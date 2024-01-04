Первое и главное условие получения бонуса – регистрация на официальном сайте БК. В настоящее время в PARI можно получить до 10 тысяч бонусных рублей на первый депозит. Для их активации необходимо пройти процедуру идентификации и верификации, обязательную у всех легальных БК.

В течение 14 дней после этого следует внести депозит на сумму от 5000 ₽. В течение 72 часов после выполнения вышеперечисленных условий на счет игрока будет зачислен бонус в размере 10 000 ₽.

Регистрация в PARI – пошаговая инструкция

Забрать бонусы сразу и без отыгрыша – невозможно. Только после выполнения всех условий акции виртуальные деньги можно перевести на реальный игровой баланс и затем вывести со счета одним из предлагаемых букмекером способов.

В БК PARI отыграть бонус необходимо в 15-кратном размере ставками с кэфом не меньше 1,70 в течение двух недель.