катар

1,354,9010,00
04:00Гвадалахара (группа А)

🇲🇽Мексика

 

🇰🇷Южная Корея

1,823,554,60
22:00Сиэтл (группа D)

🇺🇸США

 

🇦🇺Австралия

1,754,004,50

20 июня (суббота)

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ВремяГород и группа 

Счет

 1х2
01:00Фоксборо (группа С)

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Шотландия

 

🇲🇦Марокко

4,203,302,00
03:30Филадельфия (группа С)

🇧🇷Бразилия

 

🇭🇹Гаити

1,109,5036,00
06:00Санта-Клара (группа D)

🇹🇷Турция

 

🇵🇾Парагвай

2,253,203,50
20:00Хьюстон (группа F)

🇳🇱Нидерланды

 

🇸🇪Швеция

1,654,105,20
23:00Торонто (группа Е)

🇩🇪Германия

 

🇨🇮Кот-д'Ивуар

1,574,305,60

21 июня (воскресенье)

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ВремяГород и группа 

Счет

 1х2
03:00Канзас-Сити (группа Е)

🇪🇨Эквадор

 

🇨🇼Кюрасао

1,206,9013,00
07:00Монтеррей (группа F)

🇹🇳Тунис

 

🇯🇵Япония

5,003,501,77
19:00Атланта (группа Н)

🇪🇸Испания

 

🇸🇦Саудовская Аравия

1,119,5024,00
22:00Инглвуд (группа G)

🇧🇪Бельгия

 

🇮🇷Иран

1,404,708,00

22 июня (понедельник)

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ВремяГород и группа 

Счет

 1х2
01:00Майами-Гарденс (группа Н)

🇺🇾Уругвай

 

🇨🇻Кабо-Верде

1,434,507,80
04:00Ванкувер (группа G)

🇳🇿Новая Зеландия

 

🇪🇬Египет

4,803,951,70
20:00Арлингтон (группа J)

🇦🇷Аргентина

 

🇦🇹Австрия

1,653,805,50

23 июня (вторник)

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ВремяГород и группа 

Счет

 1х2
00:00Филадельфия (группа I)

🇫🇷Франция

 

🇮🇶Ирак

1,147,6027,00
03:00Ист-Ратерфорд (группа I)

🇳🇴Норвегия

 

🇸🇳Сенегал

2,103,553,45
06:00Санта-Клара (группа J)

🇯🇴Иордания

 

🇩🇿Алжир

6,004,101,57
20:00Хьюстон (группа К)

🇵🇹Португалия

 

🇺🇿Узбекистан

1,256,2011,50
23:00Фоксборо (группа L)

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Англия

 

🇬🇭Гана

1,325,4010,00

24 июня (среда)

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ВремяГород и группа 

Счет

 1х2
02:00Торонто (группа L)

🇵🇦Панама

 

🇭🇷Хорватия

7,404,001,50
05:00Гвадалахара (группа K)

🇨🇴Колумбия

 

🇨🇩ДР Конго

1,474,307,60
22:00Ванкувер (группа В)

🇨🇭Швейцария

 

🇨🇦Канада

2,123,403,55
22:00Сиэтл (группа В)

🇧🇦Босния и Герцеговина

 

🇶🇦Катар

1,554,006,50

25 июня (четверг)

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ВремяГород и группа 

Счет

 1х2
01:00Атланта (группа С)

🇲🇦Марокко

 

🇭🇹Гаити

1,355,109,50
01:00Майами-Гарденс (группа С)

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Шотландия

 

🇧🇷Бразилия

5,904,901,48
04:00Монтеррей (группа А)

🇿🇦ЮАР

 

🇰🇷Южная Корея

4,103,451,95
04:00Мехико (группа А)

🇨🇿Чехия

 

🇲🇽Мексика

4,703,651,80
23:00Ист-Ратерфорд (группа Е)

🇪🇨Эквадор

 

🇩🇪Германия

5,003,901,70
23:00Филадельфия (группа Е)

🇨🇼Кюрасао

 

🇨🇮Кот-д'Ивуар

12,006,201,25

26 июня (пятница)

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ВремяГород и группа 

Счет

 1х2
02:00Канзас-Сити (группа F)

🇹🇳Тунис

 

🇳🇱Нидерланды

6,504,301,50
02:00Арлингтон (группа F)

🇯🇵Япония

 

🇸🇪Швеция

2,073,453,65
05:00Санта-Клара (группа D)

🇵🇾Парагвай

 

🇦🇺Австралия

2,203,203,55
05:00Инглвуд (группа D)

🇹🇷Турция

 

🇺🇸США

2,703,502,60
22:00Фоксборо (группа I)

🇳🇴Норвегия

 

🇫🇷Франция

4,403,651,83
22:00Торонто (группа I)

🇸🇳Сенегал

 

🇮🇶Ирак

1,454,507,50

27 июня (суббота)

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ВремяГород и группа 

Счет

 1х2
03:00Гвадалахара (группа Н)

🇺🇾Уругвай

 

🇪🇸Испания

5,404,001,63
03:00Хьюстон (группа Н)

🇨🇻Кабо-Верде

 

🇸🇦Саудовская Аравия

2,603,302,80
06:00Ванкувер (группа G)

🇳🇿Новая Зеландия

 

🇧🇪Бельгия

10,005,701,30
06:00Сиэтл (группа G)

🇪🇬Египет

 

🇮🇷Иран

2,253,053,60

28 июня (воскресенье)

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ВремяГород и группа 

Счет

 1х2
00:00Ист-Ратерфорд (группа L)

🇵🇦Панама

 

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Англия

8,006,301,30
00:00Филадельфия (группа L)

🇭🇷Хорватия

 

🇬🇭Гана

1,633,855,70
02:30Майами-Гарденс (группа К)

🇨🇴Колумбия

 

🇵🇹Португалия

3,503,302,18
02:30Атланта (группа К)

🇨🇩ДР Конго

 

🇺🇿Узбекистан

2,303,403,15
05:00Арлингтон (группа J)

🇯🇴Иордания

 

🇦🇷Аргентина

14,006,901,20
05:00Канзас-Сити (группа J)

🇩🇿Алжир

 

🇦🇹Австрия

3,453,102,30

1/16 финала

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28 июня – 3 июля

1/8 финала

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4-7 июля

1/4 финала

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9-11 июля

1/2 финала

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14-15 июля

Матч за третье место

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18 июля

Финал

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19 июля

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