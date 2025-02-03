Промокод Лиги Ставок на 7777 рублей за регистрацию и депозит

Фрибет доступен только для новых пользователей. Для активации промокода нужно:

1.Зайти на сайт или в мобильное приложение БК «Лиги Ставок».

2.Нажать «Регистрация».

3.Заполнить форму и придумать пароль.

4.Нажать на кнопку «У меня есть промокод».

5.Ввести промокод VED25 и кликнуть «Применить».



6.Указать адрес электронного ящика и кликнуть «Продолжить».

7.Ввести код из СМС.

8.Подтвердить личность любым удобным способом.

9.Совершить депозит от 1000 рублей и заключить квалификационное пари на сумму от 1000 рублей в течение недели после подтверждения личности.

После этого на счет игрока начислят первую часть фрибета — 2222 рубля.

Для получения второй части (5555 рублей) нужно сделать одну или несколько ставок на общую сумму от 30 000 рублей. Заключать пари необходимо в течение 60 дней с момента получения первой части фрибета. Минимальный кэф — 1.50.