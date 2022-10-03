Как скачать «Мелбет» на Андроид: инструкция по установке приложения на мобильный телефон

Сейчас расскажем и покажем, как установить приложение «Мелбет» на андроид-смартфон (спойлер: это не трудно, но есть нюансы, которые стоит учесть).

Google Play

В официальном магазине контента Google Play бесполезно искать приложение «Мелбет» на телефон. Там вообще нет программ букмекеров, в том числе легальных. Это связано с политикой корпорации Google в отношении азартных игр. Поэтому букмекерские конторы на Андроид самостоятельно «продвигают» свой продукт в массы. Соответственно, скачать бесплатно «Мелбет» можно на официальном сайте компании.

Apk-файл

Для начала разберемся, что же такое Apk-файл, ведь именно он будет загружен с сайта. APK (Android Package) – формат архивных файлов-приложений для Android и некоторых других операционных систем. Через этот-то загрузочный файл и производится установка приложения «Мелбет» на устройства с операционной системой Андроид.