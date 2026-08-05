Фрибет БК Sportbet на 500 рублей за регистрацию и первый депозит от 1000 рублей
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Букмекерская контора «Спортбет» начисляет новым игрокам приветственный фрибет 500 рублей за первый депозит в 1000 рублей. Бонус нужно отыграть ординаром с коэффициентом 1.50-3.00 за 7 дней после начисления.
Как получить фрибет от Спортбет на 500 рублей за регистрацию и первый депозит
Букмекерская контора выдвинула для игроков классические условия участия. Для получения приветственного бонуса беттору нужно:
- Зарегистрироваться в Sportbet.
- Подтвердить личность.
- Внести от 1000 рублей одним платежом.
В течение 24 часов букмекерская контора начислит фрибет 500 рублей. Для получения бонуса критически важно выполнить условие первого депозита. Если за раз внести меньше денег, контора отключит аккаунт от акции.
Как отыграть бонус Спортбет на 500 рублей за регистрацию и первый депозит от 1000
Игроку нужно использовать фрибет в течение недели или он сгорит без возможности восстановления. Бонус неделимый, его нужно целиком поставить на ординар с коэффициентом 1.50-3.00. Засчитываются события в лайве и по предматчевой линии.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса 500 рублей от БК Спортбет
Ниже представлены все условия текущего бонусного предложения БК.
Максимальный размер бонуса
500 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.50
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
01.01.2027 (23:59 МСК)
Если букмекер задержал начисление фрибета, обратитесь в службу поддержки.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Для получения фрибета нужно только внести первый депозит
|➖ Нельзя отыгрывать на экспрессах
|➕ Широкий диапазон коэффициентов отыгрыша
Заключение
Представленная акция отличается элементарными условиями участия — от игрока требуется только внести деньги. Если не ошибиться с первым депозитом и пополнить счет сразу от 1000 рублей, контора начислит фрибет. Требования по отыгрышу максимально лояльные.