Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
Главная / Бонусы

Лучшие фрибеты за регистрацию без депозита в 2025 году

Если вам нужен фрибет без депозита - вы попали по адресу. Мы собрали на одной странице самые крупные бесплатные ставки от букмекеров в 2025 году. Рассказываем, как получить до 15 000 рублей на пари от FONBET, а также бонусы за регистрацию других компаний
Фрибеты без депозита
Улучшенные коэффициенты
Промокоды
Акции
Фрибеты за депозит
Фрибеты без депозита
Фрибеты за установку приложения
По виду спорта
Киберспорт
Бокс
Футбол
MMA
Баскетбол
Хоккей
Теннис
По букмекеру
Олимп
BetBoom
Фонбет
СпортБет
Бетсити
PARI
Леон
Зенит
Мелбет
Лига Ставок
Балтбет
Tennisi
Марафон
Winline
По подборке
Горящие бонусы
Новые бонусы
Лучшие бонусы
Промокоды Лига Ставок
Фрибеты Лига Ставок
Промокоды Марафон
Смотреть обзор бонуса Бонусы БК Winline: как получить фрибет 3 000 рублей в Винлайн и бонус за регистрацию?https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Fribety_vinlaj_554c5e841c.jpgbonus rating4.7/5Акции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Logo_Winline_c3648cb925.pngдо 3 000 ₽
Бонусы БК Winline: как получить фрибет 3 000 рублей в Винлайн и бонус за регистрацию?
Получить бонусПодробнее
21-07-2024bonus timer342 дней 6 часов
Условия
    terms icon
    срок отыгрыша30
    terms icon
    мин. коэф.1.3
    terms icon
    мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Фрибет от «Лиги Ставок»: до 4444 рублей за депозит и ставкиhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/liga_stavok_bonusy_d362ade983.jpgbonus rating4.2/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Logo_Ligastavok_4f887aa8cb.pngдо 4444 ₽
Фрибет от «Лиги Ставок»: до 4444 рублей за депозит и ставки
Получить бонусПодробнее
28-08-2024bonus timer342 дней 6 часов
Условия
    terms icon
    срок отыгрыша7
    terms icon
    мин. коэф.1.01
    terms icon
    мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Фрибет без депозита в BetBoom: 1 000 для новых игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Promokody_Bet_Boom_3d2bab5776.jpgbonus rating4.71/5Фрибеты без депозита
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/betbum_chb_93f8188533.png1 000 ₽
Фрибет без депозита в BetBoom: 1 000 для новых игроков
Получить бонусПодробнее
17-01-2024bonus timer342 дней 6 часов
Условия
    terms icon
    срок отыгрыша7
    terms icon
    мин. коэф.1.3
Смотреть обзор бонуса Как получить до 15 000 рублей новым игрокам от «Фонбета»?https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/fonbet_freebet_0c8c6fda07.jpgbonus rating4.7/5Фрибеты без депозита
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Logo_Fonbet_15c625026c.pngдо 15 000 ₽
Как получить до 15 000 рублей новым игрокам от «Фонбета»?
Получить бонусПодробнее
08-12-2022bonus timer67 дней 4 часов
Условия
    terms icon
    срок отыгрыша7
    terms icon
    мин. коэф.1.01

Лучшие бесплатные фрибеты за регистрацию без депозита от букмекерских контор в 2025 году

Свернуть

Многие пользователи проявляют живой интерес к акционным предложениям лицензированных букмекерских контор. Особой популярностью у бетторов пользуется бездепозитный бонус, предоставляемый при регистрации и не требующий пополнения счета. Мы расскажем о том, у каких букмекеров доступна эта опция и как ее можно использовать.

Лучшие букмекерские конторы с фрибетом без депозита:

 Лучшие фрибеты 2025
БукмекерРазмер бонусаДата проверки
⚽ Пари

💰 5х1000 ₽

Получить

✅ 01 января 2025
⚽ Винлайн

💰 3000 ₽

Получить

✅ 01 января 2025

 

⚽ Лига Ставок

💰 4444 ₽

Получить

✅ 01 января 2025
⚽ Фонбет

💰 до 15 000 ₽

Получить

✅ 01 января 2025
⚽ Бетсити

💰 2000 ₽

Получить

✅ 01 января 2025
⚽ Леон

💰 до 20 000 ₽

Получить

✅ 01 января 2025

Фрибеты для новых игроков до 15 000 рублей от FONBET

Свернуть

Российский легальный букмекер «Фонбет» предлагает новым игрокам приветственный бонус – до 100% от первой внесенной суммы (максимум 15 000 рублей).

