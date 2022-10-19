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19 октября 16:11ГлавнаяБукмекеры

Лучшие мобильные приложения букмекерских контор для ставок на спорт с телефона в 2024 году

Интерактивные пари с мобильных устройств набирают популярность
Александр Бокулёв

Топ БК

БКОценкаБонус
PARIPARI5star25000
Бонус		ОбзорСайтПерейти на сайт
WinlineWinline5star3000
Бонус		ОбзорСайтПерейти на сайт
BetBoomBetBoom5star1000
Бонус		ОбзорСайтПерейти на сайт
ЛеонЛеон5star2000
Бонус		ОбзорСайтПерейти на сайт
ФонбетФонбет5star15000
Бонус		ОбзорСайтПерейти на сайт

Растущая роль гаджетов в современной жизни определяет все большую необходимость разработки мобильных версий любого сайта. Касается это и индустрии беттинга. Разбираемся, чем примечательна каждая букмекерская контора с мобильной версией, имеющая лицензию на деятельность в Российской Федерации.

Список букмекерских контор с мобильной версией сайта

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«Леон»

Одна из самых узнаваемых и надежных букмекерских контор России работает на рынке более десяти лет. Официальный сайт компании удостоился последней премии «Рейтинга Букмекеров», работает он только на русском языке. Все достоинства в полной мере отражаются и в мобильной версии конторы «Леон» оценить её можно как в тёмной, так и в светлой теме.

Обзор букмекерской конторы «Леон»

«Марафон»

Опытный легальный букмекер создал запоминающийся стиль, официальный сайт «Марафон» выполнил в зелёно-бирюзовых тонах со вкраплениями белого и серого. Работает ресурс только на русском языке.

Обзор букмекерской конторы «Марафон»

«Бетсити»

Букмекерская контора с богатой историей, фирменные цвета белый и синий. Мобильная версия пользователям доступна не только на русском, но и на английском языке.

Обзор букмекерской конторы «Бетсити»

«Лига Ставок»

Лучшая легальная БК России по версии премии «Рейтинга Букмекеров» за 2019 и 2020 годы. Корпоративный стиль базируется на зелёном и белом цветах, официальный сайт работает исключительно на русском языке.

Обзор букмекерской конторы «Лига Ставок»

«Мелбет»

Надежная букмекерская контора с десятилетним опытом на рынке. Сервисы компании, включая официальный сайт и мобильное приложение, реализованы в узнаваемых цветах чёрном, жёлтом и белом цвета. Российские сервисы бренда доступны только на русском языке.

Обзор букмекерской конторы «Мелбет»

Winline

Легальная БК, много внимания уделяющая спонсорским активностям и проектам в медиапространстве. Фирменная цветовая гамма основывается на чёрном, оранжевом и белом. Мобильная версия букмекерской конторы работает на русском языке.

Обзор букмекерской конторы Winline

«Фонбет»

Победитель последней премии «Рейтинга Букмекеров» в главной номинации и финалист в категории «Лучший сайт». БК «Фонбет» известна красно-белым стилем; сайт, в том числе на мобильных устройствах, функционирует на русском и английском языках.

Обзор букмекерской конторы «Фонбет»

«Олимп»

Легальная букмекерская контора родом из Казахстана. Имеет не только признанное многими экспертами и пользователями мобильное приложение, но и презентабельный официальный сайт с тёмной и светлой версиями. Работает на русском языке.

Обзор букмекерской конторы «Олимп»

BetBoom

Легальная букмекерская контора, до 2020 года работавшая под названием «Бингобум». Есть версии сайта в тёмной и светлой темах, с компьютеров и мобильных гаджетов ресурс работает только на русском языке.

Обзор букмекерской конторы BetBoom

PARI

После недавней реорганизации компания с ходу подтвердила свои притязания на роль флагмана российского беттинга. Официальный сайт PARI вошел в число финалистов премии «Рейтинга Букмекеров». Он выполнен в чёрно-белых тонах с элементами зелёного оттенка, работает на русском языке.

Обзор букмекерской конторы PARI

«СпортБет»

Преемник Mostbet, букмекерская контора с мобильной версией в белом и тёмно-синем цветах. Пользователям доступна только русскоязычная версия.

Обзор букмекерской конторы «СпортБет»

Tennisi

История этого легального букмекера длится более десяти лет, и его сайт многие пользователи считают устаревшим. Дискуссии разворачиваются вокруг шрифтов, баннеров, а также цветовой гаммы, которая состоит из белого и оттенков жёлтого и красного. Работает на русском языке.

