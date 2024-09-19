Бонус для новых игроков: до 5 000 рублей от PARI

Партнерский проект
Букмекерская компания PARI предлагает новым пользователем бонусную программу, в рамках которой можно получить пять фрибетов по 1 000 рублей.
При выполнении указанного алгоритма на ваш счет поступит фрибет в размере 1 000 рублей. Когда используете его, в личном кабинете должен появиться специальный акционный баннер. После этого можно переходить к следующему этапу акции.
Заключив в течение пяти дней одно или несколько пари на общую сумму не менее 5 000 рублей, вы получите еще один фрибет на 1 000 рублей. Аналогичную процедуру можно повторить еще максимум три раза.
Таким образом, общая сумма бонусов в рамках этой приветственной программы равна 5 000 рублей.
Фрибет актуален три дня. Его можно использовать для ставки на любое событие с любым коэффициентом.
Приветственные фрибеты — базовое предложение от большинства букмекеров. На российском беттинговом рынке есть ряд разнообразных бонусов за регистрацию.
|Букмекер
|Бонус
|Условия получения
|Условия отыгрыша
|Winline
|до 3 000 рублей
|Регистрация и верификация
|Ставка с использованием фрибета в течение 30 дней с момента его получения на событие с коэффициентом от 1,30 до 2,50
|FONBET
|до 15 000 рублей
|Регистрация, верификация и депозиты. Первый фрибет в 500 рублей доступен после ставок на 5 000 рублей. Максимальное число фрибетов — 30
|Ставка с использованием фрибета в течение 7 дней с момента его получения на событие с коэффициентом до 3,00
+ Возможность получить до пяти фрибетов
+ Отсутствие условий по отыгрышу бонуса
- Предложение актуально только для новых клиентов компании
- Короткий срок действия бонусов - три дня
- Относительно высокие финансовые требования для получения максимального количества фрибетов
Данная акция — одна из нескольких приветственных программ от PARI. Ее нельзя назвать самой доступной, но часть новой аудитории букмекеров наверняка найдет условия подходящими для себя. В таком случае можно получить довольно внушительную бонусную сумму, разбитую на пять фрибетов.
Также рекомендуем обратить внимание на следующие актуальные бонусы PARI:
Это предложение от компании для новых игроков. При регистрации и верификации пользователь гарантированно получает награду в рамках условий акции. Нередко для доступа к бонусу также требуется внесение депозита.
На данный момент у букмекерской компании PARI есть и другой приветственный бонус. Новые клиенты могут получить до 25 000 рублей фрибетом за регистрацию с промокодом.
Да, PARI — легальная компания на российском беттинговом рынке.
Фрибет, полученный в рамках данного предложения, можно использовать для пари на любое событие с любым коэффициентом в течение трех дней.
ОБЗОР БУКМЕКЕРСКОЙ КОНТОРЫ PARI
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организатор Акции – ООО «БК «ПАРИ» (далее – Организатор).
1.2. Адрес места нахождения Организатора: 142214, Московская область, г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 147, строение 1, этаж 2, помещение 1.
1.3. Интернет-сайт Организатора Акции: https://www.pari.ru/.
1.4. Адрес страницы Акции на интернет-сайте Организатора — https://www.pari.ru/pages/welcome_2025\
1.5. Настоящая Акция не является лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». Акция не является лотереей. Подарочный фонд Акции формируется Организатором Акции, а не ее Участниками.
1.6. Организатор Акции оставляет за собой право в течение периода проведения Акции вносить изменения в Условиях настоящей Акции. При этом информацию о любых изменениях Условий настоящей Акции, можно узнать на Сайте Акции https://www.pari.ru/pages/welcome_2025.
1.7. Акция направлена на популяризацию спорта в Российской Федерации.
1.8. «Фрибет» — сумма, доступная для заключения пари. В случае выигрыша пари, размещенного посредством Фрибета, Участник Акции получает только сумму выигрыша (без суммы Фрибета). Фрибет не является интерактивной ставкой, средством платежа, каким-либо видом валюты, электронных денежных средств и не может расцениваться в качестве таковых.
