Бонус для новых игроков: до 5 000 рублей от PARI

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Организатор Акции – ООО «БК «ПАРИ» (далее – Организатор).

1.2. Адрес места нахождения Организатора: 142214, Московская область, г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 147, строение 1, этаж 2, помещение 1.

1.3. Интернет-сайт Организатора Акции: https://www.pari.ru/.

1.4. Адрес страницы Акции на интернет-сайте Организатора — https://www.pari.ru/pages/welcome_2025\

1.5. Настоящая Акция не является лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». Акция не является лотереей. Подарочный фонд Акции формируется Организатором Акции, а не ее Участниками.

1.6. Организатор Акции оставляет за собой право в течение периода проведения Акции вносить изменения в Условиях настоящей Акции. При этом информацию о любых изменениях Условий настоящей Акции, можно узнать на Сайте Акции https://www.pari.ru/pages/welcome_2025.

1.7. Акция направлена на популяризацию спорта в Российской Федерации.

1.8. «Фрибет» — сумма, доступная для заключения пари. В случае выигрыша пари, размещенного посредством Фрибета, Участник Акции получает только сумму выигрыша (без суммы Фрибета). Фрибет не является интерактивной ставкой, средством платежа, каким-либо видом валюты, электронных денежных средств и не может расцениваться в качестве таковых.

1.9. «Акционное пари» — пари типа «Ординар» или пари типа «Экспресс».

1.10. «Акционный баннер» — это визуальный рекламно-информационный материал на сайте или в приложении Организатора, содержащий условия акционного предложения «Пять фрибетов по 1000 бонусных рублей», который появляется после выполнения условий описанных в п. 4.1, п.п. 4.2.1.

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

2.1. Сроки проведения Акции — с 17 декабря 2024 года по 17 декабря 2025 года включительно.

2.2. Изменение сроков проведения Акции возможно по усмотрению Организатора с информированием о таких изменениях осуществляется на интернет-сайте Организатора https://www.pari.ru/pages/welcome_2025

2.3. Сроки, указанные в настоящих Условиях:

2.3.1. и определенные календарными датами, истекают в 23:59 минут по московскому времени последнего дня каждого из сроков.

2.3.2. и определенные количеством календарных дней, рассчитываются как: 1 календарный день равен 24 астрономическим часам.

3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ

3.1. Участником Акции может являться физическое лицо, достигшее возраста 18 лет и являющееся гражданином РФ, не лишенное в установленном законодательством порядке дееспособности, не ограниченное в дееспособности, не отбывающее наказание в исправительных учреждениях.

3.2. Для участия в Акции всем потенциальным участникам необходимо зайти на интернет-сайт Организатора — https://www.pari.ru/, либо в официальные приложения Организатора для мобильных устройств для операционных систем iOS и Android, пройти процедуру регистрации и идентификации на официальном сайте Организатора, либо в официальных приложениях Организатора для мобильных устройств для операционных систем iOS и Android в соответствии с условиями и порядком, размещенными на интернет-сайте https://www.pari.ru/.

3.3. Участники, которые не предоставили документы, необходимые для прохождения процедуры регистрации и идентификации, к участию в Акции не допускаются.

3.4. К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора, представители и члены семей сотрудников и представителей Организатора, сотрудники организаций и индивидуальных предпринимателей и сотрудники иных юридических лиц, участвующих в подготовке и проведении Акции.

3.5. Предоставляя информацию о себе в соответствии с формой регистрации, участник подтверждает достоверность и актуальность предоставляемой информации, а также выражает свое согласие на обработку Организатором его персональных данных и соглашается со всеми Условиями проведения Акции.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

4.1. В период проведения Акции потенциальному участнику необходимо пройти процедуру регистрации и идентификации на официальном сайте Организатора либо в официальных приложениях Организатора для мобильных устройств для операционных систем iOS и Android, в соответствии с условиями и порядком, размещенными на интернет-сайте https://www.pari.ru/. Один Участник может зарегистрировать не более 1 (одной) учетной записи.

4.1.1. Воспользоваться предложением можно 1 (один) раз, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента регистрации.

4.2. В период проведения настоящей Акции для получения Участником Акции на игровой счет пяти фрибетов в размере 1000 (одна тысяча) бонусных рублей (каждый) (далее — «Фрибет») Участнику Акции необходимо выполнить все условия настоящей Акции после появления акционного баннера:

4.2.1. Зарегистрируйся на сайте https://www.pari.ru/ в период проведения акции.

4.2.2. Пополнить свой игровой счет (внести депозит) единым платежом на сумму от 1000 рублей в течение 5 (пяти) календарных дней с момента регистрации. После выполнения данного условия участнику Акции будет начислен фрибет в размере 1000 (одна тысяча) бонусных рублей, в течение 48 часов.

