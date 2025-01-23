Лучшие фрибеты за регистрацию без депозита в 2025 году

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Многие пользователи проявляют живой интерес к акционным предложениям лицензированных букмекерских контор. Особой популярностью у бетторов пользуется бездепозитный бонус, предоставляемый при регистрации и не требующий пополнения счета. Мы расскажем о том, у каких букмекеров доступна эта опция и как ее можно использовать.
Лучшие букмекерские конторы с фрибетом без депозита:
|Лучшие фрибеты 2025
|Букмекер
|Размер бонуса
|Дата проверки
|⚽ Пари
|✅ 01 января 2025
|⚽ Винлайн
✅ 01 января 2025
|⚽ Лига Ставок
|✅ 01 января 2025
|⚽ Фонбет
|✅ 01 января 2025
|⚽ Бетсити
|✅ 01 января 2025
|⚽ Леон
|✅ 01 января 2025
Российский легальный букмекер «Фонбет» предлагает новым игрокам приветственный бонус – до 100% от первой внесенной суммы (максимум 15 000 рублей).
Для участия в акции нужно зарегистрироваться на официальном сайте или через мобильное приложение, а затем внести на свой игровой счет минимум 500 рублей. После этого можно начинать заключать пари. Учитываются одиночные, экспрессы и системы с коэффициентом не менее 1.50.
Первый бесплатный бонус на 500 рублей будет зачислен на ваш счет, когда общая сумма ваших ставок достигнет 5 000 рублей (это десять номиналов бонуса). Последующие бонусы начисляются аналогичным образом.
Пополнив счет на сумму от 10 001 до 15 000 рублей и выполнив условия всех бесплатных ставок, вы получите 30 бонусов по 500 рублей каждый, что составит в общей сложности 15 000 рублей.
Фрибет может быть использован в течение 7 дней для одинара на любое событие с коэффициентом до 3.00 включительно. В случае выигрыша вам будет зачислен чистый выигрыш без учета стоимости бонуса.
Для вывода выигрыша советуем использовать тот же платежный инструмент, с помощью которого и пополнялся счет.
ПОЛУЧИТЬ ДО 15 000 РУБЛЕЙ ОТ FONBET
БК Winline предлагает своим новым друзьям приветственный фрибет без депозита в размере 3 000 рублей.
Для получения фрибета от Винлайн при регистрации необходимо создать учетную запись в букмекерской конторе и пройти процесс верификации. Номинал фрибетов Winline в 2024 году варьируется: минимальная сумма составляет 50 рублей, максимальная – 3000 рублей.
Букмекер начислит игроку бонус, соответствующий размеру его первого депозита (до 3000 рублей), после того как будут выполнены все указанные условия акции.
Бонус Винлайн действует 30 дней. Использовать его можно на ставках с коэффициентом от 1.30 до 2.50. В случае успеха вы получите чистый выигрыш (за вычетом номинала). Для вывода призовых денег нужно будет пополнить депозит как минимум на 100 рублей.
Чтобы превратить бонусные средства в реальные деньги, необходимо отыграть фрибет в соответствии с условиями акции. После того как все требования букмекерской конторы будут выполнены, бонус будет доступен для перевода на основной счет игрока, что позволит вывести его через одну из поддерживаемых букмекером платежных систем.
ПОЛУЧИТЬ ФРИБЕТ 3000 ОТ ВИНЛАЙН
Букмекер «Бетбум» предлагает новым пользователям бездепозитный бонус в виде фрибета на сумму 1000 рублей при регистрации по специальному промокоду.
Условности акции просты:
Важный нюанс: воспользоваться бесплатной ставкой необходимо в течение недели и исключительно через мобильное приложение букмекера BetBoom.
Ставки можно делать как на спортивные события, так и киберспортивные матчи. Коэффициенты должны находиться в диапазоне от 1.30 до 3.50. Если ставка сыграет, вы получите чистую прибыль за вычетом суммы бонуса.
После выполнения всех условий акции выигрыш будет доступен для вывода с бонусного счета на основной.
