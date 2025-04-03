Промокод PARI до 6000 рублей за регистрацию и ставки на теннис

Срок использования фрибетов — 3 дня с момента зачисления. Ставить можно на ординары и экспрессы. Пари типа система в акции не участвуют.

Конкретные условия отыгрыша каждого из фрибетов представлены в таблице. Использовать их можно только в пари на теннис.

Номер фрибета Максимальный коэффициент Тип события 1 1.50 Гейм 2 2.00 Сет 3 3.00 Теннисный матч

Минимальный коэффициент по отыгрышу каждого фрибета равен 1.01. В случае успешного пари игрок станет обладателем чистого выигрыша.