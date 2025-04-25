Чемпионат мира по хоккею-2025: календарь, регламент, трансляции, котировки

На первой стадии турнира 16 сборных будут разбиты на две группы по восемь команда в каждой. В ходе группового этапа соперники сыграют по круговой системе (каждый с каждым). За победу в основное время начисляется 3 балла, за успех в в овертайме или серии буллитов - 2, за поражение в овертайме или серии буллитов - 1.

В плей-офф выходят по четыре лучшие сборные из каждой группы, образуя четвертьфинальные пары. Первая команда группы А встретится в первом кубковом раунде с четвертой из группы В, 2А - 3В, 3А - 2В, 4А - 1В.

Четыре полуфиналиста будут разбиты на пары по рейтингу, который зависит от занятого места на групповом этапе, количества набранных очков, разницы шайб, количества заброшенных шайб, посева перед стартом турнира. Команда с наивысшим рейтингом в полуфинале получит команду с самым низким показателем.