4.2.3. Выполнить условия оборота по заключению и расчету пари поэтапно:

4.2.3.1. Первый этап: оборот по заключению на сумму от 2000 рублей в течение пяти (5) календарных дней с момента появления шкалы прогресса в личном кабинете. После выполнения условия участнику Акции будет начислен Фрибет в размере 1000 (одна тысяча) бонусных рублей в течение 48 часов.

4.2.3.2. Второй этап: после успешного прохождения первого этапа , участник допускается к настоящему этапу, в котором необходимо совершить оборот по заключению пари на сумму от 3000 рублей в течение пяти (5) календарных дней с момента открытия второго этапа. После выполнения условия участнику Акции будет начислен Фрибет в размере 1000 (одна тысяча) бонусных рублей в течение 48 часов.

4.2.3.3. Третий этап: после прохождения второго этапа, участник допускается к настоящему этапу, в котором необходимо совершить оборот по заключению на сумму от 4000 рублей в течение пяти (5) календарных дней с момента открытия третьего этапа. После выполнения условия участнику Акции будет начислен Фрибет в размере 1000 (одна тысяча) бонусных рублей в течение 48 часов.

4.2.3.4. Четвертый этап: после прохождения третьего этапа, участник допускается к настоящему этапу, в котором необходимо совершить оборот по заключению на сумму от 5000 рублей в течение пяти (5) календарных дней с момента открытия четвертого этапа. После выполнения условия участнику Акции будет начислен Фрибет в размере 1000 (одна тысяча) бонусных рублей в течение 48 часов.

*Все заключенные пари в рамках настоящей Акции считаются прошедшими оборот в случае и после их расчета. Функция «Выкуп пари» в акции не участвует.

4.3. Срок действия Фрибета — 3 (три) дня с момента его получения.

4.4. В Акции не принимают участия:

4.4.1. пари, рассчитанные по услуге «Продажа пари» (досрочная выплата);

4.4.2. пари типа «Система»;

4.4.3. пари, заключенные в разделе «Игры 24/7»;

4.4.4. пари, рассчитанные с коэффициентом менее 1.01;

4.4.5. пари, заключенные посредством размещения Беспроигрышного пари;

4.4.6. пари, заключенные посредством размещения Фрибета.

4.5. В течение 72 часов после расчета пари, заключенного посредством заключения пари на спортивные события с использованием Фрибета, на игровой счет Участника Акции будет начислена выплата по Фрибету.

4.6. В случае, если сумма выплаты меньше суммы пари или пари рассчитано с коэффициентом 1.00, выплата по Фрибету не начисляется, возврат суммы Фрибета на бонусный счет не осуществляется.

4.7. В случае, если Участник Акции после получения Фрибета не использовал его в течение срока действия Фрибета, сумма Фрибета автоматически списывается с бонусного счета Участника.

4.8. Максимальная сумма Фрибетов по Акции к возможному получению Участником — 5000 (пять тысяч) бонусных рублей.

4.9. Сумма Фрибета размещается посредством одного пари.

4.10. Организатор оставляет за собой право аннулировать Фрибет и отказать Участнику Акции в его предоставлении без объяснения причин в случае, если в отношении Участника Акции возникнут подозрения в нарушении «принципа честной игры» или применении стратегий, которые, по мнению Организатора, направлены на получение несправедливого преимущества Участника Акции перед Организатором либо другими Участниками Акции. В спорных ситуациях решение уполномоченных представителей Организатора является окончательным. Участник Акции вправе оспорить такое решение в соответствии с Правилами азартных игр Организатора.

4.11. В настоящей Акции можно принять участие только один раз.

4.12. Настоящая Акция несовместима с акциями, требующими активации промокода в процессе регистрации; при активации промокода в процессе регистрации Участнику предоставляется акция, которая соответствует активированному промокоду и в этом случае акция «Пять фрибетов по 1000 рублей» не предоставляется.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА И УЧАСТНИКОВ АКЦИИ

5.1. Организатор обязан обеспечить Условия проведения Акции.

5.2. Участник имеет право на получение информации об Акции в объеме и порядке, указанном в настоящих Условиях.

5.3. Участник обязан до участия в Акции внимательно ознакомиться с текстом настоящих Условий.

5.4. Участник обязан соблюдать Условия настоящей Акции.

6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Организатор имеет право не допускать к участию в Акции/ аннулировать предложение при обнаружении признаков мошенничества или злоупотребления при участии в Акции.

6.2. Акция также может быть прекращена / отменена по инициативе Организатора без объяснения причин.

6.3. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, а также результаты проведения Акции считаются окончательными и распространяются на всех участников Акции.