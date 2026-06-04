Мяч чемпионата мира по футболу 2026 года: Adidas Trionda

Разработчики выделяют несколько моментов, на которые стоит обратить внимание:

Мяч состоит из 4 панелей. Trionda изготовлен из 4 полиуретановых термоклеевых панелей. Глубокие швы между ними обеспечивают оптимальную аэродинамическую стабильность в полете за счет равномерного распределения сопротивления воздуха.

Поверхность и сцепление. Trionda покрыт тиснеными макро- и микро-узорами (включая иконки стран-хозяек), которые улучшают контроль мяча и сцепление при игре в дождь или во влажных условиях. Текстура специально разработана для повышения управляемости при ударах и дриблинге.

Технология Connected Ball. Одна из панелей оснащена электронным датчиком (IMU) с частотой 500 Гц. Он в реальном времени передает точные данные о движении мяча в систему видеопомощника арбитра (VAR). Это позволяет моментально определить момент касания мяча и игрока, который его совершил.