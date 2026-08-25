Как вывести деньги с БК Мелбет (Melbet) — все способы и условия

Как вывести деньги с БК Мелбет (Melbet) — все способы и условияОбновлено:
Как вывести деньги с Мелбет
Букмекерская контора работает по российскому законодательству, поэтому проводит все платежи через «Единый ЦУПИС». Деньги могут получить зарегистрированные игроки, выполнившие правила букмекера. Оператор выводит выигрыши на привязанные к аккаунту (использованные для пополнения) карты, интернет-кошельки и банковские счета.
Перед снятием рекомендуем проверить 4 условия:
- ✅ Выполнены ли требования «Мелбет» о дополнительной идентификации личности.
- ✅ Выводятся ли деньги на использованный для пополнения способ.
- ✅ Отыгран ли депозит.
- ✅ Выполнен ли отыгрыш бонуса.
- ✅ Нет ли дополнительных ограничений на аккаунт.
Способы вывода в Melbet
БК «Мелбет» выводит выигрыши через российские платежные системы. Вы можете снимать деньги на карты и счета местных банков, интернет-кошельки.
Способ
Минимальная сумма
Максимальная сумма
Комиссия
Обычный срок зачисления
|💳 Банковская карта VISA, МИР, Mastercard
|💵 1000 ₽
|💵 595 000 ₽
|0%
|⚡ 5 минут - 3 рабочих дня
|📱 СБП
|💵 1000 ₽
|💵 595 000 ₽
|0%
|⚡ 5 минут - 3 рабочих дня
|🌐 ЮMoney
|💵 100 ₽
|💵 15 000 ₽
|0%
|⚡ 5 минут - 3 рабочих дня
|👛 Кошелек ЦУПИС
|💵 100 ₽
|💵 595 000 ₽
|0%
|⚡ 5 минут - 3 рабочих дня
|🏦 Банковский счет
|💵 1000 ₽
|💵 595 000 ₽
|0%
|⚡ 5 минут - 3 рабочих дня
Клиентам «Мелбет» лучше заказывать выплату по СБП. Обычно средства через Систему быстрых платежей поступают в течение 10 минут. При этом они сразу зачисляются на банковский счет карты и доступны для дальнейшего использования.
Однако правила БК допускают зачисление средств в пределах 90 дней вне зависимости от выбранного способа. Это возможно при введении дополнительных проверок на аккаунт.
Лимиты и комиссии
При выборе способа платежа важно учитывать допустимые лимиты. Так вы сможете подобрать оптимальный метод снятия, полностью соответствующий вашим текущим потребностям.
Способ
Минимальная сумма
Максимальная сумма
Комиссия
|💳 Банковская карта VISA, МИР, Mastercard
|💵 1000 ₽
|💵 595 000 ₽
|0%
|📱 СБП
|💵 1000 ₽
|💵 595 000 ₽
|0%
|🌐 ЮMoney
|💵 100 ₽
|💵 15 000 ₽
|0%
|👛 Кошелек ЦУПИС
|💵 100 ₽
|💵 595 000 ₽
|0%
|🏦 Банковский счет
|💵 1000 ₽
|💵 595 000 ₽
|0%
Правила букмекерской конторы допускают установку индивидуальных лимитов. При введении таких ограничений служба поддержки сообщит игроку, от скольки будет вывод именно у него.
Комиссии у БК отсутствуют, но их может взять сторонний сервис. Поэтому рекомендуем заранее уточнить информацию в вашем банке.
С 1 января 2026 года букмекерские конторы самостоятельно рассчитывают и удерживают налог с каждого вывода. НДФЛ автоматически перечисляется в ФНС, игроку не нужно подавать декларацию и вносить дополнительные платежи.
Вывод средств в Мелбет пошаговая инструкция
Далее мы расскажем, как вывести деньги на банковскую карту, кошелек или иной платежный метод через мобильный сайт БК. Беттору требуется:
В меню выплат «Мелбет» показывает доступные методы снятия. Такой подход исключает ошибки — пользователь не закажет вывод на несохраненное в БК платежное средство. Отдельно рассказывать, как вывести деньги с Мелбет в приложении не имеет смысла, так как платформы обладают одинаковым интерфейсом. В случае с десктопом механизм заказа выплаты сильно не отличается.
Сколько выводятся деньги
Сроки снятия — принципиальные вопросы для большинства игроков. Каждому беттору важно получить деньги сразу, а не ждать зачисления по 2-3 дня. Поэтому нужно разобраться не только как вывести деньги с букмекерской конторы Melbet, но и сколько по времени выводит БК. В таблице ниже указаны ожидаемые сроки зачисления.