Обзор букмекерской конторы Tennisi

«Зенит»

Опытная букмекерская контора, не имеющая отношения к одноименному футбольному клубу. Хотя корпоративные цвета похожи сочетание синего и белого, а также золотистая эмблема. Десктопная и мобильная версии официального сайта пользователям доступны только на русском языке.

Обзор букмекерской конторы «Зенит»

«Балтбет»

Одна из старейших легальных контор России, основанная ещё в 2003 году. Новая версия официального сайта выполнена в сине-серой цветовой гамме, с мобильных телефонов также можно перейти на старый бело-зелёный формат. Оба концепта работают исключительно на русском языке.

ТОП-5 лучших букмекерских контор с мобильной версией

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Попробуем рассмотреть рейтинг букмекерских компаний, исходя из качества официальных сайтов и их адаптации под мобильные устройства. Отметим, что эксперты РБ также детально оценивают букмекерские конторы с мобильной версией и предоставляют собственный топ таких БК.

«Леон»

Один из лидеров российского рынка по узнаваемости и лояльности аудитории. Бренд этой легальной БК сформировался в том числе благодаря высокому уровню качества сайта – неслучайно «Леон» выиграл последнюю премию «Рейтинга Букмекеров» в соответствующей номинации. Ключевые преимущества интерфейса и игрового процесса отражаются и в мобильной версии.

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«Олимп»

Легальная букмекерская контора родом из Казахстана. Имеет не только признанное многими экспертами и пользователями мобильное приложение, но и презентабельный официальный сайт с тёмной и светлой версиями. Работает на русском языке.

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PARI

Финалист последней премии «Рейтинга Букмекеров» в номинации «Лучший сайт». Активно развивает собственное приложение, высокое качество и у мобильной версии официального сайта. Кроме того, на ресурсах PARI доступен выбор видеотрансляций – особенно стоит выделить киберспорт. Интересной «фишкой» букмекера является раздел «Быстрые игры», где результат ставки на спорт становится известен в среднем через две минуты.

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«Мелбет»

Легальная букмекерская контора, заметно прогрессирующая в последние годы. Важной составляющей её развития является работа с официальным сайтом и его адаптацией под мобильные гаджеты. Сервисы этой популярной БК вызывают много положительных отзывов у клиентов. Изюминкой являются видеотрансляции Первой лиги и киберспортивных стартов, а также специальная графическая анимация на соревнования без эфира.

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«Фонбет»

Легендарная компания, признанная лучшей на последней премии «Рейтинга Букмекеров». Тогда же «Фонбет» вошёл в шорт-лист номинации «Лучший сайт». Мобильная версия букмекерской конторы пользуется спросом и обычно воспринимается пользователями позитивно. Клиенты отмечают удобный интерфейс, достойные коэффициенты и богатый выбор видеотрансляций.

В чём отличие мобильной версии от мобильного приложения

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Разберём несколько нюансов, зачастую различающих приложения букмекеров и мобильные версии их сайтов.

В чём отличие мобильной версии от мобильного приложения
Мобильная версияМобильное приложение
Работает без установки обновлений, нужно только подключение к интернетуДля стабильного функционирования необходимы регулярные обновления
Может быть более ограниченный функционал, по сравнению с программой для смартфонаВстречаются свои «фишки», включая бонусы только для пользователей приложения
Скорость загрузки страниц напрямую зависит от скорости интернетаОбычно работает быстрее
Могут быть проблемы с доступом из другой страныФункционирует вне зависимости от местоположения беттора

Заключение

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Всё больший объём ставок заключается с мобильных устройств. Именно поэтому столь важно, как выглядит мобильная версия букмекерской конторы и насколько она удобна для беттора. Обычно функционал там практически идентичен десктопному варианту, но может иметь заметные расхождения с приложениями, которые предлагают букмекеры.

Онлайн рейтинг: букмекерские конторы, принимающие ставки на киберспорт

Ответы на частые вопросы 

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Мобильные версии букмекерских контор открываются во всех браузерах?

Обычно да, но могут возникать локальные технические проблемы.

Отличаются ли ссылки на основной и на мобильный сайт?

Как правило, мобильная версия официального сайта имеет ту же ссылку, только с латинской «m» и точкой в начале. 

Можно ли зарегистрироваться в БК в мобильной версии сайта?

Да, процесс одинаков в любой версии сайта, а также в мобильном приложении.

Не открывается мобильная версия «Фонбет», что мне делать?

Ответ кроется в вопросе. Лучше всего по этой проблеме может сориентировать служба технической поддержки «Фонбета», как и в аналогичных ситуациях с другими букмекерскими конторами.

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