Букмекерские конторы с ЦУПИС в 2026 году

Цуписные букмекерские конторы — официальные компании с лицензией Федеральной налоговой службы, подключенные к центру. Без выполнения указанного условия они не способны принимать деньги у игроков и выплачивать выигрыши. На сегодня в список операторов входит 16 фирм.
Подключение к ЕЦУПИС
|PARI
|✅ Да
|🎁 До 5 000 ₽
|VED5000
|Winline
|✅ Да
|🎁 3000 ₽
|V2025
|Fonbet
|✅ Да
|🎁 До 15 000 ₽
|VED25
|Лига Ставок
|✅ Да
|🎁 До 7777 ₽
|V2025
|БЕТСИТИ
|✅ Да
|🎁 До 100 000 ₽
|—
|BetBoom
|✅ Да
|🎁 До 10 000 ₽
|—
|Мелбет
|✅ Да
|🎁 До 25 000 ₽
|VED25
|Балтбет
|✅ Да
|🎁 До 25 000 ₽
|VED25
|Марафон
|✅ Да
|🎁 До 25 000 ₽
|VED25
|Tennisi
|✅ Да
|🎁 До 20 000 ₽
|VED25
|Zenit
|✅ Да
|🎁 До 35 000 ₽
|RBVEDOMOSTI
|Olimp
|✅ Да
|🎁 До 100 500 ₽
|ODDS100
|Bettery
|✅ Да
|🎁 2000 ₽
|—
|Leon
|✅ Да
|🎁 До 25 000 ₽
|VED25
|БЕТ-М
|✅ Да
|🎁 До 15 000 ₽
|VED2025
|Спортбет
|✅ Да
|🎁 —
|—
Букмекеров много, но предложения для игроков различаются. Об особенностях операторов поговорим далее.
ЛУЧШИЕ БК С ЦУПИС
PARI — один из лидеров по количеству видов спорта. Контора предлагает игрокам под 40 дисциплин. Иногда у букмекера появляются даже серфинг, сумо, гонки на моторных лодках.
Глубина детализации матчей стала дополнительной сильной стороной компании. До старта встречи пользователям предлагается поставить на игру целиком или отдельный временной отрезок (тайм, период, сет, четверть). Дополнительно букмекер рассматривает рынки статистики:
Контора образовалась на основе ушедшего с рынка «Париматча» и имеет богатый опыт работы.
ЛУЧШАЯ БУКМЕКЕРСКАЯ КОНТОРА С ЦУПИС
Достоинством Winline стали бонусы. Букмекер подходит для тех, кто планирует регулярно получать подарки за ставки:
Бонусы постоянно меняются. Все актуальные акции доступны на странице фрибеты Winline.
ВИНЛАЙН - БУКМЕКЕР С ЦУПИС
Fonbet — одна из старейших и наиболее богатых контор России. Оператор стабильно удерживает 1 место по совокупному обороту. Глубина росписи и разнообразие доступных видов спорта не уступают PARI. Все депозиты проходят через ЦУПИС, играть в Fonbet безопасно.
Новичков ждет бездепозитный приветственный бонус. Сразу после регистрации игрокам выдают до 15 000 рублей. Деньги зачисляются фрибетом и подходят для ординаров с коэффициентом не выше 3.00.
FONBET - БК С ЦУПИС
Ключевая особенность «Лиги Ставок» — технологичность мобильного приложения. Пользователям предлагают:
Приложение регулярно обновляется, компания улучшает дизайн и быстродействие программы. Для предотвращения несанкционированного входа доступна многоуровневая система защиты.
ЛИГА СТАВОК - БК С 1 ЦУПИС
«БЕТСИТИ» — букмекерская контора для любителей больших коэффициентов. Среди всех подключенных к ЦУПИС операторов именно представленная компания выставляет одни из самых высоких кэфов на футбол и теннис.
Место
Средняя маржа
|⚽ Футбол
|🥇 Лидер
|2,52%
|🎾 Теннис
|🥇 Лидер
|3,01%
В остальных дисциплинах результаты не такие впечатляющие, но явных провалов нет. Оператор подходит для тех, кто ищет высокие кэфы в разных дисциплинах, но не готов регистрироваться в нескольких цуписных российских конторах.
БЕТСИТИ - БУКМЕКЕРСКАЯ КОНТОРА С ЦУПИС
BetBoom — решение для фанатов киберспорта. Контора проводит собственные соревнования, активно спонсирует команды и:
У конторы хороший лайв-сервис для любителей тенниса. Многоуровневый приветственный бонус позволяет использовать награду пользователям с разными уровнем подготовки и банком.
