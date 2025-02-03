Промокод Лиги Ставок на 7777 рублей за регистрацию и депозит

Партнерский проект
Фрибет доступен только для новых пользователей. Для активации промокода нужно:
1.Зайти на сайт или в мобильное приложение БК «Лиги Ставок».
2.Нажать «Регистрация».
3.Заполнить форму и придумать пароль.
4.Нажать на кнопку «У меня есть промокод».
5.Ввести промокод VED25 и кликнуть «Применить».
6.Указать адрес электронного ящика и кликнуть «Продолжить».
7.Ввести код из СМС.
8.Подтвердить личность любым удобным способом.
9.Совершить депозит от 1000 рублей и заключить квалификационное пари на сумму от 1000 рублей в течение недели после подтверждения личности.
После этого на счет игрока начислят первую часть фрибета — 2222 рубля.
Для получения второй части (5555 рублей) нужно сделать одну или несколько ставок на общую сумму от 30 000 рублей. Заключать пари необходимо в течение 60 дней с момента получения первой части фрибета. Минимальный кэф — 1.50.
Ставить бонусные средства нужно целиком на пари типа «ординар» с коэффициентом до 4.50. Срок отыгрыша — 7 дней.
Для вывода денег со счета достаточно:
Букмекер предлагает широкий спектр платежных инструментов.
В акции для новых игроков присутствуют некоторые ограничения.
Максимальный размер бонуса
7777 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
«Ординар»
Минимальный коэффициент
1.50
Максимальный коэффициент
4.50
Размер отыгрыша
х1
Срок использования фрибета
7 дней
Срок окончания акции
31.12.2025 (23:59 МСК)
В акции не участвуют ставки, которые заключены в разделе «24/7», со статусами «Возврат», «Отмена», «Выкуп», на фрибет и пари типа «система».
Прекрасное предложение для новых игроков. Вполне лояльные и выполнимые требования. Конечно, не каждый сможет себе позволить поставить сразу 30 000 рублей, но и такой размер фрибета букмекер предлагает не каждый день.
Заминки с получением бонуса обычно возникают у игрока по нескольким причинам:
При возникновении проблем лучше связаться со службой поддержки.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Лояльные требования
|➖ Предложение действует только для новых игроков
|➕ Прозрачные условия
|➖ Небольшой срок отыгрыша
Наши чиататели могут ознакомится с другими акциями БК по промокоду.
Фрибет от БК «Лига Ставок» позволяет новичкам существенно приумножить свой банк. Букмекер предлагает максимально лояльные условия его получения. Рекомендуем внимательно изучить правила перед началом игры.
Партнерский проект