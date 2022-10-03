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3 октября 16:32ГлавнаяБаза знаний

Как скачать «Мелбет» на Андроид: инструкция по установке приложения на мобильный телефон

Пошаговая инструкция не оставит вопросов
Валентин Васильев

БК «Мелбет» – одна из крупнейших и самых надежных легальных букмекерских контор России. В 2022 году букмекер отметил 10-летний юбилей. Естественно, что за столь солидный срок компания разработала и неоднократно модернизировала весь свой интернет-инструментарий, включая мобильные приложения. В этом обзоре рассказываем, как скачать «Мелбет» на Андроид. 

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Скачать и установить мобильное приложение букмекерской конторы «Мелбет»

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Мобильный «Мелбет» на русском языке по своему функционалу и возможностям ни в чем не уступает официальному сайту букмекерской конторы, а в чем-то даже его превосходит. 

«Мелбет» предлагает клиентам функциональные и несложные мобильные приложения для самых популярных платформ – Андроид и iOS. В данном случае речь пойдет о первой из операционных систем. На всякий случай уточним: регистрация в легальных букмекерских компаниях разрешена с 18-летнего возраста. 

Как скачать «Мелбет» на Андроид

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Сейчас расскажем и покажем, как установить приложение «Мелбет» на андроид-смартфон (спойлер: это не трудно, но есть нюансы, которые стоит учесть).

Google Play

В официальном магазине контента Google Play бесполезно искать приложение «Мелбет» на телефон. Там вообще нет программ букмекеров, в том числе легальных. Это связано с политикой корпорации Google в отношении азартных игр. Поэтому букмекерские конторы на Андроид самостоятельно «продвигают» свой продукт в массы. Соответственно, скачать бесплатно «Мелбет» можно на официальном сайте компании. 

Apk-файл

Для начала разберемся, что же такое Apk-файл, ведь именно он будет загружен с сайта. APK (Android Package) – формат архивных файлов-приложений для Android и некоторых других операционных систем. Через этот-то загрузочный файл и производится установка приложения «Мелбет» на устройства с операционной системой Андроид. 

Как установить приложение на Андроид

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  1. Введите в браузере телефона melbet.ru. 
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  1. Проскрольте страницу до конца, и увидите внизу кнопку Google Play: нажмите на неё. 
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  1. Теперь сохраните APK-файл на устройство (разработчик уверяет, что софт абсолютно безопасен для телефона).
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  1. Найдите скачанный апк-файл в загрузках.
  2. Разрешите установку.
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  1. Откройте приложение.
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Какие могут быть ошибки в процессе скачивания и установки

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Возможные ошибки при установке Андроид приложения «Мелбет»: 

  • повреждение Apk-файла в процессе скачивания;
  • блокировка установки программы;
  • отсутствие соединения с интернетом.

Если что-то пошло не так, удостоверьтесь, что скачивание файлов из неизвестных источников на вашем смартфоне разрешено. Подсказка: можно скачать «Мелбет», после чего вернуть настройки к изначальному варианту. Иногда проблему решает повторная загрузка установочного файла.

Как сделать настройки приложения

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Сделать процесс игры максимально комфортным и оперативным помогут настройки приложения (расположены в главном меню внизу списка).

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Быстрая ставка

Для ускорения процесса игры букмекер предлагает опцию «Быстрая ставка». Чтобы каждый раз не вводить сумму ставки заново, игрок может просто зафиксировать стандартный размер пари (минимум 50 рублей).

Предпочтительные суммы

По сути это та же быстрая ставка, но с тремя приоритетными суммами пари. 

Calendar Reminder

Чтобы не пропустить интересующие матчи, игрок может добавить их в календарь приложения. В указанный срок на смартфон придет напоминалка о предстоящем событии. 

Подробный процесс регистрации в мобильном приложении 

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Вы уже проходили процедуру регистрации на официальном сайте или в мобильной версии «Мелбет»? Отлично. Делать это еще раз не нужно. Одна учетная запись действительна для всех ресурсов компании. 

