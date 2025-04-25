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6 мая 14:53ГлавнаяАналитика

Чемпионат мира по хоккею-2025: календарь, регламент, трансляции, котировки

Смогут ли чехи защитить титул?
Руслан Ипполитов
Источник: официальный сайт ИИХФ
Источник: официальный сайт ИИХФ

9 мая стартует чемпионат мира по хоккею с шайбой, который станет уже 88-м в истории. Матчи мирового первенства пройдут в Дании и Швеции - Хернинге и Стокгольме соответственно. Защищать чемпионский титул предстоит сборной Чехии, год назад переигравшей в финале швейцарцев. Финал состоится 25 мая в шведской столице. Рассказываем о формате, трансляциях, интересных котировках и прочих подробностях предстоящего турнира.

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Формат

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На первой стадии турнира 16 сборных будут разбиты на две группы по восемь команда в каждой. В ходе группового этапа соперники сыграют по круговой системе (каждый с каждым). За победу в основное время начисляется 3 балла, за успех в в овертайме или серии буллитов - 2, за поражение в овертайме или серии буллитов - 1.

В плей-офф выходят по четыре лучшие сборные из каждой группы, образуя четвертьфинальные пары. Первая команда группы А встретится в первом кубковом раунде с четвертой из группы В, 2А - 3В, 3А - 2В, 4А - 1В.

Четыре полуфиналиста будут разбиты на пары по рейтингу, который зависит от занятого места на групповом этапе, количества набранных очков, разницы шайб, количества заброшенных шайб, посева перед стартом турнира. Команда с наивысшим рейтингом в полуфинале получит команду с самым низким показателем.

Где играют

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Матчи группы В пройдут в датском Хернинге. Команды группы А играют в Стокгольме. На шведской арене пройдут оба полуфинала и финал. Шведы уже в 12-й раз принимают мировое первенство, а датчане - во второй. 

Участники

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Группа А: Канада, Швеция, Финляндия, Словакия, Латвия, Австрия, Франция, Словения

Группа В: Чехия, США, Швейцария, Дания, Норвегия, Германия, Казахстан, Венгрия

Где сборная России?

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Наша ледовая дружина, как и белорусская сборная, уже в четвертый раз подряд не сыграет на мировом первенстве. Такое решение приняла Международная федерация хоккея (ИИХФ), отстранившая две команды от участия в турнирах под своей эгидой. 

Сделать ставку на победителя ЧМ-2025

Фавориты

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Главным претендентом на победу в финале букмекеры называют сборную Канады, собравшую на турнир мощный состав. Поставить на «Кленовые листья» предлагается с коэффициентом 2.70. Следом идут шведы (4.00), а действующие чемпионы мира - чехи - в этом рейтинге занимают лишь четвертое место (8.00).

Команда

Победа в турнире - да

Победа в турнире  - нет

1-3 место - да

1-3 место - нет

Канада

2.70

1.40

1.25

3.50

Швеция

4.00

1.20

1.45

2.55

США

6.50

1.08

1.75

1.95

Чехия

8.00

1.05

2.40

1.50

Швейцария

12.00

1.01

3.20

1.30

Финляндия

12.00

1.01

3.50

1.25

Кто действующий чемпион мира?

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В финале ЧМ-2024 сборная Чехии обыграла команду Швейцарии со счетом 2:0. Третье место год назад досталось шведам, выигравшим у канадцев (4:2).

Кто вылетает?

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Команды, занявшие последние места в своих группах, покидают элитный дивизион и в следующем году сыграют на мировом первенстве в группе А первого дивизиона. Место выбывших в вышке в 2026-м году займут команды Украины и Великобритании.

Где смотреть?

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Трансляции ЧМ-2025 запланированы на сайте холдинга «МАТЧ!» и канале «МАТЧ! Игра».

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Какая сборная чаще всего побеждала на чемпионатах мира?

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На счету сборной Канады рекордные 28 побед. Еще канадцы 16 раз становились на мировых первенствах вторыми и 9 раз брали бронзу. Следом идет сборная СССР/России, у которой 27 побед на чемпионатах мира. Еще по 10 раз наша ледовая дружина поднималась на вторую и третью ступеньки пьедестала. Замыкает тройку лидеров сборная Чехословакии/Чехии - 13+13+22. Стоит отметить, что наша сборная участвовала в 63-х турнирах, канадцы - в 77-ми, а чехи - в 82-х.

Интересные ставки

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Номинал сыгравших ставок на победу в турнире сборных Словении и Венгрии будет увеличен тысячекратно.

Если хотя бы одному голкиперу удастся записать на свой счет гол на турнире, сыграет ставка за 50.00.

Если на мировом первенстве хотя бы один игрок сможет оформить покер (4 гола в основное время матча), удачное пари будет рассчитано по кэфу 3.00.

Если хотя бы одной команде на турнире удастся забросить в основное время не меньше 15 шайб, то сыграет ставка с коэффициентом 12.00.

Если победитель одной из групп завершит первый этап со стопроцентным показателем (7 побед в основное время в 7 матчах), то номинал ставки на такой вариант будет увеличен десятикратно.

Если ни в одном матче на турнире не завершится нулевой ничьей (не меньше одного гола в основное время), сыграет ставка за 1.13

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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