Промокод FON15 в БК Фонбет: фрибет за регистрацию до 15 000 рублей
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Новым пользователям «Фонбет» доступен бонус при регистрации по промокоду FON15. В зависимости от очереди, участнику могут начислить от 100 до 15 000 рублей.
Как активировать промокод FON15 до 15 000 рублей в БК Fonbet
Для участия в акции потребуется:
1. При создании аккаунта вписать в регистрационное поле промокод FON15.
2. Указать актуальный номер телефона и создать пароль для аккаунта.
3. Отметить, что вам есть 18 лет, принять условия пользовательского соглашения «Фонбет».
4. Ввести код подтверждения, который придет в SMS на указанный номер.
5. Пройти верификацию личности — это обязательное условие для получения бонусных средств.
Сразу после завершения регистрации новому клиенту присваивается порядковый номер в базе претендентов на бонус. От него и будет зависеть итоговая сумма выплаты:
- 89-й участник по счету — 200 рублей.
- 198-й — 300 рублей.
- 366-й — 500 рублей.
- 487-й — 1000 рублей.
- 642-й — 2100 рублей.
- 976-й — 3000 рублей.
- 1837-й — 5000 рублей.
- 2901-й — 7000 рублей.
- 4953-й — 10 000 рублей.
Игрок, чей порядковый номер точно делит пополам общее число участников на момент регистрации, получает главный приз — 15 000 рублей. Всем остальным, кто не попал ни под одно из указанных условий, начисляются гарантированные 100 рублей. Без бонуса не останется никто.
Как отыграть приветственный бонус Фонбет до 15 000 рублей
На зачисление бонуса «Фонбет» отводит себе до 48 часов с момента регистрации. Использовать полученные фрибеты необходимо в течение 7 дней — после этого срока они аннулируются.
Фрибеты подходят только для ординарных ставок с коэффициентом не выше 3.00. Если регистрация проходила по упрощенной идентификации, букмекер может заблокировать бонус до прохождения полной проверки данных.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 15 000 рублей от БК Фонбет
Разобраться в правилах акции поможет сводная таблица.
Максимальный размер бонуса
15 000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент для отыгрыша
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок действия акции
31.01.2027 (23:59 МСК)
Крупные суммы приходят не 1 фрибетом, а несколькими. Например, номинал в 10 000 рублей делится на 4 фрибета по 2500 рублей каждый.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Начисление происходит быстро, в течение 2 суток
|➖ Точная сумма заранее неизвестна и не зависит от игрока
|➕ Бонус получает каждый зарегистрировавшийся, минимум — 100 рублей
Заключение
Для новичков такая акция — простой способ протестировать платформу «Фонбет» без лишних вложений. Депозит не нужен, а бонус придет сам по себе после регистрации. Использовать промокод FON15 стоит хотя бы ради того, чтобы узнать, какая сумма достанется именно вам.