1.9. «Акционное пари» — пари типа «Ординар» или пари типа «Экспресс».
1.10. «Акционный баннер» — это визуальный рекламно-информационный материал на сайте или в приложении Организатора, содержащий условия акционного предложения «Пять фрибетов по 1000 бонусных рублей», который появляется после выполнения условий описанных в п. 4.1, п.п. 4.2.1.
2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
2.1. Сроки проведения Акции — с 17 декабря 2024 года по 17 декабря 2025 года включительно.
2.2. Изменение сроков проведения Акции возможно по усмотрению Организатора с информированием о таких изменениях осуществляется на интернет-сайте Организатора https://www.pari.ru/pages/welcome_2025
2.3. Сроки, указанные в настоящих Условиях:
2.3.1. и определенные календарными датами, истекают в 23:59 минут по московскому времени последнего дня каждого из сроков.
2.3.2. и определенные количеством календарных дней, рассчитываются как: 1 календарный день равен 24 астрономическим часам.
3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ
3.1. Участником Акции может являться физическое лицо, достигшее возраста 18 лет и являющееся гражданином РФ, не лишенное в установленном законодательством порядке дееспособности, не ограниченное в дееспособности, не отбывающее наказание в исправительных учреждениях.
3.2. Для участия в Акции всем потенциальным участникам необходимо зайти на интернет-сайт Организатора — https://www.pari.ru/, либо в официальные приложения Организатора для мобильных устройств для операционных систем iOS и Android, пройти процедуру регистрации и идентификации на официальном сайте Организатора, либо в официальных приложениях Организатора для мобильных устройств для операционных систем iOS и Android в соответствии с условиями и порядком, размещенными на интернет-сайте https://www.pari.ru/.
3.3. Участники, которые не предоставили документы, необходимые для прохождения процедуры регистрации и идентификации, к участию в Акции не допускаются.
3.4. К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора, представители и члены семей сотрудников и представителей Организатора, сотрудники организаций и индивидуальных предпринимателей и сотрудники иных юридических лиц, участвующих в подготовке и проведении Акции.
3.5. Предоставляя информацию о себе в соответствии с формой регистрации, участник подтверждает достоверность и актуальность предоставляемой информации, а также выражает свое согласие на обработку Организатором его персональных данных и соглашается со всеми Условиями проведения Акции.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
4.1. В период проведения Акции потенциальному участнику необходимо пройти процедуру регистрации и идентификации на официальном сайте Организатора либо в официальных приложениях Организатора для мобильных устройств для операционных систем iOS и Android, в соответствии с условиями и порядком, размещенными на интернет-сайте https://www.pari.ru/. Один Участник может зарегистрировать не более 1 (одной) учетной записи.
4.1.1. Воспользоваться предложением можно 1 (один) раз, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента регистрации.
4.2. В период проведения настоящей Акции для получения Участником Акции на игровой счет пяти фрибетов в размере 1000 (одна тысяча) бонусных рублей (каждый) (далее — «Фрибет») Участнику Акции необходимо выполнить все условия настоящей Акции после появления акционного баннера:
4.2.1. Зарегистрируйся на сайте https://www.pari.ru/ в период проведения акции.
4.2.2. Пополнить свой игровой счет (внести депозит) единым платежом на сумму от 1000 рублей в течение 5 (пяти) календарных дней с момента регистрации. После выполнения данного условия участнику Акции будет начислен фрибет в размере 1000 (одна тысяча) бонусных рублей, в течение 48 часов.
4.2.3. Выполнить условия оборота по заключению и расчету пари поэтапно:
4.2.3.1. Первый этап: оборот по заключению на сумму от 2000 рублей в течение пяти (5) календарных дней с момента появления шкалы прогресса в личном кабинете. После выполнения условия участнику Акции будет начислен Фрибет в размере 1000 (одна тысяча) бонусных рублей в течение 48 часов.