ПОЛУЧИТЬ 1000 РУБЛЕЙ ОТ BetBoom
Легальные букмекерские конторы России предлагают пользователям широкий ассортимент фрибетов. В большинстве случаев они подразумевают пополнение игрового счета. Бездепозитные бонусы встречаются намного реже, так как, по сути, приносят компаниям не прибыль, а убытки. Для удобства пользователя мы собрали самые интересные предложения на рынке в одну таблицу.
|Место в рейтинге
|Букмекер
|Бонус
|Условия
|Предложение
|1
|Winline
|🎁 Фрибет 3000 рублей
|Регистрация и идентификация
|✅ Получить бонус
|2
|FONBET
|🎁 Фрибет до 15 000 рублей
|Регистрация и идентификация
|✅ Получить бонус
|3
|Лига Ставок
|🎁 Фрибет 4444 рубля
|Регистрация + депозит
|✅ Получить бонус
|4
|PARI
|🎁 Фрибет 2024 рубля
|Регистрация + депозит
|✅ Получить бонус
|5
|Бетсити
|🎁 Фрибет 2000 рублей
|Регистрация + депозит
|✅ Получить бонус
|6
|BetBoom
|🎁 Фрибет 1000 рублей
|Регистрация с промокодом RBMAX
|✅ Получить бонус
Букмекер «Лига Ставок» подготовил привлекательное предложение для новых клиентов. Зарегистрировавшись и пополнив баланс с использованием специального кода, вы получите бесплатный фрибет на 2222 рубля, а также аналогичный бонус при ставке на спортивные события.
Посетите официальный сайт «Лиги Ставок» или откройте мобильное приложение компании.
Создайте аккаунт и пройдите идентификацию, используя промокод RBMAX.
Внесите на свой счет минимум 1000 рублей в течение недели после создания профиля.
Выполнив все условия, вы получите приветственный фрибет размером 2222 рубля. Бонус действителен семь дней со дня начисления. Его можно применить для одиночной ставки (ординар) на событие с коэффициентом до 4.50. Использовать бонус частично нельзя – он применяется полностью.
Чтобы получить второй фрибет, после первого пополнения сделайте одну или несколько ставок с коэффициентом от 1.50 на сумму, в 7 раз превышающую первоначальный депозит.
В случае успешного исхода ставки выигрыш зачисляется на ваш счет без учета суммы фрибета. Чтобы вывести деньги, вам нужно пополнить баланс на 100 рублей и поставить эту сумму на любые события.
БК PARI предлагает новым пользователям приветственный бонус размером 2024 рубля при первом пополнении счета.
Чтобы активировать фрибет, нужно зарегистрироваться на сайте или через мобильное приложение PARI, пройти идентификацию и в течение 14 дней после регистрации пополнить баланс минимум на 1000 ₽. После выполнения этих условий на ваш бонусный счет будет зачислен фрибет в размере 2024 рубля.
Бонус поступает на счет игрока в течение двух суток. Использовать его нужно за две недели.
В акции PARI нет ограничений по видам спорта. Единственное условие букмекера – коэффициент должен быть 1.01 или выше. В случае выигрыша вы получите чистую прибыль без учета стоимости фрибета.
Легальная букмекерская контора «Бетсити» предоставляет новым клиентам бонус в размере 2 000 рублей при регистрации на платформе с использованием промокода и ставке на спортивные события.
Чтобы приумножить свой банк, следуйте инструкции ниже::
Перейдите на сайт букмекера по этой ссылке.
Зарегистрируйтесь и пройдите процедуру идентификации на сайте.
Введите промокод 2000BET в специальное поле во время действия акции перед тем, как сделать первую ставку.
Активируйте промокод.
В течение 20 дней после регистрации сделайте ставку с коэффициентом не менее 1.70.
После расчета акционного пари, вам на счет будет зачислен фрибет, равный сумме первой ставки, но не превышающий 2000 рублей. Бонус действителен в течение одного месяца с момента получения.
Использовать бонус можно для ставки на любое спортивное событие. Однако максимальный коэффициент пари ограничен значением 3.00. Если ставка сыграет «зайдет», вы получите чистую прибыль от пари (сумма выигрыша за вычетом номинала фрибета).
Бонус на первый депозит или приветственный бонус – это, по сути, подарок букмекера новому игроку. Но не совсем безвозмездный. Деньги или баллы на бонусном счету активируются только после пополнения депозита на определенную сумму (у каждого букмекера она разная), а выигрыш можно вывести после выполнения всех условий акции.
