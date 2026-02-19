Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



19 февраля 18:08ГлавнаяНовости

Российская фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место на Олимпиаде

Развязка в борьбе за последний комплект медалей в этом виде спорта
Александр Бокулёв
Аделия Петросян. Источник: ФФККР
Аделия Петросян. Источник: ФФККР

В четверг, 19 февраля, на Олимпиаде-2026 в Италии завершился индивидуальный турнир в женском одиночном катании. На лед в сильнейшей разминке вышла единственная представительница России в этой дисциплине – Аделии Петросян. После короткой программы она занимала промежуточное пятое место. В произвольной 18-летняя фигуристка упала с четверного тулупа и в итоге опустилась на шестую строчку.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI

Петросян рискнула и упала

Свернуть

Главным козырем ученицы Этери Тутберидзе мог стать четверной тулуп. В короткой программе стало точно понятно, что тройной аксель не рассматривается, поэтому список доступных элементов ультра-си сократился до минимума. До последнего сохранялась интрига, на один или два квада зайдет Петросян в произвольной. Всё прояснилось на первых же секундах.

Четверной тулуп получился недокрученным и привел к падению. При базовой стоимости элемента 9,50 балла Петросян в итоге получила за него лишь 3,80. На второй квад она не заходила, сделав в дальнейшем два каскада (тройной лутц и двойной тулуп, тройные флип и тулуп), секвенцию (тройной лутц и два двойных акселя), а также сольные тройные сальхов, риттбергер и флип. На обоих лутцах технические специалисты отметили неясное ребро.

За произвольную программу Петросян набрала 141,64 балла, что формально стало для нее личным рекордом на официальном международном уровне. Оценка за технику – 76,93 (третья в соревновательном сегменте), за компоненты – 65,71 (12-я). В произвольной программе Петросян, как и в короткой, показала пятый результат, но по общей сумме опустилась на шестую строчку. Аналогичное итоговое место занял другой российский фигурист на Олимпиаде-2026 – Пётр Гуменник. Оба показали лучшие результаты среди представителей Европы.

Впервые с 1960 г. сборная СССР или России осталась без медали зимних Игр в фигурном катании. На прошлой Олимпиаде в Пекине титул у женщин взяла Анна Щербакова, а серебро – Александра Трусова. В Пхенчхане-2018 чемпионкой стала еще одна россиянка Алина Загитова, в Сочи-2014 – Аделина Сотникова.

«Мне перед собой, перед федерацией, перед тренерами и зрителями немного стыдно, что так получилось. Я понимаю, что сама в этом виновата. Самое сложно будет это, – приводит Sport24 слова Петросян после выступления на Олимпиаде. – У нас очень классная организация соревнований. Не будет такой огромной трибуны, но не думаю, что это повлияет. Мне просто будет психологически сложно вернуться после такого проката в Россию».

Лью стала двукратной олимпийской чемпионкой

Свернуть

Победу в итоге одержала американка Алиса Лью, которая шла третьей после короткой программы. В произвольной она показала лучший результат с чистым прокатом, но без элементов ультра-си. По технике в этом сегменте уступила только своей соотечественнице Эмбер Гленн, по компонентам – японке Каори Сакамото.

20-летняя Лью стала двукратной олимпийской чемпионкой в Милане. Ранее она взяла золото в командном турнире. Для США это первая олимпийская победа в женском одиночном катании с 2002 г. 

Алиса Лью
Алиса Лью. Источник: isu.com

Два золота на одних Играх кто-то из фигуристов брал каждый раз после введения командного турнира. В Сочи-2014 это сделали россияне Татьяна Волосожар и Максим Траньков (парное катание), в Пхенхчане-2018 – канадцы Тесса Вертью и Скотт Мойр (танцы на льду), в Пекине-2022 – американец Нейтан Чен. Таким образом, данное достижение теперь покорялось представителям всех дисциплин фигурного катания.

Лью, выделявшаяся сложным техническим контентом, в том числе четверными прыжками, на юниорском уровне, на прошлой Олимпиаде заняла шестое место, а вскоре завершила карьеру. Она вернулась в спорт в сезоне 2024/25, после чего ее высшим достижением была победа на прошлом чемпионате мира.

Сакамото вновь не добралась до золота

Свернуть

Серебряной медалисткой Милана-Кортины-2026 стала Каори Сакамото. Она шла второй после короткой программы, заняла эту позицию и в итоговом протоколе. Потерянный каскад в произвольной не позволил ей обойти Лью, несмотря на лучшую оценку за компоненты. По окончании соревнований японка не смогла сдержать слез разочарования.

Сакамото так и не стала чемпионкой Игр. За две Олимпиады она взяла три серебряные и одну бронзовую медали – и это при трех победах на чемпионатах мира. Ранее 25-летняя японка анонсировала, что завершит карьеру после нынешнего сезона.

Каори Сакамото
Каори Сакамото. Источник: ISU

Тройку призеров замкнула её соотечественница Ами Накаи. 17-летняя фигуристка, которая проводит дебютный сезон на взрослом уровне, лидировала после короткой программы. В произвольной она вновь выполнила чистый тройной аксель, но с некоторыми другими элементами возникли проблемы – от грязного приземления до недокрутов в четверть. В итоге японка опустилась на третью позицию, но выигранная бронза вызвала у нее слезы счастья.

Еще одна исполнительница тройного акселя Эмбер Гленн тоже продемонстрировала этот элемент ультра-си и в произвольной программе. Лучшая оценка за технику и почти безошибочный прокат позволили ей значительно улучшить положение после неудачной короткой. В итоге американка поднялась с 13-й на пятую строчку. Выше нее также оказалась еще одна японка Монэ Тиба.

