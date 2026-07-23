Матч «Ротор» — «СКА-Хабаровск» стал самым крупным по обороту букмекеров во 2-м туре Лиги PARI

Во втором туре Лиги PARI крупнейшей по объему принятых ставок стала игра «Ротор» — «СКА-Хабаровск» (1:0). На нее пришлось около 31% от всего оборота пари на матчи минувшего тура. Второе место со значительным отставанием от первого у встречи «Сочи» — «Спартак (Кострома)» (0:2). Ее доля составила более 14%. На третьем месте игра «Урал» — «Енисей» (3:0) с долей в 12%.

Меньше всего ставок в денежном выражении БК приняла на матчи «Велес» — «Челябинск» (1:0), «Шинник» — «Ленинградец» (2:0) и «Текстильщик» — «Уфа».

Самой прибыльной игрой второго тура для PARI стала встреча «Арсенал» — «Нефтехимик» (0:1). На бумаге у команды из Тулы было чуть больше шансов на победу с учетом фактора домашней игры и предыдущего успеха в матче с «Текстильщиком». «Арсенал» осаждал ворота оппонентов на протяжении всей встречи, но мяч не шел в сетку. А «Нефтехимик» воспользовался одним из своих немногочисленных моментов, забил гол в начале второго тайма и удержал минимальное преимущество до конца игры.

Второе место у матча «Сочи» — «Спартак» (Кострома). Перед началом игры преимущество было на стороне новичка Лиги PARI, но оно быстро растаяло, когда уже на второй минуте гости открыли счет. А на 24-й удвоили свое преимущество. «Сочи» имел все шансы переломить ход встречи и даже один раз поразил ворота соперников, но судья не засчитал мяч из-за офсайда. Еще одна возможность команде с берегов Черного моря выпала, когда в их пользу назначили пенальти, но вратарь «Спартака» уверенно потащил его. «Сочи» имел еще несколько убойных моментов, но каждый раз голкипер гостей был на месте. Матч так и завершился со счетом 0:2 в пользу «Спартака».

На третьем месте встреча «Ротор» — «СКА-Хабаровск». Волгоградцы были явными фаворитами матча, но всю игру мяч не шел в ворота, вратарь гостей делал невероятные сейвы, а игра легко могла закончиться ничейным исходом. Но помог пенальти в пользу хозяев поля, который они уверенно реализовали на 80-й минуте. В итоге минимальная победа «Ротора».

Наиболее прибыльными для клиентов PARI во втором туре Лиги PARI стали матчи «Шинник» — «Ленинградец», «Урал» — «Енисей» и «КАМАЗ» — «Нижний Новгород» (1:2).