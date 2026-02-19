Ведомости
Букмекерские конторы с ЦУПИС в 2026 году

ЦУПИС БК — Центр учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор. Представленная организация выполняет посреднические функции между игроками и операторами. К ней подключены все легальные российские букмекеры.
Все букмекерские конторы с ЦУПИС

Цуписные букмекерские конторы — официальные компании с лицензией Федеральной налоговой службы, подключенные к центру. Без выполнения указанного условия они не способны принимать деньги у игроков и выплачивать выигрыши. На сегодня в список операторов входит 16 фирм.

Оператор

Подключение к ЕЦУПИС

Бонус

Промокод 

Активация

PARI✅ Да🎁 До 5 000 ₽VED5000Забрать
Winline✅ Да🎁 3000 ₽V2025Забрать
Fonbet✅ Да🎁 До 15 000 ₽VED25Забрать
Лига Ставок✅ Да🎁 До 7777 ₽V2025Забрать
БЕТСИТИ✅ Да🎁 До 100 000 ₽Забрать
BetBoom✅ Да🎁 До 10 000 ₽Забрать
Мелбет✅ Да🎁 До 25 000 ₽VED25Забрать
Балтбет✅ Да🎁 До 25 000 ₽VED25Забрать
Марафон✅ Да🎁 До 25 000 ₽VED25Забрать
Tennisi✅ Да🎁 До 20 000 ₽VED25Забрать
Zenit✅ Да🎁 До 35 000 ₽RBVEDOMOSTIЗабрать
Olimp✅ Да🎁 До 100 500 ₽ODDS100Забрать
Bettery✅ Да🎁 2000 ₽Забрать
Leon✅ Да🎁 До 25 000 ₽VED25Забрать
БЕТ-М✅ Да🎁 До 15 000 ₽VED2025Забрать
Спортбет✅ Да🎁 —Забрать

Букмекеров много, но предложения для игроков различаются. Об особенностях операторов поговорим далее.

ЛУЧШИЕ БК С ЦУПИС

PARI

PARI — один из лидеров по количеству видов спорта. Контора предлагает игрокам под 40 дисциплин. Иногда у букмекера появляются даже серфинг, сумо, гонки на моторных лодках.

Глубина детализации матчей стала дополнительной сильной стороной компании. До старта встречи пользователям предлагается поставить на игру целиком или отдельный временной отрезок (тайм, период, сет, четверть). Дополнительно букмекер рассматривает рынки статистики:

  • ⚽ футбол: угловые, карточки, удары в створ, удары по воротам, ауты, процент владения, показатели игроков;
  • 🏒 хоккей: вбрасывания, 2-минутные удаления, блокированные броски и много иных вариантов;
  • 🎾 теннис: двойные ошибки, эйсы и остальные статистические параметры.

Контора образовалась на основе ушедшего с рынка «Париматча» и имеет богатый опыт работы. 

ЛУЧШАЯ БУКМЕКЕРСКАЯ КОНТОРА С ЦУПИС

Winline

Достоинством Winline стали бонусы. Букмекер подходит для тех, кто планирует регулярно получать подарки за ставки:

  • 🏆 Турниры— соревнования между пользователями. Призеры забирают фрибеты, максимальные размеры достигают эквивалента 3 000 000 рублей.
  • 📈 Повышенные коэффициенты — игрок выбирает команду, букмекер увеличивает кэф на победу клуба.
  • 💯 Кешбэк— ежемесячно оператор возвращает до 5000 рублей деньгами с оборота. При ежедневных ставках свыше 10 000 позволяет выиграть до 50 000 фрибетами.
  • 💰 Приветственный бонус — 3000 рублей после первого депозита в 500. В нашем рейтинге фрибетов он занимает одно из первых мест.

Бонусы постоянно меняются. Все актуальные акции доступны на странице фрибеты Winline.

ВИНЛАЙН - БУКМЕКЕР С ЦУПИС

Fonbet

Fonbet — одна из старейших и наиболее богатых контор России. Оператор стабильно удерживает 1 место по совокупному обороту. Глубина росписи и разнообразие доступных видов спорта не уступают PARI. Все депозиты проходят через ЦУПИС, играть в Fonbet безопасно. 