BETBOOM - БК С ЦУПИС
«Мелбет» относится к цуписным официальным БК с высоким разнообразием ставок на спорт. У букмекера хватает преимуществ, некоторыми из которых стали:
Относительно недавно среди предложений букмекера появились «Быстрые игры».
ПОЛУЧИТЬ БОНУС В БК МЕЛБЕТ
«Балтбет» отметился рядом решений для пользователей:
Маржа и роспись на средних значениях.
ЗАБРАТЬ БОНУС В БК БАЛТБЕТ
«Марафон» — один из старейших представителей отрасли. Букмекер сформировал несколько нестандартных предложений для клиентов:
Букмекер занимает лидирующие позиции среди российских операторов по выбору ставок.
ФРИБЕТ В БК МАРАФОН
Tennisi относится к одним из старейших цуписных официальных БК. У компании специфический сайт, способный отпугнуть некоторых пользователей, но достоинства перевешивают:
Глубина детализации матчей на хорошем уровне. Больше вариантов предлагается для игр дня.
Zenit — удобная платформа для теста стратегий и качества прогнозов. Достоинствами оператора стали:
Недостаток — слабая бонусная программа. Кроме приветственной акции и страховки экспрессов, игрокам ничего не предлагается.
ЗАБРАТЬ ФРИБЕТ В БК ZENIT
Среди операторов из списка официальных БК с ЦУПИСом Olimp выделяет отношение к хоккею. Особенностями стали:
Разнообразие доступных вариантов для пари на хоккей не самое высокое. Обычно на игры КХЛ здесь предлагают чуть больше 600 исходов.
Представленного букмекера можно считать дублем Fonbet с урезанной бонусной программой. У контор совпадает линия и размеры коэффициентов, но игнорировать оператора не стоит. Bettery подходит любителям турниров:
Из недостатков — размеры выигрыша. Выплаты за первые места в турнирах Bettery меньше, чем у соревнований от Fonbet.
Leon выделяется частой сменой приветственных акций. В течение года букмекер способен поменять велком-бонусы по 3-4 раза. Интересными особенностями стали:
Из недостатков — нестандартный подход к активации промопредложений. Сначала нужно подключиться к акции на ее странице, а потом выполнять условия. При нарушениях алгоритма бонус не начислят.
Бет-М — новичок на российском рынке. Компания существует давно, но полноценная работа началась в конце октября 2025-го. Букмекер сформировал уверенную линию, быстро став одним из лидеров по количеству предлагаемых вариантов для заключения пари.
BET-M БУКМЕКЕР С ЦУПИС
Оператор «Спортбет» — одна из самых закрытых букмекерских контор России. Без регистрации посетители сайта не узнают ни размеры линии, ни коэффициенты исходов. Зарегистрироваться сложно. На первом же этапе нужно подтвердить личность через видеозвонок.
Рейтинг самых надежных операторов с ЦУПИС составлен на основе жалоб с профильного сайта РБ. Он формируется в 3 этапа:
После расчетов располагаем букмекеров от большего к меньшему. В результате в топ-3 оказались Tennisi, PARI и «Лига Ставок».
Букмекер
Значение
|🥇
|Tennisi
|60,41%
|🎁 До 20 000 рублей
|🥈
|PARI
|54,85%
|🎁 До 5000 рублей
|🥉
|Лига Ставок
|53,18%
|🎁 До 7777 рублей
Представленные операторы с ЦУПИСом реже остальных создают проблемы игрокам и охотнее решают разногласия с учетом интересов бетторов.
ЕЦУПИС — Единый центр учета переводов интерактивных ставок. Регулятор контролирует транзакции между игроками и букмекерами. Он выполняет роль посредника при проведении финансовых операций. Платформа аккумулирует персональные данные пользователей, передает информацию о выводах в налоговую.
Подключиться к центру должны все официальные конторы без исключения. Перечень существующих компаний с ЦУПИСом на 100% совпадает с перечнем официальных российских операторов. В случае отключения от центра букмекер не сможет принимать депозиты и выплачивать выигрыши.
Сегодня функциональные возможности центра расширились. Он стал полноценной финансовой компанией, выпустившей собственную банковскую карту и интернет-кошелек.
Играть у оператора с ЦУПИС — значит заключать пари в официальной легальной компании. Перед игроком открывается ряд преимуществ:
Операторов без ЦУПИС нужно игнорировать. Игрок получит много дополнительных рисков без практической пользы.
ЦУПИС — не дополнительная бюрократическая структура, а полезный сервис. Без него бетторы не пополнят счет и не сделают ставки. Дополнительно площадка позволяет:
Виртуальная карта и кошелек ЦУПИС — дополнительные преимущества центра. У них один баланс, перекидывать деньги между счетами не придется. Через карту «МИР» пользователю доступны оплата услуг и товаров в магазинах, снятие наличных. Карта выпускается моментально и бесплатно.