Губанова и Самоделкина вошли в топ-10

Свернуть

Самыми заметными из бывших россиянок были Анастасия Губанова и Софья Самоделкина. Они представляют Грузию и Казахстан соответственно. Губанова открывала сильнейшую разминку в произвольной программе, обошлась без грубых ошибок, но в плотной борьбе опустилась с шестой на девятую строчку. В Пекине-2022 она замкнула топ-10. На Олимпиаде-2030 во Франции ученицы Евгения Рукавицына уже, вероятно, не будет. Губанова планирует завершить карьеру.

Анастасия Губанова
Источник: соцсети Анастасии Губановой

Самоделкина же дебютировала на зимних Играх. В произвольной программе она показала чистый прокат, а по общей сумме установила личный рекорд. В итоге спортсменка поднялась с 12-й на 10-ю позицию и показала лучший результат на Олимпиаде в истории женского фигурного катания Казахстана.

Еще одна бывшая россиянка Екатерина Куракова, выступающая под флагом Польши, замкнула топ-20. Мария Сенюк, теперь представляющая Израиль, заняла 24-е место. Среди неудач можно выделить произвольные программы американки Изабо Левито и бельгийки Луны Хендрикс. Ряд ошибок отбросил титулованных спортсменок на 12-ю и 14-ю позиции соответственно.

Турнирная таблица

Свернуть

Результаты Олимпиады-2026 в женском одиночном катании:

  1. Алиса Лью (США) – 226,79 (76,59 + 150,20)
  2. Каори Сакамото (Япония) – 224,90 (77,23 + 147,67)
  3. Ами Накаи (Япония) – 219,16 (78,71 + 140,45)
  4. Монэ Тиба (Япония) – 217,88 (74,00 + 143,88)
  5. Эмбер Гленн (США) – 214,91 (67,39 + 147,52)
  6. Аделия Петросян (Россия) – 214,53 (72,89 + 141,64)
  7. Нина Петрыкина (Эстония) – 210,82 (69,63 + 141,19)
  8. Ли Хэ Ин (Южная Корея) – 210,56 (70,07 + 140,49)
  9. Анастасия Губанова (Грузия) – 209,99 (71,77 + 138,22)
  10. Софья Самоделкина (Казахстан) – 207,46 (68,47 + 138,99)
  11. Джиа Шин (Южная Корея) – 206,68 (65,66 + 141,02)
  12. Изабо Левито (США) – 202,80 (70,84 + 131,96)
  13. Нина Пиндзарроне (Бельгия) – 200,30 (68,97 + 131,33)
  14. Луна Хендрикс (Бельгия) – 199,65 (70,93 + 128,72)
  15. Лара Наки Гутманн (Италия) – 195,75 (61,56 + 134,19)
  16. Иида Кархунен (Финляндия) – 192,79 (65,06 + 127,73)
  17. Юлия Саутер (Румыния) – 190,93 (63,13 + 127,80)
  18. Ольга Микутина (Австрия) – 185,59 (61,72 + 123,87)
  19. Чжан Жуйян (Китай) – 178,03 (59,38 + 118,65)
  20. Екатерина Куракова (Польша) – 173,37 (60,14 + 113,23)
  21. Ливия Кайзер (Швейцария) – 171,52 (55,69 + 115,83)
  22. Лорин Шильд (Франция) – 167,08 (55,63 + 111,45)
  23. Кимми Репонд (Швейцария) – 159,54 (59,20 + 100,34)
  24. Мария Сенюк (Израиль) – 152,61 (58,61 + 94,00)

Расписание

Свернуть

По окончании женского турнира в олимпийской программе фигурного катания останутся только показательные выступления. Расписание представлено в специальном материале. Прямые трансляции доступны на стриминговом сервисе «Okko».

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам 2025/26: где смотреть, расписание, общий зачет
Девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам 2025/26: где смотреть, расписание, общий зачет
Новости
Финал Гран-при России по фигурному катанию: итоги первого дня
Финал Гран-при России по фигурному катанию: итоги первого дня
Новости
Антон Зиньковский выбрал между «Спартаком» и «Крыльями Советов»
Антон Зиньковский выбрал между «Спартаком» и «Крыльями Советов»
Новости
Сколько стоит вырастить футболиста и зачем РФС тратит на это 2,5 млрд рублей в год
Сколько стоит вырастить футболиста и зачем РФС тратит на это 2,5 млрд рублей в год
Новости
PARI проведет для обычных геймеров турнир по PUBG с призовым фондом в 1 000 000 рублей
PARI проведет для обычных геймеров турнир по PUBG с призовым фондом в 1 000 000 рублей
Новости
Фигурное катание, Финал Гран-при России: дата и время, где смотреть, прямые трансляции
Фигурное катание, Финал Гран-при России: дата и время, где смотреть, прямые трансляции
Новости
Кубок мира по биатлону 2025/26, седьмой этап в Контиолахти: расписание, коэффициенты, общий зачет
Кубок мира по биатлону 2025/26, седьмой этап в Контиолахти: расписание, коэффициенты, общий зачет
Новости
МВД возбудило дело против арбитра матча «Химок» в период работы Талалаева
МВД возбудило дело против арбитра матча «Химок» в период работы Талалаева
Новости
PARI откроет «Магазин фрибетов» во время турнира ESL Pro League по CS
PARI откроет «Магазин фрибетов» во время турнира ESL Pro League по CS
Новости
Председатель судейского комитета РФС призвал изменить параметры ТВ-трансляций РПЛ
Председатель судейского комитета РФС призвал изменить параметры ТВ-трансляций РПЛ
Новости

Новое