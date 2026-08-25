Как вывести деньги с БК Мелбет (Melbet) — все способы и условия

БК «Мелбет» выводит выигрыши через российские платежные системы. Вы можете снимать деньги на карты и счета местных банков, интернет-кошельки.

Способ Минимальная сумма Максимальная сумма Комиссия Обычный срок зачисления 💳 Банковская карта VISA, МИР, Mastercard 💵 1000 ₽ 💵 595 000 ₽ 0% ⚡ 5 минут - 3 рабочих дня 📱 СБП 💵 1000 ₽ 💵 595 000 ₽ 0% ⚡ 5 минут - 3 рабочих дня 🌐 ЮMoney 💵 100 ₽ 💵 15 000 ₽ 0% ⚡ 5 минут - 3 рабочих дня 👛 Кошелек ЦУПИС 💵 100 ₽ 💵 595 000 ₽ 0% ⚡ 5 минут - 3 рабочих дня 🏦 Банковский счет 💵 1000 ₽ 💵 595 000 ₽ 0% ⚡ 5 минут - 3 рабочих дня

Клиентам «Мелбет» лучше заказывать выплату по СБП. Обычно средства через Систему быстрых платежей поступают в течение 10 минут. При этом они сразу зачисляются на банковский счет карты и доступны для дальнейшего использования.

Однако правила БК допускают зачисление средств в пределах 90 дней вне зависимости от выбранного способа. Это возможно при введении дополнительных проверок на аккаунт.