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3 апреля 12:41ГлавнаяБонусы
БК PARIПромокоды

Промокод PARI до 6000 рублей за регистрацию и ставки на теннис

6000 ₽
Бонус
271 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
3 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Получи сразу 3 фрибета по 2000 рублей!

БК PARI дает шанс новым клиентам получить фрибеты на сумму до 6000 рублей. Нужно только пройти регистрацию, положить деньги на баланс и делать ставки на теннис.

Как получить промокод PARI до 6000 рублей

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В процесс активации промокода входят следующие действия:

1. Регистрация на сайте или в мобильном приложении букмекера.

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2. Прохождение процедуры верификации.

3. Ввод промокода ГСМ.

4. Внесение депозита на сумму от 1000 рублей.

5. Заключение пари по установленным правилам.

В рамках акции клиент может получить сразу 3 фрибета на сумму 2000 рублей каждый. 

Номер фрибета

Условия получения

Срок на выполнение

1

Внесение депозита на сумму 1000 ₽ 

5 дней с момента регистрации

2

Пари на сумму 1000 ₽

5 дней с момента получения первого фрибета

3

Пари на сумму 1000 ₽

5 дней с момента получения второго фрибета

Ставки для получения бонусов могут заключаться по типам ординар и экспресс на любые виды спорта.

Как отыграть бонус PARI до 6000 рублей

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Срок использования фрибетов — 3 дня с момента зачисления. Ставить можно на ординары и экспрессы. Пари типа система в акции не участвуют.

Конкретные условия отыгрыша каждого из фрибетов представлены в таблице. Использовать их можно только в пари на теннис.

Номер фрибета

Максимальный коэффициент

Тип события

1

1.50

Гейм

2

2.00

Сет

3

3.00

Теннисный матч

Минимальный коэффициент по отыгрышу каждого фрибета равен 1.01. В случае успешного пари игрок станет обладателем чистого выигрыша.

Как вывести средства после отыгрыша бонуса в PARI

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Чтобы снять деньги, выполните такие шаги:

  1. Войдите в свой аккаунт на сайте или в мобильном приложении.
  2. Откройте раздел «Вывод средств».
  3. Определитесь со способом получения выплаты.
  4. Введите нужную сумму.
  5. Завершите транзакцию.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 6000 рублей от PARI

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 Собрали в таблице ряд ограничений данной акции.

Максимальный размер бонуса

6000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Максимальный коэффициент

От 1.50 до 3.00 (для каждого фрибета индивидуальный)

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

3 дня

Срок окончания акции

31.12.2025 (23:59 МСК)

В акции не берут участие следующие ставки:

  • Рассчитанные по услуге «Продажа пари».
  • Из раздела «Игры 24/7».
  • С кэфом 1.00. 
  • Заключенные с помощью другого фрибета.

Личный опыт эксперта при использовании бонуса на 6000 рублей от БК PARI

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Обычно букмекеры ограничиваются специальными предложениями для любителей футбола и хоккея, а другие виды спорта остаются обделены вниманием. Акция PARI на этом фоне выгодно отличается. Теннисные болельщики точно останутся довольными, для них это настоящий подарок. 

Букмекер не ставит перед новичками нерешаемых задач. БК установила разумные лимиты коэффициентов для отыгрыша. Это отличный вариант для тех, кто не хочет сталкиваться с повышенными рисками.

Какие могут быть сложности при получении и использовании бонуса от БК PARI

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Советуем игрокам обратить внимание на следующие важные моменты:

  • Внимательно вводить промокод, чтобы не сделать ошибок.
  • Не забывать, что бонусы начисляются поочередно, а не все сразу.
  • Следить за максимальными коэффициентами при отыгрыше.

Саппорт букмекера доступен для консультаций пользователей круглосуточно.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Сразу три фрибета➖ Действует только для новых игроков
➕ Лояльные правила ➖ Маленький срок отыгрыша

Сравнение бонуса PARI на 6000 рублей с бонусами других БК

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Легальные букмекеры предлагают ряд иных бонусов со ставками на конкретный вид спорта.

Условия

БЕТСИТИ

Фонбет

BetBoom

Название

Фрибет за регистрацию и ставки на женский гандбол

Фрибеты за ставки на КХЛ

Фрибеты за прогнозы на футбольную Лигу чемпионов

Максимальный размер бонуса

3000 ₽

50 000 ₽

15 000 ₽

Минимальный коэффициент

1.01

1.01

1.30

Срок отыгрыша

7 дней

7 дней

7 дней

Минимальный депозит

10 ₽

1000 ₽

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Заключение

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Бонус от БК PARI — это прекрасная возможность для новичков освоиться в мире ставок. Сразу 3 фрибета по 2000 рублей позволяют им постепенно осваивать процесс и выстраивать стратегию без большого риска.

Бонусные условия прозрачны, коэффициенты для отыгрыша не требуют авантюрных решений. Главное — следить за сроками и не нарушать условий акции.

Валентин Васильев

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