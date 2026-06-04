Мяч чемпионата мира по футболу 2026 года: Adidas Trionda

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На ЧМ-2002 года команды играли инновационным мячом Adidas Fevernova. Сколько же тогда он наделал шума. Многие игроки критиковали его за чрезмерную динамичность и непредсказуемость. Мяч создавали для повышения зрелищности матчей, но на практике получили множество спорных моментов и несколько сенсационных результатов.
Например, сборная Южной Кореи тогда сенсационно заняла 4 место. Многие эксперты допускали, что этот успех напрямую связан с новым мячом. Ни до, ни после этого мундиаля южнокорейцы не забирались столь высоко. Примечательно, что по пути они выбили две сильнейшие сборные — Испанию и Италию.
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Adidas Trionda — официальный мяч чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в Канаде, Мексике и США. Его представили 2 октября 2025 года. Название Trionda образовано от сочетания приставки tri- («три» на английском, французском и испанском языках) и испанского слова onda («волна»), что означает «три волны» — символическая отсылка к трем странам-хозяйкам турнира.
Разработчики выделяют несколько моментов, на которые стоит обратить внимание:
Мяч состоит из 4 панелей. Trionda изготовлен из 4 полиуретановых термоклеевых панелей. Глубокие швы между ними обеспечивают оптимальную аэродинамическую стабильность в полете за счет равномерного распределения сопротивления воздуха.
Поверхность и сцепление. Trionda покрыт тиснеными макро- и микро-узорами (включая иконки стран-хозяек), которые улучшают контроль мяча и сцепление при игре в дождь или во влажных условиях. Текстура специально разработана для повышения управляемости при ударах и дриблинге.
Технология Connected Ball. Одна из панелей оснащена электронным датчиком (IMU) с частотой 500 Гц. Он в реальном времени передает точные данные о движении мяча в систему видеопомощника арбитра (VAR). Это позволяет моментально определить момент касания мяча и игрока, который его совершил.
Цветовая гамма мяча чемпионата мира по футболу 2026 года отдает дань уважения флагам 3 принимающих стран:
Золотые элементы символизируют трофей чемпионата мира 2026 года.
Внедрение нового решения всегда сопряжено с рисками. Особенно если это касается чемпионата мира по футболу, за которым будут пристально наблюдать зрители всей планеты.
СМОТРЕТЬ ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧЕЙ ЧМ-2026
Мяч Trionda сертифицирован по стандарту FIFA Quality Pro — высшему уровню соответствия для официальных соревнований. Его изготовила компания Forward Sports (Пакистан), которая также производила мячи для предыдущих чемпионатов мира.
Adidas Trionda представляет собой значительный шаг вперед в эволюции футбольных мячей: минимальное количество панелей, продуманная аэродинамика, инновационная технология отслеживания движения. Эти особенности могут повлиять на качество игры, точность судейства и восприятие турнира болельщиками. Однако любые инновационные внедрения требуют времени на адаптацию и объективной оценки в условиях реальных матчей.
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