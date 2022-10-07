Букмекерские компании с лицензией в России в 2024 году

Партнерский проект
|БК
|Оценка
|Бонус
|PARI
|5
|25000
Бонус
|Обзор
|СайтПерейти на сайт
|Winline
|5
|3000
Бонус
|Обзор
|СайтПерейти на сайт
|BetBoom
|5
|1000
Бонус
|Обзор
|СайтПерейти на сайт
|Лига Ставок
|5
|4444
Бонус
|Обзор
|СайтПерейти на сайт
|Фонбет
|5
|15000
Бонус
|Обзор
|СайтПерейти на сайт
|Бетсити
|5
|2500
Бонус
|Обзор
|СайтПерейти на сайт
|Леон
|5
|2000
Бонус
|Обзор
|СайтПерейти на сайт
|Мелбет
|5
|15000
Бонус
|Обзор
|СайтПерейти на сайт
|Олимп
|4
|10500
Бонус
|Обзор
|СайтПерейти на сайт
|Марафон
|4
|25000
Бонус
|Обзор
|СайтПерейти на сайт
|Tennisi
|4
|17500
Бонус
|Обзор
|СайтПерейти на сайт
|Балтбет
|4
|20000
Бонус
|Обзор
|СайтПерейти на сайт
|СпортБет
|4
|500
Бонус
|Обзор
|СайтПерейти на сайт
|Зенит
|3
|35000
Бонус
|Обзор
|СайтПерейти на сайт
На территории России индустрию ставок на спорт регулирует Федеральная налоговая служба. Именно эта организация выдает лицензии компаниям для беттинговой деятельности. Мы представляем легальные букмекерские конторы, доступные для российских пользователей.
Новый игрок на рынке, в нынешнем виде функционирующий с 2022 года. Работает на основании официальной лицензии от 14.08.2009, выданной ООО «БК «ПАРИ».
Юридический адрес: 109316, г. Москва, Волгоградский пр., д. 43, к. 3, этаж 1, помещение II, комната 80
Обзор букмекерской конторы PARI
Легальный букмекер, оперирующий лицензией, выданной 30.06.2009. Фирменное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна».
Юридический адрес: 344037, г. Ростов-на-Дону, ул. 20-я Линия, д. 22
Обзор букмекерской конторы «Бетсити»
Одна из старейших официальных букмекерских контор России, основанная еще в 1994 году. Имеет действующую лицензию от 10.10.2014, полное фирменное название – Общество с ограниченной ответственностью «ФОНКОР».
Юридический адрес: 123290, г. Москва, ул. 2-я Магистральная, д. 3, стр. 1, этаж 1, комната 25
Обзор букмекерской конторы «Фонбет»
На рынке более десяти лет, входит в рейтинг топ-контор по узнаваемости и лояльности клиентов. Работает по лицензии от 16.12.2011, выданной ООО «Леон».
Юридический адрес: 123290, г. Москва, ш. Шелепихинское, д. 11, к. 2, цоколь/I/24
Обзор букмекерской конторы «Леон»
Входит в число самых возрастных и популярных БК России, действует по лицензии от 12.03.2010. Полное название – Общество с ограниченной ответственностью «Букмекерская контора «Марафон».
Юридический адрес: 107113, г. Москва, ул. Маленковская, д. 32, стр. 3
Обзор букмекерской конторы «Марафон»
Формально один из новейших брендов на рынке, так как до 2020 года компания называлась «БингоБум». Лицензию ООО «Фирма СТОМ» получило 15.07.2010.
Юридический адрес: 115432, г. Москва, 2-й Кожуховский проезд, д. 29, стр. 16, пом. I, комната 20
Обзор букмекерской конторы BetBoom
Входит в число самых авторитетных и надежных букмекеров. Обладает официальной лицензией от 08.07.2009 для ООО «Первая международная букмекерская компания».
Юридический адрес: 125196, г. Москва, ул. Лесная, д. 3, этаж 3, пом. II, комната 29
Обзор букмекерской конторы «Лига Ставок»
Крупная букмекерская контора, осуществляющая деятельность согласно лицензии от 17.12.2009. Официальное название – ООО «РУС-ТЕЛЕТОТ».
Юридический адрес: 119311, г. Москва, пр. Ломоносовский, д. 25, к. 2, пом. 9
Обзор букмекерской конторы Tennisi
Одна из самых успешных и популярных БК, серьезно укрепившая бренд за последние годы. Работает на основании лицензии для ООО «Управляющая компания Национального коневодческого союза» от 09.07.2009.
Юридический адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1, этаж 11
Обзор букмекерской конторы Winline
Авторитетный игрок из списка крупных букмекеров с десятилетней историей. Общество с ограниченной ответственностью «МЕЛОФОН» имеет лицензию от 07.11.2012.
