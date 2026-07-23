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Матч «Ротор» — «СКА-Хабаровск» стал самым крупным по обороту букмекеров во 2-м туре Лиги PARI

Обновлено:
Экспресс-ставка принесла беттору более 800 тысяч рублей
Руслан Ипполитов

Матчи второго тура сезона 2026/2027 Лиги PARI прошли 19 и 20 июля. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных из них.

Во втором туре победу одержали «Урал», «Нижний Новгород», «Велес», «Шинник», «Спартак (Кострома)», «Торпедо», «Нефтехимик» и «Ротор». Самыми результативными встречами стали «Текстильщик» — «Уфа» (2:2) и «Торпедо» — «Волга» (3:1). 

Матч «Текстильщик» — «Уфа» победителя не выявил. «Енисей», «КАМАЗ», «Челябинск», «Ленинградец», «Сочи», «Волга», «Арсенал» и «СКА-Хабаровск» потерпели поражения. 

Самые крупные матчи по обороту и прибыли

Во втором туре Лиги PARI крупнейшей по объему принятых ставок стала игра «Ротор» — «СКА-Хабаровск» (1:0). На нее пришлось около 31% от всего оборота пари на матчи минувшего тура. Второе место со значительным отставанием от первого у встречи «Сочи» — «Спартак (Кострома)» (0:2). Ее доля составила более 14%. На третьем месте игра «Урал» — «Енисей» (3:0) с долей в 12%.

Меньше всего ставок в денежном выражении БК приняла на матчи «Велес» — «Челябинск» (1:0), «Шинник» — «Ленинградец» (2:0) и «Текстильщик» — «Уфа».

Самой прибыльной игрой второго тура для PARI стала встреча «Арсенал» — «Нефтехимик» (0:1). На бумаге у команды из Тулы было чуть больше шансов на победу с учетом фактора домашней игры и предыдущего успеха в матче с «Текстильщиком». «Арсенал» осаждал ворота оппонентов на протяжении всей встречи, но мяч не шел в сетку. А «Нефтехимик» воспользовался одним из своих немногочисленных моментов, забил гол в начале второго тайма и удержал минимальное преимущество до конца игры.  

Второе место у матча «Сочи» — «Спартак»  (Кострома). Перед началом игры преимущество было на стороне новичка Лиги PARI, но оно быстро растаяло, когда уже на второй минуте гости открыли счет. А на 24-й удвоили свое преимущество. «Сочи» имел все шансы переломить ход встречи и даже один раз поразил ворота соперников, но судья не засчитал мяч из-за офсайда. Еще одна возможность команде с берегов Черного моря выпала, когда в их пользу назначили пенальти, но вратарь «Спартака» уверенно потащил его. «Сочи» имел еще несколько убойных моментов, но каждый раз голкипер гостей был на месте. Матч так и завершился со счетом 0:2 в пользу «Спартака».  

На третьем месте встреча «Ротор» — «СКА-Хабаровск». Волгоградцы были явными фаворитами матча, но всю игру мяч не шел в ворота, вратарь гостей делал невероятные сейвы, а игра легко могла закончиться ничейным исходом. Но помог пенальти в пользу хозяев поля, который они уверенно реализовали на 80-й минуте. В итоге минимальная победа «Ротора». 

Наиболее прибыльными для клиентов PARI во втором туре Лиги PARI стали матчи «Шинник» — «Ленинградец», «Урал» — «Енисей» и «КАМАЗ» — «Нижний Новгород» (1:2).

Крупные выигрыши клиентов PARI 

Один из клиентов PARI поставил 200 000 рублей, собрав экспресс из трех матчей Лиги PARI. Он включил в него ставки на то, что «Шинник» забьет в своем матче за 1.25, «Нижний Новгород» победит «КАМАЗ» за 2.35, а тотал голов «Уфы» в игре против «Текстильщика» будет больше 0.5 за 1.40. Общий коэффициент купона составил 4.11. Все ставки зашли, а клиент забрал выигрыш в размере 822 000 рублей.

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