Новичков ждет бездепозитный приветственный бонус. Сразу после регистрации игрокам выдают до 15 000 рублей. Деньги зачисляются фрибетом и подходят для ординаров с коэффициентом не выше 3.00.

FONBET - БК С ЦУПИС

Лига Ставок

Ключевая особенность «Лиги Ставок» — технологичность мобильного приложения. Пользователям предлагают:

  • 📊 Расширенную статистику— глубокая оценка прошлых игр позволит улучшить качество прогнозов.
  • 💬 Чаты в матчах— общение с остальными бетторами поможет делиться опытом.
  • 🚨 Сигнал— публикация собственных ставок или изучение игр остальных пользователей.
  • Микробеттинг— ставки на краткосрочные исходы для максимальной динамичности игры.

Приложение регулярно обновляется, компания улучшает дизайн и быстродействие программы. Для предотвращения несанкционированного входа доступна многоуровневая система защиты. 

ЛИГА СТАВОК - БК С 1 ЦУПИС

БЕТСИТИ 

«БЕТСИТИ» — букмекерская контора для любителей больших коэффициентов. Среди всех подключенных к ЦУПИС операторов именно представленная компания выставляет одни из самых высоких кэфов на футбол и теннис.

Вид спорта

Место

Средняя маржа

⚽ Футбол🥇 Лидер2,52%
🎾 Теннис🥇 Лидер3,01%

В остальных дисциплинах результаты не такие впечатляющие, но явных провалов нет. Оператор подходит для тех, кто ищет высокие кэфы в разных дисциплинах, но не готов регистрироваться в нескольких цуписных российских конторах

БЕТСИТИ - БУКМЕКЕРСКАЯ КОНТОРА С ЦУПИС

BetBoom

BetBoom — решение для фанатов киберспорта. Контора проводит собственные соревнования, активно спонсирует команды и:

  • ⚔️ предлагает максимальную роспись на матчи по CS2 и Dota2;
  • 📈 устанавливает высокие коэффициенты для основных исходов;
  • 🎁 раздает мерч, скины, лудбоксы и фрибеты через программу BetBoom Pass.

У конторы хороший лайв-сервис для любителей тенниса. Многоуровневый приветственный бонус позволяет использовать награду пользователям с разными уровнем подготовки и банком.

BETBOOM - БК С ЦУПИС

Мелбет

«Мелбет» относится к цуписным официальным БК с высоким разнообразием ставок на спорт. У букмекера хватает преимуществ, некоторыми из которых стали:

  • 🚂 «МультиВид» — возможность отслеживать в лайв несколько матчей, удобно любителям экспресс-ставок.
  • 🎂 Бонус именинникам — постоянная акция с подарками на день рождения.
  • 💳 Фрибет за пополнение с карты ЦУПИС — регулярные розыгрыши за депозиты через виртуальное платежное средство центра.

Относительно недавно среди предложений букмекера появились «Быстрые игры».

ПОЛУЧИТЬ БОНУС В БК МЕЛБЕТ

Балтбет

«Балтбет» отметился рядом решений для пользователей:

  • 💰 Бездепозитный фрибет с возможностью выиграть до 8000 рублей.
  • 💯 Кешбэк-система с выплатой до 8% от объема пари пользователя.
  • 🖥️ Ставки от нейросети с анализом предпочтений клиента и предложениями для ординаров и экспрессов.

Маржа и роспись на средних значениях.

ЗАБРАТЬ БОНУС В БК БАЛТБЕТ

Марафон

«Марафон» — один из старейших представителей отрасли. Букмекер сформировал несколько нестандартных предложений для клиентов:

  • 💪 «Суперприз» — за правильные ответы на 11 вопросов по матчу игрок получит до 500 000 рублей фрибетом.
  • 🚄 «Антиэкспресс» — ставка на экспресс, выигрывающая при проигрыше соответствующего множественного пари.
  • 💵 «Аванс» — контора дает деньги игроку для заключения ставок.

