Бонус «Мелбет»: до 101 000 рублей всем новым игрокам

Партнерский проект
Букмекерская контора «Мелбет» предлагает новым игрокам с совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и «Ведомости.Спорт» эксклюзивный бонус - до 101 000 ₽ за первое пополнение депозита.
Размер приветственного бонуса у «Мелбет», как и у большинства букмекерских контор, эквивалентен сумме первого депозита. Чтобы получить дополнительные средства на ставки, беттору необходимо зарегистрироваться на официальном сайте или в мобильном приложении букмекера и пополнить свой игровой счет не менее чем на 1000 рублей. После этого на бонусный счет игрока поступит сумма, равная депозиту (не более 101 тысячи рублей).
Отыграть бонус следует в течение пяти дней после получения экспресс-ставками минимум из трех событий с коэффициентом от 1,60 и выше на каждое событие в 25-кратном размере. Исходы должны отличаться и быть из разных спортивных дисциплин.
В случае успешного выполнения условий акции сумма бонуса поступит на основной счет.
+ Увеличенный размер бонуса.
- Непростые правила отыгрыша бонуса.
Приветственный бонус от «Мелбет» - один из крупнейших на рынке легальных букмекеров. Предложение БК наверняка будет интересно активным и успешным бетторам. Но имейте в виду: срок действия бонуса ограничен пятью днями, поэтому придется постараться, чтобы его отыграть в соответствии с условиями акции.
Партнерский проект