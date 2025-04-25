Чемпионат мира по хоккею-2025: календарь, регламент, трансляции, котировки

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9 мая стартует чемпионат мира по хоккею с шайбой, который станет уже 88-м в истории. Матчи мирового первенства пройдут в Дании и Швеции - Хернинге и Стокгольме соответственно. Защищать чемпионский титул предстоит сборной Чехии, год назад переигравшей в финале швейцарцев. Финал состоится 25 мая в шведской столице. Рассказываем о формате, трансляциях, интересных котировках и прочих подробностях предстоящего турнира.
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На первой стадии турнира 16 сборных будут разбиты на две группы по восемь команда в каждой. В ходе группового этапа соперники сыграют по круговой системе (каждый с каждым). За победу в основное время начисляется 3 балла, за успех в в овертайме или серии буллитов - 2, за поражение в овертайме или серии буллитов - 1.
В плей-офф выходят по четыре лучшие сборные из каждой группы, образуя четвертьфинальные пары. Первая команда группы А встретится в первом кубковом раунде с четвертой из группы В, 2А - 3В, 3А - 2В, 4А - 1В.
Четыре полуфиналиста будут разбиты на пары по рейтингу, который зависит от занятого места на групповом этапе, количества набранных очков, разницы шайб, количества заброшенных шайб, посева перед стартом турнира. Команда с наивысшим рейтингом в полуфинале получит команду с самым низким показателем.
Матчи группы В пройдут в датском Хернинге. Команды группы А играют в Стокгольме. На шведской арене пройдут оба полуфинала и финал. Шведы уже в 12-й раз принимают мировое первенство, а датчане - во второй.
Группа А: Канада, Швеция, Финляндия, Словакия, Латвия, Австрия, Франция, Словения
Группа В: Чехия, США, Швейцария, Дания, Норвегия, Германия, Казахстан, Венгрия
Наша ледовая дружина, как и белорусская сборная, уже в четвертый раз подряд не сыграет на мировом первенстве. Такое решение приняла Международная федерация хоккея (ИИХФ), отстранившая две команды от участия в турнирах под своей эгидой.
Сделать ставку на победителя ЧМ-2025
Главным претендентом на победу в финале букмекеры называют сборную Канады, собравшую на турнир мощный состав. Поставить на «Кленовые листья» предлагается с коэффициентом 2.70. Следом идут шведы (4.00), а действующие чемпионы мира - чехи - в этом рейтинге занимают лишь четвертое место (8.00).
|Команда
Победа в турнире - да
Победа в турнире - нет
1-3 место - да
1-3 место - нет
|Канада
2.70
1.40
1.25
3.50
|Швеция
4.00
1.20
1.45
2.55
|США
6.50
1.08
1.75
1.95
|Чехия
8.00
1.05
2.40
1.50
|Швейцария
12.00
1.01
3.20
1.30
|Финляндия
12.00
1.01
3.50
1.25
В финале ЧМ-2024 сборная Чехии обыграла команду Швейцарии со счетом 2:0. Третье место год назад досталось шведам, выигравшим у канадцев (4:2).
Команды, занявшие последние места в своих группах, покидают элитный дивизион и в следующем году сыграют на мировом первенстве в группе А первого дивизиона. Место выбывших в вышке в 2026-м году займут команды Украины и Великобритании.
Трансляции ЧМ-2025 запланированы на сайте холдинга «МАТЧ!» и канале «МАТЧ! Игра».
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
На счету сборной Канады рекордные 28 побед. Еще канадцы 16 раз становились на мировых первенствах вторыми и 9 раз брали бронзу. Следом идет сборная СССР/России, у которой 27 побед на чемпионатах мира. Еще по 10 раз наша ледовая дружина поднималась на вторую и третью ступеньки пьедестала. Замыкает тройку лидеров сборная Чехословакии/Чехии - 13+13+22. Стоит отметить, что наша сборная участвовала в 63-х турнирах, канадцы - в 77-ми, а чехи - в 82-х.
Номинал сыгравших ставок на победу в турнире сборных Словении и Венгрии будет увеличен тысячекратно.
Если хотя бы одному голкиперу удастся записать на свой счет гол на турнире, сыграет ставка за 50.00.
Если на мировом первенстве хотя бы один игрок сможет оформить покер (4 гола в основное время матча), удачное пари будет рассчитано по кэфу 3.00.
Если хотя бы одной команде на турнире удастся забросить в основное время не меньше 15 шайб, то сыграет ставка с коэффициентом 12.00.
Если победитель одной из групп завершит первый этап со стопроцентным показателем (7 побед в основное время в 7 матчах), то номинал ставки на такой вариант будет увеличен десятикратно.
Если ни в одном матче на турнире не завершится нулевой ничьей (не меньше одного гола в основное время), сыграет ставка за 1.13.
Партнерский проект