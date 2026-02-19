Российская фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место на Олимпиаде

Главным козырем ученицы Этери Тутберидзе мог стать четверной тулуп. В короткой программе стало точно понятно, что тройной аксель не рассматривается, поэтому список доступных элементов ультра-си сократился до минимума. До последнего сохранялась интрига, на один или два квада зайдет Петросян в произвольной. Всё прояснилось на первых же секундах.

Четверной тулуп получился недокрученным и привел к падению. При базовой стоимости элемента 9,50 балла Петросян в итоге получила за него лишь 3,80. На второй квад она не заходила, сделав в дальнейшем два каскада (тройной лутц и двойной тулуп, тройные флип и тулуп), секвенцию (тройной лутц и два двойных акселя), а также сольные тройные сальхов, риттбергер и флип. На обоих лутцах технические специалисты отметили неясное ребро.

За произвольную программу Петросян набрала 141,64 балла, что формально стало для нее личным рекордом на официальном международном уровне. Оценка за технику – 76,93 (третья в соревновательном сегменте), за компоненты – 65,71 (12-я). В произвольной программе Петросян, как и в короткой, показала пятый результат, но по общей сумме опустилась на шестую строчку. Аналогичное итоговое место занял другой российский фигурист на Олимпиаде-2026 – Пётр Гуменник. Оба показали лучшие результаты среди представителей Европы.

Впервые с 1960 г. сборная СССР или России осталась без медали зимних Игр в фигурном катании. На прошлой Олимпиаде в Пекине титул у женщин взяла Анна Щербакова, а серебро – Александра Трусова. В Пхенчхане-2018 чемпионкой стала еще одна россиянка Алина Загитова, в Сочи-2014 – Аделина Сотникова.