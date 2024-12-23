Бонус «Марафон»: до 25 000 ₽ по промокоду DEP25000

Партнерский проект
БК «Марафон» дарит новым клиентам приветственный бонус за регистрацию с промокодом DEP25000 и пополнение игрового счета. Размер фрибета может достигать 25000 рублей.
2. После запуска программы пройдите процедуру регистрации. Система попросит вас ввести корректный номер телефона, дату рождения (регистрация доступна только лицам, достигшим 18-летия), адрес электронной почты и пароль.
3. Нажмите на кнопку «Бонус до 25 000 ₽ за первое пополнение».
4. Завершите регистрацию и пополните игровой счет на сумму желаемого бонуса (не менее 500 рублей), применив промокод DEP25000.
5. В течение двух недель после начисления бонуса заключайте лайв-ставки с коэффициентом не ниже 1.50.
После выполнения всех вышеуказанных условий букмекер начислит игроку бонус, равный размеру первого депозита (но не более 25 000 рублей).
Использовать фрибет можно для лайв-ставок на все спортивные события с коэффициентом от 1.50 и выше. Бонус следует отыграть в 10-кратном размере в течением двух недель после начисления. В противном случае спустя две недели фрибет будет аннулирован.
На российском беттинговом рынке хватает предложений для новых игроков. Мы выбрали несколько самых интересных приветственных бонусов:
|Букмекер
|Бонус
|Условия получения
|Условия отыгрыша
|PARI
|5 фрибетов по 1 000 рублей
|Регистрация, верификация и депозит на сумму от 1000 рублей в течение 5 дней
|Ставка с использованием фрибета в течение 5 дней с момента его получения
|Winline
|до 3 000 рублей
|Регистрация и верификация
|Ставка с использованием фрибета в течение 30 дней с момента его получения на событие с коэффициентом от 1,30 до 2,50
|FONBET
|до 15 000 рублей
|Регистрация, верификация и депозиты. Первый фрибет в 500 рублей доступен после ставок на 5 000 рублей. Максимальное число фрибетов — 30
|Ставка с использованием фрибета в течение 7 дней с момента его получения на событие с коэффициентом до 3,00
+ Возможность приумножить свой игровой банк за счет промокода.
+ Понятные условия акции.
- Непростые условия отыгрыша: вейджер х10, 14 дней, только лайв-ставки.
Букмекерская компания "Марафон" предоставляет достаточно крупный приветственный бонус за регистрацию и пополнение депозита с промокодом. Тем не менее, для получения фрибета необходимо внести депозит, а также выполнить ряд непростых условий, связанных со ставками.
Также советуем обратить внимание на следующие актуальные бонусы «Марафон»:
Да, такое предложение в акционном ассортименте букмекера присутствует. При активации кода RBMAX Марафон премирует игрока одной тысячей рублей.
На данный момент у букмекерской компании «Марафон» есть классический приветственный бонус, благодаря которому можно получить до 15 000 рублей.
Да, «Марафон» — легальная компания на российском беттинговом рынке.
Обычно букмекер указывает актуальный код на промо-страницах действующих акций. Кроме того, найти заветную комбинацию символов, обещающую дополнительные выгоды, можно на независимом беттинговом портале «Рейтинг Букмекеров», а также в соответствующем разделе нашего проекта.
ОБЗОР БУКМЕКЕРСКОЙ КОНТОРЫ «МАРАФОН»
Данная акция действует с 12:00 МСК 10.10.2024 до 23:59 МСК 31.05.2025.
Для участия в акции Участник должен быть зарегистрирован и идентифицирован на сайте marathonbet.ru.
Участник должен выполнить следующие квалифицирующие действия:
В период с 12:00 МСК 10.10.2024 до 23:59 МСК 31.05.2025 сделать первое пополнение счёта от 500 ₽ c использованием промокода DEP25000
При получении запроса от БК «Марафон» пройти верификацию и подтвердить свою личность.
После получения бонуса заключить любые live-пари с коэффициентом от 1.50, рассчитанные в течение 14 дней после пополнения счёта с использованием промокода DEP25000
Сумма квалифицирующих live-пари должна быть в пять раз больше суммы Вашего пополнения счёта и бонуса.
Например:
Если Участник сделает первое пополнение счёта на сумму 1000 ₽, то на бонусный баланс будет добавлено 1000 ₽ (100% от суммы первого пополнения счёта). Для перевода средств с бонусного на основной баланс необходимо заключить квалифицирующие live-пари на сумму не менее 10 000 ₽.
Если Участник сделает первое пополнение счёта на сумму 25 000 ₽ и более, то на бонусный баланс будет добавлена максимально допустимая сумма 25 000 ₽ (100% от суммы первого пополнения счёта, но не более 25 000 ₽). Для перевода средств с бонусного на основной баланс необходимо заключить квалифицирующие live-пари на сумму не менее 250 000 ₽.
После необходимого отыгрыша* выигрыш от участия в пари на бонусные средства с бонусного баланса будет переведен на основной баланс в течение 48 часов с момента отыгрыша. Переведенные денежные средства предоставляются исключительно для участия в пари. Выигрыш в пари на переведенные средства выплачивается (выводится с игрового счёта) в общем порядке.
Средства с бонусного баланса доступны для заключения пари и учитываются в необходимом обороте при отыгрыше* бонуса. Данные средства используются для заключения пари в случае нехватки средств на основном балансе.
Выплата по пари, заключенным на бонусные средства, будет производиться на бонусный баланс.
Если на момент завершения отыгрыша* сумма средств на бонусном балансе превысит 25 000 ₽, то на основной баланс будет переведено не более 25 000 ₽.
До завершения отыгрыша* вывод средств аннулирует бонус, если после вывода на основном балансе останется меньше суммы первого пополнения счёта.
Только live-пари с коэффициентом от 1.50 являются квалифицирующими в данной акции.
Выиграет live-пари или проиграет, его сумма будет учитываться в общей сумме Ваших квалифицирующих пари в данной акции.
Live-пари - пари, заключенное на событие, происходящее в реальном времени - в момент принятия Вашего купона, вне зависимости от раздела расположения данного события на сайте.
Если в течение 14 дней Вы не заключите пари на необходимую сумму, бонус будет аннулирован.
Мы можем попросить Вас верифицировать Ваш игровой счет в любой момент в период проведения данной акции. В таком случае перевод средств с бонусного баланса на основной счет не будет произведен до успешной верификации Вашего счёта, и сроки перевода средств могут быть продлены.
Пари с использованием бесплатных пари, опций «Досрочная выплата» и «Редактировать пари» не учитываются в качестве квалифицирующих в данной акции.
Аннулированные пари не являются квалифицирующими для участия в данной акции.
БК «Марафон» проверяет данные о транзакциях и посещениях сайта по любой причине. Любые нарушения либо попытка нарушений Правил, принятых пользователем в момент регистрации счёта в БК «Марафон», нарушения честности игры, включая применение стратегий, которые БК «Марафон», по собственному усмотрению, считает нечестными, а также попытка злоупотребления бонусной акцией могут привести к запрету участия в бонусной программе и аннулированию бонуса.
* Отыгрыш – дополнительное условие Организатора акции, требующее от Участника заключить пари на сумму, которая меньше, равна или превышает сумму пополнения счёта либо зачисленного вознаграждения (бонуса или бесплатного пари), с целью получения доступа к вознаграждению Участника в зависимости от условий акции.
Партнерский проект