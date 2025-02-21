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Аналитика

Разбираем политику лучших букмекеров, тенденции рынка беттинга и новые контракты. Рассказываем о событиях мира спорта, на которые стоит обратить внимание, если хотите сделать ставку.
Валиева и Медведева встретятся с фанатами на добром ивенте в Петербурге
Валиева и Медведева встретятся с фанатами на добром ивенте в Петербурге

Все вырученные средства будут направлены на благотворительность

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BetBoom представил новую функцию в своем приложении на Android и IOS
BetBoom представил новую функцию в своем приложении на Android и IOS

Теперь пользователи могут воспользоваться автоставкой в лайв и прематч событиях

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Финал Гран-при России по фигурному катанию: главное
Финал Гран-при России по фигурному катанию: главное

Новости и котировки букмекеров

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Последнее золото братьев Бё? Что важно знать о ЧМ-2025 по биатлону
Последнее золото братьев Бё? Что важно знать о ЧМ-2025 по биатлону

Последний такой турнир для Йоханнеса и Тарьея Бё

Аналитика

PARI: «Барселона» победит «Севилью» и подберется вплотную к «Реалу»
PARI: «Барселона» победит «Севилью» и подберется вплотную к «Реалу»

Чемпионская гонка в разгаре

Аналитика

«Астон Вилла» пройдет «Тоттенхэм» в Кубке Англии, считают аналитики PARI
«Астон Вилла» пройдет «Тоттенхэм» в Кубке Англии, считают аналитики PARI

Слишком яркая афиша для этой стадии?

Аналитика

Дэвис и Смолкин стали восьмыми: итоги дня на ЧЕ-2025
Дэвис и Смолкин стали восьмыми: итоги дня на ЧЕ-2025

Серебро в танцах на льду взяла бывшая россиянка Лопарёва

Аналитика

ЧЕ-2025 по фигурному катанию: что важно знать
ЧЕ-2025 по фигурному катанию: что важно знать

Без Хендрикс, но с Губановой, Дэвис и Смолкиным

Аналитика

Петросян и Дикиджи выиграли чемпионат России по фигурному катанию
Петросян и Дикиджи выиграли чемпионат России по фигурному катанию

Распределены два последних комплекта медалей

Аналитика

Степанова и Букин, Мишина и Галлямов защитили титулы чемпионов России
Степанова и Букин, Мишина и Галлямов защитили титулы чемпионов России

Разыграны первые комплекты медалей

Аналитика

Клиенты PARI: «Манчестер Сити» обыграет «Ювентус» в Лиге чемпионов
Клиенты PARI: «Манчестер Сити» обыграет «Ювентус» в Лиге чемпионов

Очень интригующая афиша

Аналитика

Боевое начало: итоги старта матча за звание чемпиона мира по шахматам
Боевое начало: итоги старта матча за звание чемпиона мира по шахматам

Подводим итоги первых шести партий

Аналитика

Новое

Голы «ПСВ» в матче с «Ювентусом» принесли клиенту PARI 15 000 000 рублей
Голы «ПСВ» в матче с «Ювентусом» принесли клиенту PARI 15 000 000 рублей

Один из самых крупных выигрышей в этом месяце

Аналитика

«Пари с Сергачевым». Звезда НХЛ поможет обустроить стадион в красноярском интернате
«Пари с Сергачевым». Звезда НХЛ поможет обустроить стадион в красноярском интернате

Проект «Пари с Сергачевым» действует в течение сезона НХЛ 2024/25

Аналитика

Клиенты PARI: «Реал Сосьедад» снова победит «Мидтьюланн» в Лиге Европы
Клиенты PARI: «Реал Сосьедад» снова победит «Мидтьюланн» в Лиге Европы

Самая крупная ставка — 200 000 рублей

Аналитика

Клиенты PARI: «Фенербахче» выбьет «Андерлехт» из Лиги Европы
Клиенты PARI: «Фенербахче» выбьет «Андерлехт» из Лиги Европы

Ставки на победу обоих коллективов принимаются по коэффициенту 2.60

Аналитика

Клиенты PARI: Де Минаур пройдет Рублева на Qatar Open 2025
Клиенты PARI: Де Минаур пройдет Рублева на Qatar Open 2025

Аналитики ожидают, что соперники сыграют минимум 23 гейма

Аналитика

Клиенты PARI ставят на Швентек в матче с Миррой Андреевой в Дубае
Клиенты PARI ставят на Швентек в матче с Миррой Андреевой в Дубае

Самая крупная ставка — 120 686 рублей

Аналитика

Сингл-микст, 20 февраля: прогноз и коэффициенты на ЧМ-2025 по биатлону
Сингл-микст, 20 февраля: прогноз и коэффициенты на ЧМ-2025 по биатлону

Букмекеры зря недооценивают норвежцев?

Аналитика

Финал Гран-при России по фигурному-катанию: национальный рекорд, автограф-сессии и проект «Добробаллы»
Финал Гран-при России по фигурному-катанию: национальный рекорд, автограф-сессии и проект «Добробаллы»

500 000 рублей направили в помощь подопечным местного фонда

Аналитика

«Пари и побеждай» поддержит ветеранов — участников фестиваля «Гонка Легкова — 2025»
«Пари и побеждай» поддержит ветеранов — участников фестиваля «Гонка Легкова — 2025»

Откроют лыжный уик-энд юные любители спорта

Аналитика

Мужская индивидуальная гонка, 19 февраля: прогноз и коэффициенты на ЧМ-2025 по биатлону
Мужская индивидуальная гонка, 19 февраля: прогноз и коэффициенты на ЧМ-2025 по биатлону

Хет-трик Йоханнеса Бё?

Аналитика

Есть ли у «Манчестер Сити» шансы на камбэк против «Реала»?
Есть ли у «Манчестер Сити» шансы на камбэк против «Реала»?

Валерий Карпин и Никита Ковальчук поделились мнениями

Аналитика

Клиенты PARI: PARIVISION победит BOOM на DreamLeague по Dota 2
Клиенты PARI: PARIVISION победит BOOM на DreamLeague по Dota 2

Самая крупная ставка — 200 000 рублей

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