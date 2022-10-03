Как скачать «Мелбет» на Андроид: инструкция по установке приложения на мобильный телефон

Партнерский проект
БК «Мелбет» – одна из крупнейших и самых надежных легальных букмекерских контор России. В 2022 году букмекер отметил 10-летний юбилей. Естественно, что за столь солидный срок компания разработала и неоднократно модернизировала весь свой интернет-инструментарий, включая мобильные приложения. В этом обзоре рассказываем, как скачать «Мелбет» на Андроид.
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Мобильный «Мелбет» на русском языке по своему функционалу и возможностям ни в чем не уступает официальному сайту букмекерской конторы, а в чем-то даже его превосходит.
«Мелбет» предлагает клиентам функциональные и несложные мобильные приложения для самых популярных платформ – Андроид и iOS. В данном случае речь пойдет о первой из операционных систем. На всякий случай уточним: регистрация в легальных букмекерских компаниях разрешена с 18-летнего возраста.
Сейчас расскажем и покажем, как установить приложение «Мелбет» на андроид-смартфон (спойлер: это не трудно, но есть нюансы, которые стоит учесть).
В официальном магазине контента Google Play бесполезно искать приложение «Мелбет» на телефон. Там вообще нет программ букмекеров, в том числе легальных. Это связано с политикой корпорации Google в отношении азартных игр. Поэтому букмекерские конторы на Андроид самостоятельно «продвигают» свой продукт в массы. Соответственно, скачать бесплатно «Мелбет» можно на официальном сайте компании.
Для начала разберемся, что же такое Apk-файл, ведь именно он будет загружен с сайта. APK (Android Package) – формат архивных файлов-приложений для Android и некоторых других операционных систем. Через этот-то загрузочный файл и производится установка приложения «Мелбет» на устройства с операционной системой Андроид.
Возможные ошибки при установке Андроид приложения «Мелбет»:
Если что-то пошло не так, удостоверьтесь, что скачивание файлов из неизвестных источников на вашем смартфоне разрешено. Подсказка: можно скачать «Мелбет», после чего вернуть настройки к изначальному варианту. Иногда проблему решает повторная загрузка установочного файла.
Сделать процесс игры максимально комфортным и оперативным помогут настройки приложения (расположены в главном меню внизу списка).
Для ускорения процесса игры букмекер предлагает опцию «Быстрая ставка». Чтобы каждый раз не вводить сумму ставки заново, игрок может просто зафиксировать стандартный размер пари (минимум 50 рублей).
По сути это та же быстрая ставка, но с тремя приоритетными суммами пари.
Чтобы не пропустить интересующие матчи, игрок может добавить их в календарь приложения. В указанный срок на смартфон придет напоминалка о предстоящем событии.
Вы уже проходили процедуру регистрации на официальном сайте или в мобильной версии «Мелбет»? Отлично. Делать это еще раз не нужно. Одна учетная запись действительна для всех ресурсов компании.
Если же вы еще не зарегистрировались в букмекерской конторе, сделать это очень просто, в том числе и через приложение:
Зарегистрироваться в БК Мелбет
Если вдруг вы забыли пароль, система подскажет, как его легко восстановить.
В личном кабинете приложения «Мелбет» для Андроид можно:
Все популярные лайв-матчи букмекер выносит на главную страницу приложения. Конкретные события ищите в разделах Live и «Линия». Чтобы заключить пари:
Самый животрепещущий вопрос для успешного беттора: как получить свои денежки. Но прежде их надо завести на игровой счет и удачно поставить.
Перед первым пополнением депозита игроку придется пройти процедуру идентификации (сделать это можно по соответствующей кнопке в профиле). Чтобы пополнить баланс, нажмите иконку с плюсом рядом с игровым счетом.
Для пополнения счета и вывода средств букмекер предлагает стандартный набор платежных инструментов. Все они представлены в личном кабинете пользователя.
Банковские карты
Visa, Mastercard, Мир, SberPay
Электронные кошельки
ЮMoney
Мобильные платежи
Мегафон, Билайн, МТС, Tele2
|Чем отличается мобильное приложение от мобильной версии сайта
|Функции
|Андроид-приложение
|Мобильная версия
|Избранное/календарь
|+
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|Push-уведомления
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|Вход в аккаунт по отпечатку пальца
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|Плюсы и минусы приложения «Мелбет» на Андроид
|Плюсы
|Минусы
|Приятный дизайн
|Отсутствие раздела статистики
|Понятный интерфейс
|Невозможность просмотра двух трансляций одновременно
|Видеотрансляции
|Дополнительные настройки
|Финансовые ставки
|Специальные бонусы
В линейке беттинговых мобильных приложений «Мелбет» – один из фаворитов. У программы симпатичный дизайн и понятный даже новичку интерфейс. При всей его многофункциональности, мобильный «Мелбет» отличает высокая скорость работы. Пользователям приложения букмекер периодически предлагает специальные акции и бонусы.
Чтобы приложение не лагало, его желательно периодически обновлять. Для этого достаточно еще раз скачать apk-файл «Мелбет» и переустановить программу.
На официальном сайте букмекера для десктопа и его мобильной версии.
Возможно, версия ПО устарела и требует обновления.
Да, конечно. В меню приложения для этого есть специальная кнопка «Позвони нам». Звонок можно совершить как по обычному мобильному телефону, так и по Viber. Онлайн-чат в приложении отсутствует.
Партнерский проект