|Букмекер
|Бонус
Условия получения
Условия отыгрыша
|PARI
|2024 рубля
|Регистрация, верификация и депозит на сумму от 1000 рублей в течение 14 дней
|Ставка с использованием фрибета в течение 14 дней с момента его получения
|Лига Ставок
|4 444 рубля
|Регистрация с промокодом RBMAХ, первый депозит от 1000 рублей в течение 7 дней
|Срок отыгрыша - 7 дней, максимальный коэффициент - 4.50
|Бетсити
|2 000 рублей
|Регистрацию и идентификация, пари с коэффициентом от 1.70 в течение 20 дней после регистрации
|Срок отыгрыша - 30 дней, максимальный коэффициент - 3.00
Было бы странно, если бы букмекеры раздавали бонусы всем желающим без каких-либо условий. Все фрибеты подразумевают определенные условия использования и отыгрыша. В одних конторах они сложнее, в других - проще. Вот, убедитесь сами:
|Букмекер
|Максимальный бонус
|Условия выдачи
|Условия отыгрыша
|Winline
|3000
|Регистрация и верификация, размер бонуса равен сумме первого депозита
|Коэффициент ставки от 1.30 до 2.50, 30 дней
|FONBET
|15000
|Регистрация и верификация, фрибет 500 за каждые 5000 проставленных рублей
|Максимальный коэффициент 3.00, 7 дней
|Бетбум
|1000
|Регистрация в приложении
|Коэффициент ставки от 1.30 до 3.50, 7 дней
|PARI
|2024
|Регистрация и верификация, первый депозит от 1000 рублей
|Минимальный коэффициент 1.01, 14 дней
|Лига Ставок
|4444
|Регистрация и верификация, первый депозит от 1000 рублей
|Максимальный коэффициент 4.50, 7 дней, второй фрибет 2222 - после пари, в 7 раз превышающего первый депозит
Ассортимент фрибетов в ведущих конторах РФ постоянно обновяется и меняется. Эксперты «Рейтинга Букмекеров» и «Ведомостей. Спорт» выбрали для наших читателей несколько компаний с наиболее богатым выбором бесплатных ставок:
Фрибет – это бесплатная ставка фиксированной суммы, которую букмекерская контора дарит своим игрокам. Фрибеты могут различаться по условиям использования и активации. Например, бездепозитный приветственный бонус доступен сразу после регистрации, даже если баланс игрока равен нулю. Для получения фрибета за депозит необходимо пополнить игровой счет на установленную сумму. Кроме того, букмекеры периодически предлагают клиентам различные акции с фрибетами и награждают их бесплатными ставками в рамках программ лояльности. Кэшбэк за активную игру также часто выплачивается бетторам в форме бесплатных ставок.
У разного типа фрибетов и условия активации и использования отличаются, иногда существенно. Ниже рассмотрим основные виды бесплатных ставок.
Фрибет за регистрацию - это бесплатная ставка, положенная пользователю при создании нового аккаунта в системе БК. Предложение доступно только тем клиентам, кто ранее не создавал учетную запись у данного букмекера.
Любимая тема бетторов, особенно новичков. Бонус без депозита представляет собой презент от букмекера. Для получения фрибета игроку не требуется вносить деньги на счет - достаточно зарегистрироваться в конторе и пройти процедуру верификации. Фрибеты без отыгрыша - одна из самых популярных разновидностей бонусов среди любителей пари.
Это бонус от букмекера, предоставляемый новым пользователям без необходимости пополнять депозит, иными словами - возможность заключить пари на спортивное событие без риска для своего кошелька. Идеальный вариант для старта в беттинге.
Фрибет за пополнение счета - это бонус, предоставляемый букмекером клиенту за внесение средств на депозит. После пополнения баланса игрок получает дополнительные средства, которые может использовать для ставок.
Еще одна форма поощрения для новичков - бонус за первую ставку. Чаще всего он представляет собой страховку от неудачной ставки либо же фрибет за начало игры. Например, в Олимпбет размер страховки первого пари сейчас достигает 100 000 рублей.
Большинство букмекерских контор вкладывают серьезные средства в разработку и усовершенствование своих мобильных приложений. Соответственно, они всячески приветствуют использование собственного софта новыми бетторами. Самая распространенная форма благодарности букмекера за установку своего программного обеспечения - это, опять-таки, бонус. Лучшие фрибеты за использования мобильного приложения вы найдете на этой странице.
Многие букмекеры премируют игроков фрибетами за совершение ставок на определенные спортивные события и турниры, а также за правильные прогнозы и другие достижения. Чаще всего такие аттракционы щедрости приурочивают к крупным ивентам - вроде Кубка мира по футболу, Олимпиады или финала Лиги чемпионов.
Для постоянных клиентов у топовых букмекеров подготовлены специальные VIP-предложения. Чем больше стаж и объем ставок у игрока, тем больше они получают привилегий - в виде кэшбэка, повышенных коэффициентов, участия в различных престижных мероприятиях и помощи персонального помощника.
Самый редкий бонус на российском рынке - это подарок ко дню рождения. В рамках этой акции контора дарит имениннику бонус, чаще всего - бездепозитный.
