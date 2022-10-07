Букмекерские компании с лицензией в России в 2024 году

PARI

Новый игрок на рынке, в нынешнем виде функционирующий с 2022 года. Работает на основании официальной лицензии от 14.08.2009, выданной ООО «БК «ПАРИ».

Юридический адрес: 109316, г. Москва, Волгоградский пр., д. 43, к. 3, этаж 1, помещение II, комната 80

Обзор букмекерской конторы PARI

«Бетсити»

Легальный букмекер, оперирующий лицензией, выданной 30.06.2009. Фирменное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна».

Юридический адрес: 344037, г. Ростов-⁠на-⁠Дону, ул. 20-⁠я Линия, д. 22

Обзор букмекерской конторы «Бетсити»

«Фонбет»

Одна из старейших официальных букмекерских контор России, основанная еще в 1994 году. Имеет действующую лицензию от 10.10.2014, полное фирменное название – Общество с ограниченной ответственностью «ФОНКОР».

Юридический адрес: 123290, г. Москва, ул. 2-я Магистральная, д. 3, стр. 1, этаж 1, комната 25

Обзор букмекерской конторы «Фонбет»

«Леон»

На рынке более десяти лет, входит в рейтинг топ-контор по узнаваемости и лояльности клиентов. Работает по лицензии от 16.12.2011, выданной ООО «Леон».

Юридический адрес: 123290, г. Москва, ш. Шелепихинское, д. 11, к. 2, цоколь/I/24

Обзор букмекерской конторы «Леон»

«Марафон»

Входит в число самых возрастных и популярных БК России, действует по лицензии от 12.03.2010. Полное название – Общество с ограниченной ответственностью «Букмекерская контора «Марафон».

Юридический адрес: 107113, г. Москва, ул. Маленковская, д. 32, стр. 3

Обзор букмекерской конторы «Марафон»

BetBoom

Формально один из новейших брендов на рынке, так как до 2020 года компания называлась «БингоБум». Лицензию ООО «Фирма СТОМ» получило 15.07.2010.

Юридический адрес: 115432, г. Москва, 2-й Кожуховский проезд, д. 29, стр. 16, пом. I, комната 20

Обзор букмекерской конторы BetBoom

«Лига Ставок»

Входит в число самых авторитетных и надежных букмекеров. Обладает официальной лицензией от 08.07.2009 для ООО «Первая международная букмекерская компания».

Юридический адрес: 125196, г. Москва, ул. Лесная, д. 3, этаж 3, пом. II, комната 29

Обзор букмекерской конторы «Лига Ставок»

Tennisi

Крупная букмекерская контора, осуществляющая деятельность согласно лицензии от 17.12.2009. Официальное название – ООО «РУС-ТЕЛЕТОТ».

Юридический адрес: 119311, г. Москва, пр. Ломоносовский, д. 25, к. 2, пом. 9

Обзор букмекерской конторы Tennisi

Winline

Одна из самых успешных и популярных БК, серьезно укрепившая бренд за последние годы. Работает на основании лицензии для ООО «Управляющая компания Национального коневодческого союза» от 09.07.2009.

Юридический адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1, этаж 11

Обзор букмекерской конторы Winline

«Мелбет»

Авторитетный игрок из списка крупных букмекеров с десятилетней историей. Общество с ограниченной ответственностью «МЕЛОФОН» имеет лицензию от 07.11.2012.

Юридический адрес: г. Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, пом. XVI, комната 22

Обзор букмекерской конторы «Мелбет»

«Олимп»

Компанию основали в 2004 году в Казахстане, и ей удалось уверенно выйти на международный уровень. Официальное название – ООО «БК «Олимп», букмекерская контора действует по лицензии от 25.12.2012.

Юридический адрес: 123290, г. Москва, ш. Шелепихинское, д. 11/2, этаж цоколь, пом. I, комната 18

Обзор букмекерской конторы «Олимп»

«СпортБет»

Не самая популярная, но опытная легальная БК, действующая на основании лицензии от 06.04.2009. Полное название компании – Акционерное общество «СпортБет».

Юридический адрес: 107123, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 24, пом. V, этаж 4, комната 407

Обзор букмекерской конторы «СпортБет»

«Балтбет»

Одна из старейших официальных букмекерских контор России, основанная в 2003 году. Работает по лицензии от 01.10.2010 для ООО «САНТОРИН».

Юридический адрес: 198255, г. Санкт-Петербург, Дачный пр., д. 9, к. 1, лит. А, пом. 9Н, пом. 3

«Зенит»

Завершает список легальных букмекеров компания, действующая на рынке более десяти лет. Фирменное наименование – ООО «Инвест Гарант», организация обладает официальной лицензией от 08.10.2010.

Юридический адрес: 123290, г. Москва, ш. Шелепихинское, д. 11, к. 2, этаж цоколь, пом. I, комната 19

Обзор букмекерской конторы «Зенит»