Как получить фрибет Фонбет на 3000 рублей - подробные условия

Для участия в акции нужно зарегистрироваться на официальном сайте или через мобильное приложение, а затем внести на свой игровой счет минимум 500 рублей. После этого можно начинать заключать пари. Учитываются одиночные, экспрессы и системы с коэффициентом не менее 1.50.

Условия получения фрибета

Первый бесплатный бонус на 500 рублей будет зачислен на ваш счет, когда общая сумма ваших ставок достигнет 5 000 рублей (это десять номиналов бонуса). Последующие бонусы начисляются аналогичным образом.

Пополнив счет на сумму от 10 001 до 15 000 рублей и выполнив условия всех бесплатных ставок, вы получите 30 бонусов по 500 рублей каждый, что составит в общей сложности 15 000 рублей.

Как отыграть фрибет FONBET?

Фрибет может быть использован в течение 7 дней для одинара на любое событие с коэффициентом до 3.00 включительно. В случае выигрыша вам будет зачислен чистый выигрыш без учета стоимости бонуса.

Как вывести выигрыш

Для вывода выигрыша советуем использовать тот же платежный инструмент, с помощью которого и пополнялся счет.

ПОЛУЧИТЬ ДО 15 000 РУБЛЕЙ ОТ FONBET

Бездепозитный фрибет Winline на 3 000 рублей

Свернуть

БК Winline предлагает своим новым друзьям приветственный фрибет без депозита в размере 3 000 рублей. 

Как получить бонус Винлайн на 3000 рублей - подробные условия

Для получения фрибета от Винлайн при регистрации необходимо создать учетную запись в букмекерской конторе и пройти процесс верификации. Номинал фрибетов Winline в 2024 году варьируется: минимальная сумма составляет 50 рублей, максимальная – 3000 рублей.

Условия получения 

Букмекер начислит игроку бонус, соответствующий размеру его первого депозита (до 3000 рублей), после того как будут выполнены все указанные условия акции.

Как отыграть бонус Винлайн?

Бонус Винлайн действует 30 дней. Использовать его можно на ставках с коэффициентом от 1.30 до 2.50. В случае успеха вы получите чистый выигрыш (за вычетом номинала). Для вывода призовых денег нужно будет пополнить депозит как минимум на 100 рублей. 

Как вывести выигрыш

Чтобы превратить бонусные средства в реальные деньги, необходимо отыграть фрибет в соответствии с условиями акции. После того как все требования букмекерской конторы будут выполнены, бонус будет доступен для перевода на основной счет игрока, что позволит вывести его через одну из поддерживаемых букмекером платежных систем.

ПОЛУЧИТЬ ФРИБЕТ 3000 ОТ ВИНЛАЙН

Фрибет без пополнения от Бетбум на 1 000 рублей 

Свернуть

Букмекер «Бетбум» предлагает новым пользователям бездепозитный бонус в виде фрибета на сумму 1000 рублей при регистрации по специальному промокоду.

Как получить фрибет BetBoom на 1000 рублей - подробные условия

Условности акции просты:

  1. Зарегистрируйтесь на платформе «Бетбум», используя промокод VED2024.
  2. Пройдите процедуру идентификации личности.

Условия получения

Важный нюанс: воспользоваться бесплатной ставкой необходимо в течение недели и исключительно через мобильное приложение букмекера BetBoom. 

Как отыграть?

Ставки можно делать как на спортивные события, так и киберспортивные матчи. Коэффициенты должны находиться в диапазоне от 1.30 до 3.50. Если ставка сыграет, вы получите чистую прибыль за вычетом суммы бонуса.

Как вывести выигрыш

После выполнения всех условий акции выигрыш будет доступен для вывода с бонусного счета на основной.

ПОЛУЧИТЬ 1000 РУБЛЕЙ ОТ BetBoom

Лучшие букмекеры с фрибетом - рейтинг по сумме фрибета

Свернуть

Легальные букмекерские конторы России предлагают пользователям широкий ассортимент фрибетов. В большинстве случаев они подразумевают пополнение игрового счета. Бездепозитные бонусы встречаются намного реже, так как, по сути,  приносят компаниям не прибыль, а убытки. Для удобства пользователя мы собрали самые интересные предложения на рынке в одну таблицу.  