Рассмотрим механику получения бездепозитного фрибета на примере одного из популярнейших предложений 2024 года - бонуса 3000 от Winline. Вот как получить его при помощи мобильного приложения.
1. Введите адрес m.winline.ru в адресной строке любого браузера на своем мобильном устройстве.
2. Нажмите зеленую кнопку «Скачать приложение» в правом нижнем углу экрана.
3. Выберите способ загрузки внизу экрана: Galaxy Store, App Gallery или APK.
4. Подтвердите согласие на установку софта.
5. Откройте приложение и нажмите кнопку «Начать регистрацию».
6. Введите регистрационные данные и промокод в соответствующее поле.
7. Пополните баланс на сумму от 500 рублей
После этого букмекерская контора автоматически начислит вам фрибет, равный сумме первого депозита (но не более 3000 рублей).
Правила букмекеров относительно отыгрыша фрибета могут различаться. Мы советуем вам тщательно их и на официальных сайтах компаний. Как правило, букмекеры не устанавливают ограничений на события для бесплатных ставок, но зачастую ограничивают максимальный коэффициент и срок годности фрибета. Например, бесплатную ставку FONBET следует отыграть в течение семи дней на событиях с максимальным коэффициентом 3.00.
Прежде чем как вывести выигрыш на свой счет, полученный с использованием фрибета, вам придется сделать ставку согласно условиям акции. Обычно они подразумевают ограничения по минимальным и максимальным коэффициентам ставок. Соответственно, использовать бонус для событий с коэффициентами вне этого диапазона невозможно. Если все условия акции корректно выполнены и ставка выиграла, чистая прибыль (минус номинал бесплатной ставки) зачисляется на основной счет беттора. После этого премиальные средства можно либо снова использовать для пари, либо вывести.
Мы в таблице ниже представлены все топовые БК с фрибетом в 2024 году.
|Букмекер
|Бонус
|Условия
|Предложение
|Winline
|🎁 Фрибет 3000 рублей
|Регистрация и идентификация
|✅ Получить бонус
|FONBET
|🎁 Фрибет до 15 000 рублей
|Регистрация и идентификация
|✅ Получить бонус
|Лига Ставок
|🎁 Фрибет 4444 рубля
|Регистрация + депозит
|✅ Получить бонус
|PARI
|🎁 Фрибет 2024 рубля
|Регистрация + депозит
|✅ Получить бонус
|BetBoom
|🎁 Фрибет 1000 рублей
|Регистрация с промокодом RBMAX
|✅ Получить бонус
|Бетсити
|🎁 Фрибет 2000 рублей
|Регистрация + депозит
|✅ Получить бонус
|Марафон
|🎁 Фрибет 1000 рублей
|Регистрация с промокодом RBMAX + ставки
|✅ Получить бонус
|Леон
|🎁 Фрибет 1000 рублей
|Регистрация с промокодом RB2LIGA + ставки
|✅ Получить бонус
|Олимп
|🎁 Фрибет 1000 рублей
|Регистрация + депозит
|✅ Получить бонус
|Зенит
|🎁 Фрибет 15000 рублей
|Регистрация с промокодом BONUS15K + депозит
|✅ Получить бонус
Как ни странно, не всегда бездепозитный фрибет бывает выгоднее бонуса за пополнение игрового счета. Все дело в условиях акций. Рассмотрим в этом контексте флагманские предложения двух крупных БК - Winline и FONBET.
|Параметры
|Winline
|FONBET
|Сумма
|Гарантированная, 3 000 ₽
|Нефиксированная, от 500 ₽
|Депозит
|500 ₽
|Нет
|Как начисляют
|Вся сумма целиком
|По частям: к примеру, 5 фрибетов по 100 ₽
|Отыгрыш
|Коэффициент до 2.50
|Коэффициент до 3.00
Получается, что при минимальном депозите в Винлайн вы можете получить фрибет, который будет в шесть раз больше внесенной суммы. Причем зачисляется он сразу полностью, поэтому его легче использовать. В FONBET есть шанс приумножить банк на 15 000 рублей, но это многоступенчатая история. Фрибет здесь разделен на части - соответственно, выиграть крупную сумму труднее.
В России легально функционируют полтора десятка букмекерских компаний. Сориентироваться в таком многообразии контор и предложений вам поможет наш независимый рейтинг лучших БК России с фрибетом. Информацию обо всех актуальных акциях букмекеров мы оперативно обновляем в разделе «Бонусы». Кроме того, информацию о своих промо-кампаниях регулярно публикуют сами конторы - на официальных сайтах и в социальных сетях. Есть смысл добавить крупнейших игроков рынка в закладки.