4.2.3.2. Второй этап: после успешного прохождения первого этапа , участник допускается к настоящему этапу, в котором необходимо совершить оборот по заключению пари на сумму от 3000 рублей в течение пяти (5) календарных дней с момента открытия второго этапа. После выполнения условия участнику Акции будет начислен Фрибет в размере 1000 (одна тысяча) бонусных рублей в течение 48 часов.
4.2.3.3. Третий этап: после прохождения второго этапа, участник допускается к настоящему этапу, в котором необходимо совершить оборот по заключению на сумму от 4000 рублей в течение пяти (5) календарных дней с момента открытия третьего этапа. После выполнения условия участнику Акции будет начислен Фрибет в размере 1000 (одна тысяча) бонусных рублей в течение 48 часов.
4.2.3.4. Четвертый этап: после прохождения третьего этапа, участник допускается к настоящему этапу, в котором необходимо совершить оборот по заключению на сумму от 5000 рублей в течение пяти (5) календарных дней с момента открытия четвертого этапа. После выполнения условия участнику Акции будет начислен Фрибет в размере 1000 (одна тысяча) бонусных рублей в течение 48 часов.
*Все заключенные пари в рамках настоящей Акции считаются прошедшими оборот в случае и после их расчета. Функция «Выкуп пари» в акции не участвует.
4.3. Срок действия Фрибета — 3 (три) дня с момента его получения.
4.4. В Акции не принимают участия:
4.4.1. пари, рассчитанные по услуге «Продажа пари» (досрочная выплата);
4.4.2. пари типа «Система»;
4.4.3. пари, заключенные в разделе «Игры 24/7»;
4.4.4. пари, рассчитанные с коэффициентом менее 1.01;
4.4.5. пари, заключенные посредством размещения Беспроигрышного пари;
4.4.6. пари, заключенные посредством размещения Фрибета.
4.5. В течение 72 часов после расчета пари, заключенного посредством заключения пари на спортивные события с использованием Фрибета, на игровой счет Участника Акции будет начислена выплата по Фрибету.
4.6. В случае, если сумма выплаты меньше суммы пари или пари рассчитано с коэффициентом 1.00, выплата по Фрибету не начисляется, возврат суммы Фрибета на бонусный счет не осуществляется.
4.7. В случае, если Участник Акции после получения Фрибета не использовал его в течение срока действия Фрибета, сумма Фрибета автоматически списывается с бонусного счета Участника.
4.8. Максимальная сумма Фрибетов по Акции к возможному получению Участником — 5000 (пять тысяч) бонусных рублей.
4.9. Сумма Фрибета размещается посредством одного пари.
4.10. Организатор оставляет за собой право аннулировать Фрибет и отказать Участнику Акции в его предоставлении без объяснения причин в случае, если в отношении Участника Акции возникнут подозрения в нарушении «принципа честной игры» или применении стратегий, которые, по мнению Организатора, направлены на получение несправедливого преимущества Участника Акции перед Организатором либо другими Участниками Акции. В спорных ситуациях решение уполномоченных представителей Организатора является окончательным. Участник Акции вправе оспорить такое решение в соответствии с Правилами азартных игр Организатора.
4.11. В настоящей Акции можно принять участие только один раз.
4.12. Настоящая Акция несовместима с акциями, требующими активации промокода в процессе регистрации; при активации промокода в процессе регистрации Участнику предоставляется акция, которая соответствует активированному промокоду и в этом случае акция «Пять фрибетов по 1000 рублей» не предоставляется.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА И УЧАСТНИКОВ АКЦИИ
5.1. Организатор обязан обеспечить Условия проведения Акции.
5.2. Участник имеет право на получение информации об Акции в объеме и порядке, указанном в настоящих Условиях.
5.3. Участник обязан до участия в Акции внимательно ознакомиться с текстом настоящих Условий.
5.4. Участник обязан соблюдать Условия настоящей Акции.
6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Организатор имеет право не допускать к участию в Акции/ аннулировать предложение при обнаружении признаков мошенничества или злоупотребления при участии в Акции.
6.2. Акция также может быть прекращена / отменена по инициативе Организатора без объяснения причин.
6.3. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, а также результаты проведения Акции считаются окончательными и распространяются на всех участников Акции.
Партнерский проект