Место в рейтингеБукмекерБонусУсловияПредложение
1Winline🎁 Фрибет 3000 рублейРегистрация и идентификацияПолучить бонус
2FONBET🎁 Фрибет до 15 000 рублейРегистрация и идентификацияПолучить бонус
3Лига Ставок🎁 Фрибет 4444 рубляРегистрация + депозитПолучить бонус
4PARI🎁 Фрибет 2024 рубляРегистрация + депозитПолучить бонус
5Бетсити🎁 Фрибет 2000 рублейРегистрация + депозитПолучить бонус
6BetBoom🎁 Фрибет 1000 рублейРегистрация с промокодом RBMAXПолучить бонус

Фрибет Лига Ставок 4 444 рубля

Свернуть

Букмекер «Лига Ставок» подготовил привлекательное предложение для новых клиентов. Зарегистрировавшись и пополнив баланс с использованием специального кода, вы получите бесплатный фрибет на 2222 рубля, а также аналогичный бонус при ставке на спортивные события.

Как получить фрибет Лиги Ставок на 4444 рубля - подробные условия

Посетите официальный сайт «Лиги Ставок» или откройте мобильное приложение компании.

Создайте аккаунт и пройдите идентификацию, используя промокод RBMAX.

Внесите на свой счет минимум 1000 рублей в течение недели после создания профиля.

Условия получения

Выполнив все условия, вы получите приветственный фрибет размером 2222 рубля. Бонус действителен семь дней со дня начисления. Его можно применить для одиночной ставки (ординар) на событие с коэффициентом до 4.50. Использовать бонус частично нельзя – он применяется полностью.

Как отыграть бонус Лига Ставок?

Чтобы получить второй фрибет, после первого пополнения сделайте одну или несколько ставок с коэффициентом от 1.50 на сумму, в 7 раз превышающую первоначальный депозит.

В случае успешного исхода ставки выигрыш зачисляется на ваш счет без учета суммы фрибета. Чтобы вывести деньги, вам нужно пополнить баланс на 100 рублей и поставить эту сумму на любые события.

Фрибет PARI 2024 рубля для новых игроков

Свернуть

БК PARI предлагает новым пользователям приветственный бонус размером 2024 рубля при первом пополнении счета. 

Как получить фрибет PARI на 2024 рубля - подробные условия

Чтобы активировать фрибет, нужно зарегистрироваться на сайте или через мобильное приложение PARI, пройти идентификацию и в течение 14 дней после регистрации пополнить баланс минимум на 1000 ₽. После выполнения этих условий на ваш бонусный счет будет зачислен фрибет в размере 2024 рубля.

Условия получения

Бонус поступает на счет игрока в течение двух суток. Использовать его нужно за две недели. 

Как отыграть?

В акции PARI нет ограничений по видам спорта. Единственное условие букмекера – коэффициент должен быть 1.01 или выше. В случае выигрыша вы получите чистую прибыль без учета стоимости фрибета.

Фрибет Бетсити 2000 рублей

Свернуть

Легальная букмекерская контора «Бетсити» предоставляет новым клиентам бонус в размере 2 000 рублей при регистрации на платформе с использованием промокода и ставке на спортивные события.

Как получить 2000 рублей в Бетсити - подробные условия

Чтобы приумножить свой банк, следуйте инструкции ниже::

Перейдите на сайт букмекера по этой ссылке.

Зарегистрируйтесь и пройдите процедуру идентификации на сайте.

Введите промокод 2000BET в специальное поле во время действия акции перед тем, как сделать первую ставку.

Активируйте промокод.

В течение 20 дней после регистрации сделайте ставку с коэффициентом не менее 1.70.

Условия получения

После расчета акционного пари, вам на счет будет зачислен фрибет, равный сумме первой ставки, но не превышающий 2000 рублей. Бонус действителен в течение одного месяца с момента получения. 

Как отыграть?

Использовать бонус можно для ставки на любое спортивное событие. Однако максимальный коэффициент пари ограничен значением 3.00. Если ставка сыграет «зайдет», вы получите чистую прибыль от пари (сумма выигрыша за вычетом номинала фрибета).

Лучшие фрибеты за регистрацию с депозитом

Свернуть

Бонус на первый депозит или приветственный бонус – это, по сути, подарок букмекера новому игроку. Но не совсем безвозмездный. Деньги или баллы на бонусном счету активируются только после пополнения депозита на определенную сумму (у каждого букмекера она разная), а выигрыш можно вывести после выполнения всех условий акции.