Букмекер занимает лидирующие позиции среди российских операторов по выбору ставок.

ФРИБЕТ В БК МАРАФОН

Tennisi

Tennisi относится к одним из старейших цуписных официальных БК. У компании специфический сайт, способный отпугнуть некоторых пользователей, но достоинства перевешивают:

  • 🚀 Ранний расчет аутрайтов. Контора периодически устраивает акции и рассчитывает ставки на исходы чемпионатов выигрышем за десятки туров до их завершения. Например, во время беспроигрышной серии «Локомотива» в начале сезона-2025/26 Tennisi посчитал выигрышем пари пользователей на чемпионство «железнодорожников» в РПЛ.
  • 👛 Кешбэк деньгами. Средства сразу поступают на основной счет.
  • 💣 Нестандартные исходы. На сайте предлагается поставить на требл «Барселоны» или ПСЖ в сезоне, выигрыш «Кайрата» в Лиге чемпионов, хет-трик Овечкина в НХЛ после 40 лет и иные варианты.

Глубина детализации матчей на хорошем уровне. Больше вариантов предлагается для игр дня. 

Zenit 

Zenit — удобная платформа для теста стратегий и качества прогнозов. Достоинствами оператора стали:

  • ⚽ Разнообразие выборов. Контра глубоко расписывает матчи по футболу, хоккею и некоторым иным дисциплинам. Игрок получает достаточно вариантов для пари.
  • ⬇️ Минимальная ставка. На исход разрешено ставить от 5 рублей.
  • 🛡️ Страховка экспресса. Часть рисков при экспресс-ставках букмекер берет на себя.

Недостаток — слабая бонусная программа. Кроме приветственной акции и страховки экспрессов, игрокам ничего не предлагается. 

ЗАБРАТЬ ФРИБЕТ В БК ZENIT

Olimp

Среди операторов из списка официальных БК с ЦУПИСом Olimp выделяет отношение к хоккею. Особенностями стали:

  • 🤝 Партнерские контракты. Контора заключила соглашения с ВХЛ, МХЛ и рядом клубов КХЛ: «Амур», «Адмирал» и некоторыми иными.
  • 📺 Разнообразие трансляций. В отличие от многих конкурентов на сайте иногда даже показывают матчи Национальной хоккейной лиги.
  • 📈 Высокие коэффициенты. Букмекер устанавливает минимальную маржу на матчи КХЛ.

Разнообразие доступных вариантов для пари на хоккей не самое высокое. Обычно на игры КХЛ здесь предлагают чуть больше 600 исходов. 

Bettery 

Представленного букмекера можно считать дублем Fonbet с урезанной бонусной программой. У контор совпадает линия и размеры коэффициентов, но игнорировать оператора не стоит. Bettery подходит любителям турниров:

  • 📅 Регулярное проведение. Состязания между пользователями идут еженедельно.
  • 🥅 Разнообразный выбор. Доступны турниры для классических видов спорта и быстрых игр.
  • 🏆 Число участников. Обычно в соревнованиях участвует мало игроков, шансы на победу возрастают.

Из недостатков — размеры выигрыша. Выплаты за первые места в турнирах Bettery меньше, чем у соревнований от Fonbet.

Leon

Leon выделяется частой сменой приветственных акций. В течение года букмекер способен поменять велком-бонусы по 3-4 раза. Интересными особенностями стали:

  • 🏀 Линия и коэффициенты на баскетбол. Для любителей дисциплины тут предлагают одни из самых высоких кэфов среди всех БК, подключенных к ЦУПИС.
  • 📈 Акция «Улучшенные коэффициенты». Букмекер снижает маржу до 1,0-2,5% для рынка 1х2 в ряде матчей.
  • 🚘 Нестандартные розыгрыши. Букмекерская контора периодически раздает авто, технику.

Из недостатков — нестандартный подход к активации промопредложений. Сначала нужно подключиться к акции на ее странице, а потом выполнять условия. При нарушениях алгоритма бонус не начислят. 

