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7 октября 8:05ГлавнаяБукмекеры

Букмекерские компании с лицензией в России в 2024 году

Компании с действующей в России лицензией. От старожилов рынка до дерзких новичков
Александр Бокулёв

Топ БК

БКОценкаБонус
PARIPARI5star25000
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WinlineWinline5star3000
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BetBoomBetBoom5star1000
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Лига СтавокЛига Ставок5star4444
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ФонбетФонбет5star15000
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БетситиБетсити5star2500
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ЛеонЛеон5star2000
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МелбетМелбет5star15000
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ОлимпОлимп4star10500
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МарафонМарафон4star25000
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TennisiTennisi4star17500
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БалтбетБалтбет4star20000
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СпортБетСпортБет4star500
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ЗенитЗенит3star35000
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На территории России индустрию ставок на спорт регулирует Федеральная налоговая служба. Именно эта организация выдает лицензии компаниям для беттинговой деятельности. Мы представляем легальные букмекерские конторы, доступные для российских пользователей.

Список легальных букмекерских контор

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PARI

Новый игрок на рынке, в нынешнем виде функционирующий с 2022 года. Работает на основании официальной лицензии от 14.08.2009, выданной ООО «БК «ПАРИ». 

Юридический адрес: 109316, г. Москва, Волгоградский пр., д. 43, к. 3, этаж 1, помещение II, комната 80

Обзор букмекерской конторы PARI

«Бетсити»

Легальный букмекер, оперирующий лицензией, выданной 30.06.2009. Фирменное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна».

Юридический адрес: 344037, г. Ростов-⁠на-⁠Дону, ул. 20-⁠я Линия, д. 22

Обзор букмекерской конторы «Бетсити»

«Фонбет»

Одна из старейших официальных букмекерских контор России, основанная еще в 1994 году. Имеет действующую лицензию от 10.10.2014, полное фирменное название – Общество с ограниченной ответственностью «ФОНКОР».

Юридический адрес: 123290, г. Москва, ул. 2-я Магистральная, д. 3, стр. 1, этаж 1, комната 25

Обзор букмекерской конторы «Фонбет»

«Леон»

На рынке более десяти лет, входит в рейтинг топ-контор по узнаваемости и лояльности клиентов. Работает по лицензии от 16.12.2011, выданной ООО «Леон». 

Юридический адрес: 123290, г. Москва, ш. Шелепихинское, д. 11, к. 2, цоколь/I/24

Обзор букмекерской конторы «Леон»

«Марафон»

Входит в число самых возрастных и популярных БК России, действует по лицензии от 12.03.2010. Полное название – Общество с ограниченной ответственностью «Букмекерская контора «Марафон».

Юридический адрес: 107113, г. Москва, ул. Маленковская, д. 32, стр. 3

Обзор букмекерской конторы «Марафон»

BetBoom

Формально один из новейших брендов на рынке, так как до 2020 года компания называлась «БингоБум». Лицензию ООО «Фирма СТОМ» получило 15.07.2010.

Юридический адрес: 115432, г. Москва, 2-й Кожуховский проезд, д. 29, стр. 16, пом. I, комната 20

Обзор букмекерской конторы BetBoom

«Лига Ставок»

Входит в число самых авторитетных и надежных букмекеров. Обладает официальной лицензией от 08.07.2009 для ООО «Первая международная букмекерская компания».

Юридический адрес: 125196, г. Москва, ул. Лесная, д. 3, этаж 3, пом. II, комната 29

Обзор букмекерской конторы «Лига Ставок»

Tennisi

Крупная букмекерская контора, осуществляющая деятельность согласно лицензии от 17.12.2009. Официальное название – ООО «РУС-ТЕЛЕТОТ».

Юридический адрес: 119311, г. Москва, пр. Ломоносовский, д. 25, к. 2, пом. 9

Обзор букмекерской конторы Tennisi

Winline

Одна из самых успешных и популярных БК, серьезно укрепившая бренд за последние годы. Работает на основании лицензии для ООО «Управляющая компания Национального коневодческого союза» от 09.07.2009.

Юридический адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1, этаж 11

Обзор букмекерской конторы Winline

«Мелбет»

Авторитетный игрок из списка крупных букмекеров с десятилетней историей. Общество с ограниченной ответственностью «МЕЛОФОН» имеет лицензию от 07.11.2012.

Юридический адрес: г. Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, пом. XVI, комната 22

Обзор букмекерской конторы «Мелбет»

«Олимп»

Компанию основали в 2004 году в Казахстане, и ей удалось уверенно выйти на международный уровень. Официальное название – ООО «БК «Олимп», букмекерская контора действует по лицензии от 25.12.2012.

Юридический адрес: 123290, г. Москва, ш. Шелепихинское, д. 11/2, этаж цоколь, пом. I, комната 18

Обзор букмекерской конторы «Олимп»

«СпортБет»

Не самая популярная, но опытная легальная БК, действующая на основании лицензии от 06.04.2009. Полное название компании – Акционерное общество «СпортБет».

