Лучшие фрибеты за регистрацию без депозита в 2025 году

Российский легальный букмекер «Фонбет» предлагает новым игрокам приветственный бонус – до 100% от первой внесенной суммы (максимум 15 000 рублей).

Как получить фрибет Фонбет на 3000 рублей - подробные условия

Для участия в акции нужно зарегистрироваться на официальном сайте или через мобильное приложение, а затем внести на свой игровой счет минимум 500 рублей. После этого можно начинать заключать пари. Учитываются одиночные, экспрессы и системы с коэффициентом не менее 1.50.

Условия получения фрибета

Первый бесплатный бонус на 500 рублей будет зачислен на ваш счет, когда общая сумма ваших ставок достигнет 5 000 рублей (это десять номиналов бонуса). Последующие бонусы начисляются аналогичным образом.

Пополнив счет на сумму от 10 001 до 15 000 рублей и выполнив условия всех бесплатных ставок, вы получите 30 бонусов по 500 рублей каждый, что составит в общей сложности 15 000 рублей.

Как отыграть фрибет FONBET?

Фрибет может быть использован в течение 7 дней для одинара на любое событие с коэффициентом до 3.00 включительно. В случае выигрыша вам будет зачислен чистый выигрыш без учета стоимости бонуса.

Как вывести выигрыш

Для вывода выигрыша советуем использовать тот же платежный инструмент, с помощью которого и пополнялся счет.