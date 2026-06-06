Чемпионат мира по футболу 2026 года: расписание и результаты

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23-й чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 г. Впервые турнир примут три страны – США, Канада и Мексика. Число участников расширено до 48 команд. Но сборную России не допустили до квалификации, поэтому она не имела шансов попасть на ЧМ.
Ниже полное расписание матчей по московскому часовому поясу, которое будет дополняться по ходу турнира.
|Время
|Город и группа
Счет
|1
|х
|2
|01:00
|Ист-Ратерфорд (группа С)
🇧🇷Бразилия
1:1
🇲🇦Марокко
|1,62
|3,80
|5,90
|04:00
|Фоксборо (группа С)
🇭🇹Гаити
0:1
🏴Шотландия
|6,70
|4,30
|1,50
|07:00
|Ванкувер (группа D)
🇦🇺Австралия
2:0
🇹🇷Турция
|4,80
|3,70
|1,75
|20:00
|Хьюстон (группа Е)
🇩🇪Германия
7:1
🇨🇼Кюрасао
|1,05
|14,00
|67,00
|23:00
|Арлингтон (группа F)
🇳🇱Нидерланды
2:2
🇯🇵Япония
|1,97
|3,70
|3,70
|Время
|Город и группа
Счет
|1
|х
|2
|01:00
|Фоксборо (группа I)
🇮🇶Ирак
🇳🇴Норвегия
|14,00
|6,80
|1,20
|04:00
|Канзас-Сити (группа J)
🇦🇷Аргентина
🇩🇿Алжир
|1,40
|4,50
|9,00
|07:00
|Санта-Клара (группа J)
🇦🇹Австрия
🇯🇴Иордания
|1,32
|5,40
|9,50
|20:00
|Хьюстон (группа К)
🇵🇹Португалия
🇨🇩ДР Конго
|1,28
|5,60
|11,00
|23:00
|Арлингтон (группа L)
🏴Англия
🇭🇷Хорватия
|1,72
|3,85
|4,90
|Время
|Город и группа
Счет
|1
|х
|2
|01:00
|Фоксборо (группа С)
🏴Шотландия
🇲🇦Марокко
|4,20
|3,30
|2,00
|03:30
|Филадельфия (группа С)
🇧🇷Бразилия
🇭🇹Гаити
|1,10
|9,50
|36,00
|06:00
|Санта-Клара (группа D)
🇹🇷Турция
🇵🇾Парагвай
|2,25
|3,20
|3,50
|20:00
|Хьюстон (группа F)
🇳🇱Нидерланды
🇸🇪Швеция
|1,65
|4,10
|5,20
|23:00
|Торонто (группа Е)
🇩🇪Германия
🇨🇮Кот-д'Ивуар
|1,57
|4,30
|5,60
|Время
|Город и группа
Счет
|1
|х
|2
|00:00
|Филадельфия (группа I)
🇫🇷Франция
🇮🇶Ирак
|1,14
|7,60
|27,00
|03:00
|Ист-Ратерфорд (группа I)
🇳🇴Норвегия
🇸🇳Сенегал
|2,10
|3,55
|3,45
|06:00
|Санта-Клара (группа J)
🇯🇴Иордания
🇩🇿Алжир
|6,00
|4,10
|1,57
|20:00
|Хьюстон (группа К)
🇵🇹Португалия
🇺🇿Узбекистан
|1,25
|6,20
|11,50
|23:00
|Фоксборо (группа L)
🏴Англия
🇬🇭Гана
|1,32
|5,40
|10,00
|Время
|Город и группа
Счет
|1
|х
|2
|01:00
|Атланта (группа С)
🇲🇦Марокко
🇭🇹Гаити
|1,35
|5,10
|9,50
|01:00
|Майами-Гарденс (группа С)
🏴Шотландия
🇧🇷Бразилия
|5,90
|4,90
|1,48
|04:00
|Монтеррей (группа А)
🇿🇦ЮАР
🇰🇷Южная Корея
|4,10
|3,45
|1,95
|04:00
|Мехико (группа А)
🇨🇿Чехия
🇲🇽Мексика
|4,70
|3,65
|1,80
|23:00
|Ист-Ратерфорд (группа Е)
🇪🇨Эквадор
🇩🇪Германия
|5,00
|3,90
|1,70
|23:00
|Филадельфия (группа Е)
🇨🇼Кюрасао
🇨🇮Кот-д'Ивуар
|12,00
|6,20
|1,25
|Время
|Город и группа
Счет
|1
|х
|2
|02:00
|Канзас-Сити (группа F)
🇹🇳Тунис
🇳🇱Нидерланды
|6,50
|4,30
|1,50
|02:00
|Арлингтон (группа F)
🇯🇵Япония
🇸🇪Швеция
|2,07
|3,45
|3,65
|05:00
|Санта-Клара (группа D)
🇵🇾Парагвай
🇦🇺Австралия
|2,20
|3,20
|3,55
|05:00
|Инглвуд (группа D)
🇹🇷Турция
🇺🇸США
|2,70
|3,50
|2,60
|22:00
|Фоксборо (группа I)
🇳🇴Норвегия
🇫🇷Франция
|4,40
|3,65
|1,83
|22:00
|Торонто (группа I)
🇸🇳Сенегал
🇮🇶Ирак
|1,45
|4,50
|7,50
|Время
|Город и группа
Счет
|1
|х
|2
|00:00
|Ист-Ратерфорд (группа L)
🇵🇦Панама
🏴Англия
|8,00
|6,30
|1,30
|00:00
|Филадельфия (группа L)
🇭🇷Хорватия
🇬🇭Гана
|1,63
|3,85
|5,70
|02:30
|Майами-Гарденс (группа К)
🇨🇴Колумбия
🇵🇹Португалия
|3,50
|3,30
|2,18
|02:30
|Атланта (группа К)
🇨🇩ДР Конго
🇺🇿Узбекистан
|2,30
|3,40
|3,15
|05:00
|Арлингтон (группа J)
🇯🇴Иордания
🇦🇷Аргентина
|14,00
|6,90
|1,20
|05:00
|Канзас-Сити (группа J)
🇩🇿Алжир
🇦🇹Австрия
|3,45
|3,10
|2,30
28 июня – 3 июля
4-7 июля
9-11 июля
14-15 июля
18 июля
19 июля