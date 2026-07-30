На UTLC CUP-2026 сыграют команды из России, Бразилии, Сербии, Беларуси и Казахстана

В столице стартует восьмой международный юношеский футбольный турнир UTLC CUP. В нем сыграют команды из пяти стран — «Локомотив», «ЦСКА», «Спартак», «Родина» (все – Россия), «Коринтианс Паулиста» (Бразилия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Динамо Минск» (Беларусь), «Ордабасы» (Казахстан). На поле выйдут футболисты не старше 14 лет (2012 г.р.).

Матчи турнира пройдут с 4 по 9 августа на «Сапсан Арене», финал традиционно примет «РЖД Арена».

Организаторы турнира — АО «Объединенная транспортно-логистическая компания — Евразийский железнодорожный альянс» (ОТЛК ЕРА) и футбольный клуб «Локомотив».

«Гордимся возможностью вносить вклад в развитие детско-юношеского спорта и в партнерстве, и при поддержке акционеров воплощать в жизнь вот уже для восьмого поколения 14-летних футболистов площадку для международных состязаний, где зажигаются будущие звезды, крепнет дружба и раскрываются таланты. Наблюдать за игрой этих ребят — настоящее удовольствие. Приглашаем на трибуны разделить эти неподдельные эмоции будущих легенд мирового футбола», — отметил генеральный директор, председатель правления ОТЛК ЕРА Алексей Гром.

В Москву вновь приедут бразильцы, но место прошлогодних победителей турнира – «Флуминенсе» – на этот раз заняла команда «Коринтианс Паулиста». За всю историю UTLC CUP его чемпионами становились испанская «Барселона», чешская «Спарта», по два раза сербская «Црвена Звезда» и московский «Локомотив».

Источник: официальный сайт UTLC CUP

Пресс-конференция, посвященная старту турнира, состоится 3 августа в 16:00 в ТАСС. Ее участниками станут:

- чемпион России, обладатель Кубка России, генеральный директор ФК «Локомотив» Борис Ротенберг;

- чемпион России, обладатель Суперкубка России, четырехкратный обладатель Кубка России Маринато Гильерме;

- двукратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка и Суперкубка России, директор Академии ФК «Локомотив» Сергей Овчинникова;

- генеральный директор, председатель правления ОТЛК ЕРА Алексей Гром

Они ответят на вопросы журналистов и гостей, вспомнят предыдущие розыгрыши и проведут жеребьевку турнира.

Для аккредитации необходимо прислать по адресу press-center@tass.ru с корпоративной почты письмо на бланке СМИ с указанием ФИО, должности, актуальных контактов журналиста. Вход только для представителей СМИ по предварительной аккредитации при наличии паспорта и редакционного удостоверения.

Источник: официальный сайт UTLC CUP

Расписание турнира:

3 августа – прибытие команд, пресс-конференция

4-7 августа – групповой этап

8 августа – полуфиналы

9 августа – финал

Вход для зрителей свободный.