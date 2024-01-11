Бонус «Мелбет»: до 101 000 рублей всем новым игрокам

Размер приветственного бонуса у «Мелбет», как и у большинства букмекерских контор, эквивалентен сумме первого депозита. Чтобы получить дополнительные средства на ставки, беттору необходимо зарегистрироваться на официальном сайте или в мобильном приложении букмекера и пополнить свой игровой счет не менее чем на 1000 рублей. После этого на бонусный счет игрока поступит сумма, равная депозиту (не более 101 тысячи рублей).

Отыграть бонус следует в течение пяти дней после получения экспресс-ставками минимум из трех событий с коэффициентом от 1,60 и выше на каждое событие в 25-кратном размере. Исходы должны отличаться и быть из разных спортивных дисциплин.

В случае успешного выполнения условий акции сумма бонуса поступит на основной счет.