Промокод FON15 в БК Фонбет: фрибет за регистрацию до 15 000 рублей

Для участия в акции потребуется:

1. При создании аккаунта вписать в регистрационное поле промокод FON15.

2. Указать актуальный номер телефона и создать пароль для аккаунта.

3. Отметить, что вам есть 18 лет, принять условия пользовательского соглашения «Фонбет».

4. Ввести код подтверждения, который придет в SMS на указанный номер.

5. Пройти верификацию личности — это обязательное условие для получения бонусных средств.

Сразу после завершения регистрации новому клиенту присваивается порядковый номер в базе претендентов на бонус. От него и будет зависеть итоговая сумма выплаты:

89-й участник по счету — 200 рублей.

198-й — 300 рублей.

366-й — 500 рублей.

487-й — 1000 рублей.

642-й — 2100 рублей.

976-й — 3000 рублей.

1837-й — 5000 рублей.

2901-й — 7000 рублей.

4953-й — 10 000 рублей.

Игрок, чей порядковый номер точно делит пополам общее число участников на момент регистрации, получает главный приз — 15 000 рублей. Всем остальным, кто не попал ни под одно из указанных условий, начисляются гарантированные 100 рублей. Без бонуса не останется никто.