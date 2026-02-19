Российская фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место на Олимпиаде

Партнерский проект
В четверг, 19 февраля, на Олимпиаде-2026 в Италии завершился индивидуальный турнир в женском одиночном катании. На лед в сильнейшей разминке вышла единственная представительница России в этой дисциплине – Аделии Петросян. После короткой программы она занимала промежуточное пятое место. В произвольной 18-летняя фигуристка упала с четверного тулупа и в итоге опустилась на шестую строчку.
Главным козырем ученицы Этери Тутберидзе мог стать четверной тулуп. В короткой программе стало точно понятно, что тройной аксель не рассматривается, поэтому список доступных элементов ультра-си сократился до минимума. До последнего сохранялась интрига, на один или два квада зайдет Петросян в произвольной. Всё прояснилось на первых же секундах.
Четверной тулуп получился недокрученным и привел к падению. При базовой стоимости элемента 9,50 балла Петросян в итоге получила за него лишь 3,80. На второй квад она не заходила, сделав в дальнейшем два каскада (тройной лутц и двойной тулуп, тройные флип и тулуп), секвенцию (тройной лутц и два двойных акселя), а также сольные тройные сальхов, риттбергер и флип. На обоих лутцах технические специалисты отметили неясное ребро.
За произвольную программу Петросян набрала 141,64 балла, что формально стало для нее личным рекордом на официальном международном уровне. Оценка за технику – 76,93 (третья в соревновательном сегменте), за компоненты – 65,71 (12-я). В произвольной программе Петросян, как и в короткой, показала пятый результат, но по общей сумме опустилась на шестую строчку. Аналогичное итоговое место занял другой российский фигурист на Олимпиаде-2026 – Пётр Гуменник. Оба показали лучшие результаты среди представителей Европы.
Впервые с 1960 г. сборная СССР или России осталась без медали зимних Игр в фигурном катании. На прошлой Олимпиаде в Пекине титул у женщин взяла Анна Щербакова, а серебро – Александра Трусова. В Пхенчхане-2018 чемпионкой стала еще одна россиянка Алина Загитова, в Сочи-2014 – Аделина Сотникова.
«Мне перед собой, перед федерацией, перед тренерами и зрителями немного стыдно, что так получилось. Я понимаю, что сама в этом виновата. Самое сложно будет это, – приводит Sport24 слова Петросян после выступления на Олимпиаде. – У нас очень классная организация соревнований. Не будет такой огромной трибуны, но не думаю, что это повлияет. Мне просто будет психологически сложно вернуться после такого проката в Россию».
Победу в итоге одержала американка Алиса Лью, которая шла третьей после короткой программы. В произвольной она показала лучший результат с чистым прокатом, но без элементов ультра-си. По технике в этом сегменте уступила только своей соотечественнице Эмбер Гленн, по компонентам – японке Каори Сакамото.
20-летняя Лью стала двукратной олимпийской чемпионкой в Милане. Ранее она взяла золото в командном турнире. Для США это первая олимпийская победа в женском одиночном катании с 2002 г.
Два золота на одних Играх кто-то из фигуристов брал каждый раз после введения командного турнира. В Сочи-2014 это сделали россияне Татьяна Волосожар и Максим Траньков (парное катание), в Пхенхчане-2018 – канадцы Тесса Вертью и Скотт Мойр (танцы на льду), в Пекине-2022 – американец Нейтан Чен. Таким образом, данное достижение теперь покорялось представителям всех дисциплин фигурного катания.
Лью, выделявшаяся сложным техническим контентом, в том числе четверными прыжками, на юниорском уровне, на прошлой Олимпиаде заняла шестое место, а вскоре завершила карьеру. Она вернулась в спорт в сезоне 2024/25, после чего ее высшим достижением была победа на прошлом чемпионате мира.
Серебряной медалисткой Милана-Кортины-2026 стала Каори Сакамото. Она шла второй после короткой программы, заняла эту позицию и в итоговом протоколе. Потерянный каскад в произвольной не позволил ей обойти Лью, несмотря на лучшую оценку за компоненты. По окончании соревнований японка не смогла сдержать слез разочарования.
Сакамото так и не стала чемпионкой Игр. За две Олимпиады она взяла три серебряные и одну бронзовую медали – и это при трех победах на чемпионатах мира. Ранее 25-летняя японка анонсировала, что завершит карьеру после нынешнего сезона.
Тройку призеров замкнула её соотечественница Ами Накаи. 17-летняя фигуристка, которая проводит дебютный сезон на взрослом уровне, лидировала после короткой программы. В произвольной она вновь выполнила чистый тройной аксель, но с некоторыми другими элементами возникли проблемы – от грязного приземления до недокрутов в четверть. В итоге японка опустилась на третью позицию, но выигранная бронза вызвала у нее слезы счастья.
Еще одна исполнительница тройного акселя Эмбер Гленн тоже продемонстрировала этот элемент ультра-си и в произвольной программе. Лучшая оценка за технику и почти безошибочный прокат позволили ей значительно улучшить положение после неудачной короткой. В итоге американка поднялась с 13-й на пятую строчку. Выше нее также оказалась еще одна японка Монэ Тиба.
Самыми заметными из бывших россиянок были Анастасия Губанова и Софья Самоделкина. Они представляют Грузию и Казахстан соответственно. Губанова открывала сильнейшую разминку в произвольной программе, обошлась без грубых ошибок, но в плотной борьбе опустилась с шестой на девятую строчку. В Пекине-2022 она замкнула топ-10. На Олимпиаде-2030 во Франции ученицы Евгения Рукавицына уже, вероятно, не будет. Губанова планирует завершить карьеру.
Самоделкина же дебютировала на зимних Играх. В произвольной программе она показала чистый прокат, а по общей сумме установила личный рекорд. В итоге спортсменка поднялась с 12-й на 10-ю позицию и показала лучший результат на Олимпиаде в истории женского фигурного катания Казахстана.
Еще одна бывшая россиянка Екатерина Куракова, выступающая под флагом Польши, замкнула топ-20. Мария Сенюк, теперь представляющая Израиль, заняла 24-е место. Среди неудач можно выделить произвольные программы американки Изабо Левито и бельгийки Луны Хендрикс. Ряд ошибок отбросил титулованных спортсменок на 12-ю и 14-ю позиции соответственно.
Результаты Олимпиады-2026 в женском одиночном катании:
По окончании женского турнира в олимпийской программе фигурного катания останутся только показательные выступления. Расписание представлено в специальном материале. Прямые трансляции доступны на стриминговом сервисе «Okko».