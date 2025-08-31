Промокоды Олимпбет на сегодня — Август 2025

Олимпбет выпустил промокод для регистрации с двойным бонусом. Стартовый подарок дается за пополнение, второй — страховка от неудачи. Акция распространяется на начальное пари беттора, успешное завершение матча аннулирует участие.

Как получить?

Бонусное предложение рассчитано на новичков, зарегистрировавшихся с комбинацией ODDS100. Им следует выполнить стандартную идентификацию и положить от 1000 рублей. Сразу после этого на дополнительный интерактивный счет поступит 500.

Следующий подарок по промокоду для новых клиентов оператора Олимпбет зачислится в случае проигрыша. Контора застрахует пари на 100 000 рублей. Компенсация не распространяется на поставленные сверх указанного лимита деньги. Возвраты не участвуют в акции.

Как отыграть?

Подарок в 500 рублей проставляется одиночной или множественной ставкой с кэфом от 2.00. Поставить средства на купон с меньшими коэффициентами не получится. Приз активен в мобильном приложении, для сайта он не подходит.

Страховка работает 7 суток. Тип пари для отыгрыша сохраняется, но минимальный размер кэфа увеличивается в 5 раз. Полученный подарок по промокоду 2025 года при регистрации на сайте конторы Олимпбет используется целиком. Его нельзя разделить и поставить частично.

Правила и условия

Страховка по промокоду за регистрацию у оператора Olimpbet распространяется на ставки из категории «Спорт». Она не подходит для «Быстрых игр». Потерянные средства возвращаются не сразу, букмекер оформляет выдачу в пределах 24 часов.

Как вывести выигрыш?

Условия расчета ставок по выданным подаркам одинаковые. В случае выигрыша контора заплатит номинал бонуса. Рассчитывать на большее не приходится.

Забрать деньги сразу беттору не дадут. Сначала нужно заключить одно или несколько пари:

ординары или экспрессы;

минимальный коэффициент — от 1.50;

совокупный оборот — 50% от выплаты.

Выполнение условий разблокирует снятие. Правила «Олимпбета» не ограничивают варианты вывода приветственного подарка. Выигрыш разрешено забирать любым из предложенных БК способов.