БукмекерБонусУсловия полученияУсловия отыгрыша
PARI2024 рубляРегистрация, верификация и депозит на сумму от 1000 рублей в течение 14 днейСтавка с использованием фрибета в течение 14 дней с момента его получения
Лига Ставок4 444 рубляРегистрация с промокодом RBMAХ, первый депозит от 1000 рублей в течение 7 днейСрок отыгрыша - 7 дней, максимальный коэффициент - 4.50
Бетсити2 000 рублейРегистрацию и идентификация, пари с коэффициентом от 1.70 в течение 20 дней после регистрацииСрок отыгрыша - 30 дней, максимальный коэффициент - 3.00

Топ фрибеты по условиям отыгрыша

Свернуть

Было бы странно, если бы букмекеры раздавали бонусы всем желающим без каких-либо условий. Все фрибеты подразумевают определенные условия использования и отыгрыша. В одних конторах они сложнее, в других - проще. Вот, убедитесь сами:

БукмекерМаксимальный бонусУсловия выдачиУсловия отыгрыша
Winline3000Регистрация и верификация, размер бонуса равен сумме первого депозитаКоэффициент ставки от 1.30 до 2.50, 30 дней
FONBET15000Регистрация и верификация, фрибет 500 за каждые 5000 проставленных рублей Максимальный коэффициент 3.00, 7 дней
Бетбум1000Регистрация в приложенииКоэффициент ставки от 1.30 до 3.50, 7 дней
PARI2024Регистрация и верификация, первый депозит от 1000 рублейМинимальный коэффициент 1.01, 14 дней
Лига Ставок4444Регистрация и верификация, первый депозит от 1000 рублейМаксимальный коэффициент 4.50, 7 дней, второй фрибет 2222 - после пари, в 7 раз превышающего первый депозит

Лучшие фрибеты на сегодня

Свернуть

Ассортимент фрибетов в ведущих конторах РФ постоянно обновяется и меняется. Эксперты «Рейтинга Букмекеров» и «Ведомостей. Спорт» выбрали для наших читателей несколько компаний с наиболее богатым выбором бесплатных ставок:

Что такое фрибет?

Свернуть

Фрибет – это бесплатная ставка фиксированной суммы, которую букмекерская контора дарит своим игрокам. Фрибеты могут различаться по условиям использования и активации. Например, бездепозитный приветственный бонус доступен сразу после регистрации, даже если баланс игрока равен нулю. Для получения фрибета за депозит необходимо пополнить игровой счет на установленную сумму. Кроме того, букмекеры периодически предлагают клиентам различные акции с фрибетами и награждают их бесплатными ставками в рамках программ лояльности. Кэшбэк за активную игру также часто выплачивается бетторам в форме бесплатных ставок.

Виды фрибетов букмекерских контор

Свернуть

У разного типа фрибетов и условия активации и использования отличаются, иногда существенно. Ниже рассмотрим основные виды бесплатных ставок.

Фрибет за регистрацию

Свернуть

Фрибет за регистрацию - это бесплатная ставка, положенная пользователю при создании нового аккаунта в системе БК. Предложение доступно только тем клиентам, кто ранее не создавал учетную запись у данного букмекера.

Фрибет за регистрацию без депозита (бесплатная ставка)

Свернуть

Любимая тема бетторов, особенно новичков. Бонус без депозита представляет собой презент от букмекера. Для получения фрибета игроку не требуется вносить деньги на счет - достаточно зарегистрироваться в конторе и пройти процедуру верификации. Фрибеты без отыгрыша - одна из самых популярных разновидностей бонусов среди любителей пари.

Фрибет без депозита (бездепозитный фрибет)

Свернуть

Это бонус от букмекера, предоставляемый новым пользователям без необходимости пополнять депозит, иными словами - возможность заключить пари на спортивное событие без риска для своего кошелька. Идеальный вариант для старта в беттинге.

Фрибет за депозит

Свернуть

Фрибет за пополнение счета - это бонус, предоставляемый букмекером клиенту за внесение средств на депозит. После пополнения баланса игрок получает дополнительные средства, которые может использовать для ставок.

