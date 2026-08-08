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Три российские и одна бразильская команды остаются в борьбе за Кубок UTLC CUP-2026

Первыми полуфиналистами турнира стали воспитанники московских академий – «Локомотив» и «Родина»
Руслан Ипполитов

В пятницу, 7 августа, в Москве завершился групповой этап восьмого Международного юношеского футбольного турнира UTLC CUP-2026. 

В этом году в турнире принимают участие команды из пяти стран — «Локомотив», ЦСКА, «Спартак», «Родина» (все – Россия), «Коринтианс Паулиста» (Бразилия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Динамо Минск» (Беларусь), «Ордабасы» (Казахстан). Эти коллективы привезли в столицу команды U-14 (2012 г.р.).

Первыми полуфиналистами турнира стали воспитанники московских академий – «Локомотив» и «Родина». Команды одержали по две победы и перед финальным днём группового этапа единолично возглавляли свои группы. 

Железнодорожники были сильнее «Динамо Минск» (2:0) и московского ЦСКА (3:0), а в третьем матче добавили себе победу над сербской «Црвеной Звездой» (2:1). Дебютант турнира «Родина» справилась с бразильским «Коринтианс Паулиста» (2:1), казахстанским «Ордабасы» (6:0) и московским «Спартаком» (2:0). 

По итогам заключительных матчей группового этапа полуфиналистами также стали московский ЦСКА и «Коринтианс Паулиста». Армейцы начали турнир с победы над «Црвеной Звездой» (2:1), затем уступили «Локомотиву» (3:0) и в решающем третьем матче обыграли «Динамо Минск» (3:0). 

Самое трудное положение среди всех будущих полуфиналистов было у бразильского «Коринтианс Паулисты». Всего одно набранное очко в двух турах, а для выхода в полуфинал были необходимы осечка конкурентов – московского «Спартака», и личная крупная победа над казахстанской командой. Оба этих условия в итоге сработали в пользу бразильцев. Групповой этап для «Коринтианс» завершился победой над «Ордабасы» (5:0), также в их активе ничья со «Спартаком» (1:1) и поражение от «Родины» (1:2). 

Финалисты UTLC CUP-2026 определятся в субботу, 8 августа. Финал традиционно примет «РЖД Арена», решающая игра состоится 9 августа в 14:00 (мск).

Расписание ближайших матчей: 

8 августа

10:00 Полуфинал. «Родина» - ЦСКА 

11:20 Полуфинал. «Локомотив» - «Коринтианс Паулиста»

12:40 Матч за 7-е место. «Црвена Звезда» - «Ордабасы» 

14:00 Матч за 5-е место. «Спартак» - «Динамо Минск»

9 августа 

10:00 Матч за 3-е место

14:00 Финал 

15:10 Церемония награждения 

Вход для зрителей свободный. 

 

За всей информацией о турнире можно следить на официальном сайте и в социальных сетях турнира. 

Официальный сайт UTLC CUP https://utlccup.com/

ВК – https://vk.com/utlccup 

Телеграм – https://t.me/utlccup 

Max – https://max.ru/se13710552_biz

 

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