Способ
Срок вывода
|💳 Банковская карта VISA, МИР, Mastercard
|⚡ 5 минут - 3 рабочих дня
|📱 СБП
|⚡ 5 минут - 3 рабочих дня
|🌐 ЮMoney
|⚡ 5 минут - 3 рабочих дня
|👛 Кошелек ЦУПИС
|⚡ 5 минут - 3 рабочих дня
|🏦 Банковский счет
|⚡ 5 минут - 3 рабочих дня
Задержки до 3 рабочих дней — исключительные ситуации. Обычно они возникают из-за обработки платежей сторонними компаниями — «Единым ЦУПИС» и банком/интернет-кошельком.
Почему не получается вывести деньги
Проблемы с выводом выигрыша из «Мелбет» возникают очень редко. Обычно они появляются из-за ошибок пользователя и несоблюдения правил компании. Рассмотрим типичные ситуации подробнее.
Не пройдена идентификация
‼️ Согласно пункту 2.11 правил «Мелбет», букмекерская контора может инициировать дополнительную проверку пользователя. Обычно она длится 90 дней. На это время букмекер ограничит выводы с аккаунта.
💡 Что делать: «Мелбет» направит пользователю список требований для прохождения верификации. Выполните все условия компании.
Не выполнены условия бонусной программы
‼️ В последнее время букмекер начисляет только фрибеты и допускает снятие денег на любом этапе акции. Однако иногда у БК появляются кеш-бонусы. До их полного отыгрыша Мелбет вывод денег ограничит.
💡 Что делать: беттор может либо отыграть кеш-бонус, либо отказаться от него. Только это разблокирует вывод.
Превышен лимит
‼️ В некоторых случаях букмекерская контора «Мелбет» устанавливает индивидуальные лимиты вывода. Оператор не даст снять больше денег, чем установлено текущими правилами.
💡 Что делать: дождитесь завершения отчетного периода и заказывайте новый вывод. Если размеры лимитов вас не устраивают, обратитесь в службу поддержки БК и попытайтесь договориться о их увеличении.
Техническое обслуживание
‼️ «Мелбет» периодически проводит техническое обслуживание сайта и мобильного приложения. На время работ оператор может ограничить некоторые функции: вывод, ставки, внесение депозита.
💡 Что делать: дождитесь завершения обслуживания.
Проверка службы безопасности
‼️ Служба безопасности букмекерской конторы может запустить проверку пользователя в любое время. До выяснения всех обстоятельств контора ограничит финансовые операции беттора.
💡 Что делать: выполняйте требования букмекерской конторы и пройдите проверку. Как правило, она длится в течение 90 дней.
Заблокирован аккаунт
‼️ Пункт 2.9 правил «Мелбет» допускает постоянную блокировку аккаунта за совершение недобросовестных действий. Сюда относят использование чужих платежных реквизитов, мультиаккаунтинг, передача данных учетной записи третьим лицам.
💡 Что делать: обратитесь в поддержку букмекерской конторы.
Почему же я не могу вывести деньги, если выполнил все требования? Возможно, причиной отказа стали сторонние платежные сервисы.
Другие возможные причины отказа
Иногда проблемы с выводом возникают на стороне ЦУПИС, интернет-кошелька или банка. Мы оценили все возможные ситуации.
Проблема
Решение
|❌ Ограничения платежного сервиса/ошибка банка
|✅ Отправьте запрос в службу поддержки платежного сервиса/банка
|❌ Ошибка на стороне ЕЦУПИС
|✅ Обратитесь в онлайн-чат ЕЦУПИС
|❌ Истек срок действия карты
|✅ Привяжите другую карту и закажите вывод на нее
|❌ Смена реквизитов
|✅ Отвяжите действующую карту и привяжите новую
Любые проблемы со снятием можно обсудить со службой поддержки «Мелбет». В онлайн-чате проинформируют, как вывести деньги с БК, и ответят на другие вопросы.
Что делать, если деньги долго не приходят
Букмекерская контора одобряет заявку на вывод, когда перенаправляет игрока на сайт «Единого ЦУПИСа». На привязанный к аккаунту номер телефона поступает SMS с проверочным кодом. Его нужно ввести на сайте центра и дождаться зачисления выигрыша. Если после подтверждения заявки «Мелбет» не осуществляет вывод в течение 10 минут (обычно время ожидания), выполните 3 шага:
- Вернитесь в личный кабинет, откройте раздел для вывода и проверьте статус заявки. Возможно, произошел технический сбой.
- Дождитесь завершения 3 рабочих дней с момента подачи заявки. Обычно БК выводит выигрыши быстро, но иногда платежи задерживаются.
- Обратитесь в службу поддержки банка и ЦУПИС или интернет-кошелька.