За первую ставку

Свернуть

Еще одна форма поощрения для новичков - бонус за первую ставку. Чаще всего он представляет собой страховку от неудачной ставки либо же фрибет за начало игры. Например, в Олимпбет размер страховки первого пари сейчас достигает 100 000 рублей.

Фрибет за установку и регистрацию приложения БК

Свернуть

Большинство букмекерских контор вкладывают серьезные средства в разработку и усовершенствование своих мобильных приложений. Соответственно, они всячески приветствуют использование собственного софта новыми бетторами. Самая распространенная форма благодарности букмекера за установку своего программного обеспечения - это, опять-таки, бонус. Лучшие фрибеты за использования мобильного приложения вы найдете на этой странице.

За участие во временных промоакциях

Свернуть

Многие букмекеры премируют игроков фрибетами за совершение ставок на определенные спортивные события и турниры, а также за правильные прогнозы и другие достижения. Чаще всего такие аттракционы щедрости приурочивают к крупным ивентам - вроде Кубка мира по футболу, Олимпиады или финала Лиги чемпионов. 

За участие в программах лояльности

Свернуть

Для постоянных клиентов у топовых букмекеров подготовлены специальные VIP-предложения. Чем больше стаж и объем ставок у игрока, тем больше они получают привилегий - в виде кэшбэка, повышенных коэффициентов, участия в различных престижных мероприятиях и помощи персонального помощника. 

Фрибет на день рождения

Свернуть

Самый редкий бонус на российском рынке - это подарок ко дню рождения. В рамках этой акции контора дарит имениннику бонус, чаще всего - бездепозитный.   

Как получить фрибет без депозита - пошаговая инструкция

Свернуть

Рассмотрим механику получения бездепозитного фрибета на примере одного из популярнейших предложений 2024 года - бонуса 3000 от Winline. Вот как получить его при помощи мобильного приложения.

1. Введите адрес m.winline.ru в адресной строке любого браузера на своем мобильном устройстве.

image not found

2. Нажмите зеленую кнопку «Скачать приложение» в правом нижнем углу экрана.

3. Выберите способ загрузки внизу экрана: Galaxy Store, App Gallery или APK.

4. Подтвердите согласие на установку софта. 

5. Откройте приложение и нажмите кнопку «Начать регистрацию».

image not found

6. Введите регистрационные данные и промокод в соответствующее поле.

image not found

7. Пополните баланс на сумму от 500 рублей

После этого букмекерская контора автоматически начислит вам фрибет, равный сумме первого депозита (но не более 3000 рублей).

Как отыграть фрибет без депозита?

Свернуть

Правила букмекеров относительно отыгрыша фрибета могут различаться. Мы советуем вам тщательно их и на официальных сайтах компаний. Как правило, букмекеры не устанавливают ограничений на события для бесплатных ставок, но зачастую ограничивают максимальный коэффициент и срок годности фрибета. Например, бесплатную ставку FONBET следует отыграть в течение семи дней на событиях с максимальным коэффициентом 3.00. 

Как вывести фрибет без депозита?

Свернуть

Прежде чем как вывести выигрыш на свой счет, полученный с использованием фрибета, вам придется сделать ставку согласно условиям акции. Обычно они подразумевают ограничения по минимальным и максимальным коэффициентам ставок. Соответственно, использовать бонус для событий с коэффициентами вне этого диапазона невозможно. Если все условия акции корректно выполнены и ставка выиграла, чистая прибыль (минус номинал бесплатной ставки) зачисляется на основной счет беттора. После этого премиальные средства можно либо снова использовать для пари, либо вывести.

Букмекерские конторы с фрибетом в 2024 году

Свернуть

Мы в таблице ниже представлены все топовые БК с фрибетом в 2024 году.

БукмекерБонусУсловияПредложение
Winline🎁 Фрибет 3000 рублейРегистрация и идентификацияПолучить бонус
FONBET🎁 Фрибет до 15 000 рублейРегистрация и идентификацияПолучить бонус
Лига Ставок🎁 Фрибет 4444 рубляРегистрация + депозитПолучить бонус
PARI🎁 Фрибет 2024 рубляРегистрация + депозитПолучить бонус
BetBoom🎁 Фрибет 1000 рублейРегистрация с промокодом RBMAXПолучить бонус
Бетсити🎁 Фрибет 2000 рублейРегистрация + депозитПолучить бонус
Марафон🎁 Фрибет 1000 рублейРегистрация с промокодом RBMAX + ставкиПолучить бонус
Леон🎁 Фрибет 1000 рублейРегистрация с промокодом RB2LIGA + ставкиПолучить бонус
Олимп🎁 Фрибет 1000 рублейРегистрация + депозитПолучить бонус
Зенит🎁 Фрибет 15000 рублейРегистрация с промокодом BONUS15K + депозитПолучить бонус

Сравнение бездепозитных фрибетов в разных БК

Свернуть

Как ни странно, не всегда бездепозитный фрибет бывает выгоднее бонуса за пополнение игрового счета. Все дело в условиях акций. Рассмотрим в этом контексте флагманские предложения двух крупных БК - Winline и FONBET. 