Юридический адрес: 107123, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 24, пом. V, этаж 4, комната 407

Обзор букмекерской конторы «СпортБет»

«Балтбет»

Одна из старейших официальных букмекерских контор России, основанная в 2003 году. Работает по лицензии от 01.10.2010 для ООО «САНТОРИН».

Юридический адрес: 198255, г. Санкт-Петербург, Дачный пр., д. 9, к. 1, лит. А, пом. 9Н, пом. 3

«Зенит»

Завершает список легальных букмекеров компания, действующая на рынке более десяти лет. Фирменное наименование – ООО «Инвест Гарант», организация обладает официальной лицензией от 08.10.2010.

Юридический адрес: 123290, г. Москва, ш. Шелепихинское, д. 11, к. 2, этаж цоколь, пом. I, комната 19

Обзор букмекерской конторы «Зенит»

ТОП-5 легальных букмекерских контор России

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Авторитетный ресурс «Рейтинг Букмекеров» предоставляет свой топ-рейтинг легальных букмекеров, работающих на территории РФ: он сформирован по строгой системе оценок. На основании критериев, подробно описанных в этом материале, данных РБ и отзывов клиентов кратко презентуем пятерку БК. Это лучшие легальные букмекерские конторы, лицензированные в России.

Winline

Чем выделяется?

Компания входит в число самых финансово успешных за последние годы на российском рынке. У Winline узнаваемый бренд, большое количество спонсорских и партнерских соглашений, медийных проектов. В активе легальной БК – ряд премий, в том числе от «Рейтинга Букмекеров», множество положительных отзывов клиентов и внушительная база видеотрансляций.

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PARI

Чем выделяется?

Известная под названием «Парибет» компания совсем недавно провела ребрендинг и реализовала несколько новых проектов, в том числе приобрела права на имя футбольного клуба «Нижний Новгород». Сейчас в числе козырей этого легального букмекера – одно из самых востребованных мобильных приложений и привлекательный выбор видеотрансляций.

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«Леон»

Чем выделяется?

Входит в топ букмекерских контор по узнаваемости. «Леон» работает на одном из самых удобных и качественных сайтов среди российских БК и внимательно занимается разработкой бонусных программ и предложений.

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«Мелбет»

Чем выделяется?

Еще одна «пятерка» от нашего сайта и «Рейтинга Букмекеров». Легальная БК предлагает одну из широчайших линий спортивных событий и славится довольно высокими коэффициентами. Выбор букмекера «Мелбет» – все более частое решение среди новых игроков.

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«Бетсити»

Чем выделяется?

Обладатель самой внушительной линии из популярных БК – 65 видов спорта. «Бетсити» также привлекает клиентов насыщенной акционной политикой и относительно высокими коэффициентами.

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Как выбрать букмекерскую контору в России

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Ищете самого надежного букмекера? Предлагаем ориентироваться на следующие критерии:

  • репутация и отзывы клиентов;
  • широта линии и коэффициенты;
  • прозрачность финансовых операций и способы транзакций;
  • качество официального сайта и мобильных приложений;
  • бонусная программа.

Преимущества и недостатки легальных БК

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Хотите узнать не только плюсы, но и минусы даже самых надежных букмекерских контор? Просто и понятно в таблице:

Преимущества и недостатки легальных БК
ПлюсыМинусы
Соответствие действующему законодательству и налоговая прозрачностьДополнительные финансовые издержки букмекеров отражаются на коэффициентах и марже
Гарантии сохранности и выплат денежных средствВозможные неудобства процедуры верификации личности
Доступность официального сайта и мобильного приложения 
Возможность играть оффлайн – в наземных пунктах приема ставок 

Заключение

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Легальные букмекеры в России сформировали беттинговый рынок с масштабным круговоротом денежных средств. В стране действуют полтора десятка официальных БК, которые дают гарантии в соответствии с законодательством, что является одним из преимуществ по сравнению с нелегальными букмекерами. 

Новые игроки часто интересуются: как распознать самую надежную букмекерскую контору? В нашем материале мы подчеркнули, что даже официальные БК имеют свои минусы, поэтому важно внимательно подходить к выбору букмекера. Для получения подробной информации о конкретных компаниях советуем заходить на источники, легальные в интернете (например, наш сайт).

Онлайн рейтинг: букмекерские конторы, принимающие ставки на киберспорт

Ответы на частые вопросы

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Какие букмекерские конторы считаются легальными в России?

Имеющие действующие лицензии на свою деятельность от Федеральной налоговой службы.

Безопасно ли делать ставки в легальных БК?

Да, поскольку они действуют в правовом поле РФ.

Как проверить, есть ли у букмекерской конторы лицензия в России?

На официальных сайтах все легальные БК размещают актуальную документацию, в том числе, лицензию. Наш ресурс также помогает ориентироваться среди надежных букмекеров.

Сложно ли получить букмекеру лицензию в РФ?

Весьма. Нужно как минимум соответствовать ряду серьезных финансовых требований.

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Рейтинг букмекеров

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Рейтинг букмекеров