БЕТ-М

Бет-М — новичок на российском рынке. Компания существует давно, но полноценная работа началась в конце октября 2025-го. Букмекер сформировал уверенную линию, быстро став одним из лидеров по количеству предлагаемых вариантов для заключения пари. 

BET-M БУКМЕКЕР С ЦУПИС

Спортбет

Оператор «Спортбет» — одна из самых закрытых букмекерских контор России. Без регистрации посетители сайта не узнают ни размеры линии, ни коэффициенты исходов. Зарегистрироваться сложно. На первом же этапе нужно подтвердить личность через видеозвонок. 

Рейтинг самых надежных букмекеров с ЦУПИС

Свернуть

Рейтинг самых надежных операторов с ЦУПИС составлен на основе жалоб с профильного сайта РБ. Он формируется в 3 этапа:

  1. Рассчитывается процент решения споров. Критерий показывает долю положительных для игрока результатов обращения в РБ от общего количества жалоб.
  2. Устанавливается коэффициент причины. Поправочный маркер характеризует частоту возникновения проблем из-за необоснованных действий букмекера.
  3. Процент решения споров делится на коэффициент причины.

После расчетов располагаем букмекеров от большего к меньшему. В результате в топ-3 оказались Tennisi, PARI и «Лига Ставок».

Место

Букмекер

Значение

Бонус

Активация

🥇Tennisi60,41%🎁 До 20 000 рублейЗабрать
🥈PARI54,85%🎁 До 5000 рублейЗабрать
🥉Лига Ставок53,18%🎁 До 7777 рублейЗабрать

Представленные операторы с ЦУПИСом реже остальных создают проблемы игрокам и охотнее решают разногласия с учетом интересов бетторов. 

Что такое ЦУПИС в ставках на спорт?

ЕЦУПИС — Единый центр учета переводов интерактивных ставок. Регулятор контролирует транзакции между игроками и букмекерами. Он выполняет роль посредника при проведении финансовых операций. Платформа аккумулирует персональные данные пользователей, передает информацию о выводах в налоговую. 

Подключиться к центру должны все официальные конторы без исключения. Перечень существующих компаний с ЦУПИСом на 100% совпадает с перечнем официальных российских операторов. В случае отключения от центра букмекер не сможет принимать депозиты и выплачивать выигрыши.

Сегодня функциональные возможности центра расширились. Он стал полноценной финансовой компанией, выпустившей собственную банковскую карту и интернет-кошелек. 

Преимущества БК с ЦУПИС

Играть у оператора с ЦУПИС — значит заключать пари в официальной легальной компании. Перед игроком открывается ряд преимуществ:

  • 💳 Удобные транзакции. Легальные букмекеры принимают платежи российскими картами, интернет-кошельками и мобильными операторами. Пользователям предлагается богатый ассортимент способов снятия и пополнения. Игроку не придется конвертировать валюту, заводить криптокошельки.
  • 🛡️ Безопасность платежей. Банки начали блокировать карты за снятия/пополнения с неофициальных контор. Платежи операторов с ЦУПИС легальны.
  • ⏰ Круглосуточный доступ. РКН ограничивает сайты офшорных контор. Пользователям приходится искать альтернативные способы входа. Легальные операторы доступны 24 часа в сутки.
  • 💵 Финансовая безопасность. Даже при самых неблагоприятных сценариях — банкротстве компании — игрок получит депозит. Закон обязывает букмекеров оформлять банковскую гарантию, являющуюся своеобразным компенсационным фондом контор.
  • ⚖️ Правовая безопасность. На операторов с ЦУПИС можно подавать в суд и отстаивать свои права. Часто законы встают на сторону обычных игроков, в результате они получают средства от букмекера. Судиться с офшорами бесполезно.

Операторов без ЦУПИС нужно игнорировать. Игрок получит много дополнительных рисков без практической пользы.

Почему ЦУПИС важен игроку?

