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Мяч чемпионата мира по футболу 2026 года: Adidas Trionda

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В этой статье расскажем, как выглядит официальный мяч чемпионата мира по футболу 2026 года, обсудим особенности Adidas Trionda, нюансы изготовления и возможное влияние на результат

На ЧМ-2002 года команды играли инновационным мячом Adidas Fevernova. Сколько же тогда он наделал шума. Многие игроки критиковали его за чрезмерную динамичность и непредсказуемость. Мяч создавали для повышения зрелищности матчей, но на практике получили множество спорных моментов и несколько сенсационных результатов. 

Например, сборная Южной Кореи тогда сенсационно заняла 4 место. Многие эксперты допускали, что этот успех напрямую связан с новым мячом. Ни до, ни после этого мундиаля южнокорейцы не забирались столь высоко. Примечательно, что по пути они выбили две сильнейшие сборные — Испанию и Италию. 

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Основные факты

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Adidas Trionda — официальный мяч чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в Канаде, Мексике и США. Его представили 2 октября 2025 года. Название Trionda образовано от сочетания приставки tri- («три» на английском, французском и испанском языках) и испанского слова onda («волна»), что означает «три волны» — символическая отсылка к трем странам-хозяйкам турнира.

Технические особенности и инновации

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Разработчики выделяют несколько моментов, на которые стоит обратить внимание:

Мяч состоит из 4 панелей. Trionda изготовлен из 4 полиуретановых термоклеевых панелей. Глубокие швы между ними обеспечивают оптимальную аэродинамическую стабильность в полете за счет равномерного распределения сопротивления воздуха.

Поверхность и сцепление. Trionda покрыт тиснеными макро- и микро-узорами (включая иконки стран-хозяек), которые улучшают контроль мяча и сцепление при игре в дождь или во влажных условиях. Текстура специально разработана для повышения управляемости при ударах и дриблинге.

Технология Connected Ball. Одна из панелей оснащена электронным датчиком (IMU) с частотой 500 Гц. Он в реальном времени передает точные данные о движении мяча в систему видеопомощника арбитра (VAR). Это позволяет моментально определить момент касания мяча и игрока, который его совершил.

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Дизайн и символика

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Цветовая гамма мяча чемпионата мира по футболу 2026 года отдает дань уважения флагам 3 принимающих стран:

  • Канада — красный.
  • Мексика — зеленый.
  • США — синий.

Золотые элементы символизируют трофей чемпионата мира 2026 года.

Нюансы и возможные последствия

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Внедрение нового решения всегда сопряжено с рисками. Особенно если это касается чемпионата мира по футболу, за которым будут пристально наблюдать зрители всей планеты.

Последствия для судейства

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  • Технология Connected Ball сократит время для принятия решений при помощи VAR, что сократит паузы в игре и увеличит точность судейских решений.
  • Однако внедрение высокоточных данных требует от арбитров и технических команд адаптации к новым потокам информации. Это может вызвать временные сложности на старте турнира.

Для игроков

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  • Улучшенная аэродинамика наверняка повлияет на траекторию ударов и длинных передач.
  • Текстурированная поверхность облегчит контроль в сложных погодных условиях. Это может нивелировать преимущество сборных, которые привыкли к определенному климату.

Для болельщиков

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  • Более точные и быстрые решения VAR могут повысить доверие к судейству.
  • Однако наверняка вспыхнут дискуссии о балансе между технологиями и «человеческим фактором» в футболе.
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Сертификация и производство

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Мяч Trionda сертифицирован по стандарту FIFA Quality Pro — высшему уровню соответствия для официальных соревнований. Его изготовила компания Forward Sports (Пакистан), которая также производила мячи для предыдущих чемпионатов мира.

Заключение

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Adidas Trionda представляет собой значительный шаг вперед в эволюции футбольных мячей: минимальное количество панелей, продуманная аэродинамика, инновационная технология отслеживания движения. Эти особенности могут повлиять на качество игры, точность судейства и восприятие турнира болельщиками. Однако любые инновационные внедрения требуют времени на адаптацию и объективной оценки в условиях реальных матчей.

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