ПараметрыWinlineFONBET
СуммаГарантированная, 3 000 ₽Нефиксированная, от 500 ₽
Депозит500 ₽Нет
Как начисляютВся сумма целикомПо частям: к примеру, 5 фрибетов по 100 ₽
ОтыгрышКоэффициент до 2.50Коэффициент  до 3.00

Получается, что при минимальном депозите в Винлайн вы можете получить фрибет, который будет в шесть раз больше внесенной суммы. Причем зачисляется он сразу полностью, поэтому его легче использовать. В FONBET есть шанс приумножить банк на 15 000 рублей, но это многоступенчатая история. Фрибет здесь разделен на части - соответственно, выиграть крупную сумму труднее.

Где искать новые фрибеты?

Свернуть

В России легально функционируют полтора десятка букмекерских компаний. Сориентироваться в таком многообразии контор и предложений вам поможет наш независимый рейтинг лучших БК России с фрибетом.  Информацию обо всех актуальных акциях букмекеров мы оперативно обновляем в разделе «Бонусы». Кроме того, информацию о своих промо-кампаниях регулярно публикуют сами конторы - на официальных сайтах и в социальных сетях. Есть смысл добавить крупнейших игроков рынка в закладки. 

Кому могут не начислить фрибеты?

Свернуть

Приветственный фрибет в любой конторе начисляется только один раз. Соответственно, единожды зарегистрированный в системе игрок повторно получить welcome-бонус не может.

С фрибетами за депозит, ставки и участие в сезонных акциях ситуация иная. Здесь можно рассчитывать на бонусную «добавку» - это зависит от условий конкретной акции.

Советы экспертов по использованию фрибетов

Свернуть

Главное преимущество фрибета при регистрации заключается в том, что он предоставляется беттору бесплатно. Второй плюс – он не требует каких-то дополнительных манипуляций. Беттору в любом случае пришлось бы пройти процедуры регистрации и верификации аккаунта. 

Опытные игроки и эксперты советуют новичкам придерживаться следующих правил: 

  • Не тяните с использованием фрибета, чтобы он не сгорел. Стандартный срок действия бесплатной ставки составляет 7-14 дней после регистрации.
  • Имейте в виду, что, какой бы крупный фрибет вам ни выпал, в сухом остатке вы получите только чистый выигрыш за вычетом номинала бесплатной ставки. Поэтому пари с коэффициентом 1.1 не имеет практического смысла.
  • Будьте готовы пополнить баланс для вывода выигранных средств. Таким образом букмекер привязывает вашу банковскую карту или электронный кошелек к игровому аккаунту.

Как мы выбирали лучшие бездепозитные фрибеты БК

Свернуть

Команда совместного проекта «Ведомостей Спорт» и «Рейтинга Букмекеров» ежедневно мониторит официальные ресурсы российских букмекерских контор на предмет новых промо-акций. Основное внимание мы обращаем на эксклюзивность бонусов, простоту их получения и условия отыгрыша. Наши эксперты лично проверяют работу бонусов. И только убедившись в соответствии фрибета анонсированным букмекером параметрам, мы рекомендуем его читателям.

Заключение

Свернуть

Фрибеты букмекерских контор – неплохая возможность начать знакомство с миром ставок без риска для собственного кармана, а при изрядной доле удачи - и приумножить свои доходы. Но не стоит азартно «клевать» на самые броские бонусные предложения. Прежде чем включиться в игру, внимательно изучайте правила получения и использования бонусов. И помните: чем выше фрибеты, тем сложнее условия по отыгрышу и, соответственно, больше риски.

FAQ

Кто дает фрибеты за регистрацию в 2024 году?

Свернуть

Бесплатные ставки в 2024 году предлагают плюс-минус все легальные букмекеры России. Но фрибеты без пополнения счета - единицы, в частности Winline и FONBET.

