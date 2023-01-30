Программа лояльности БК «Олимп» — «Бонус клуб»

Партнерский проект
Букмекерская контора «Олимп» предлагает игрокам с совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и издания «Ведомости Спорт» принять участие в программе лояльности «Бонус клуб». Самых активных бетторов БК премирует бонусом до 5000 рублей, а кроме того возместит до 20% от проигранной за месяц суммы!
Для участия в акции от вас не потребуется никаких дополнительных действий. Условие первое - стандартное для всех промо - регистрация на официальном сайте БК «Олимп». А дальше играете в обычном режиме, но лишь с одной оговоркой - коэффициенты пари должны быть не ниже 1,30. В экспресс-ставке и системе это условие распространяется всего на одно событие.
Статус беттора в программе лояльности напрямую зависит от объема ставок за месяц. Чем больше оборот - тем выше статус и, соответственно, шансы на бонус. Всего в «Бонус клубе» 7 уровней. Для достижения первого из них (премиальный фрибет Олимпбет на 500 рублей) нужно проставить от 5 000 до 29 999 рублей в месяц. Высшая категория - VIP Diamond - подразумевает бонус 5000 ₽ на основной счет + 20% кэшбэк от проигранной за месяц суммы (но не более 150 000 рублей). Эта опция открывается игрокам с месячным оборотом от 10 000 000 ₽.
+ В акции могут участвовать как новички, так и бетторы со стажем - ограничений нет.
+ Кэшбэк доступен три месяца после начисления.
+ Возможность вернуть до пятой части проигранных средств за месяц.
- Очевидных минусов в акции нет.
Отличное предложение для активных бетторов. Играешь в обычном режиме, а бонусы капают на счет - без каких-либо дополнительных условий, кроме коэффициента пари (от 1,30).
Партнерский проект