Для избежания задержек учитывайте время вывода. Лучше снимать выигрыши в будни в рабочее время. Также букмекер может направить пользователя на дополнительную верификацию личности. В этом случае БК закроет вывод до полного прохождения проверки.
Можно ли вывести бонусные деньги
Все зависит от условий бонусной программы. Если букмекерская контора начислила фрибет, то вы можете заказывать вывод до его отыгрыша. Если БК выдала кеш-бонус, вам сначала необходимо отыграть его в полном объеме и только потом заказывать выплату денег.
Можно ли вывести деньги без ставки
Нет, БК «Мелбет» одобряет заявки только после отыгрыша депозита. Оператор требует выполнения минимального вейджера х1 с коэффициентом не ниже 1.10. Это базовое условие вывода денег.
Как отменить заявку на вывод
Отменить заявку на вывод можно в личном кабинете. Функция доступна до одобрения снятия со стороны БК. После перевода платежа в обработку ЕЦУПИС, букмекер не повлияет на исполнение транзакции.
Почему букмекер может запросить дополнительную информацию
Букмекерская компания «Мелбет» оставляет за собой право инициировать дополнительную проверку пользователя для борьбы с мошенничеством и соблюдения российского законодательства. Например, это может произойти при подозрениях беттора в нечестной игре: наличие дополнительной учетной записи, передача аккаунта другому человеку, синдикатные пари, отмывание средств. В таких случаях БК направит игроку подробную инструкцию действий для прохождения проверки.
Заключение
Теперь вы знаете, как вывести деньги с Мелбет любым платежным методом. Большинству игроков лучше снимать средства через СБП. Система быстрых платежей привязана к банковской карте пользователя и предлагает свободное распоряжение средств. Если контора не выплачивает выигрыш, оставьте соответствующий отзыв на РБ. Огласка проблем часто становится действенным инструментом их решения.
FAQ
Для вывода выигрышей с «Мелбет» войдите в личный кабинет, откройте профиль и перейдите в раздел «Вывести». Там выберите доступный способ снятия, введите сумму и отправьте заявку на рассмотрение.
Для ЮMoney и «Кошелька ЦУПИС» минимальный размер снятия составляет 100 рублей. В остальных случаях — 1000.
Да, БК разрешает снимать деньги на «Сбер». Контора разблокирует вывод, если ранее вы пополняли баланс через эту карту.
Да, вывод выигрышей с БК облагается НДФЛ. С 1 января 2026 года контора сама выполняет функции налогового агента: она рассчитывает, удерживает и переводит налог в ФНС.
Для проверки статуса заявки на вывод вам необходимо авторизоваться в личном кабинете, открыть профиль и зайти в раздел с историей финансовых операций. Там укажут текущую заявку и ее статус.
Нет, способ вывода не меняется после одобрения заявки на снятие. Однако вы можете создать новую заявку подходящим вам методом.
Да, правила букмекерской конторы не запрещают создавать заявки в выходные или ночью. Однако учтите, что в этом случае сроки снятия могут увеличиться.
Вам необходимо авторизоваться в Едином ЦУПИСе, перейти в финансовый раздел и отвязать банковскую карту от аккаунта. После нужно пополнить счет БК другим методом и сохранить его в системе.
Нет, вывод через Систему быстрых платежей откроется при пополнении счета указанным методом. Для использования СБП вам нужно пополнить через него счет в «Мелбет» и сохранить для будущих платежей.
Обычно списание денег с игрового счета без зачисления на карту происходит при сбоях в платежной системе. Рекомендуем обратиться в службу поддержки выбранного сервиса.
Не всегда, иногда букмекер направляет беттора на повторное подтверждение личности. Это может потребоваться из-за подозрений в нечестной игре и нарушения регламента оператора.
Для снятия денег на карту «Сбера» через телефон вам нужно воспользоваться СБП. Закажите выплату через Систему быстрых платежей, при выборе банка укажите «Сбер». Учтите, что СБП должен быть доступен для указанного аккаунта.
Как правило, оператор платит выигрыши в течение 10 минут. Максимальное время ожидания составляет 3 рабочих дня.
За один раз можно снять от 100 до 595 000 рублей. Итоговая «вилка» зависит от метода снятия и уровня верификации аккаунта. Например, вывод с помощью ЮMoney составляет 15 000 рублей при любом статусе идентификации.
«Мелбет» работает на законных основаниях, поэтому не предлагает вывод выигрышей на криптовалютные счета. Вывести деньги можно только на российские карты и интернет-кошельки.
Александр БокулёвАвтор
Работал в спортивных редакциях ТАСС и телеканала «360», занимал должность заместителя руководителя РИА Новости Спорт. За плечами крупнейшие соревнования, включая Олимпийские игры, чемпионат мира по футболу, турниры UFC и матчи Первой лиги.