Где дают фрибеты за регистрацию?

Свернуть

Почти все букмекерские компании России так или иначе поощряют новых клиентов за регистрацию в системе БК. Но реально выгодными фрибетами балуют бетторов, как правило, только гиганты индустрии.  

Где дают лучшие фрибеты без депозита за регистрацию?

Свернуть

В Winline сейчас можно получить 3000-рулевый фрибет за регистрацию целиком, а в FONBET - до 15000 рублей частями. 

Где дают самый большой фрибет без депозита?

Свернуть

Мы бы рекомендовали обратить внимание на  бонус Винлайн без пополнения счета в размере 3000 рублей.

Какой максимальный фрибет можно получить в БК?

Свернуть

Чаще всего величина фрибета напрямую зависит от суммы первого пополнения счета. В некоторых случаях размер бонуса доходит до сотен тысяч рублей.

Что значит отыгрыш с вейджером?

Свернуть

Вейджер — это сумма ставок, которую необходимо сделать, чтобы получить бонус у букмекера. Его также называют отыгрышем. Размер вейджера обычно пропорционален размеру самого бонуса.

Как активировать фрибеты?

Свернуть

Для активации фрибета необходимо заключить пари на сумму, которая равна или меньше размера фрибета, с коэффициентом, удовлетворяющим условиям акции. В случае успеха беттору полагается чистый выигрыш за вычетом номинала бесплатной ставки.

Как пользоваться фрибетом?

Свернуть

Фрибет букмекерской конторы не может быть использован частично, продан, обменян или использован для покупки чего-либо. Бесплатные фрибеты предназначены исключительно для заключения пари. При этом всю сумму фрибета следует ставить целиком. Также фрибеты предполагают определенные ограничения по коэффициентам и видам спорта.

Как получить фрибета?

Свернуть

Если в меню букмекера имеется бесплатная ставка без депозита, для ее получения зачастую достаточно завести аккаунт на платформе конторы и пройти процедуру верификации. В случае с фрибетом за депозит вам придется пополнить игровой счет на сумму предполагаемого бонуса. Но имейте в виду: у каждого предложения букмекера есть свой «потолок», подняться выше которого никак не получится.

Как получить фрибет без отыгрыша?

Свернуть

Бездепозитные фрибеты букмекеров чаще всего не требуют отыгрыша. Но в правилах акции может быть зашит нюанс: чтобы вывести выигрыш с такого фрибета, вам, возможно, придется пополнить депозит на небольшую сумму (у каждого букмекера размер разнится).  

Где дают фрибеты на день рождения?

Свернуть

Прямо сейчас таких предложений на российском рынке не обнаружено. Но периодически они появляются то у одного, то у другого легального букмекера.

Можно ли поставить фрибеты на экспресс?

Свернуть

Фрибеты в БК зачастую даются только на одинарные ставки с определенным коэффициентом. Прочие бонусы игрок вправе использовать для пари любого типа.  

На какую сумму нужно пополнить счет, чтобы получить бонус на депозит?

Свернуть

Размер минимального депозита варьируется в зависимости от конторы, тогда как бонус обычно колеблется от 50 до 100% от первой суммы пополнения счета (однако он не может превышать сумму, указанную в условиях акции). Бетторы могут вносить на счет сумму большую, чем указано в условиях акции, но это не увеличит максимальный размер бонуса.

Какие существуют фрибеты для новых игроков?

Свернуть

Новым игрокам букмекеры чаще всего предлагают два типа фрибетов: бездепозитный за регистрацию (редко) и бонус за первый депозит (в большинстве случаев). 

Прогнозы

Смотреть всё

Теннис

Арина Соболенко — Паула Бадоса, 23 января: прогноз на полуфинал Australian Open

1.55

Александр Бокулёв

Теннис

Мэдисон Киз — Ига Швентек, 23 января: прогноз на полуфинал Australian Open

1.52

Александр Бокулёв

Хоккей

Сиэтл - Вашингтон, 24 января: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

1.93

Руслан Ипполитов

Теннис

Новак Джокович — Александр Зверев, 24 января: прогноз на полуфинал Australian Open

2.41

Руслан Ипполитов

Теннис

Янник Синнер — Бен Шелтон, 24 января: прогноз на полуфинал Australian Open

1.71

Руслан Ипполитов
Смотреть всё

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров