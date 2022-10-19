Лучшие мобильные приложения букмекерских контор для ставок на спорт с телефона в 2024 году

Партнерский проект
|БК
|Оценка
|Бонус
|PARI
|5
|25000
Бонус
|Обзор
|СайтПерейти на сайт
|Winline
|5
|3000
Бонус
|Обзор
|СайтПерейти на сайт
|BetBoom
|5
|1000
Бонус
|Обзор
|СайтПерейти на сайт
|Леон
|5
|2000
Бонус
|Обзор
|СайтПерейти на сайт
|Фонбет
|5
|15000
Бонус
|Обзор
|СайтПерейти на сайт
Растущая роль гаджетов в современной жизни определяет все большую необходимость разработки мобильных версий любого сайта. Касается это и индустрии беттинга. Разбираемся, чем примечательна каждая букмекерская контора с мобильной версией, имеющая лицензию на деятельность в Российской Федерации.
Одна из самых узнаваемых и надежных букмекерских контор России работает на рынке более десяти лет. Официальный сайт компании удостоился последней премии «Рейтинга Букмекеров», работает он только на русском языке. Все достоинства в полной мере отражаются и в мобильной версии конторы «Леон» – оценить её можно как в тёмной, так и в светлой теме.
Обзор букмекерской конторы «Леон»
Опытный легальный букмекер создал запоминающийся стиль, официальный сайт «Марафон» выполнил в зелёно-бирюзовых тонах со вкраплениями белого и серого. Работает ресурс только на русском языке.
Обзор букмекерской конторы «Марафон»
Букмекерская контора с богатой историей, фирменные цвета – белый и синий. Мобильная версия пользователям доступна не только на русском, но и на английском языке.
Обзор букмекерской конторы «Бетсити»
Лучшая легальная БК России по версии премии «Рейтинга Букмекеров» за 2019 и 2020 годы. Корпоративный стиль базируется на зелёном и белом цветах, официальный сайт работает исключительно на русском языке.
Обзор букмекерской конторы «Лига Ставок»
Надежная букмекерская контора с десятилетним опытом на рынке. Сервисы компании, включая официальный сайт и мобильное приложение, реализованы в узнаваемых цветах – чёрном, жёлтом и белом цвета. Российские сервисы бренда доступны только на русском языке.
Обзор букмекерской конторы «Мелбет»
Легальная БК, много внимания уделяющая спонсорским активностям и проектам в медиапространстве. Фирменная цветовая гамма основывается на чёрном, оранжевом и белом. Мобильная версия букмекерской конторы работает на русском языке.
Обзор букмекерской конторы Winline
Победитель последней премии «Рейтинга Букмекеров» в главной номинации и финалист в категории «Лучший сайт». БК «Фонбет» известна красно-белым стилем; сайт, в том числе на мобильных устройствах, функционирует на русском и английском языках.
Обзор букмекерской конторы «Фонбет»
Легальная букмекерская контора родом из Казахстана. Имеет не только признанное многими экспертами и пользователями мобильное приложение, но и презентабельный официальный сайт с тёмной и светлой версиями. Работает на русском языке.
Обзор букмекерской конторы «Олимп»
Легальная букмекерская контора, до 2020 года работавшая под названием «Бингобум». Есть версии сайта в тёмной и светлой темах, с компьютеров и мобильных гаджетов ресурс работает только на русском языке.
Обзор букмекерской конторы BetBoom
После недавней реорганизации компания с ходу подтвердила свои притязания на роль флагмана российского беттинга. Официальный сайт PARI вошел в число финалистов премии «Рейтинга Букмекеров». Он выполнен в чёрно-белых тонах с элементами зелёного оттенка, работает на русском языке.
Обзор букмекерской конторы PARI
Преемник Mostbet, букмекерская контора с мобильной версией в белом и тёмно-синем цветах. Пользователям доступна только русскоязычная версия.
Обзор букмекерской конторы «СпортБет»
История этого легального букмекера длится более десяти лет, и его сайт многие пользователи считают устаревшим. Дискуссии разворачиваются вокруг шрифтов, баннеров, а также цветовой гаммы, которая состоит из белого и оттенков жёлтого и красного. Работает на русском языке.
Обзор букмекерской конторы Tennisi
Опытная букмекерская контора, не имеющая отношения к одноименному футбольному клубу. Хотя корпоративные цвета похожи – сочетание синего и белого, а также золотистая эмблема. Десктопная и мобильная версии официального сайта пользователям доступны только на русском языке.
Обзор букмекерской конторы «Зенит»
Одна из старейших легальных контор России, основанная ещё в 2003 году. Новая версия официального сайта выполнена в сине-серой цветовой гамме, с мобильных телефонов также можно перейти на старый бело-зелёный формат. Оба концепта работают исключительно на русском языке.
Попробуем рассмотреть рейтинг букмекерских компаний, исходя из качества официальных сайтов и их адаптации под мобильные устройства. Отметим, что эксперты РБ также детально оценивают букмекерские конторы с мобильной версией и предоставляют собственный топ таких БК.
Один из лидеров российского рынка по узнаваемости и лояльности аудитории. Бренд этой легальной БК сформировался в том числе благодаря высокому уровню качества сайта – неслучайно «Леон» выиграл последнюю премию «Рейтинга Букмекеров» в соответствующей номинации. Ключевые преимущества интерфейса и игрового процесса отражаются и в мобильной версии.
Получить до 25 тысяч рублей от «Леона»
Легальная букмекерская контора родом из Казахстана. Имеет не только признанное многими экспертами и пользователями мобильное приложение, но и презентабельный официальный сайт с тёмной и светлой версиями. Работает на русском языке.
Акция от БК «Олимп» - 100% бонус на экспресс-ставки
Финалист последней премии «Рейтинга Букмекеров» в номинации «Лучший сайт». Активно развивает собственное приложение, высокое качество и у мобильной версии официального сайта. Кроме того, на ресурсах PARI доступен выбор видеотрансляций – особенно стоит выделить киберспорт. Интересной «фишкой» букмекера является раздел «Быстрые игры», где результат ставки на спорт становится известен в среднем через две минуты.
Получить до 10 тысяч рублей от PARI
Легальная букмекерская контора, заметно прогрессирующая в последние годы. Важной составляющей её развития является работа с официальным сайтом и его адаптацией под мобильные гаджеты. Сервисы этой популярной БК вызывают много положительных отзывов у клиентов. Изюминкой являются видеотрансляции Первой лиги и киберспортивных стартов, а также специальная графическая анимация на соревнования без эфира.
Выиграть фрибет до 101 000 рублей от «Мелбета»
Легендарная компания, признанная лучшей на последней премии «Рейтинга Букмекеров». Тогда же «Фонбет» вошёл в шорт-лист номинации «Лучший сайт». Мобильная версия букмекерской конторы пользуется спросом и обычно воспринимается пользователями позитивно. Клиенты отмечают удобный интерфейс, достойные коэффициенты и богатый выбор видеотрансляций.
Разберём несколько нюансов, зачастую различающих приложения букмекеров и мобильные версии их сайтов.
|В чём отличие мобильной версии от мобильного приложения
|Мобильная версия
|Мобильное приложение
|Работает без установки обновлений, нужно только подключение к интернету
|Для стабильного функционирования необходимы регулярные обновления
|Может быть более ограниченный функционал, по сравнению с программой для смартфона
|Встречаются свои «фишки», включая бонусы только для пользователей приложения
|Скорость загрузки страниц напрямую зависит от скорости интернета
|Обычно работает быстрее
|Могут быть проблемы с доступом из другой страны
|Функционирует вне зависимости от местоположения беттора
Всё больший объём ставок заключается с мобильных устройств. Именно поэтому столь важно, как выглядит мобильная версия букмекерской конторы и насколько она удобна для беттора. Обычно функционал там практически идентичен десктопному варианту, но может иметь заметные расхождения с приложениями, которые предлагают букмекеры.
Онлайн рейтинг: букмекерские конторы, принимающие ставки на киберспорт
Обычно да, но могут возникать локальные технические проблемы.
Как правило, мобильная версия официального сайта имеет ту же ссылку, только с латинской «m» и точкой в начале.
Да, процесс одинаков в любой версии сайта, а также в мобильном приложении.
Ответ кроется в вопросе. Лучше всего по этой проблеме может сориентировать служба технической поддержки «Фонбета», как и в аналогичных ситуациях с другими букмекерскими конторами.
Партнерский проект