ЦУПИС — не дополнительная бюрократическая структура, а полезный сервис. Без него бетторы не пополнят счет и не сделают ставки. Дополнительно площадка позволяет:

  • 📱 Поменять привязанный к букмекерам телефон. У контор указанную функцию нельзя выполнить.
  • ⛔ Ввести самоограничения. ЦУПИС вводит лимиты на всех операторов сразу. Подходит для тех, кому тяжело справиться с игрой, а постепенные самоограничения в нескольких конторах заканчиваются срывом.
  • 📃 Выполнить идентификацию. У верифицированных бетторов после регистрации в новых конторах автоматически проводится идентификация. Выполнять процедуру по нескольку раз не нужно.
  • 📊 Анализировать результаты. На сайте ЦУПИС пользователю доступны данные по всем платежам и пополнениям. Игрок сможет быстро узнать размеры совокупного выигрыша и проигрыша.

Виртуальная карта и кошелек ЦУПИС — дополнительные преимущества центра. У них один баланс, перекидывать деньги между счетами не придется. Через карту «МИР» пользователю доступны оплата услуг и товаров в магазинах, снятие наличных. Карта выпускается моментально и бесплатно. 

Как выбрать букмекера с ЦУПИС?

Для начала нужно проанализировать собственный стиль игры, разобраться с важными и второстепенными моментами. Операторы с ЦУПИС предлагают разные услуги. Одни конторы делают упоры на бонусы, иные расширяют линию или акцентируют внимание на конкретном виде спорта. 

Изучите стиль игры и сопоставьте его с краткими характеристиками букмекерских контор из списка. Выше редакция рассмотрела особенности разных операторов. Например, любителям бонусов и кешбэков стоит присмотреться к Winline. Контора проводит много активностей, периодически запускает мини-игры в приложении, часто предлагает уникальные акции. 

При выборе букмекера не стоит ориентироваться на приветственные бонусы. Они бывают очень выгодны для бетторов, но предложения разовые. Повторно их не получить, дополнительная регистрация приведет к временной или постоянной блокировке аккаунтов. 

Нужно ли регистрироваться в Едином ЦУПИС?

Профиль в ЦУПИС создается автоматом при первой регистрации у оператора пари. Он выпускается на привязанный к аккаунту букмекера телефон. При регистрации у иных операторов новые учетные записи в центре не появятся. Для примера рассмотрим создание аккаунта в приложении Winline:

1. Скачайте и откройте программу.

2. Нажмите на «Профиль».

3. Перейдите во вкладку «Регистрация».

4. Нажмите на «У меня есть промокод».

5. Заполните анкету. В графе с телефоном укажите номер актуального сотового, придумайте пароль для авторизации в Winline, а в разделе промокод напишите VED2025.

6. Кликните на «Зарегистрироваться». 

7. Подтвердите сотовый одноразовым паролем из СМС.

После игрок сумеет авторизоваться в ЦУПИС по указанному телефону. 

Если делать профиль у операторов ставок не хочется, а нужно оформить виртуальную карту, то разрешается регистрироваться на сайте ЦУПИСа. Пользователю следует:

  1. Зайти на сайт центра.
  2. Пролистнуть страницу до «Перейти к регистрации» и нажать на нее.
  3. Заполнить регистрационную форму.

После верификации игрок сможет пользоваться финансовыми услугами центра. Клиенту станут доступны выпуск карты, пополнение, оплата товаров или услуг.

Повторная регистрация в ЦУПИС

Дополнительный профиль в центре появится при регистрации на сайте другого букмекера по альтернативному телефону. Однако практической пользы такие действия не принесут. 

Идентификация в ЦУПИС

Для заключения пари нужно пройти идентификацию через ЦУПИС или сайт оператора. В большинстве случаев пользователи выбирают второй вариант. Они просто выполняют действия по подсказкам системы, после пополняют счет и заключают пари.

Раньше от бетторов требовалось отдельно регистрироваться в ЦУПИС и подтверждать личность там. Сейчас необходимость в такой процедуре отпала. Информация с центра синхронизируется со сведениями букмекера в режиме реального времени. При необходимости верифицироваться именно на сайте центра нужно:

  1. Открыть ЦУПИС.
  2. Нажать на «Войти».
  3. Прописать телефон. Если вы ранее не входили на сайт центра, потребуется подтверждение сотового по четырехзначному СМС-коду.
  4. Придумать ПИН-код для последующих авторизаций.
  5. Нажать на аккаунт и выбрать способ верификации.

