Лучшие мобильные приложения букмекерских контор для ставок на спорт с телефона в 2024 году

«Леон»

Одна из самых узнаваемых и надежных букмекерских контор России работает на рынке более десяти лет. Официальный сайт компании удостоился последней премии «Рейтинга Букмекеров», работает он только на русском языке. Все достоинства в полной мере отражаются и в мобильной версии конторы «Леон» – оценить её можно как в тёмной, так и в светлой теме.

Обзор букмекерской конторы «Леон»

«Марафон»

Опытный легальный букмекер создал запоминающийся стиль, официальный сайт «Марафон» выполнил в зелёно-бирюзовых тонах со вкраплениями белого и серого. Работает ресурс только на русском языке.

Обзор букмекерской конторы «Марафон»

«Бетсити»

Букмекерская контора с богатой историей, фирменные цвета – белый и синий. Мобильная версия пользователям доступна не только на русском, но и на английском языке.

Обзор букмекерской конторы «Бетсити»

«Лига Ставок»

Лучшая легальная БК России по версии премии «Рейтинга Букмекеров» за 2019 и 2020 годы. Корпоративный стиль базируется на зелёном и белом цветах, официальный сайт работает исключительно на русском языке.

Обзор букмекерской конторы «Лига Ставок»

«Мелбет»

Надежная букмекерская контора с десятилетним опытом на рынке. Сервисы компании, включая официальный сайт и мобильное приложение, реализованы в узнаваемых цветах – чёрном, жёлтом и белом цвета. Российские сервисы бренда доступны только на русском языке.

Обзор букмекерской конторы «Мелбет»

Winline

Легальная БК, много внимания уделяющая спонсорским активностям и проектам в медиапространстве. Фирменная цветовая гамма основывается на чёрном, оранжевом и белом. Мобильная версия букмекерской конторы работает на русском языке.

Обзор букмекерской конторы Winline

«Фонбет»

Победитель последней премии «Рейтинга Букмекеров» в главной номинации и финалист в категории «Лучший сайт». БК «Фонбет» известна красно-белым стилем; сайт, в том числе на мобильных устройствах, функционирует на русском и английском языках.

Обзор букмекерской конторы «Фонбет»

«Олимп»

Легальная букмекерская контора родом из Казахстана. Имеет не только признанное многими экспертами и пользователями мобильное приложение, но и презентабельный официальный сайт с тёмной и светлой версиями. Работает на русском языке.

Обзор букмекерской конторы «Олимп»

BetBoom

Легальная букмекерская контора, до 2020 года работавшая под названием «Бингобум». Есть версии сайта в тёмной и светлой темах, с компьютеров и мобильных гаджетов ресурс работает только на русском языке.

Обзор букмекерской конторы BetBoom

PARI

После недавней реорганизации компания с ходу подтвердила свои притязания на роль флагмана российского беттинга. Официальный сайт PARI вошел в число финалистов премии «Рейтинга Букмекеров». Он выполнен в чёрно-белых тонах с элементами зелёного оттенка, работает на русском языке.

Обзор букмекерской конторы PARI

«СпортБет»

Преемник Mostbet, букмекерская контора с мобильной версией в белом и тёмно-синем цветах. Пользователям доступна только русскоязычная версия.

Обзор букмекерской конторы «СпортБет»

Tennisi

История этого легального букмекера длится более десяти лет, и его сайт многие пользователи считают устаревшим. Дискуссии разворачиваются вокруг шрифтов, баннеров, а также цветовой гаммы, которая состоит из белого и оттенков жёлтого и красного. Работает на русском языке.

Обзор букмекерской конторы Tennisi

«Зенит»

Опытная букмекерская контора, не имеющая отношения к одноименному футбольному клубу. Хотя корпоративные цвета похожи – сочетание синего и белого, а также золотистая эмблема. Десктопная и мобильная версии официального сайта пользователям доступны только на русском языке.

Обзор букмекерской конторы «Зенит»

«Балтбет»

Одна из старейших легальных контор России, основанная ещё в 2003 году. Новая версия официального сайта выполнена в сине-серой цветовой гамме, с мобильных телефонов также можно перейти на старый бело-зелёный формат. Оба концепта работают исключительно на русском языке.