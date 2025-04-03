Промокод PARI до 6000 рублей за регистрацию и ставки на теннис

Партнерский проект
БК PARI дает шанс новым клиентам получить фрибеты на сумму до 6000 рублей. Нужно только пройти регистрацию, положить деньги на баланс и делать ставки на теннис.
В процесс активации промокода входят следующие действия:
1. Регистрация на сайте или в мобильном приложении букмекера.
2. Прохождение процедуры верификации.
3. Ввод промокода ГСМ.
4. Внесение депозита на сумму от 1000 рублей.
5. Заключение пари по установленным правилам.
В рамках акции клиент может получить сразу 3 фрибета на сумму 2000 рублей каждый.
Номер фрибета
Условия получения
Срок на выполнение
1
Внесение депозита на сумму 1000 ₽
5 дней с момента регистрации
2
Пари на сумму 1000 ₽
5 дней с момента получения первого фрибета
3
Пари на сумму 1000 ₽
5 дней с момента получения второго фрибета
Ставки для получения бонусов могут заключаться по типам ординар и экспресс на любые виды спорта.
Срок использования фрибетов — 3 дня с момента зачисления. Ставить можно на ординары и экспрессы. Пари типа система в акции не участвуют.
Конкретные условия отыгрыша каждого из фрибетов представлены в таблице. Использовать их можно только в пари на теннис.
Номер фрибета
Максимальный коэффициент
Тип события
1
1.50
Гейм
2
2.00
Сет
3
3.00
Теннисный матч
Минимальный коэффициент по отыгрышу каждого фрибета равен 1.01. В случае успешного пари игрок станет обладателем чистого выигрыша.
Чтобы снять деньги, выполните такие шаги:
Собрали в таблице ряд ограничений данной акции.
Максимальный размер бонуса
6000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Максимальный коэффициент
От 1.50 до 3.00 (для каждого фрибета индивидуальный)
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
3 дня
Срок окончания акции
31.12.2025 (23:59 МСК)
В акции не берут участие следующие ставки:
Обычно букмекеры ограничиваются специальными предложениями для любителей футбола и хоккея, а другие виды спорта остаются обделены вниманием. Акция PARI на этом фоне выгодно отличается. Теннисные болельщики точно останутся довольными, для них это настоящий подарок.
Букмекер не ставит перед новичками нерешаемых задач. БК установила разумные лимиты коэффициентов для отыгрыша. Это отличный вариант для тех, кто не хочет сталкиваться с повышенными рисками.
Советуем игрокам обратить внимание на следующие важные моменты:
Саппорт букмекера доступен для консультаций пользователей круглосуточно.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Сразу три фрибета
|➖ Действует только для новых игроков
|➕ Лояльные правила
|➖ Маленький срок отыгрыша
Легальные букмекеры предлагают ряд иных бонусов со ставками на конкретный вид спорта.
Условия
Название
Фрибет за регистрацию и ставки на женский гандбол
Фрибеты за ставки на КХЛ
Фрибеты за прогнозы на футбольную Лигу чемпионов
Максимальный размер бонуса
3000 ₽
50 000 ₽
15 000 ₽
Минимальный коэффициент
1.01
1.01
1.30
Срок отыгрыша
7 дней
7 дней
7 дней
Минимальный депозит
10 ₽
—
1000 ₽
Активация
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
Бонус от БК PARI — это прекрасная возможность для новичков освоиться в мире ставок. Сразу 3 фрибета по 2000 рублей позволяют им постепенно осваивать процесс и выстраивать стратегию без большого риска.
Бонусные условия прозрачны, коэффициенты для отыгрыша не требуют авантюрных решений. Главное — следить за сроками и не нарушать условий акции.
Партнерский проект