Для начала нужно проанализировать собственный стиль игры, разобраться с важными и второстепенными моментами. Операторы с ЦУПИС предлагают разные услуги. Одни конторы делают упоры на бонусы, иные расширяют линию или акцентируют внимание на конкретном виде спорта.
Изучите стиль игры и сопоставьте его с краткими характеристиками букмекерских контор из списка. Выше редакция рассмотрела особенности разных операторов. Например, любителям бонусов и кешбэков стоит присмотреться к Winline. Контора проводит много активностей, периодически запускает мини-игры в приложении, часто предлагает уникальные акции.
При выборе букмекера не стоит ориентироваться на приветственные бонусы. Они бывают очень выгодны для бетторов, но предложения разовые. Повторно их не получить, дополнительная регистрация приведет к временной или постоянной блокировке аккаунтов.
Профиль в ЦУПИС создается автоматом при первой регистрации у оператора пари. Он выпускается на привязанный к аккаунту букмекера телефон. При регистрации у иных операторов новые учетные записи в центре не появятся. Для примера рассмотрим создание аккаунта в приложении Winline:
1. Скачайте и откройте программу.
2. Нажмите на «Профиль».
3. Перейдите во вкладку «Регистрация».
4. Нажмите на «У меня есть промокод».
5. Заполните анкету. В графе с телефоном укажите номер актуального сотового, придумайте пароль для авторизации в Winline, а в разделе промокод напишите VED2025.
6. Кликните на «Зарегистрироваться».
7. Подтвердите сотовый одноразовым паролем из СМС.
После игрок сумеет авторизоваться в ЦУПИС по указанному телефону.
Если делать профиль у операторов ставок не хочется, а нужно оформить виртуальную карту, то разрешается регистрироваться на сайте ЦУПИСа. Пользователю следует:
После верификации игрок сможет пользоваться финансовыми услугами центра. Клиенту станут доступны выпуск карты, пополнение, оплата товаров или услуг.
Дополнительный профиль в центре появится при регистрации на сайте другого букмекера по альтернативному телефону. Однако практической пользы такие действия не принесут.
Для заключения пари нужно пройти идентификацию через ЦУПИС или сайт оператора. В большинстве случаев пользователи выбирают второй вариант. Они просто выполняют действия по подсказкам системы, после пополняют счет и заключают пари.
Раньше от бетторов требовалось отдельно регистрироваться в ЦУПИС и подтверждать личность там. Сейчас необходимость в такой процедуре отпала. Информация с центра синхронизируется со сведениями букмекера в режиме реального времени. При необходимости верифицироваться именно на сайте центра нужно:
Игроку доступны базовая или продвинутая идентификация. Выбранный уровень определяет лимиты транзакций
Единый ЦУПИС возник 25 августа 2021-го. Он образовался слиянием 2-х центров учета переводов мобильных ставок: «Первой СРО» и «Ассоциации букмекерских контор». Последняя структура обслуживалась ныне закрытым QIWI-банком.
При формировании рейтинга операторов с ЦУПИС учитывались разные факторы. Редакция проанализировала:
Комплексный аудит помог выбрать лучших букмекеров.
Выше редакция рассмотрела, какие российские БК входят в ЦУПИС. К центру подключены все легальные операторы страны. Офшоры такой возможности не имеют, играть там рискованно для бетторов:
Рисков много, а ощутимых преимуществ нет. Услугами указанных компаний лучше не пользоваться.
ЦУПИС — помощь игроку и оператору пари. Центр выполняет ряд незаменимых функций: транзакции, взаимодействия с налоговой. Сложностей с регистрацией не возникнет, она осуществляется в автоматическом режиме.
Официальное в России работает 16 контор. Долго разбираться, какие российские БК цуписные, не придется. Все они представлены на нашем сайте.
Нужно сравнивать не коэффициенты, а маржу. Сложите обратные значения кэфов одного рынка, отнимите от них единицу и умножьте результат на 100.
На 2026 работает Единый центр. Он объединил конторы из 1 ЦУПИС и 2 ЦУПИС.
Блокировка возможна из-за нарушений правил. Например, предоставление ложных документов.
Никак. Аккаунт в ЦУПИС создается автоматически при регистрации у оператора пари.
К одному аккаунту в центре разрешено подключить профили в 16 конторах.
Да, это одна из функций центра.
Да, функциональные возможности приложения во многом совпадают с сайтом.
На сегодня в Первый ЦУПИС никто не входит. Организация сейчас не существует, она трансформировалась в ЕЦУПИС.