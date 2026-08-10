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Московский «Локомотив» в третий раз выиграл юношеский турнир UTLC CUP

Обновлено:
В составе чемпионов сразу несколько обладателей индивидуальных призов
Руслан Ипполитов
Фото: пресс-служба UTLC CUP
Фото: пресс-служба UTLC CUP

В воскресенье, 9 августа, на поле «РЖД Арены» прошёл финальный матч восьмого Международного юношеского футбольного турнира UTLC CUP-2026. В дерби двух московских академий «Локомотив» оказался сильнее «Родины» и стал трёхкратным обладателем трофея. Финальный матч завершился со счётом 2:1.

У «железнодорожников» забитыми мячами отметились Константин Генералов и Михаил Егоров, автором единственного мяча «Родины» стал Бенджамин Джеймс Абу. 

«Эмоции только положительные. Особенно приятно побеждать на домашнем стадионе при поддержке болельщиков. Они активно поддерживали нас на протяжении всего турнира и на финальной игре. Отдельно хочется поблагодарить ребят. Они помогают друг другу становиться сильнее в тренировочном процессе, и далеко не в каждой команде можно встретить такую интенсивность. То, что мы пропустили меньше всех мячей на турнире, – это целиком и полностью их заслуга. Их самоотдача заслуживает самой высокой оценки», – поделился первыми впечатлениями после победы главный тренер «Локомотива» Максим Холомеев.

Бронзу UTLC CUP-2026 завоевал бразильский «Коринтианс Паулиста», обыгравший московский ЦСКА в матче за третье место – 3:2. 

За главный трофей боролись команды сильнейших футбольных академий из пяти стран – России («Локомотив», «Родина», ЦСКА, «Спартак»), Бразилии («Коринтианс Паулиста»), Сербии («Црвена Звезда»), Беларуси («Динамо Минск») и Казахстана («Ордабасы»). Они привезли в Москву команды U-14 (2012 г.р.). 

Организаторы турнира – АО «Объединенная транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс» (ОТЛК ЕРА) и футбольный клуб «Локомотив».

Персональными наградами турнира были отмечены: 

  • Лучший игрок турнира – Константин Генералов («Локомотив»)
  • Лучший гол турнира – Филипп Аврамович («Црвена Звезда»)
  • Лучший ассистент турнира – Станислав Неронский («Динамо Минск»)
  • Лучший нападающий турнира – Бенджамин Джеймс Абу («Родина»)
  • Лучший бомбардир турнира – Константин Генералов («Локомотив»)
  • Лучший полузащитник турнира – Дави до Вале («Коринтианс Паулиста») 
  • Лучший вратарь турнира – Артём Микулин («Локомотив»)
  • Лучший защитник турнира – Александр Ковалёв («Локомотив»)

Итоговое положение команд: 

1. «Локомотив» (Россия)

2. «Родина» (Россия)

3. «Коринтианс Паулиста» (Бразилия)

4. ЦСКА (Россия)

5. «Спартак» (Россия)

6. «Динамо Минск» (Беларусь)

7. «Црвена Звезда» (Сербия)

8. «Ордабасы» (Казахстан)

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