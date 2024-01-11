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11 января 14:48ГлавнаяБонусы
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Бонус «Мелбет»: до 101 000 рублей всем новым игрокам

Эксклюзивное предложение
Валентин Васильев
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Букмекерская контора «Мелбет» предлагает новым игрокам с совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и «Ведомости.Спорт» эксклюзивный бонус - до 101 000 ₽ за первое пополнение депозита. 

Как получить бонус?

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Размер приветственного бонуса у «Мелбет», как и у большинства букмекерских контор, эквивалентен сумме первого депозита. Чтобы получить дополнительные средства на ставки, беттору необходимо зарегистрироваться на официальном сайте или в мобильном приложении букмекера и пополнить свой игровой счет не менее чем на 1000 рублей. После этого на бонусный счет игрока поступит сумма, равная депозиту (не более 101 тысячи рублей).

Отыграть бонус следует в течение пяти дней после получения экспресс-ставками минимум из трех событий с коэффициентом от 1,60 и выше на каждое событие в 25-кратном размере. Исходы должны отличаться и быть из разных спортивных дисциплин. 

В случае успешного выполнения условий акции сумма бонуса поступит на основной счет. 

Плюсы и минусы

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+ Увеличенный размер бонуса.

- Непростые правила отыгрыша бонуса.

Заключение 

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Приветственный бонус от «Мелбет» - один из крупнейших на рынке легальных букмекеров. Предложение БК наверняка будет интересно активным и успешным бетторам. Но имейте в виду: срок действия бонуса ограничен пятью днями, поэтому придется постараться, чтобы его отыграть в соответствии с условиями акции. 

Обзор букмекерской конторы «Мелбет»

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Рейтинг букмекеров

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Рейтинг букмекеров