Юридический адрес: г. Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, пом. XVI, комната 22
Обзор букмекерской конторы «Мелбет»
Компанию основали в 2004 году в Казахстане, и ей удалось уверенно выйти на международный уровень. Официальное название – ООО «БК «Олимп», букмекерская контора действует по лицензии от 25.12.2012.
Юридический адрес: 123290, г. Москва, ш. Шелепихинское, д. 11/2, этаж цоколь, пом. I, комната 18
Обзор букмекерской конторы «Олимп»
Не самая популярная, но опытная легальная БК, действующая на основании лицензии от 06.04.2009. Полное название компании – Акционерное общество «СпортБет».
Юридический адрес: 107123, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 24, пом. V, этаж 4, комната 407
Обзор букмекерской конторы «СпортБет»
Одна из старейших официальных букмекерских контор России, основанная в 2003 году. Работает по лицензии от 01.10.2010 для ООО «САНТОРИН».
Юридический адрес: 198255, г. Санкт-Петербург, Дачный пр., д. 9, к. 1, лит. А, пом. 9Н, пом. 3
Завершает список легальных букмекеров компания, действующая на рынке более десяти лет. Фирменное наименование – ООО «Инвест Гарант», организация обладает официальной лицензией от 08.10.2010.
Юридический адрес: 123290, г. Москва, ш. Шелепихинское, д. 11, к. 2, этаж цоколь, пом. I, комната 19
Авторитетный ресурс «Рейтинг Букмекеров» предоставляет свой топ-рейтинг легальных букмекеров, работающих на территории РФ: он сформирован по строгой системе оценок. На основании критериев, подробно описанных в этом материале, данных РБ и отзывов клиентов кратко презентуем пятерку БК. Это лучшие легальные букмекерские конторы, лицензированные в России.
Чем выделяется?
Компания входит в число самых финансово успешных за последние годы на российском рынке. У Winline узнаваемый бренд, большое количество спонсорских и партнерских соглашений, медийных проектов. В активе легальной БК – ряд премий, в том числе от «Рейтинга Букмекеров», множество положительных отзывов клиентов и внушительная база видеотрансляций.
Получить до 10 тысяч рублей от Winline
Чем выделяется?
Известная под названием «Парибет» компания совсем недавно провела ребрендинг и реализовала несколько новых проектов, в том числе приобрела права на имя футбольного клуба «Нижний Новгород». Сейчас в числе козырей этого легального букмекера – одно из самых востребованных мобильных приложений и привлекательный выбор видеотрансляций.
Получить до 10 тысяч рублей от PARI
Чем выделяется?
Входит в топ букмекерских контор по узнаваемости. «Леон» работает на одном из самых удобных и качественных сайтов среди российских БК и внимательно занимается разработкой бонусных программ и предложений.
Получить до 25 тысяч рублей от «Леона»
Чем выделяется?
Еще одна «пятерка» от нашего сайта и «Рейтинга Букмекеров». Легальная БК предлагает одну из широчайших линий спортивных событий и славится довольно высокими коэффициентами. Выбор букмекера «Мелбет» – все более частое решение среди новых игроков.
Выиграть фрибет до 101 000 рублей от «Мелбета»
Чем выделяется?
Обладатель самой внушительной линии из популярных БК – 65 видов спорта. «Бетсити» также привлекает клиентов насыщенной акционной политикой и относительно высокими коэффициентами.
Ищете самого надежного букмекера? Предлагаем ориентироваться на следующие критерии:
Хотите узнать не только плюсы, но и минусы даже самых надежных букмекерских контор? Просто и понятно в таблице:
|Преимущества и недостатки легальных БК
|Плюсы
|Минусы
|Соответствие действующему законодательству и налоговая прозрачность
|Дополнительные финансовые издержки букмекеров отражаются на коэффициентах и марже
|Гарантии сохранности и выплат денежных средств
|Возможные неудобства процедуры верификации личности
|Доступность официального сайта и мобильного приложения
|Возможность играть оффлайн – в наземных пунктах приема ставок
Легальные букмекеры в России сформировали беттинговый рынок с масштабным круговоротом денежных средств. В стране действуют полтора десятка официальных БК, которые дают гарантии в соответствии с законодательством, что является одним из преимуществ по сравнению с нелегальными букмекерами.
Новые игроки часто интересуются: как распознать самую надежную букмекерскую контору? В нашем материале мы подчеркнули, что даже официальные БК имеют свои минусы, поэтому важно внимательно подходить к выбору букмекера. Для получения подробной информации о конкретных компаниях советуем заходить на источники, легальные в интернете (например, наш сайт).
Онлайн рейтинг: букмекерские конторы, принимающие ставки на киберспорт
Имеющие действующие лицензии на свою деятельность от Федеральной налоговой службы.
Да, поскольку они действуют в правовом поле РФ.
На официальных сайтах все легальные БК размещают актуальную документацию, в том числе, лицензию. Наш ресурс также помогает ориентироваться среди надежных букмекеров.
Весьма. Нужно как минимум соответствовать ряду серьезных финансовых требований.
Партнерский проект