Игроку доступны базовая или продвинутая идентификация. Выбранный уровень определяет лимиты транзакций 

Отличия Первого ЦУПИС от Второго

Единый ЦУПИС возник 25 августа 2021-го. Он образовался слиянием 2-х центров учета переводов мобильных ставок: «Первой СРО» и «Ассоциации букмекерских контор». Последняя структура обслуживалась ныне закрытым QIWI-банком. 

Как мы формировали рейтинг БК

При формировании рейтинга операторов с ЦУПИС учитывались разные факторы. Редакция проанализировала:

  • 💬 Отзывы и жалобы игроков. Опыт бетторов позволяет понять возможный уровень риска и вероятные проблемы с букмекером.
  • 📈 Коэффициенты. Редакция посчитала маржу для основных рынков.
  • Выбор ставок. Изучили роспись матчей основных видов спорта, ассортимент представленных дисциплин.
  • 🏦 Финансовые показатели. Более богатые букмекеры имеют минимум рисков.
  • 📲 Приложения. Изучили функциональность и доступность софта контор.

Комплексный аудит помог выбрать лучших букмекеров. 

Букмекерские конторы без ЦУПИС — чем опасны?

Выше редакция рассмотрела, какие российские БК входят в ЦУПИС. К центру подключены все легальные операторы страны. Офшоры такой возможности не имеют, играть там рискованно для бетторов:

  • Отсутствует защита. Российские суды не защитят вас от самоуправства операторов без ЦУПИС. Проблемы с ними возникают очень часто: конторы списывают деньги под надуманным предлогом, не заботятся о сохранении персональных данных пользователей.
  • Финансовые риски. В ЦБ начали активнее бороться с офшорными букмекерами. В результате банки периодически блокируют карты игроков за пополнения или выводы со счетов неофициальных контор.
  • Налоговые риски. Большинство бетторов играет у нелегалов для экономии на налогах. При вскрытии правды игроков ждут штрафы.
  • Юридические риски. Часто пополнения офшоров с карт происходит через перевод физическому лицу. Это опасно, ведь владелец «пластика» мог оформить на себя еще много карточек и перепродать их преступникам. При возникновении проблем правоохранители начнуть изучать все операции по счетам.

Рисков много, а ощутимых преимуществ нет. Услугами указанных компаний лучше не пользоваться. 

Заключение

ЦУПИС — помощь игроку и оператору пари. Центр выполняет ряд незаменимых функций: транзакции, взаимодействия с налоговой. Сложностей с регистрацией не возникнет, она осуществляется в автоматическом режиме. 

FAQ

Сколько букмекерских контор есть в ЦУПИСе?

Официальное в России работает 16 контор. Долго разбираться, какие российские БК цуписные, не придется. Все они представлены на нашем сайте. 

Как сравнить кэфы в ЦУПИС конторах?

Нужно сравнивать не коэффициенты, а маржу. Сложите обратные значения кэфов одного рынка, отнимите от них единицу и умножьте результат на 100. 

Существуют ли букмекеры со вторым ЦУПИС?

На 2026 работает Единый центр. Он объединил конторы из 1 ЦУПИС и 2 ЦУПИС. 

Почему могут заблокировать счет в ЦУПИС?

Блокировка возможна из-за нарушений правил. Например, предоставление ложных документов. 

Как играть в БК, не регистрируясь в ЦУПИС?

Никак. Аккаунт в ЦУПИС создается автоматически при регистрации у оператора пари. 

Сколько аккаунтов БК можно подключить к 1 ЦУПИС?

К одному аккаунту в центре разрешено подключить профили в 16 конторах. 

Передает ли ЦУПИС данные о платежах в налоговую?

Да, это одна из функций центра. 

У 1 CUPIS есть приложение?

Да, функциональные возможности приложения во многом совпадают с сайтом.

Какие букмекеры входят в Первый ЦУПИС?

На сегодня в Первый ЦУПИС никто не входит. Организация сейчас не существует, она трансформировалась в ЕЦУПИС. 

