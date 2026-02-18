Еженедельный турнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 500 000 рублей за ставки на спорт и Игры 24/7

Партнерский проект
Букмекерская компания Winline запустила свежий турнир BetRace, в котором учитываются ставки на все линии в спорте и разделе Игры 24/7. Бетторы с крупнейшим оборотом пари по итогам этапа забирают фрибеты до 500 000 рублей.
Организатор упростил правила до минимума. Претенденту на приз достаточно:
1. Пройти авторизацию или создать новый аккаунт.
2. Найти вкладку BetRace и активировать турнир «Еженедельный».
3. Заключать ставки на любые события.
Для разных типов ставок предусмотрены отдельные бустеры очков: х1 — на ординары, х1.5 — на экспрессы, х0.5 — на Игры 24/7. Рейтинг участников формируется по общему обороту пари за период турнира. Организатор выделил 50 позиций в призовой зоне.
Место
Фрибет
1
500 000
2
450 000
3
400 000
4
350 000
5
300 000
6
250 000
7
200 000
8
150 000
9
125 000
10
100 000
11-15
90 000
16-20
80 000
21-25
70 000
26-30
60 000
31-35
50 000
36-40
40 000
41-45
30 000
46-50
15 000
Заработанный фрибет действует месяц. Он подойдет для ставок ординаром или экспрессом с коэффициентами в диапазоне 1.01–10.00.
В таблице отражены все важные аспекты предложенного бонуса.
Максимальный размер бонуса
500 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
23.02.2026 (10:59 МСК)
Возвратные ставки исключаются из подсчета турнирных очков.
Плюсы
Минусы
|➕ Фрибеты с очень крупным номиналом
|➖ Для выхода в лидеры требуется сделать значительный оборот ставок
|➕ Учитываются пари на все события без ограничений
Промоакция рассчитана на игроков с большим банкроллом и значительным объемом ставок. Победители турнира получают фрибеты исключительно крупного размера.