Бонус «Марафон»: до 25 000 ₽ по промокоду DEP25000

Данная акция действует с 12:00 МСК 10.10.2024 до 23:59 МСК 31.05.2025.

Для участия в акции Участник должен быть зарегистрирован и идентифицирован на сайте marathonbet.ru.

Участник должен выполнить следующие квалифицирующие действия:

В период с 12:00 МСК 10.10.2024 до 23:59 МСК 31.05.2025 сделать первое пополнение счёта от 500 ₽ c использованием промокода DEP25000

При получении запроса от БК «Марафон» пройти верификацию и подтвердить свою личность.

После получения бонуса заключить любые live-пари с коэффициентом от 1.50, рассчитанные в течение 14 дней после пополнения счёта с использованием промокода DEP25000

Сумма квалифицирующих live-пари должна быть в пять раз больше суммы Вашего пополнения счёта и бонуса.

Например:

Если Участник сделает первое пополнение счёта на сумму 1000 ₽, то на бонусный баланс будет добавлено 1000 ₽ (100% от суммы первого пополнения счёта). Для перевода средств с бонусного на основной баланс необходимо заключить квалифицирующие live-пари на сумму не менее 10 000 ₽.

Если Участник сделает первое пополнение счёта на сумму 25 000 ₽ и более, то на бонусный баланс будет добавлена максимально допустимая сумма 25 000 ₽ (100% от суммы первого пополнения счёта, но не более 25 000 ₽). Для перевода средств с бонусного на основной баланс необходимо заключить квалифицирующие live-пари на сумму не менее 250 000 ₽.

После необходимого отыгрыша* выигрыш от участия в пари на бонусные средства с бонусного баланса будет переведен на основной баланс в течение 48 часов с момента отыгрыша. Переведенные денежные средства предоставляются исключительно для участия в пари. Выигрыш в пари на переведенные средства выплачивается (выводится с игрового счёта) в общем порядке.

Средства с бонусного баланса доступны для заключения пари и учитываются в необходимом обороте при отыгрыше* бонуса. Данные средства используются для заключения пари в случае нехватки средств на основном балансе.

Выплата по пари, заключенным на бонусные средства, будет производиться на бонусный баланс.

Если на момент завершения отыгрыша* сумма средств на бонусном балансе превысит 25 000 ₽, то на основной баланс будет переведено не более 25 000 ₽.

До завершения отыгрыша* вывод средств аннулирует бонус, если после вывода на основном балансе останется меньше суммы первого пополнения счёта.

Только live-пари с коэффициентом от 1.50 являются квалифицирующими в данной акции.

Выиграет live-пари или проиграет, его сумма будет учитываться в общей сумме Ваших квалифицирующих пари в данной акции.

Live-пари - пари, заключенное на событие, происходящее в реальном времени - в момент принятия Вашего купона, вне зависимости от раздела расположения данного события на сайте.

Если в течение 14 дней Вы не заключите пари на необходимую сумму, бонус будет аннулирован.

Мы можем попросить Вас верифицировать Ваш игровой счет в любой момент в период проведения данной акции. В таком случае перевод средств с бонусного баланса на основной счет не будет произведен до успешной верификации Вашего счёта, и сроки перевода средств могут быть продлены.

Пари с использованием бесплатных пари, опций «Досрочная выплата» и «Редактировать пари» не учитываются в качестве квалифицирующих в данной акции.

Аннулированные пари не являются квалифицирующими для участия в данной акции.

БК «Марафон» проверяет данные о транзакциях и посещениях сайта по любой причине. Любые нарушения либо попытка нарушений Правил, принятых пользователем в момент регистрации счёта в БК «Марафон», нарушения честности игры, включая применение стратегий, которые БК «Марафон», по собственному усмотрению, считает нечестными, а также попытка злоупотребления бонусной акцией могут привести к запрету участия в бонусной программе и аннулированию бонуса.

* Отыгрыш – дополнительное условие Организатора акции, требующее от Участника заключить пари на сумму, которая меньше, равна или превышает сумму пополнения счёта либо зачисленного вознаграждения (бонуса или бесплатного пари), с целью получения доступа к вознаграждению Участника в зависимости от условий акции.