logo

Еженедельный турнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 500 000 рублей за ставки на спорт и Игры 24/7

500000 ₽
Бонус
3 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Уникально крупные бонусы для победителей!

Букмекерская компания Winline запустила свежий турнир BetRace, в котором учитываются ставки на все линии в спорте и разделе Игры 24/7. Бетторы с крупнейшим оборотом пари по итогам этапа забирают фрибеты до 500 000 рублей.

Как получить бонус от БК Winline до 500 000 рублей за участие в Еженедельном турнире BetRace

Свернуть

Организатор упростил правила до минимума. Претенденту на приз достаточно:

1. Пройти авторизацию или создать новый аккаунт.

2. Найти вкладку BetRace и активировать турнир «Еженедельный».

3. Заключать ставки на любые события.

Для разных типов ставок предусмотрены отдельные бустеры очков: х1 — на ординары, х1.5 — на экспрессы, х0.5 — на Игры 24/7. Рейтинг участников формируется по общему обороту пари за период турнира. Организатор выделил 50 позиций в призовой зоне.

Место

Фрибет

1

500 000

2

450 000

3

400 000

4

350 000

5

300 000

6

250 000

7

200 000

8

150 000

9

125 000

10

100 000

11-15

90 000

16-20

80 000

21-25

70 000

26-30

60 000

31-35

50 000

36-40

40 000

41-45

30 000

46-50

15 000

Как отыграть бонус Winline до 500 000 рублей за пари в Еженедельном турнире

Свернуть

Заработанный фрибет действует месяц. Он подойдет для ставок ординаром или экспрессом с коэффициентами в диапазоне 1.01–10.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 500 000 рублей от Winline

Свернуть

В таблице отражены все важные аспекты предложенного бонуса.

 

Максимальный размер бонуса

500 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

23.02.2026 (10:59 МСК)

Возвратные ставки исключаются из подсчета турнирных очков.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Фрибеты с очень крупным номиналом➖ Для выхода в лидеры требуется сделать значительный оборот ставок
➕ Учитываются пари на все события без ограничений 

Заключение

Свернуть

Промоакция рассчитана на игроков с большим банкроллом и значительным объемом ставок. Победители турнира получают фрибеты исключительно крупного размера.

Валентин Васильев