Если же вы еще не зарегистрировались в букмекерской конторе, сделать это очень просто, в том числе и через приложение:

  1. Скачайте и установите мобильный «Мелбет» на телефон.
  2. Открыв приложение, вы увидите три кнопки: «Войти», «Регистрация», «Режим просмотра». Вам нужна вторая, зеленого цвета – нажмите на неё.
  3. Введите номер телефона – система запросит его первым делом. 
  4. Далее заполните все остальные пункты анкеты: дата рождения, e-mail и пароль.
  5. Подтвердите согласие на обработку персональных данных. 
  6. Введите код подтверждения из SMS.
Зарегистрироваться в БК Мелбет

Как выполнить вход в личный кабинет в приложении букмекера

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  1. Откройте приложение БК «Мелбет» на своем мобильном.
  2. Нажмите желтую кнопку «Войти». 
  3. Авторизуйтесь по e-mail или телефону, указанному при регистрации.

Если вдруг вы забыли пароль, система подскажет, как его легко восстановить.

Что можно делать в личном кабинете

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В личном кабинете приложения «Мелбет» для Андроид можно:

  • пополнить игровой баланс;
  • изучить историю собственных ставок;
  • посмотреть все совершенные транзакции;
  • ознакомиться с бонусной программой букмекера – акции «Мелбет» порадуют и новичка, и опытного беттора;
  • узнать результаты состоявшихся матчей;
  • заглянуть в календарь событий, а заодно выяснить, какие из них будут транслироваться в приложении;
  • связаться со службой поддержки;
  • прочитать правила букмекера; 
  • подобрать настройки под себя: язык, формат коэффициентов, быстрая ставка и т.д.;
  • настроить вход в приложение по отпечатку пальца.
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Ставки в мобильном приложении «Мелбет» 

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Все популярные лайв-матчи букмекер выносит на главную страницу приложения. Конкретные события ищите в разделах Live и «Линия». Чтобы заключить пари: 

  1. Выберите интересующий вид спорта и матч.
  2. Кликните на событие. Выбранный исход зафиксируется в билете на нижней панели экрана.
  3. Перейдите в билет и введите сумму пари.
  4. Нажмите кнопку «Сделать ставку». 
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Вывод и пополнение счета в приложении БК на Андроид

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Самый животрепещущий вопрос для успешного беттора: как получить свои денежки. Но прежде их надо завести на игровой счет и удачно поставить.

Перед первым пополнением депозита игроку придется пройти процедуру идентификации (сделать это можно по соответствующей кнопке в профиле). Чтобы пополнить баланс, нажмите иконку с плюсом рядом с игровым счетом.

Для пополнения счета и вывода средств букмекер предлагает стандартный набор платежных инструментов. Все они представлены в личном кабинете пользователя.

Банковские карты

Visa, Mastercard, Мир, SberPay

Электронные кошельки
ЮMoney

Мобильные платежи
Мегафон, Билайн, МТС, Tele2

Чем отличается мобильное приложение от мобильной версии сайта

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Чем отличается мобильное приложение от мобильной версии сайта
ФункцииАндроид-приложениеМобильная версия
Избранное/календарь+-
Push-уведомления+-
Вход в аккаунт по отпечатку пальца+-

Плюсы и минусы приложения «Мелбет» на Андроид 

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Плюсы и минусы приложения «Мелбет» на Андроид 
ПлюсыМинусы
Приятный дизайнОтсутствие раздела статистики
Понятный интерфейсНевозможность просмотра двух трансляций одновременно
Видеотрансляции 
Дополнительные настройки 
Финансовые ставки 
Специальные бонусы 

Заключение

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В линейке беттинговых мобильных приложений «Мелбет» – один из фаворитов. У программы симпатичный дизайн и понятный даже новичку интерфейс. При всей его многофункциональности, мобильный «Мелбет» отличает высокая скорость работы. Пользователям приложения букмекер периодически предлагает специальные акции и бонусы.

Часто задаваемые вопросы

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Как обновить приложение «Мелбет» до последней версии?

Чтобы приложение не лагало, его желательно периодически обновлять. Для этого достаточно еще раз скачать apk-файл «Мелбет» и переустановить программу.

Где можно скачать последнюю версию «Мелбет»?

На официальном сайте букмекера для десктопа и его мобильной версии.

Почему постоянно лагает и выкидывает из приложения «Мелбет»?

Возможно, версия ПО устарела и требует обновления. 

Можно ли связаться со службой поддержки в мобильном приложении?

Да, конечно. В меню приложения для этого есть специальная кнопка «Позвони нам». Звонок можно совершить как по обычному мобильному телефону, так и по Viber. Онлайн-чат в приложении отсутствует.

Ранее по теме:Экспресс в «Мелбет» – что это такое и как его поставить

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