Приветственный фрибет в любой конторе начисляется только один раз. Соответственно, единожды зарегистрированный в системе игрок повторно получить welcome-бонус не может.
С фрибетами за депозит, ставки и участие в сезонных акциях ситуация иная. Здесь можно рассчитывать на бонусную «добавку» - это зависит от условий конкретной акции.
Главное преимущество фрибета при регистрации заключается в том, что он предоставляется беттору бесплатно. Второй плюс – он не требует каких-то дополнительных манипуляций. Беттору в любом случае пришлось бы пройти процедуры регистрации и верификации аккаунта.
Опытные игроки и эксперты советуют новичкам придерживаться следующих правил:
Команда совместного проекта «Ведомостей Спорт» и «Рейтинга Букмекеров» ежедневно мониторит официальные ресурсы российских букмекерских контор на предмет новых промо-акций. Основное внимание мы обращаем на эксклюзивность бонусов, простоту их получения и условия отыгрыша. Наши эксперты лично проверяют работу бонусов. И только убедившись в соответствии фрибета анонсированным букмекером параметрам, мы рекомендуем его читателям.
Фрибеты букмекерских контор – неплохая возможность начать знакомство с миром ставок без риска для собственного кармана, а при изрядной доле удачи - и приумножить свои доходы. Но не стоит азартно «клевать» на самые броские бонусные предложения. Прежде чем включиться в игру, внимательно изучайте правила получения и использования бонусов. И помните: чем выше фрибеты, тем сложнее условия по отыгрышу и, соответственно, больше риски.
Бесплатные ставки в 2024 году предлагают плюс-минус все легальные букмекеры России. Но фрибеты без пополнения счета - единицы, в частности Winline и FONBET.
Почти все букмекерские компании России так или иначе поощряют новых клиентов за регистрацию в системе БК. Но реально выгодными фрибетами балуют бетторов, как правило, только гиганты индустрии.
В Winline сейчас можно получить 3000-рулевый фрибет за регистрацию целиком, а в FONBET - до 15000 рублей частями.
Мы бы рекомендовали обратить внимание на бонус Винлайн без пополнения счета в размере 3000 рублей.
Чаще всего величина фрибета напрямую зависит от суммы первого пополнения счета. В некоторых случаях размер бонуса доходит до сотен тысяч рублей.
Вейджер — это сумма ставок, которую необходимо сделать, чтобы получить бонус у букмекера. Его также называют отыгрышем. Размер вейджера обычно пропорционален размеру самого бонуса.
Для активации фрибета необходимо заключить пари на сумму, которая равна или меньше размера фрибета, с коэффициентом, удовлетворяющим условиям акции. В случае успеха беттору полагается чистый выигрыш за вычетом номинала бесплатной ставки.
Фрибет букмекерской конторы не может быть использован частично, продан, обменян или использован для покупки чего-либо. Бесплатные фрибеты предназначены исключительно для заключения пари. При этом всю сумму фрибета следует ставить целиком. Также фрибеты предполагают определенные ограничения по коэффициентам и видам спорта.
Если в меню букмекера имеется бесплатная ставка без депозита, для ее получения зачастую достаточно завести аккаунт на платформе конторы и пройти процедуру верификации. В случае с фрибетом за депозит вам придется пополнить игровой счет на сумму предполагаемого бонуса. Но имейте в виду: у каждого предложения букмекера есть свой «потолок», подняться выше которого никак не получится.
Бездепозитные фрибеты букмекеров чаще всего не требуют отыгрыша. Но в правилах акции может быть зашит нюанс: чтобы вывести выигрыш с такого фрибета, вам, возможно, придется пополнить депозит на небольшую сумму (у каждого букмекера размер разнится).
Прямо сейчас таких предложений на российском рынке не обнаружено. Но периодически они появляются то у одного, то у другого легального букмекера.
Фрибеты в БК зачастую даются только на одинарные ставки с определенным коэффициентом. Прочие бонусы игрок вправе использовать для пари любого типа.
Размер минимального депозита варьируется в зависимости от конторы, тогда как бонус обычно колеблется от 50 до 100% от первой суммы пополнения счета (однако он не может превышать сумму, указанную в условиях акции). Бетторы могут вносить на счет сумму большую, чем указано в условиях акции, но это не увеличит максимальный размер бонуса.
Новым игрокам букмекеры чаще всего предлагают два типа фрибетов: бездепозитный за регистрацию (редко) и бонус за первый депозит (в большинстве случаев).
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